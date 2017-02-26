Каждый человек нуждается в пище для ума, или, говоря иначе, пище информационной.

Если ежедневно есть очень острую пищу, то через непродолжительное время, желудок испортится.

Аналогично с пищей информационной.

Мы ежедневно поедаем огромное количество информации. Но никак не проверяем её на качество, и редко отслеживаем — идёт ли информация на пользу, или приносит вред.

Если за качеством того, что мы едим в прямом смысле можно проследить и исключить потенциально опасные компоненты, то о пище информационной никто и не задумывается.

Едят всё подряд. Скормить современному человеку откровенную ерунду, которая кроме вреда ничего не несёт —легче лёгкого.

Человек просто не знает, что своё информационное наполнение следует тщательно отслеживать. И ест всё подряд. Всё, чем его кормят.

Сначала человека кормят грудью, потом, кормят с ложечки. Потом он обучается и ест уже сам. Далее, становится способным выращивая, либо, приобретая продукты, готовить еду самостоятельно. Или выбирать по вкусу из приготовленного другими.

С информацией трагичнее. Ест с ложечки. Бывает, что на протяжении всей своей жизни.

Мысли.

Вот что образуется в результате потребления информации.

Какова потребляемая информация, таковы и мысли.



Каковы мысли, таково и самочувствие.



Каково самочувствие, таковы и поступки.



Каковы поступки, таковы и последствия.



А в результате — жизнь, такая, какую имеет.

В нашем обществе царит повальный пессимизм.

Злоба, агрессия, постоянное ощущение дискомфорта, поиск виноватых…

И это — следствие информационного отравления.

Вероятно Вы думаете, что плохое здоровье — следствие плохой экологии?



Что падение нравов — следствие плохого воспитания?



Что низкий уровень жизни граждан — следствие плохого управления?



Что пессимизм и отсутствие душевного комфорта — неизбежность в наш урбанистический век?

Вы ошибаетесь. Всё это — следствие информационного отравления.

Давайте на наглядном. Допустим, человек болеет какой-то болезнью. Почему?

В большинстве случаев, он сделал что-то не так.

Не там находился, не то съел, не то сказал…

И результат — травма (видимая или невидимая), а из неё — болезнь.

Все действия, которые привели к болезни — следствие информационного наполнения его головы. Отравление информацией.

А почему он не выздоравливает, почему продолжает болеть?

А он не знает, как выздороветь, в его голове нет такой информации, или она есть, но помечена как вредная, и неправильная, постыдная, может быть. Хотя на самом деле может быть совсем наоборот.

Или, если сам человек не может вылечиться, наверняка есть люди, которые могут ему в этом помочь, но опять же, он не знает этих людей, зато знает о множестве других, которые обещают исцеление, но не помогают (по факту).

Информация о не тех людях, подражание не тем примерам. Информационное отравление.

А ведь вполне вероятно, что для телесного выздоровления, человеку достаточно поесть каких-нибудь корешков, в течение какого-то времени.

Но опять-таки, он этого не знает.

В его голове совсем другая информация, не нужная ему, а той, которая нужна, которая необходима, в его голове нет. Он сам наполнил свой разум чем-то лишним и не нужным.

Отравленный информационно и потому болеет.

Источник

НЕздоровый образ жизни — удел малообразованных людей

Кино как информационное оружие. Фотообразы+видеовариант