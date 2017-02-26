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Мужик и его домашние… всегда все работают

21:19. 26 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
de9bc70d2c13
Мужик и его домашние ведь всегда все работают. Обычное нам состояние физической праздности есть бедствие для мужика.

Если у мужика нет работы всем членам его семьи, если он и его домашние едят, а не работают, то он считает, что совершается бедствие вроде того, как если бы из рассохшейся бочки уходило вино, и обыкновенно всеми средствами ищет и всегда находит средство предотвратить это бедствие — находит работу.

В мужицкой семье все члены ее с детства до старости работают и зарабатывают.
Мальчик 12-ти лет уже в подпасках или в работниках при лошадях, девочка прядет или вяжет чулки, варежки.
Мужик в заработках или вдали, или дома, или на поденной, или берет работу сдельно у помещиков, или сам нанимает землю.
Старик плетет лапти; это обычные заработки.
Но есть и исключительные: мальчик водит слепых, девочка в няньках у богатого мужика, мальчик в мастеровых, мужик бьет кирпич или делает севалки, баба — повитуха, лекарка, брат слепой — побирается, грамотный — читает псалтирь по мертвым, старик растирает табак, вдова тайно торгует водкой.

Кроме того: у того сын в кучерах, кондукторах, урядниках, у того дочь в горничных, няньках, у того дядя в монахах, приказчиках, и все эти родственники помогают и поддерживают двор.

Из таких-то статей, не входящих в графы, составляется главный приход мужицкой семьи.

Статьи расхода еще более разнообразны и далеко не ограничиваются пищей: подати казенные, земские, рекрута справить, орудия, кузнечная работа, сошники, шкворни, колеса, топоры, вилки, шорное, тележное, постройки, печь, одежа, обувка себе и ребятам, праздники, говеть себе и семейным, свадьба, крестины, похороны, лечение, гостинцы ребятам, табак, горшки, посуда, соль, деготь, керосин, богомолье.

У каждого человека, кроме того, есть еще свои свойства характера, слабости, добродетели, пороки, которые стоят денег.
***

Из статьи Л.Н. Толстого „О голоде”.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, история, народ, семья, толстой
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