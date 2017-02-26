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Искажение истории целью которого является уничтожение государства

17:46. 26 февраля 2017 Просмотров - 633 Нет комментариев Опубликовал:

В начале 2016 года российскими археологами, производящими раскопки древних неолитических стоянок в Арктике было сделано ошеломляющее открытие. Возраст этих поселений оказался на целых десять тысяч лет старше, нежели считалось ранее и что уже давно было принято за аксиому западной наукой. Получается, что еще 45 тысяч лет назад на территории Сибири обитали люди, обладающие довольно развитой культурой и налаженными взаимоотношениями между различными народностями, но этот факт почему-то тщательно скрывался. История всегда являлась важнейшим связующим звеном, связывающим прошлые и будущие поколения. Когда речь заходит об истории государства или населяющих его народов, зачастую именно такая связь позволяет государству противостоять своим внешним врагам и выстоять в период самых тяжелых испытаний. А самым сильнодействующим оружием, целью которого является уничтожение государства, является искажение его истории. Именно так поступали колонизаторы со всеми культурами, которые находили на других континентах, низводя населяющих их людей до уровня безграмотных дикарей. История - это политика, направленная в прошлое, и ее влияние не стоит недооценивать.

Метки: замалчиваемая история, Культура, Мировозрение
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