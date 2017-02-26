Мой друг, российский посол: Саманта Пауэр написала о Виталии Чуркине колонку в New York Times

Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр в статье газеты New York Times назвала постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля, своим другом и одним из самых эффективных дипломатов в мире.

Ранее Пауэр назвала Чуркина маэстро в сфере дипломатии. Бывший постпред США Саманта Пауэр известна своей жесткой антироссийской позицией, как и многие другие члены администрации экс-президента Барака Обамы.

В статье под названием «Мой друг, российский посол» Пауэр написала, что Чуркин был «одним из самых эффективных дипломатов в мире».

«Я была постоянным представителем США при ООН с 2013 года до того момента, как президент (США Дональд) Трамп пришел к власти, и в течение последних нескольких лет я, вероятно, была самым заметным противником представителя Чуркина», — написала Пауэр. Она отметила, что он преданно отстаивал позицию Москвы по Украине и Сирии.

«В то же время Виталий был мастерским рассказчиком с невероятным чувством юмора, хорошим другом и одной из лучших надежд, которая была у США и РФ на совместную работу. Я убита горем из-за его смерти», — также написала Пауэр. Он также отметила, что ее печалит тот факт, что слова о достоинствах и заслугах Чуркина интерпретируется как уступки «российской агрессии».

По словам Пауэр, ее предшественница Сьюзан Райс посоветовала ей вложиться в установление хороших отношений с Чуркиным.

«Он сведет тебя с ума, но вы будете нужны друг другу», — приводит Пауэр слова Райс.

Пауэр также отметила, что нуждалась в поддержке Чуркина для достижения принятия различных решений в Совете Безопасности ООН, к примеру, для отправки миротворцев в зоны конфликтов или введения санкций в отношении частных лиц или стран.

«Неважно, как сильно испортились отношения между нашими странами, а мы видели резкий спад за время, проведенное вместе, у нас было много общего. Мы оба любили спорт, и единственный раз, когда я не смогла дозвониться до него, это когда Россия сражалась за олимпийскую медаль», — вспоминает Пауэр. Она добавила, что они вместе ходили на спортивные игры, например, на хоккей и теннис.

Кроме того, Пауэр подчеркнула, что Чуркин был единственным коллегой из ООН, которого она пригласила в дом своих родителей на ужин по случаю Дня Благодарения. По ее словам, в ходе одной из последних встреч она высказала идею о совместном преподавании в университете после ухода на пенсию.

«В то время как остальные дипломаты приезжали и уезжали из Нью-Йорка, был один постоянный элемент: Виталий Чуркин — грозный противник, заботливый друг и яростный защитник России — страны, которой он восхищался и стремился, чтобы ей гордились», — заключила Пауэр.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

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