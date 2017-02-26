Глава 16. Недосказанная Физика для понимания Целого

Люди считают за истину не то, что истинно, а то, что понятно. Непонятно изложенная истина кажется ложью. Доступность изложения имеет решающее значение.

Когда читаешь письма, которые приходят мне – иногда просто становится не по себе. ЭТО БОЛЬ и крик души за своих родных и близких, последняя надежда на возможность восстановить утраченное. И таких писем (просьб) становится всё больше и больше. Люди пишут осмысленно и не осмыслено. Познакомившись в первом приближении с Технологиями и Программами «СветЛ» в разных источниках (в том числе и в тех, которые предназначены для ДИСКРЕДИТАЦИИ Технологий), некоторые начинают видеть надежду. Другие же просто хотят продемонстрировать свои так называемые «знания», почерпнутые ( по их словам ) из книг Левашова или из других источников, «доказывающих», что написанное и сделанное Левашовым – это шарлатанство и специальное введение в заблуждение «широких масс трудящихся». На этом фоне уходят все переживания, вызванные теми, кто сознательно, вольно или НЕ ВОЛЬНО пытается очернить и оттолкнуть людей от понимания того, чем я занимаюсь последние годы, а также от того, что всем нам оставлено и во благо, и в развитие.

После «ухода» Н. Левашова я кидался доказывать каждому скептику, что я – «не верблюд», что написанное Н. Левашовым, а тем более А. Хатыбовым, – это уже реалии сегодняшнего дня, – надеясь, что скептик «проснётся» и увидит путь к истине! С детства для меня, так же, как и для Николая (наверное – и для многих других) было оскорбительно, когда КТО-ТО СОМНЕВАЛСЯ в том, что я говорю правду. Когда ты знаешь, что не лжёшь, а говоришь правду, но при этом кто-то считает тебя сумасшедшим или фантазёром, и, страшнее всего, – ЛЖЕЦОМ , – внутри возникает волна возмущения и ЖЕЛАНИЕ ДОКАЗАТЬ Правду. Но сколько бы раз я не отстаивал правду, приводя все доказательства, – ничего НЕ МЕНЯЛОСЬ . Только приобретя жизненный опыт, начинаешь понимать, что НЕ НУЖНО никому ничего доказывать, а надо просто ДЕЛАТЬ своё дело, и это будет лучшим доказательством. Ведь всё это я делал не ради одобрения кого-либо, а потому что так мне подсказывало сердце, разум и моё понимание. И это стало одним из условий для участия в «РНТО» . Уже многие согласны с моими выводами по данному вопросу.

Повторюсь, что эта Книга отражает МОЁ собственное понимание природных явлений, которое я получил благодаря познанию трудов А. Хатыбова, Н. Левашова, благодаря общению с ним и нашим беседам и, конечно же, самостоятельно изучая Природу всех явлений, с которыми столкнулся. Сегодня это понимание, ставшее МОИМ ЗНАНИЕМ , подтверждено реальными результатами, в том числе и глобального масштаба, и это даёт мне право утверждать, что оно отражает реальные процессы. И, как говорил Н. Левашов, «…мне не шептали понимание ни ангелы небесные, ни инопланетяне, не включался я и в «информационное поле». А к его фразе я добавлю: «и не имел, и не имею «прямой связи» со Светлым Иерархом Н . Левашовым» . Нравится это кому-либо или нет, но ИЗЛОЖЕННЫЕ в книге ЗНАНИЯ я получил, самостоятельно изучая труды выдающихся Русских учёных, осмысливая экспериментальные и практические данные проведённых мною опытов и работ.

Сегодня я более чем уверен – подобный «путь» могут проделать многие, если, конечно же, есть решимость в познании, желание изменить хотя бы самого себя и на основе познанного самому создать своё понимание природы ПРОИСХОДЯЩЕГО вокруг. И только тогда Человек начнёт понимать, что каждый его поступок, каждый его шаг, каждое принятое им решение является проверкой себя «на вшивость»! Ведь именно в таких ситуациях проявляется ИСТИННАЯ СУТЬ каждого Человека. Когда у Человека всё хорошо и замечательно, легко быть «правильным» – когда такая «правильность» ещё и выгодна, и при этом он ничем не рискует и ничего не теряет! Совсем другое дело, когда ты ОТСТАИВАЕШЬ СВОИ позиции, а со всех сторон так называемого «здравого смысла» такое отстаивание несёт проблемы и только проблемы, о чём, собственно, и пишут многие (помимо проблем со здоровьем). В таких ситуациях любая, даже малейшая фальшь, испаряется, исчезает мгновенно, и... проявляется то, что есть на самом деле.

Человек, стремящийся к познанию, должен уметь ТВЁРДО ЗАЯВИТЬ , что он НЕ ИЗМЕНИТ своих убеждений и позиций, независимо от того, чем для него это может обернуться. Крайне важно это понять и выполнять. Здесь я не премину привести стихи Валентина Гафта «Спасибо всем , кто нам мешает» .

16.1 Образ

На мой взгляд (да, наверное, и не только на мой), Человек по своей природе стремится к личному благу . Каждый надеется достичь его, строя жизнь исходя из усвоенной информации. Одни стремятся в рай небесный, вторые – в рай земной, третьи строят ЛИЧНЫЙ бытовой рай. Желание хорошо жить «инициирует» развитие Человека и Общества. Точнее, все Программы, которые были «запущены» две тысячи лет назад для «выращивания» конкретных генотипов Мозга (4хх), именно это инициировали практически до 2012 года. Первое время РАЗВИТИЕ ШЛО в коридоре, построенном религиозным пониманием мира. Со второй половины второго тысячелетия от Р.Х. началось развитие в логике материализма, инициируемого обладателями конкретных генотипов Мозга, которые к этому времени УЖЕ БЫЛИ господствующими в вопросах понимания мира. Это понимание и корректировало главную цель, которая заключалась, да и сегодня все ещё заключается у абсолютного большинства, в продлении жизни и получении земных благ. В идеале – вечная молодость, здоровье, богатство. Всё в РАМКАХ земной жизни. ЗА её РАМКАМИ желаний нет, поскольку НЕТ ЦЕЛОСТНОГО ПОНИМАНИЯ загробной жизни до сих пор у многих, в том числе и у так называемых «правителей мира» (даже если предположить, что они всё же прочитали труды Н. Левашова и А. Хатыбова). Уверен, что из них и Библию мало кто ЧИТАЛ полностью .

Согласно материализму, которому нас всех «учили», вершина развития общества – «от каждого по возможности , каждому по потребности» . Если двигаться в логике этого мировоззрения, предполагается сужение первой части лозунга (от каждого по возможности) и развитие второй (каждому по потребности). Система будет требовать от Человека всё меньше, а давать всё больше. МАКСИМУМ – от Человека ничего не потребуется. Он живёт ради удовлетворения своих потребностей, ради получения бе з конечного удовольствия. Я это пишу для тех, кто в основе своей жизни придерживается схожих принципов. А таких сегодня – БОЛЬШИНСТВО . Их воображение рисует мир, где всё делают машины и роботы. Человек только радуется жизни. Если он работает, то НЕ по нужде, а исключительно ПО ЖЕЛАНИЮ и в УДОВОЛЬСТВИЕ . В идеале вся Планета (или даже Вселенная) поставлена на службу Человеку. Мы с вами этим гордимся, считая это нашей целью жизни. Но вдруг стали доступны другие книги. Книги Н. Левашова, а затем и книги А. Хатыбова. И то, что мы знали с детства, то, чему нас учили, СТАЛО рассыпаться. Люди начали понимать – что-то не так. Вот, начиная с подобного, и происходит ПРОРЫВ . Прорыв в Познании . Я расскажу своё видение происходящего , которое сложилось у меня после первой встречи с Н . Левашовым и даже раньше , – после прочтения его книг .

Если мир вечный, а Человек – случайная временность, то в пределе смысл жизни сводится к стремлению ПОЛУЧИТЬ бе з смертие и удовольствие в рамках своей жизни. За её границами материалист не имеет цели, это противоречит его пониманию мира.

Мне могут возразить, указав на людей, позиционирующих себя материалистами, но при этом совершающих поступки, противоречащие логике материализма. На самом деле противоречия нет. Зачастую люди заявляют себя носителями ОДНОГО мировоззрения, но живут по логике ДРУГОГО . Это можно отнести и к «почитателям» (так называемым соратникам и членам Движения «РОД ВЗВ» , которого практически сегодня нет в том виде , в котором оно было задумано Н . Левашовым) . Так легче и проще. Среди материалистов полно тех, кто действует сообразно религиозной логике. Среди верующих легко найти тех, кто руководствуется логикой материализма. В современном Человеке НАМЕШАНО множество неосознанных мировоззренческих установок. Но я говорю не о поведении личности, а о тенденции стратегического характера. По отдельным личностям нельзя судить о мировоззренческих тенденциях. Даже если эти личности у нас по тем или иным причинам позиционируются как «великие». Среди китайцев, например, можно найти людей с характером и менталитетом еврея или немца. Среди немцев и евреев можно найти «китайца». По нетипичным китайцам, немцам или евреям нельзя судить о народе. О народе вообще судить не стоит. Можно загнать себя в тупик. А вот если ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ в этом разобраться, то нужно оттолкнуться от территории, на которой проживает этот народ, и от генотипов Мозга, которые превалируют в этом народе. Логике материализма по природе присуща одна линия поведения, религиозной логике – другая. Это рамки, в которые нас «загнали», решая определённые задачи в СОЗДАНИИ для нас с Вами мироустройства, которое, в итоге, есть (был) план в исполнении эбровских Программ. Частные случаи, противоречащие логике данного мировоззрения, НЕ НАРУШАЮТ общую тенденцию, и это есть подтверждение этого плана. Если большинство смотрит на мир с позиции «живём один раз», общество идёт в одном направлении. Если большинство смотрит на мир с позиции загробной жизни, общество идёт в другом направлении. НО , в конечном итоге, всё это «идём» стремилось в одну точку – точку выполнения эбровской Программы. НЕ БОЛЬШЕ и НЕ МЕНЬШЕ . По материалистической логике цель жизни – вечное существование в своё удовольствие. Если цели удаётся достичь, кажется, это так хорошо, что дальше думать не о чем. Картина настолько благостная, что просто счастье! Человек не умирает, не болеет, не старится, плюс ко всему исполняются все его желания. Достижение такого состояния по сути своей является концом истории. Дальше развиваться некуда.

У кого язык повернётся назвать намерения материализма плохими? Но есть такое выражение: « благими намерениями вымощена дорога в ад » . Возникает недоумение: почему благими? Что плохого в благом стремлении? Если благие намерения ведут в ад, куда ведут злые? По логике «от противного» – в рай? Но это абсурд! В рай должны вести именно благие стремления. Но тогда при чём тут ад?..

Смысл выражения таков: в ад ведут не вообще благие намерения, а НЕ ДОДУМАННЫЕ , НЕ ОСМЫСЛЕННЫЕ во всей полноте, выведенные из ложной точки отсчёта, которую нам навязали. Атеизм СПЛОШЬ состоит из благих намерений, но вытекающая из него логика до сих пор не осмыслена. Интеллектуальная активность доходит до идиллии и останавливается. Никто не думает, что возникает на подступах к идиллии. Технология соблазнения такова, что самое плохое ОТКРЫВАЕТСЯ по мере приближения к поставленной цели. Этому найдёте подтверждение в любой области. И это стало заметной реалией для людей после 2012 года. Соблазнитель поначалу рисует «золотые горы». Обман обнажается не в начале пути, а в конце, когда Человек пытается дотронуться до обещанных «золотых гор».

Все ОБМАНЫ БАЗИРУЮТСЯ на непонимании ситуации жертвой обмана. Как следствие, Человек не замечает обмана. Это касается и наших прародителей, нарушивших запрет Бога – не есть яблоко с древа познания. Касается и бытовых жуликов, вымогающих деньги под заверения в будущем счастье. Касается и всего того, что происходило на наших с вами глазах, начиная с августа 1991 года (если точнее, то с начала так называемой «Перестройки»). Защититься от обмана можно, если видеть не часть, не только привлекательное начало, а целое, и особенно, его завершающую стадию. Собственно, об этом и писал Н. Левашов, растолковывая про «айсберг познания», его верхнюю и нижнюю части. Можно ли всё это изменить, начав понимать происходящее? Можно. Но прежде всего, нужно НАЧАТЬ понимать. Понимать, на мой взгляд, – что же делать с нашим прошлым, настоящим и будущим?

Вы ВДЫХАЕТЕ воздух из вашего будущего, а ВЫДЫХАЕТЕ в ваше прошлое. Стоит этому процессу прерваться, и ПРЕРВЁТСЯ ваша жизнь! Выдыхаемый вами воздух, насыщенный углекислым газом, для вас уже в прошлом, но он никуда не исчезает, в то время как вдыхаемый воздух – он в вашем будущем, но и он уже есть. Даже на таком простом примере наглядно видно, что прошлое , настоящее и будущее МАТЕРИАЛЬНЫ и существуют ОДНОВРЕМЕННО , – как вдыхаемый из будущего воздух уже существует, так же и выдыхаемый вами воздух никуда не исчезает. Только вдыхаемый вами из будущего и выдыхаемый в прошлое воздух ОТЛИЧАЮТСЯ своим химическим составом. Другими словами, материя из будущего, проходя через настоящее и попадая в прошлое, ИЗМЕНЯЕТСЯ и уже отличается от той, которая была в будущем! И это изменение происходит в настоящем. Конечно, это понимание только ОДНОГО МИГА вашей жизни, но... это понимание отражает не только процесс дыхания, – всё остальное происходит по тому же принципу, понимаем мы это или нет.

На примере с вдыхаемым и выдыхаемым воздухом понятно, что выдыхаемый воздух по своему химическому составу отличается от вдыхаемого. Всё дело в том, что многие другие процессы не столь наглядны, но это не означает, что прошлое, настоящее и будущее НЕ СВЯЗАНЫ между собой в единое целое и НЕ СУЩЕСТВУЮТ одновременно. Просто при переходе будущего через настоящее в прошлое происходят более кардинальные изменения материи, чем при дыхании. Если бы не было растительного мира, который восстанавливает содержание кислорода в атмосфере, преобразуя при этом углекислый газ в биомассу, у Человека не было бы будущего (и не только у Человека). Поглощаемый при жизнедеятельности кислород в атмосфере довольно-таки быстро бы закончился, и не было бы уже никакого будущего для Человека, если бы углекислый газ из нашего прошлого растения не превратили бы в кислород нашего будущего. Получается, что растения в СВОЁМ НАСТОЯЩЕМ поглощают углекислый газ из нашего ПРОШЛОГО и создают кислород для нашего БУДУЩЕГО .

Если посмотреть на это со стороны «работы» Программ, то получается, что Программы «СветЛ» в СВОЁМ НАСТОЯЩЕМ «перерабатывают» сосредоточенную в Вашем Мозге информацию, которая «накопилась» в нём от прошлого и создают (совместно с Вашим Мозгом) перспективную Программу Вашего оздоровления и развития (преобразования Мозга) для Вашего БУДУЩЕГО . Никто этого не замечает, и Пользователи Программ, в том числе, – если исходить из анализа постоянно задаваемых ими вопросов. Для них, да и для многих подобные рассуждения кажутся несколько странными (для кого-то, вполне возможно, ненормальными) и только потому, что людей приучили мыслить шаблонно и не задумываться над тем, что произносится. Ведь если любой думающий Человек ЗАДУМАЕТСЯ над подобным рассуждением, то, без сомнения, ПОЙМЁТ , что описанное выше ЕСТЬ ИСТИНА и она – НЕ за пределами этого текущего мира. Просто все эти маленькие и незаметные процессы тесно связаны между собой и находятся в НЕПРЕРЫВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ . Но мы на всё это не обращаем внимания, а зря! Вот на таком и других похожих примерах, что мне раскладывал «по полочкам» Николай, я постигал те истины, которые мы должны знать с детства и не считать, что они находятся за пределами всего ранее познанного нами. Если бы Человек не был столь слеп и хотя бы ИЗРЕДКА смотрел на окружающий нас мир природы глазами незаморённого ребёнка, то подобные вещи были бы для него очевидными. Но... в силу того, что ВСЕ ЗАБЫЛИ (скорее не знали) о том, что время – это УСЛОВНАЯ единица, введённая для удобства взаимодействия между людьми, для большинства людей даже такой простой пример ОДНОВРЕМЕННОГО существования прошлого, настоящего и будущего является сложным для понимания. В реальности же времени нет, а есть процессы цепочек изменения материи .

До знакомства с Н. Левашовым и я не был исключением, хотя считал себя опытным и знающим многое. Так или иначе, даже на этих простейших примерах видно, как ВСЁ ТЕСНО переплетено в Природе. Выдыхаемый Человеком воздух является для него прошлым , а для растений , поглощающих углекислый газ , выдыхаемый Человеком воздух, является будущим , в то время как вырабатываемый растениями на солнечном свету кислород является прошлым для растений и будущим для Человека! Все уже запутались или ещё нет? А это лишь ПРОСТЕЙШИЙ ПРИМЕР многомерной непрерывной логики! Ведь именно в этом направлении (иоб этом неоднократно говорили Н. Левашов и А. Хатыбов, но ранее начал говорить Н. Морозов) ДОЛЖНО развиваться сознание Человека при ПРАВИЛЬНОМ развитии! Но если у кого-то из вас Мозг ещё не «закипел», то становится предельно ясно, что МНОЖЕСТВО протекающих одновременно и неодновременно процессов тесно СВЯЗАНЫ друг с другом, и любое изменение одного из них вызывает изменения во всех прочих, происходящих в настоящем, прошлом и будущем. И, как предельно ясно из приведённого выше объяснения, прошлое первого процесса служит будущим для второго, а его прошлое – будущим для первого и т.д., и т.п. Поэтому чтобы ИЗМЕНИТЬ прошлое, необходимо менять весь спектр процессов в прошлом , настоящем и будущем . Необходимо менять всё в процессах, текущих из будущего в прошлое и наоборот.

Внесу некоторые уточнения относительно выражений, которые применил вне контекста размышлений, вызванных книгами и беседами с Н. Левашовым. На мой взгляд, они крайне уместны для полного понимания.

«…за пределы этого текущего мира…» – касается нелинейных параметров охваченного сознанием НЫНЕШНЕГО пространства, а также параметров, касающихся характеристики состояний устойчивого информационного контакта с изменяющимися состояниями энергий в пределах вменённого интервала октав текущего периода и энергий более высоких октав будущего;

«…за пределы всего ранее познанного…» – это суждение касается предоставленной способности восстановленной конструкции Мозга Человека по приёму, дешифровке и последующему применению информации познавательного характера более высокого уровня за счёт повышения уровня октав Мозга с использованием (в основном) Программ «СветЛ» . Это очень доходчивое объяснение, данное Н. Левашовым, есть конкретный пример ПРОСТОТЫ изложения и доступности, переданной людям информации, отличающейся от информации от А. Хатыбова, которая становится понятной (без специальной подготовки) лишь в том случае, если ты создал платформу Познания, опираясь на книги Левашова. Это и есть пример применения « СветЛого» Веника Н . Левашова в «Банном деле» А . Хатыбова , – если Вас наметили или поставили в «очередь» в Баню .

16.2 Цельность

Жизнь (духовная и материальная) основана на трёх константах: Движение (динамика), Направление (развитие), Любовь (правильное движение и направление). Движение в ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ рождает Жизнь. Стояние или неправильное движение рождают физическую и духовную Смерть.

Наша жизнь творит действие. От того, какое оно, правильное или неправильное, зависит продукт нашей жизни – общество и личность. Чтобы двигаться, нужно выбрать направление. Выбрать, значит ПРИЗНАТЬ ПРИОРИТЕТ одного перед множеством. Если приоритета нет, правильное движение НЕ ВОЗМОЖНО . Чтобы правильно двигаться, нужно объять мир как целое , осмыслить его и сделать выводы. (Под целым я подразумеваю охват не только материального, но и невидимого мира)… Вот на этом, незаконченном моём размышлении, – потому что просто НЕ ХВАТИЛО времени на нашей с Левашовым последней встрече, – мы и расстались, и, как оказалось – НАВСЕГДА . Это я успел записать себе в дневник с пометкой «цельность» , чтобы в дальнейшем до конца осмыслить НЕ ЗАКОНЧЕННОЕ с Николаем .

Одна из глубинных тайн для Человека – есть ОСОЗНАНИЕ самого ФАКТА проистечения физического процесса, при котором формируется сегодня гармония ВНУТРЕННИХ состояний функционирующего Мозга и ВНЕШНИХ состояний «управления» им, являющегося базовым основанием поэтапного (вне зависимости от желания) наполняемого совершенства состояний Сознания и Разума.

Здесь я ставлю точки, закрыв информацию до поры, однако если вникнуть в само предложение, то многое становится понятным для тех, кто прочитал предыдущие главы.

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Вот это действительно неимоверная ТАЙНА (как причина), познав которую можно смело быть уверенным в том, что всё остальное есть лишь СЛЕДСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ действия сегодняшнего Переходного и последующих периодов. Но таковые исполнительские действия будут воплощены Человеком не в состоянии его ВЕЩНОГО применения. Они (исполнительские действия) есть исполнение функционального наделения Человека на Земле в состоянии его Совершенного Разума (на данном этапе цивилизационного развития Земли), как составляющая Разума Земли, как бы пафосно в рамках сегодняшнего нашего понимания это не звучало. Скажу больше – это и есть НАИ ГЛАВНЕЙШИЕ задачи Программ «СветЛ» , которые позволяют, в зависимости от стремления Человека в своём ПОЗНАНИИ , реализовывать эти исполнительские действия именно так, как они и спланированы. Это ещё одно подтверждение гениальности и Н. Левашова, создавшего Генератор, и А. Хатыбова, на основании трудов которого созданы сами Программы.

Поразмышляем и допустим, что Человек достигает абсолютных возможностей. Технически он может делать всё. Безграничные возможности РОЖДАЮТ безграничные желания и приводят к идее абсолютной свободы. Если я – высшее существо во вселенной, у меня не может быть ограничений. А если они есть, значит, ИМЕЕТСЯ сила, формирующая эти ограничения. Значит, я НЕ ВЫСШИЙ , есть НЕ ЧТО выше меня. И раз так, – идеал в смысле абсолютной свободы ещё не достигнут. Здесь логика, которой мы пользуемся сегодня, попадает в тупик. Оказывается, идеал в принципе недостижим, и потому абсолютная свобода НЕ ВОЗМОЖНА . Если один Человек хочет помучить для своего удовольствия другого, а тот, естественно, против, значит, Человек имеет не абсолютную, а ограниченную свободу. Свободу одного «бога» всегда будет ограничивать свобода другого «бога». Вот так рассуждают те, кто начал свой путь в Баню . И это правильно, потому что главное – НАЧАТЬ рассуждать. Верно или неверно – это вторично. Можно унестись мыслью в бе з конечные возможности и допустить: Человек умеет творить Вселенные. Каждому землянину «выдано» по отдельной личной вселенной с безраздельной ВЛАСТЬЮ над ней. Но даже такая фантазия НЕ ПРИБЛИЗИТ Вас к абсолютной свободе. Проблема в том, что большинство удовольствий имеют НЕ МАТЕРИАЛЬНЫЙ характер. Сами по себе материальные блага сверх потребностей Человеку не нужны. Ему нужна сложная гамма чувств, возникающая от контакта с другими людьми на фоне этих благ.

Предметы, задействованные в этих контактах, играют роль театрального реквизита. Они, подобно катализатору, поддерживают реакцию, НЕ УЧАСТВУЯ в ней. Человеку не нужны бриллианты на Луне, (предположим, что добраться до Луны – минутное дело), если их нельзя принести на Землю. Лучше более скромное украшение здесь, его можно включить в игру-общение с другими людьми, чем огромные бриллианты на Луне, которых никто не увидит. Человеку нужны не сами бриллианты, а реакция на них его окружения, общества. Вот это и есть следственные исполнительские действия, понимание которых должно начать проявляться и проявляется, становясь явью, особенно в понимании окружающего мира. Сегодня это «замечают» не только Пользователи Программ (правда не все), но и другие люди, которых пока ещё меньшинство.

Стоит более внимательно к этим измышлениям отнестись женщинам, так как идущие интенсивнейшим образом процессы преобразования затрагивают их НА ПРЯМУЮ . Те из них, кто являются участниками Программ «СветЛ» , уже убедились в этом наяву именно относительно возникающих у них желаний в получении удовольствий. Этот вывод я делаю на основе тех писем, которые получаю от вас, и тех вопросов, которые в них ставятся.

Если НЕТ ПОНИМАНИЯ целого, даже будучи отличным узким специалистом в какой-то области, невозможно совершать реальные Действия. Представьте, что в один момент на Земле привычные огонь, пламя – перестали греть. Все современные физики (отличные специалисты в той физике, которую выучили в школе и ВУЗе) будут в тупике, так как они, зная частные проявления каких-то неизвестных им законов и НЕ ИМЕЯ цельного понимания мира, просто не смогут помыслить, что с этим вообще можно сделать и как теперь согреть замерзающих людей, на чём везти еду, да и как эту еду для них приготовить. Это – абсолютная БЕЗ ПОМОЩНОСТЬ . Так бывает и у тех, кому начинают открываться окружающие их реалии от взаимодействия Программ «СветЛ» с Мозгом Пользователя (назовём это начальной стадией открытия Мозга). Об этом писал Н. Левашов, рассказывая (не просто так), что он «встречал» и наблюдал и с чем сталкивался при своих «перемещениях» ТАМ и в совместн ых со Светланой путешествиях . Практически он передавал свой опыт тем , у кого это начнёт реализовываться , предоставляя им свободу , о которой можно только мечтать . Он уже тогда знал: в перспективе развития – это реалии . Сегодня и я могу это подтвердить , не только относительно себя , но и относительно других людей , с которыми взаимодействую . И особенно это касае тся Участников «РНТО» . Но это только начало .

Как я уже писал, свобода проявляется в действии. Действие проявляется в выборе. Если НЕТ ВЫБОРА , значит, НЕТ СВОБОДЫ . Чтобы выбирать, НУЖНЫ ЗНАНИЯ , МАСШТАБНЫЕ ЗНАНИЯ , позволяющие определить: к чему стремиться, что игнорировать. Но если знания примитивные, то вместо свободного действия будет механическое, зависимое от чужого понимания, случая или хаоса.

К сожалению, сегодня мы подобное наблюдаем ПОВСЕМЕСТНО . Большинство людей находится в состоянии «интеллектуального младенчества», у них нет «интеллектуальных зубов». Не имея чем жевать, младенцы отказываются от твёрдой пищи (самостоятельного мышления и познания). Питаясь готовыми истинами, они идут за ЧУЖОЙ «морковкой». В этом нет ничего плохого, но это НУЖНО ПОНИМАТЬ и осознавать .

Социальная пирамида сегодняшнего нашего общества отображает ОБЩИЕ ИНСТИНКТЫ и реализации желаний в стремлении к достижению идеала. И сегодня она подлежит демонтажу.

Чем более Человек свободен, тем ближе он к СВОЕМУ ИДЕАЛУ . Но идеал недостижим. Для Человека идеалом является САМО СТРЕМЛЕНИЕ к идеалу. Даже идеальный круг в материальном мире невозможен, это всегда будет более или менее приближённая к идеалу модель. Идеал можно только представить. Но Знание идеала позволяет приблизиться к нему на практике.

Вернувшись к Программам «СветЛ» , хочу сказать, что они «помогают» понять, что высшая свобода – РЕАЛИЗАЦИЯ высших желаний. Такие желания возникают из информации высшего порядка. Обладатель БОЛЬШЕГО Знания задаётся БОЛЬШИМИ вопросами. Ответы на них входят в противоречие с инстинктами. В Человеке возникают два желания: первое – следовать высшему Знанию, второе – инстинктам. Открываются два пути: жить как Человек или как животное. Борьба двух желаний рождает стремление либо ПРЕОДОЛЕТЬ ИНСТИНКТ и жить Знанием, либо ПРЕОДОЛЕТЬ ЗНАНИЕ и жить инстинктами. Я уверен, что реализация первого желания суть свободы Человека. Реализация второго желания… тоже проявление свободы. Человек свободно и САМ опускает себя на более низкий уровень. Он постепенно оказывается во власти более сложной системы, где утрачивает личность и попадает в омут инстинктов. С этого момента у него нет свободы, он не принимает глобальных решений, его несёт поток, направления которого он не осознаёт. Он просто живёт (подобно животному).

Показатель высшей свободы – мировоззренческий ВЫБОР . У кого НЕТ мировоззрения, у того НЕ МОЖЕТ быть высших ориентиров и, как следствие, выбора в глобальном смысле. Мировоззренческий Маугли, коим является современный потребитель, всей душой принявший жизнь в ВЕЩНОМ обществе – флюгер, которым крутят ветер выгоды и инстинкты. По целям он ближе к животному, чем к Человеку. И здесь никакие Программы НЕ ПОМОГУТ . Они только выполнят своё предназначение в плане оздоровления и не больше. Для многих этого более чем достаточно, а вопросы интеграции в Будущее и Явленного Обряжения мы с Вами уже рассмотрели. Всё это я хотел рассказать Н. Левашову, и уверен теперь, что вряд ли в мои размышления были бы внесены «поправки». Но случилось то, что случилось, и приходится трудиться, мыслить и жить в реалиях сегодняшнего дня.

16.3 Констатация

Сложные вещи , как правило , внедряются не через сознание , а через чувства , которые формируют подсознание . Можно самому непонятливому Человеку объяснить самые мудрёные вещи, если он не составил себе о них ещё никакого понятия; но самому понятливому Человеку нельзя объяснить самой простой вещи, если он ТВЁРДО УБЕЖДЁН , что знает, да ещё несомненно знает то, что передаётся ему. C этой задачей, на мой взгляд, блестяще справился Н. Левашов, в своих трудах и выступлениях не методом убеждения, а методом доказательства в доступном понимании большинством и возникающего желания у большинства после этого во всём попытаться разобраться. ПОЭТОМУ я словами Левашова отвечу на вопрос, который мне ПОСТОЯННО ЗАДАЮТ , относительно «вдруг внезапно» появившихся (как грибы после дождя и именно в этот период) различных целителей, медиумов, контактёров и подобных представителей псевдоучений, ведущих Человека якобы к духовному развитию . Картина глобального обмана и заблуждения становится цельной и полной .

Сюда же можно отнести и все попытки «последователей» Н. Левашова убедить людей в том, что именно только им «оставлены» технологии (на основе знаний Левашова – своих-то знаний нет), которые они «под контролем Белого Иерарха и выходя с ним постоянно на «связь» и «консультации» «применяют» во благо Всего Человечества. Не больше и не меньше. А если добавить ко всему этому ещё и их САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ , которая «вроде бы» не связана ни с какими учениями, то ситуация становится вообще мрачной. Среди участников Программ «СветЛ» появились «умельцы и знатоки», которые уже начали «позволять себе» давать рекомендации и объяснять «принцип работы» Программ , поверхностно (по диагонали) прочитав труды Н. Левашова (про Хатыбова и других и говорить нечего) и то, что опубликовано на ресурсах «РНТО» . Всё это происходит под лозунгом: «Наконец-то Мозг мой открылся, я познал и теперь должен «научить» других, тех у кого, как я вижу, ещё НИЧЕГО не открылось». Я хочу, чтобы меня правильно поняли – это НЕ КРИТИКА , это констатация происходящего и некоторая моя озабоченность, подтверждающая то, о чём меня ПРЕДУПРЕЖДАЛ Н. Левашов, когда мы начали применять Программы «СветЛ» . К сожалению, как говорил Николай, МНОГИЕ явления и процессы были и есть совершенно незнакомы (непонятны) жителям нашей Мидгард-Земли. И непонятны они для подавляющего большинства людей. Непонятны они в силу того, что людям было НАВЯЗАНО извращённое понимание о возможностях Разума Человека, при ПРАВИЛЬНОМ развитии. А если учесть, что были весьма ловко навязаны и продолжают автомоторно навязываться различные ПСЕВДО УЧЕНИЯ , то картина становится ясной. Самое досадное во всём этом то, что многие медиумы и контактёры ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеют от Природы, в большей или меньшей мере, способности, которые многие называют сверх способностями! Но практически всегда эти способности находятся в ЗАЧАТОЧНОМ состоянии, и практически никто из их носителей даже НЕ ЗАДУМАВАЕТСЯ над тем, чтобы их осмыслить, изучить, развить, не говоря уже о том, чтобы создать что-нибудь новое!

К категории «целителей» (будем так называть всех тех, кто так или иначе занимается лечением, но не работает в официальных медучреждениях) я отношусь скептически, особенно после 2012 года. Я разделил их на три почти одинаковые по численности группы:

треть составляют клинические сумасшедшие (т.е. люди, страдающие тяжёлыми психическими заболеваниями, в частности, шизофренией);

ещё треть представлена откровенными шарлатанами, которые зарабатывают неплохие деньги на готовности людей верить во всякую ерунду;

и последняя треть – это субъекты, которые сами свято верят в то, чем занимаются.

Я всё это пишу ТОЛЬКО ПОТОМУ , что получаю огромное количество писем, где люди мне рассказывают о своих обращениях к этим «целителям», о результатах своего «исцеления» и количестве истраченных при этом денег. Впечатляет.

Насколько можно верить первой трети этих «специалистов», я думаю, уточнять не нужно. Со второй третью также – всё ясно. Может, с третьей «третью» дела обстоят как-то иначе? Если верят, и при этом не больны и не шарлатаны, то, быть может, в этом что-то есть? Это , во-первых . А во-вторых , – медиумы и контактёры автоматически уверены , что они , при первом же контакте , выходят на «связь» с высшими силами , «ангелами» , «высокоразвитыми цивилизациями» , при этом априори считая , что выше физически плотного мира сразу «идут» светлые уровни , и что там «живут» только светлые существа! А , в-третьих , контактёры проецируют на эти уровни ПОНЯТИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИМЕННО ФИЗИЧЕСКОГО МИРА , даже не задумываясь о том , что в других уровнях реальности действуют СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ , и на каждом уровне эти ЗАКОНЫ СВОИ ! И все они отличаются от ЗАКОНОВ ФИЗИЧЕСКИ ПЛОТНОГО МИРА ! Но практически все медиумы и контактёры даже не задумываются об этом и ведут себя , и реагируют на происходящее так же , как и на происходящее в физически плотном мире . А это уже само по себе – принципиальная ошибка! Возможно поэтому , начиная с 2012 года большинство этих «умельцев» лишены своих «неординарных» возможностей . И только НЕ МНОГИМ эти их возможности сохранены . Сохранены тем , кто хотя бы более или менее «разобрался» в физике процессов , которые он способен инициировать и по большей части относительно оздоровления людей .

Для того чтобы Человек мог действовать и даже анализировать происходящее на других уровнях, он должен НЕ ТОЛЬКО иметь представление об этих уровнях, но и понимание законов Природы, действующих на этих уровнях. А также СООТВЕТСТВУЮЩИЙ уровень РАЗВИТИЯ Сознания! К сожалению, подавляющее большинство имеющих от природы задатки так называемых «паранормальных способностей» (не говоря уж о тех, у кого они отсутствуют) даже НЕ ПОНИМАЮТ ЭТОГО – в этом беда! И беда ещё в том, что, осознавая сегодняшние свои НЕ СПОСОБНОСТИ , они продолжают всех убеждать, в том, как и что делалось до 2012 года. По-другому, они просто НЕ УМЕЮТ , и большинство – не хочет смириться с происходящими изменениями. А те, кто является Пользователями Программ «СветЛ» и уверены в «открывшихся» своих возможностях, не начинают работать с людьми, естественно с их согласия, как это необходимо, чтобы приобрести НЕ ОБХОДИМЫЙ опыт , а сразу все хотят поворачивать Вселенную! Зачем пахать, если есть всё, что нужно? Правда, я в своих статьях и беседах предупреждал и предупреждаю, что «появившиеся» у них «возможности» НЕ БУДУТ действовать до тех пор, пока они не приобретут необходимый опыт, а самое главное – ПОНИМАНИЕ в том, что пытаются сделать. А если что-то делают НЕ ПРАВИЛЬНО , то Программы, а тем более Генератор, не действуют, а при повторении подобного два-три раза , – «сворачиваются» и «исчезают»! Особенно это касается разрешённых экспериментов в рамках Программы «СветЛ-Флора» .

Перед тем, как начать этот эксперимент именно в части проверки людьми СОБСТВЕННЫХ возможностей относительно Флоры, я неоднократно объяснял и пояснял – для того чтобы эффективно работать в этом направлении, необходимо начинать с малого! Это как стартовая площадка в Познании – начав с малого и постигая принципы, можно потом переходить к более серьёзным вещам вплоть до Космических масштабов. И не нужно здесь улыбаться, считая, что такое НЕ ВОЗМОЖНО . Поверьте – ВОЗМОЖНО . Принципы действия везде одинаковы, отличаются только МАСШТАБЫ ! Так что, как говорил Николай, научившись правильно действовать, к примеру, при лечении язвенной болезни, приобретается ОПЫТ действия и на уровне Вселенной! И даже поясню, почему.

Во-первых , потому, что необходимо научиться ПОЛУЧАТЬ достоверную информацию!

Во-вторых , потому, что необходимо научиться ПРАВИЛЬНО эту информацию ОБРАБАТЫВАТЬ !

В-третьих , необходимо научиться ПРАВИЛЬНО делать ВЫВОДЫ ! Это очень важно именно в настоящем времени.

В-четвёртых , нужно научиться ПРАВИЛЬНО подбирать СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА , необходимые для решения поставленной задачи.

В-пятых, необходимо ДОБИТЬСЯ , чтобы сделанное осталось СТАБИЛЬНЫМ И УСТОЙЧИВЫМ!

Так что, работая с растениями, от которых вы правильно пытаетесь получить Вами задуманное, как я уже убедился на примере НЕКОТОРЫХ Участников эксперимента «СветЛ-Флора , Человек довольно быстро может отработать эффективную обратную связь своей деятельности, так как в большинстве случаев получается конечный результат именно того, что и было задумано. Эти результаты (не у всех, естественно) и были получены в первый год испытаний. При этом те, кто настойчиво добивался успеха, приобрели оперативный опыт действий. Освоив и отработав все основные элементы на взаимодействии с растениями, можно пробовать свои «силы» и возможности, например, на язвенной болезни или подобных относительно НЕ БОЛЬШИХ патологиях. Потом можно переходить к другим задачам, которые требуют своего решения, ПОСТЕПЕННО (фактор времени здесь вторичен) приобретая опыт управления потоками материй, получения реальной информации, правильной её обработки и т.д. И только после ДОСТИЖЕНИЯ определённого уровня мастерства, опять же – ПОСТЕПЕННО , переходить к решению более серьёзных задач и более масштабных! И снова, – выводя своё мастерство, а главное – понимание, – на принципиально новый уровень, без которого невозможно двигаться вперёд! Поверьте, через всё это мне пришлось пройти самому. Всё началось, конечно же, с желания познать и осознать.

Глубинно занимаясь этой сутью, позволившей решать задачи с Программами «СветЛ» (а также другие текущие задачи самому и в «команде» с теми Друзьями, о которых я писал и которые являются Членами «Белого Братства» ) могу сообщить только то, что НЕЛЬЗЯ довлеть на обретённые, пусть даже «маленькие» элементы Познания и, естественно, Сознания. Нельзя приказать сформироваться каким-то элементам этого. Это связано с локальным состоянием пространства-времени «экспериментатора» (участника Программ), которое в структуре своей ВМЕЩАЕТ и энергию-время, и энергию-информацию, как некая энергетическая и образованная Мозгом (естественно во взаимодействии с Программами «СветЛ» ) субстанция. «Информационным топливом» и своими желаниями что-либо «сотворить» Мозг НЕ НАКАЧАЕШЬ , а навредить можно. Опасность в том, что необдуманными действиями можно разрушить состояния информационного контакта Мозга Пользователя с Комплексом «СветЛ» (неважно в каком он виде – Браслет или Комплекс ), и тогда Пользователь может утратить свой уровень «наработки» Мозга в этом направлении, и все Программы перейдут в состояние – «работа только на оздоровление» и не более того. И такие случаи уже имеются. Я никого не пугаю, но предупредить об этом обязан, потому что многие почему-то забывают о своей ЛИЧНОЙ ответственности за принятое решение и тем более за СОДЕЯННОЕ . Напоминаю , что и Флора, и Фауна – это ЖИВОЕ! Дополню сказанное и считаю, что это будет НЕ МАЛОВАЖНЫМ . Меня всегда, так же, как и Н. Левашова, удивляло то, как люди в принципиально новых условиях проецируют на них привычные для себя представления! Это делают и фантасты в том числе!

Николай написал: «…к примеру, в одной книге автора В . Головачёва говорится о мече Святогора, лезвие которого имело способность преобразовывать пространство, разворачиваясь и сворачиваясь! Это прекрасный ПРИМЕР того, что Человек распространяет чисто ЗЕМНЫЕ представления на принципиально НОВЫЕ явления. И этот автор не единственный в подобном, так же как и многие другие, имея некоторые возможности и способности от рождения, начинает проецировать своё земное понимание, когда тем или иным способом прорвутся на другой уровень реальности. И начинают создавать в другой реальности «волшебные мечи», лазерные пистолеты и мазары. И всё это «космическое оружие» блуждает из книжки в книжку от одного контактёра или ясновидящего к другому! И при этом проецируют свои заблуждения о том, что на других, «более» высоких уровнях, существуют ТОЛЬКО светлые существа. И начинают получать от «Высшего разума» «сакральную» информацию и носятся с ней, как с писаной торбой, не понимая, что ЦЕНА этой информации – грош! А «Высшему разуму» только этого и надо, «сольют « дезу» , вперемешку с правдивой информацией о реальных земных событиях, и посмеиваются над наивными жёлторотиками»!

Хочу обратить особое внимание на очень распространённое сегодня явление, и особенно среди молодёжи. Под влиянием Восточных «учений» у многих увлекающихся эзотериков сложилось совершенно ЛОЖНОЕ ПОНИМАНИЕ . «Принято» считать, что высшие земные уровни населены «высокодуховными» существами, так как при наличии полных семи тел любое разумное существо достигает высшего уровня развития – входит в состояние нирваны и сливается с Абсолютом, а это означает, что все, сидящие чуть-чуть пониже – априори высокие духовные существа! Все такие мягкие и пушистые, и это заблуждение только на руку этим «высокоразвитым» существам! Главное – «великие» индусы принимают завершение нулевого, планетарного уровня, за КОНЕЧНУЮ ТОЧКУ развития только потому, что, используя недопонятые Знания, переданные им Белыми Учителями, пришедшими с Севера, на уровне ясельной группы, упёрлись при своём развитии в одну точку, дальше которой они так и НЕ СМОГЛИ пройти. И объявили они эту точку собственной ограниченности «ВЫСШЕЙ» точкой духовного развития. А потерявшие свою генетическую память и знания своих предков люди Белой расы (тем более сегодня, когда идут интенсивнейшие процессы, связанные с воспроизводством изначальных состояний, в том числе и Мозга) с открытым ртом ловят каждое слово этих «великих» учителей, НЕ ПОНИМАЯ , что они сами на генетическом уровне и уровне потенциала своего Мозга (Сущности) являются носителями ИСТИННЫХ возможностей, которые даже и не снились «великим» учителям Востока ! Это очень характерный пример того , почему возможности подобных учителей , гуру , экстрасенсов и всевозможных целителей , и предсказателей – ИЗЪЯТЫ в настоящее время.

16.4 По совести

Багаж совести нельзя сдать в камеру хранения даже пред вратами Рая . Последнее время ловлю себя на мысли, что так же, как Левашов, я был и остаюсь мечтателем (правда, более осторожным), который СТАРАЕТСЯ ВИДЕТЬ в людях только хорошее! Я это пишу для тех людей, к которым эта книга попадёт раньше книг Н. Левашова – в них он описал своё отношение к людям именно так. Это не означает, что я был слепым, просто я надеялся, верил и верю, что почти у КАЖДОГО есть хоть что-то светлое, пускай ещё в зародыше, НЕ ЗАВИСИМО от его биологического возраста. И нужно Человеку помочь увидеть это в самом себе – сделать так, чтобы эта небольшая искорка разгорелась мощным светом, который выгонит из Человека мрак навсегда! Я всегда считал и считаю, что любого Человека НЕЛЬЗЯ лишать выбора, нельзя лишать его права на ПРАВИЛЬНЫЙ выбор. Даже если девяносто девять Человек тебе сделали зло, это ещё НЕ ЗНАЧИТ , что сотый сделает тоже самое! Может быть, он и сделает, но пока нет самого действия, нельзя вешать на такого Человека ярлык обречённого на совершение зла! Даже если у Человека и будут мысли о том, чтобы сделать что-нибудь «эдакое», существует возможность, что в самый последний момент он изменит своё решение и поступит ПО СОВЕСТИ ! Нельзя на Человека повесить подобный ярлык только за намерение, т.к. только сам поступок, само действие может быть оценено! Да и то, надо учитывать обстоятельства! Опять же отсылаю Вас к прочтению «Третьего обращения к Человечеству» , где это подробнейшим образом «разжёвано». Осталось проглотить, но и этого почему-то многие НЕ МОГУТ .

Это не значит, что нужно прощать Человеку подлость, предательство и т.п.! Отнюдь нет! Можно и нужно быть готовым к возможности такого поступка, и желательно даже сделать невозможным такой поступок или поступки, но никоим образом не выносить свой вердикт Человеку заранее, только на основании того, что он МОЖЕТ так поступить, или даже если у него мелькнула такая мысль. Никто и никогда не может лишить Человека ПРАВА ВЫБОРА ! Конечно, этот выбор могут сделать за Человека другие, но независимо от этого, принимает этот чужой выбор САМ Человек, хотя потом этот Человек находит себе оправдание тем, что его заставили ТАК СДЕЛАТЬ ! Но вне зависимости от того, кто и почему заставляет другого Человека что-нибудь сделать, делает это «что-нибудь» всё-таки САМ ЧЕЛОВЕК ! Это никоим образом не снимает вину с «заставившего», но и исполнитель чужой воли ответственен за свои действия! Так или иначе, каждый Человек имеет право выбора, и никто не должен лишать его этого права. Я в этом убеждён, и поэтому никогда не проецирую свой отрицательный опыт с одними людьми на других, что, собственно, и рекомендую делать всем. Только мой опыт привёл меня к пониманию, что НЕ ЛЮБОЙ Человек ДОСТОИН ШАНСА , по крайней мере, шанса, который появляется после прохождения качественного изменения Мозга с помощью Программ «СветЛ» . Человек ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ СВОИМИ ДЕЛАМИ , что он достоин, и только после этого лично для меня становится ясно, готов он к получению новых качеств и возможностей или нет.

Я уже писал и говорил, что так же, как и Н . Левашов , А . Хатыбов , Б . Маков и другие, не пытаюсь «играть» роль Бога, и даже не потому, что я не верю в Бога, имея все на это основания, а потому что несу ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ПОСЛЕДСТВИЯ своих действий! Если Человеку дать новые качества и новые возможности с применением Комплекса «СветЛ », и этот Человек применит их во зло, ради корысти, амбиций, даже неважно, по какой причине, то это – и моя ответственность, так как именно я дал инструменты для подобного! Но и отказать Человеку в праве применить (стать обладателем Комплекса) – я не имею права. Мне это очень доходчиво в своё время Николай и объяснил, а я понял именно так, как здесь изложено. Но многие выводы я не имею права ещё делать, так как у меня нет ещё достаточно фактов, чтобы сделать какие-то определённые устойчивые заключения, хотя опыт применения и Программ, и самих Комплексов «СветЛ» уже большой. Ведь я только недавно (всего-то четыре с небольшим года), стал создавать без «участия» Н. Левашова Программы «СветЛ» , позволившие подойти и начать КАЧЕСТВЕННЫЕ изменения Мозга и, естественно, самой Сущности людей. Но меры предосторожности, описанные выше, стал применять после первого же случая. И не ошибся в этом, потому что некоторые Пользователи Программ (их не так уж и мало, к сожалению) «просто» забывают о том, каким образом у них появились НОВЫЕ качества и возможности, которых у них НИКОГДА не было раньше! В принципе, НЕ ВАЖНО , что и как думали и думают эти люди. Важным является то, что они (к сожалению) разменивали действительно ценное на иллюзорное!.. Комментировать их истинную деятельность, я не стану, но поверьте, я достаточно глубоко с ней ознакомлен.

16.5 Предвзятость в познании

Предвзятости, как одной из самых распространённых ошибок в мышлении людей, я касался, и довольно основательно, в четвёртой главе. НЕ станем просто повторять пройденное, рассмотрим проблему в немного ином ракурсе. Коль эта «болезнь» характерна для очень многих людей, можно попытаться отследить её проявления как на уровне целостности личности и общества, так и на организменном, а если точнее, – клеточном уровне, причём во взаимосвязи одного с другим. Как и о большинстве важных основополагающих моментов сути Человека, об этом «феномене» было сказано и, кроме того, проиллюстрировано А . М . Хатыбовым . Выражаясь языком физики, скажу: информация, попадающая в нашу голову (в Мозг), вызывает у большинства значительную инерцию, которая приводит не только к разрушению личности и жизнеобеспечения деятельности организма на клеточном уровне, но и к появлению (в глобальных масштабах) РАЗЛИЧНЫХ социальных заболеваний .

Если проанализировать рисунок, то нетрудно заметить, что именно таким заболеваниям (социальным болезням) и «подвергнуты» сегодня люди в соответствии с их прошлым предназначением относительно генотипов Мозга, которые приводят к заболеваниям медицинским.

Как соотносятся указанные «заболевания» с предвзятостью? Разберём. Врачи, учителя, юристы, философы и финансисты – люди в большей степени УМСТВЕННОГО труда, – а болит живот. Вожди, то есть слуги народа, – заняты в основном получением удовольствий за счёт всех остальных, – а болит голова и горло. Торгаши, воры, паразиты – люди, обеспечивающие себя возможностью получать удовольствия без официального разрешения (у вождей это разрешение и зелёный свет для той же, в общем, деятельности имеется и даже в больших масштабах), а болит ниже пояса. Производители – рабочие, крестьяне и ремесленники – работают только они и притом обеспечивают всех предыдущих, заняты руками по большей части, думать особо даже и некогда, – а болят сердце и лёгкие – то, что в грудной клетке.

На ПЕРВЫЙ взгляд – закономерности не ясны, но привязка по градиенту высоты расположения проблемной зоны – как бы имеется. Предвзятость первых в том, что они считают себя теми, кто ЗНАЕТ всё в теории, но каждый – только в своей узкой области, и именно это (узкий профессионализм), с их точки зрения, – наиболее ценно. Это мнимое состояние уверенности бе з полезно разбивать – так и было задумано и воплощено. Эти люди во многом формируют через созданные институты образования и лошадиной грамоты мировоззрение будущих поколений, а вернее, делают так, чтобы оно было заданным образом искажено. Вожди имеют другое состояние предвзятости. Они, получая определённую информацию и в строго выверенных рамках того, что им дают, действовали всегда в ПОЛНОЙ уверенности своей безнаказанности, правоты и вынуждены были (не осознавая глубоко происходящего) приводить в исполнение как бы по их ощущениям именно и только свои далеко идущие замыслы. Переубедить в этом – практически невозможно, особенно представителей других типов, которым согласно происходящему уже не первый десяток лет, пора бы было снять розовые очки и убедиться в том, что слуги народа – вовсе не слуги, а совсем наоборот. Но вопреки любому здравому смыслу этого НЕ происходит . Паразиты, торгаши и воры находятся в состоянии мнимой свободы, и уверенности, что она реальна. Они не способны соотнести себя со своими потребностями и кажущимся благополучным укладом социального общества, принять необходимость и верность непаразитического существования не могут, как не убеждай – так устроены. Производители – слишком заняты необходимостью делать дело (да ещё и за пятерых), чтобы вдаваться глубоко в осмысление хотя бы одного того, почему они должны делать не только за себя, а и ещё за кого-то.

Если отбросить лирику, Все ВАРИАНТЫ – ущербны , но в той или иной мере (разной) и в той или иной области (тоже строго различаются). Отсюда и топологические отличия в привязке «болячек». Вспомним, что их природа по сути своей имеет чисто информационный характер, о чём мы говорили ранее и не раз. И ущербность определяется в своей степени и локализации заданными Программами, для реализации которых и было произведено искажение информационного обеспечения. Каждому типу давалось только что-то своё, определённое, и притом в изменённом, согласно эбровским задачам, виде, а остальное – даже технически не могло быть принято по причине сопряжённого этому обеспечению изменений Мозга и, в конце концов, просто отсутствия трансляции в тех или иных диапазонах за счёт упрощения исходной конструкции всего и вся.

Возможен ли вариант самостоятельного СПОНТАННОГО восстановления нормального состояния представителей всех категорий только лишь при восстановлении полноценной трансляции, то есть, если обобщить, – дают всем всё (как было когда-то, в допотопные времена), нужно только взять? НЕВОЗМОЖЕН . Одна из причин – в изменениях Мозга и закономерных изменениях клетки. Можно ли направить и спровоцировать, запустить заданным образом нужные изменения именно в сторону восстановления полноценности? Можно, и один из вариантов такой помощи – Программы «СветЛ» . Достаточно ли этой помощи для гарантированного возврата к нормальному полноценному состоянию? Нет, НЕ достаточно . Необходимы сознательные усилия индивидуума – без понимания, произошедшего и, как следствие, необходимости принятия определённых усилий по осознанию реальной картины мироустройства от микро- до макроуровня с целью изменения самого себя, расширив свой собственный частотный диапазон (Мозга), – мало что изменится.

Может ли всё свершится БЕЗ применения Программ «СветЛ» ? Ряд изменений произойдёт в любом случае – это касается и Клетки, и Мозга в их взаимосвязи. Но к требуемым изменениям, которые достаточны для развития Человека в изменяющихся условиях, может привести только сочетание и внешних воздействий в виде уже запущенных и будущих Программ Системы Управления , и внутренних факторов, зависящих в основе своей от Человека. Можно обойтись и без Программ «СветЛ» , но каждый сам выбирает, как поступить, например, при переломе ноги – отрезать и выкинуть всё отломанное или восстановить исходную целостность.

Если рассмотреть предвзятость под иным углом – по сути её можно считать инструментом, с помощью которого формировалось столетиями то ограниченное миропонимание у людей, к которому мы, в конце концов, пришли. Выпестованная система образования, а точнее, система привития лошадиной грамоты – совокупность утверждений, далёких от реальности, – это основа для проявления в людях предвзятости в самых разных видах. Искажённый изначально фундамент развития Человека НЕ может обеспечить непредвзятость. Это технически не является возможным. Просто проявляться она будет в разном в зависимости от генотипа и заданной Программы (а значит, воспитания, социального положения и прочих житейских особенностей) и приводить на физически плотном уровне к разным проблемам в состоянии здоровья, которые и восприниматься будут как само собой разумеющиеся – «все чем-то болеют».

Очевидный вывод из этого – чтобы НЕ просто решить проблемы со здоровьем, а преобразовать себя в новую, принципиально иначе организованную конструкцию, нужно начать с избавления себя самого от этого наиболее широко распространённого пока дефекта мышления – предвзятости. Нетрудно оценить, что за этим последует (но не само по себе – самотёком, а собственным целенаправленным трудом) – заметное продвижение в Познании, купирование имеющихся патологий, ВОССТАНОВЛЕНИЕ здоровья , параллельно этому развитие и стимулируемое им преобразование Мозга и далее – по нарастающей в указанном направлении. Если теперь сделать моментальный экскурс к прочитанным главам, оценив то, что вложено в Программы «СветЛ», попытаться увидеть всё, что было в этой связи сказано о них, – станет очевидно, какова роль этого творения Николая и его перспективы в разворачивающихся процессах, касающихся не просто каждого Человека – оцените масштабы происходящего хотя бы в том, что каждому доступно объять сознанием – от каждой клетки Вашей «рубашки» до перехода всей Земли в её комплексном состоянии, включающем и возрождённого Человека как неотъемлемого элемента, на следующий этап развития ( 512-1024 ).

16.6 Можно ли сломать стереотипы?

Какие формы может принимать ПРЕДВЗЯТОСТЬ , вернее, как она проявляется и в чём её основа? Помимо рассмотренного и сказанного выше, нужно понять, что предвзятость – это и возможность уцелеть, так что при определённых условиях она может рассматриваться как ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ .

Возьмём простой пример. Животные в лесу перемещаются не абы как, иначе не могли бы мы видеть (особенно привычным для подобного глазом) тропы зверей. Этологи на этом вообще собаку «съели». Да и любой «небиолог», но хозяин кошки, собаки, попугая и т.д. знаком с консерватизмом, отражающим предвзятость животных. Когда Вы приносите домой котёнка, он начинает постепенно обследовать незнакомую ему и оттого опасно-враждебную территорию. За несколько первых дней легко заметить, что новосёл ОСВОИЛСЯ , стал увереннее, спокойнее и чувствует себя свободно. Но, если понаблюдать внимательнее – заметите, что перемещается по квартире (дому) он по строго определённым «тропинкам», спит не где попало, а в одном-двух «полюбившихся» местах, играет с одной-двумя вещами и т.д. Это далеко НЕ случайность , как не случайными являются многие «привычки» детей – миллионы выдуманных ритуалов , которыми мы сами в детстве себя окружали (любимая кружка, «счастливая» ручка, не наступать на трещинки асфальта и прочее). Попробуй годовалому ребёнку незаметно изменить пару деталей в том, что для него стало ритуалом… Если не прочитать «любимую» сказку, в полюбившемся стихотворении изменить пару слов или немножко «не так» надеть шапку – негодование обрушится на нарушителя немедленно, а порядок будет восстановлен. И, наконец, у взрослых людей ритуалы – неотъемлемая часть жизни, в них увязано уже гораздо больше, чем просто шанс выжить у зайца в лесу, – он выше, если пробежать тем путём, которым БЕЗ потерь воспользовался последние три (тридцать три) раза, а по дорожке, на которой встретил вчера лисицу – более никогда не ходить.

Мы рассмотрели сейчас предвзятость именно как вариант увеличения ШАНСОВ выжить , немного покопавшись в своих житейских наблюдениях. И сделанный вывод прост: предвзятость , принимаемая нами как некий консерватизм в поведении – «наследство» , которое позволяло и позволяет в каких-то условиях сохранить жизнь . Звёзд с неба хватать, конечно, НЕ получится , но если всегда «ходить по одной проверенной тропинке» – некая гарантия безопасности и чувство уверенности имеется. Детали опустим.

Сдвинемся теперь немного ближе к привычному и «современному». Представим – человек осваивает компьютер. Перед ним стоит простейшая задача – создать текстовый файл. Допустим, он создал этот файл в текстовом редакторе, открыв его и сохранив через меню с предложенным именем «Документ 1». Задача выполнена. Всё. В ближайшее время (для кого-то это минуты и часы, а для других – годы) предвзятость проявит себя в полной мере – создавать текстовый файл этот человек будет именно и только таким способом – им самим проверенным, надёжным и результативным. И если он возьмётся кого-то обучать, обучит из самых лучших побуждений и с осознанием своей грамотности и ответственности именно этому способу. Но существует огромное число других возможностей создать пресловутый текстовый файл. Их освоение не отметает целесообразность использования первого варианта, но даёт широкие возможности для гибкости в применении инструмента (компьютера), но не каждый освоит не то, что их все, но вообще станет в этом направлении двигаться. Я сам знаком с Человеком, который, занимаясь написанием статей, писал их в одном документе (файле) – одна статья за другой, дальше начиналась следующая и далее – вниз дописывались другие. Один за другим разные по назначению тексты, десятки и сотни страниц, всё в одном документе. Кому-то покажется это невероятным, знаю, он сейчас уже и сам всё понял и во всём разобрался, но и ваши многие привычки и убеждения не менее странные и бе з смысленные.

Что бы не говорилось, а большинство современных людей ДОВЕРЯЮТ медицине . В далёком детстве родители, воспитатели в саду, учителя в школе, сами врачи сформировали прочный фундамент для предвзятости в этом вопросе. Всё настолько АБСУРДНЫМ стало к настоящему моменту, изменившись за какие-то десятилетия, что можно собрать отдельный сборник из реальных примеров. Чем хороша «советская» (не российская) медицина? Тем, что врачи имели хоть и неглубокое, но понимание, а не список инструкций для разных болезней, как это организовано сейчас. Расскажу одну из врачебных историй (в них, кстати, можно МНОГО интересного для себя почерпнуть – медики рассказывают с удовольствием, не осознавая порой, что выдают).

«У моего друга есть маман , стаж врачебного опыта за 40 , сейчас уже на пенсии , но врачебная хватка чувствуется .

Вечером сидят в ресторане (дело было заграницей) , мирно беседуют , маман благодушно , с видом светской львицы , потягивает винцо . Вдруг за соседним столиком девушка сперва побелела , потом покраснела и с хрипом свалилась со стула . Народ начал бегать вокруг , шум , гам , зовут доктора . Маман , не вставая из-за стола , говорит сыну: «Похоже на анафилактический шок» – вон , девка объелась кальмаров .

Сын: И что дальше?

Маман: Да сейчас скорая приедет , вколет ей адреналинчику с антигистамином и всё будет «хокей» , если успеет , конечно . Хотя спроси у её кавалера , у аллергиков должен быть шприц с адреналиновой микстурой на такой вот случай . Друг переводит кавалеру , на что тот , смекнув , что маман имеет какое-то отношение к медицине , затараторил , что вот сейчас никаких медикаментов нет , но помогите «плиз»! И потащил старушку к своей девушке . Скорая пока не появилась , а девушка уже начала хрипеть и пошли судороги . Маман забеспокоилась и закрутила головой в поисках скорой , которой все ещё не было . Потом с воплем: « Слава российской медицине!» – хватает со стола вилку и с размаху втыкает её в ляжку девицы . Народ в шоке , девица взвыла , резко ожила и полезла с кулаками на маман . На что та ловко увернулась и , буркнув: « Жить будет ... » – направилась на своё место .

Тут уже и скорая через пару минут приехала . Санитар , сделав необходимые уколы и обработав рану , начал выяснять откуда дырки-то ? Девица с кавалером , злобно зыркая , показали пальцами на маман . Санитары потребовали объяснений .

Маман: Видите ли , молодые люди , пока мы вас дожидались , пациент мог уже откинуть копыта . Поэтому , т . к . адреналина у нас не было , пришлось импровизировать . От боли у неё выделился адреналин из надпочечников , да и общий тонизирующий эффект был налицо …

Нужно понимать, что в равной степени Человек оказывается заложником СВОЕЙ предвзятости и когда бежит в поликлинику или аптеку при первом чихе, и когда, сложа руки от бе з силия медиков перед серьёзной проблемой, беззаботно полагается на Технологии «СветЛ» . Сколько раз повторяю – НЕ « волшебная » это палочка. Это скорее дубина по голове постучать!

Все ждут однозначности и определённости, потому что думать не надо – решил раз и навсегда – и свободен . И ещё, наверное, потому что тогда очень хорошо ощущается энергичное движение в своём собственном как бы развитии. Одно дело, если вам дали в рамках какого-то большого дела задачу, и вам её нужно решить, и другое – когда вы сами ставите перед собой задачи и цели .

В первом случае НЕ нужно задумываться о том, как сработает вся конструкция, ведь в вашем ведении, к примеру, только три винтика, и задача поставлена – качественно их сделать. Можно вообще не задумываться, какой смысл от всей конструкции и в какую большую конструкцию она встроена и т.д. Достаточно хорошо сделать три винтика – и цель будет достигнута, и ЧУВСТВО удовлетворения от сделанного будет, и вид работающей конструкции с теми вашими винтиками будет радовать. Это неплохо (в сравнении с тем, что можно и с тремя винтиками не справиться). Но если отбросить предвзятость (мне поручили винтики и я должен сосредоточиться на том, чтобы их качественно сработать), если осмыслить суть того, в чём участвуешь, то НЕ будет ни дикой радости от выполненной задачи (хотя три винтика будут сделаны и поставлены куда надо), НЕ будет ощущения, что идёт энергичное движение и развитие, НЕ будет любования работающей большой конструкцией, зато появятся другие ощущения – неуверенности , сомнений , терзаний и непрерывного мысленного поиска . Стороннее одобрение собственных достижений перестанет иметь значение, зато обострится потребность в критике, но не для самоуничижения, а для активации и расширения дальнейших поисков.

Вернёмся ко второму варианту – когда задачи и цели Человек себе ставит сам. Это НЕ исключает того, что он всю жизнь будет перебирать винтики (если ограничил себя ими), но размышления в направлении поиска задач могут ПРИВЕСТИ к пониманию того, а зачем винтики делаются и далее по цепочке к достижению цели через смену самой задачи.

Есть реальная вероятность (и такие случаи, к сожалению, нередки) когда люди, выбравшись за рамки одной «предвзятости», НЕ замечают , как погружаются в «другую». Например, разобравшись в медицине, вверяют своё здоровье и почему-то ещё и будущее Технологиям «СветЛ» , а сами ждут НАСТУПЛЕНИЯ счастья . Или открытия Мозга. Или ещё чего-нибудь. Чувствуете, как сработала предвзятость в этом случае? В общем-то, в этом узком вопросе ничего НЕ изменилось – просто один предмет заменили на другой, но сохранили своё отношение и мышление. Раньше всё было отдано на откуп медикам, а сейчас – Технологиям (Комплексу). Так поступают тоже, к сожалению, многие. И в основном, те, кто получают свой «СветЛ» В подарок , либо те, кто даже делают сами свой обдуманный выбор, приобретая на свои средства, но замыкаясь в рамках собственных стереотипов. Конечно, люди получают некоторый (больший или меньший, в зависимости от индивидуальной ситуации) сдвиг К лучшему в плане здоровья, избавляются от каких-то проблем. Речь о том, р аботает «СветЛ» или не работает – НЕ идёт , но почему-то не возникает вопроса: «а как ЭТО работает ?» Перестала болеть спина – и хорошо, не мучают бе з конечные сезонные ангины и гриппы – замечательно, значит и правда – работает. Но более ничего НЕ интересует , РАЗВИТИЯ нет . И вот с этим что-либо сделать крайне трудно. Заставить поверить – нетрудно, особенно когда Человек потерял надежду или когда накатывает паника (подобное часто бывает с родителями маленьких и не очень маленьких детей), тогда люди готовы на всё. Но в рамках своей предвзятости. Если зайти в детскую поликлинику и, встав под плакатами, агитирующими прививаться от гриппа, рассказать всем присутствующим правду, к вам ВЫЗОВУТ санитаров . Если собрать Пользователей «СветЛ» и рассказать, что можно иначе, без прибора, восстановить свой организм, – санитаров, может, и не вызовут, но и всерьёз НЕ воспримут . В первом случае, кажется, всё понятно – рамки предвзятости жёсткие, люди убеждены в других, ложных истинах. Чтобы сломать такой забор – нужно время и усилия с обеих сторон – и со стороны тех, кто хочет выйти за рамки, и со стороны тех, кто снаружи приглашает на выход (если повезло и кто-то такой рядом имеется). Во втором случае – ровно то же самое, хотя, возможно, это покажется невероятным.

Но, возвращаясь к оздоровлению и Комплексам «СветЛ» (Программам) – определим, что из себя представляют Комплексы и Программы. «СветЛ» – это пси-генерация, которая в чистом виде может вообще никак НЕ влиять ни на кого. Чтобы имелось заданное воздействие, нужны Программы . Тогда это уже будет генерация для обретения (в нашем случае о «СветЛ» речь ведём) гармонии психики, а отсюда все наблюдаемые эффекты развития и оздоровления. В условиях сегодняшних можно смело обозначить такую пси-генерацию «СветЛ» ОБЪЕКТИВНОЙ необходимостью .

Человек сам по себе – тоже пси-генератор, более или менее мощный, и даже сразу с программами. Как только происходит нарушение собственной пси-генерации (в широком смысле – ослабление, превышение неких пределов, «программное» искажение) – проявляются последствия в виде нарушения обменных процессов, что неминуемо быстрее или медленнее приближает тризну. Это – беда, и в этом случае Комплекс «СветЛ» нужен. Теперь соотнесите, как часто ваша собственная пси-генерация отклоняется от нормальной (идеальной)? Начнём с того, что она силами эбровских экспериментаторов ИЗНАЧАЛЬНО искажена . Если Вы на птицефабрике выводите несушек золотых яиц и только этим озабочены – Вас в последнюю очередь будет интересовать их психическое состояние , комфорт и уровень жизни, если только это катастрофически не сказывается на результате, то есть на яйцах. Но даже если всё в этом плане (относительно собственной пси-генерации) более-менее удачно настроено – по факту единицы пребывают в стабильном состоянии и объективно НЕ нуждаются в корректирующей пси-генерации. И ни один из них не проживает в условиях города. Лучшую пси-генерацию даёт природа, о чём большинство экс-повелителей мира сего знают . Меняйте прописку, ройте землянки и силком перевозите туда своих домочадцев с их гаджетами и модными девайсами – здоровье поправите и себе, и им. Нет возможности – наведывайтесь на такую «дачу» время от времени, это тоже с пользой будет. Многие себе подобное могут позволить?

«СветЛ» нужен , повторюсь, когда СЛУЧИЛАСЬ беда , – для содействия в восстановлении части функций Мозга. Вот у нас на Планете случилась ТАКАЯ беда . Поэтому Николаю «было поручено» (в том числе) создание некоего программного продукта в целях оказания помощи в сложившейся ситуации. не ПОМОЧЬ тем , кому он успеет за отведённое (да ещё и обрезанное стараниями многих) ЕМУ время , а реализовать возможность помощи людям на Планете. Масштабы именно такие. не КОМУ повезёт , а ВСЯКОМУ , кто в помощи нуждается и захочет ЕЁ принять , поэтому всё изначально планировалось масштабно и в развитии согласно предстоящим (которые отчасти уже наступили и ещё грядут) событиям.

Вернёмся к пси-генерации. Мозг, выполняя функцию генерации, довольно слабенький, но можно «взять» несколько Мозгов – уже станет посильнее. Если масштаб сознания расширить больше площади квартиры – ещё лучше. Можно и до размера города, страны. Как это «пощупать» можно – люди «занимаются» пси-генерацией , и даже сами не подозревают об этом порой .

А те, кто среагировал – НЕПРАВИЛЬНО понимают и принимают это. Человек в состоянии такой генерации может картины писать, и люди думают, что они на них реагируют. Начинают рассуждать об идущей от картин «энергетике» – НЕ надо этому поддаваться. Это последствия, остатки разных прошлых учений, которые были востребованы и объективно нужны были когда-то по причине того (и мы этого уже касались), что тогда люди были такими, вернее их уровень – позволял только так, через образы всё это представлять. Люди реагируют (в хорошем смысле), но не НА картины как на изображение, выполненное в той или иной манере, а на пси-генерацию Человека , эти КАРТИНЫ создавшего . Работает не изображение, а то, что ХУДОЖНИК генерирует в момент написания. Энергетики картин не существует, сама картина как таковая ничего НЕ даёт, но Человек, который на картину смотрит, генерирует гармонию или дисгармонию своего энергетического состояния. А художник – может создавать конструкции энергоинформации, ФОРМИРУЕМЫЕ Мозгом смотрящего на картину. В этот момент Мозг наполнен на много уровней выше, чем ограниченные пять чувств, и в конечном итоге отдельные позиции информационных цепей из энергетических блоков начинают управлять процессом формирования комплексного энергетического состояния чего-либо. Через подобное люди получают КОРРЕКЦИЮ функций Мозга, это может проявляться как некий комфорт. Сам рисунок может говорить и о возможностях автора, масштабах его сознания, о состоянии информационных цепей, соединений информационных блоков, формировании схем соединения. Важна же – пси-генерация ПРИ создании , а для автора это как «геронтология» для самого себя. Но всё это не касается картин, которые создал Н. Левашов. Эти картины – информация. Информация ЗНАЧИМАЯ , и эта информация может быть воплощена в реалии. Каждая картина – блок информации в определённом направлении. Мне удалось «расшифровать» понять и применить пока только две картины. Но результат использования этой информации в применении – ошеломляет.

И это касаемо НЕ только Программ «СветЛ», в которых эта информация использована и применена. Я попросил два года назад Валерия Алексеевича Чудинова попробовать «расшифровать» какую-либо из картин Н . Левашова , так как он в этом направлении является одним из немногих специалистов. Однако до сих пор ему это НЕ удалось (на фото встреча с ним и его супругой Наталией, которая является Пользователем Программ «СветЛ»). Не удалось только по причине его предвзятости в этом вопросе.

Предвзятость в постоянной необходимости выбора между чёрным и белым, плохим и хорошим, правым и левым лежит в основе большинства проблем. Вопрос не в том, что Человек предвзято относится к чёрному и левому, и поэтому выбирает белое и правое. На порядок выше НУЖНО посмотреть . Проблема в самой необходимости всё разобрать в двоичном подходе, разделить на чёрное и белое, а потом выбирать.

Судите сами, что считается главным у большинства для достижения состояния УСТОЙЧИВОГО здоровья ? Найти хорошего доктора и иметь возможность приобретать все необходимые, по его мнению, препараты и получать иную квалифицированную медицинскую помощь. В итоге все врачи будут разделены по каким-то критериям на плохих и хороших (например, по цене: бе з платные – плохие, платные – хорошие, либо наоборот). Все медикаменты – аналогично (критерий может быть другой или тот же самый). Происходящее далее уже не СУТЬ важно , но основа будет той же – постоянный выбор между дискретными вариантами при их небольшом (искусственно ограниченном) числе, традиционно сводящемся в итоге к двум. И даже когда ПРОИСХОДИТ сдвиг в понимании, когда Человек видит, что из себя представляет современная медицина и, к примеру, обращается к нашим Технологиям – мало что изменяется в самом двоичном способе мышления. Конечно , размышления о здоровье переходят в несколько иную плоскость , приходит понимание, что на состояние здоровья влияет НЕ только качество употребляемых медикаментов или научная степень лечащего врача.

Большое внимание уделяется, например, правильному питанию, и тут размах размышлений при своей грандиозной широте НЕ имеет никакой глубины по упомянутой причине предвзятости. Почему-то все ищут какую-то правильную диету или правильный тип питания, обсуждают, что можно употреблять в пищу, а что нельзя, пытаются оценить «октавность» продуктов, рассчитывая, видимо, высокооктавной диетой поднять октавы своего Мозга ? По сути, старые привычки переносятся на новые рельсы . В итоге не МЕНЯЕТСЯ ничего , просто заменяется предмет размышлений. Это, конечно, шаг вперёд, но не в плане изменения мышления, а только в узких рамках движения к оздоровлению рубашки. Разве может быть какой-то единый рецепт некоего правильного питания? Все люди разные, Мозг у всех разный и по причине различий по генотипу, и внутри одного генотипа. Не нужно далеко за примерами ходить, про грузинский «стиль» питания, о котором я ранее писал, достаточно вспомнить, и уже многое должно быть ясным. И НЕ нужно пытать об остальных вариантах вменённых «диет», чтобы ответственно и грамотно, через силу, но по правилам питаться так, как положено. Таких диет, как программ на территории нынешней России 208. Это как 208 национальностей , если говорить о них через призму программ энергобиогенезиса плоти. Если выделить рыбака и навязать ему то, что программой предусмотрено для офисного планктона, получим ОТРАВЛЕНИЕ чизбургерами и гамбургерами. Можно, конечно, насильно навязать, но это инициирует нарушение обменных процессов. Ровно так же у мясоедов – если склонить, убедить, – Человек будет лишён состояния физиологического комфорта. Это состояние он сам себе создаёт через потребность, а потребность реализуясь через аппетит, вызывает желание: Мозг «сказал» идти за мясом – вот и отправляйтесь , не пытаясь убедить себя , что салат полезнее .

Вся информация касательно подобных моментов имеется, и вся она у вас УЖЕ есть , просто не нужно её глушить модными макдональдсами, деликатесами, кетчупами, майонезами и чужеземными кофе с чаем. Нужно просто начать ПРИСЛУШИВАТЬСЯ к самому себе и употреблять то, что хочется, а не то, что рекламируется или считается изысканной кухней. Это и будет самой полезной, и только для вас, диетой. Её ваш Мозг составит, и когда поймёт, что уже к нему прислушиваются – развернётся по полной программе. Вспомните тогда уже сами про « щи да кашу – пищу нашу », ощутив на себе весь смысл этого высказывания. Репку научитесь готовить. Про заморские фрукты забудете и перестанете ходить по ресторанам и кафе. Мозг сам определит, что нужно, Правда, тут предвзятость начнёт права качать , так как в головы вбито, что, к примеру, « питание должно быть разнообразным и сбалансированным ». Может случиться казус – Мозг будет ТРЕБОВАТЬ , к примеру, гречку, а вы будете заботливо подсовывать ему ещё и котлету с салатом. Для разнообразия. Или другая несуразность в рамках двоичного мышления – раз Мозг лучше знает и нужно кушать то, чего хочется – то и буду ЕСТЬ чипсы , мороженое и печеньки, – самое как раз любимое, всегда этого охота. Если на полном серьёзе появились такие рассуждения – давайте начнём с определения, что вообще можно отнести к продуктам питания, а что нельзя. Для любителей двоичности: если вы покупаете в магазине что-то готовое к употреблению со сроком хранения более месяца – это уже практически никакие НЕ продукты питания.

Ну а если посмотреть глубже, то при обменных процессах происходят реакции аннигиляции, суперпозиции, нормализации. Это реакции накопления потенциалов, удаления ненужных потенциалов. Более 66% накопленных потенциалов идёт на контроль. В зависимости от того , что Вам надо накапливать (или выбрасывать) , и формируется диета . Сказанного, уверен, более , ЧЕМ достаточно для того, чтобы стало понятно – вам НЕ нужны никакие инструкции относительно большинства вопросов, связанных с собственным здоровьем. Всё это и так имеется у вас самих и в самом идеальном именно для вас виде – готовом К употреблению . Нужно просто определить рамки своей предвзятости в этом узком вопросе, увидеть их, затем избавиться, и всё встанет на места безо всяких навязанных диет и в плане питания, и в любом другом.

16.7 «Заримся» на святыню

Николай Левашов изложил в своих книгах очень многое. Этого достаточно, чтобы заменить имеющийся у современного Человека искажённый фундамент на другой, который позволит выстроить верное понимание обо всём – о микро- , макромире и о Человеке и всём том , что он ощущает , существуя в срединном мире и наблюдая проявление реальных законов природы . Что делают люди, абсолютизирующие данное Николаем в книгах? Наверное, это справедливо СООТНЕСТИ с созданием религии, но не приравнять, поскольку религии создавались на иной основе. Проследив историю возникновения религий (например, почерпнув многое у Н . А . Морозова ), можно предположить, что сулит подобное безграничное ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ . При известном информационном сопровождении (по реальной летописи свершившегося за последние 2000 лет на Планете) это завершается тупиком – некоторая масса людей объединяется общими ИНТЕРЕСАМИ и далее действует в соответствии с вложенной программой, обрастая ритуалами, которые обе з смысливают суть данного в книгах изначально. Фразы вырываются из контекста , термины отрываются от сути , формируется догма , любое движение за рамки которой – пресекается . Такое сейчас невозможно по одной простой причине – соответствующее информационное сопровождение отсутствует, а происходящее в указанном направлении – НЕ более , чем проявление автомоторности у отдельных людей. Более того, совершенно иная информационная трансляция обеспечивает разворачивание потребности в Познании, которое может быть инициировано и книгами Левашова, и другими способами. Этот момент НЕ принципиален – важен КОНЕЧНЫЙ результат , который задан и который будет достигнут. У кого-то через муки принятия или непринятия того факта, что изложенное в книгах Николая – не догма, а только основа, для кого-то вообще без его книг как инициирующего начала, для кого-то, к сожалению, это вообще НЕ будет возможным реализовать.

«Давайте определимся с понятием материи . Под материей понимается объективная реальность , данная нам в ощущениях . Ощущения – информация , поступающая в Мозг об окружающем нас мире через органы чувств» . Этот фрагмент из «Неоднородной Вселенной» Николая Левашова все читали (мне хочется на это надеяться, но если не читали – прочтите), как и его взгляд на развитие науки, верность в направлении которого определяется уменьшением числа принятых постулатов. В имеющемся варианте «науки» их число с её «развитием» только увеличивалось. Николай нам предлагает только один постулат, который приведён выше. Человек через свои органы чувств имеет возможность ощущать и о том, что он ощущает – составлять СВОИ умозаключения , выстраивая перед своим мысленным взором картину мира. Человек заканчивает свой жизненный путь – и теряет те ощущения, которые он получал через органы чувств – вся выстроенная им картина МИРОЗДАНИЯ рассыпается , а люди (живущие и чувствующие) понимают, что он сейчас ничего НЕ чувствует , значит материя, данная ему в его ощущения, более для него не существует.

Но что же тогда делать с созданной картиной мироздания? Получается, она справедлива только для Живого Человека? Что же делать читателю, Человеку, который принял предложенную Николаем парадигму, увидел НЕ просто подтверждения ей в реальной жизни, но соответствие по сути… остаётся теряться в догадках – прав всё же или неправ? Либо выйти за рамки двоичного мышления (прав-не прав) и принять написанное ровно так, как это и написано – «в книге изложено моё понимание картины мироздания и нашего места в ней , как формы живой материи , обретшей разум ... материя существует , и мне кажется , что это единственное , что в действительности не требует каких-либо доказательств . Может быть , я и не прав , но у меня нет никаких оснований считать по-другому . Правда , в понятие о том , что такое материя , я вкладываю гораздо более широкий смысл , чем большинство других» . Физика должна объяснять и объясняет ВСЁ – если она настоящая. Человек – это, конечно же, НЕ только ощущения, получаемые через органы чувств. Одна лишь способность к умозрительным заключениям уже даёт возможность одновременного существования в прошлом, настоящем и будущем через организованную форму истинного Человечества в качестве её конструктивного элемента позволяет ПОЛУЧАТЬ , накапливать и передавать знания и опыт через доступ к неискажённой информации, а также должное сопровождение.

Нам дали основу, причём дали так, чтобы наше ущербное ДВОИЧНОЕ мышление и искажённая система знаний и ценностей смогла принять, понять и выстроить с использованием данного прочный фундамент для будущих конструкций, да ещё параллельно сама перестроиться. И пояснения к этому были даны Николаем неоднократно в явном виде и в неявном . Конечно, я не жду, что все примут ОДИНАКОВО всё, что он дал, и сразу двинутся дальше. То, что все мы разные и по-разному воспринимаем действительность, – это закономерно и неслучайно. То, что мы не похожи и наше прочтение КНИГ Николая различно – тоже объяснимо и не плохо – истина одна, а дорога до неё у каждого будет своей. Общее направление Человечеству на Земле, вернее существующему на данном этапе обществу из людей указано. А уж стоять на месте, медленно и верно перемещаться вперёд или, чётко разглядев цель, уверенно двигаться к ней, – это ВЫБОР каждого . Он осуществляется, конечно же, под влиянием окружения, но его вы себе выбираете и создаёте сами, и за свои решения сами же будете нести ответственность.

Я не пытаюсь в своей книге сделать КАКИЕ-ТО открытия , хотя понимаю, что для многих людей в высказанном предостаточно не только чего-то, по их ощущениям нового, но и революционного настолько, что разум откажется принимать подобное. Я просто хотел бы вам дать понять, что всё сказанное – НЕ тайна , просто крупицы, которые я пытаюсь собрать в своей книге и дать им некую СВОЮ оценку, как отношение и место в общей конструкции, разбросаны во времени и в разных людях. Во все времена были люди, вернее, Человеки, которые ЗНАЛИ и не потому, что им дали эти Знания, а потому что они СМОГЛИ Познать . Я не в первый (и, видимо, не в последний) раз обращаюсь к вам – НЕ замыкайтесь в чём-то, пусть даже исключительно хорошем и самодостаточном . НЕ нужно искать и предоставлять мне и, главное, самим себе бе з конечные оправдания и объяснения тому, почему Вы НЕ читаете и НЕ ищите . Прекратите , наконец , пустую болтовню и займитесь делом – не ВО БЛАГО всех или общего развития (и прочего альтруистического бреда, о чём я постоянно слышу) – займитесь СОБОЙ хотя бы потому, что в своём нынешнем состоянии Вы очень скоро (в сей час) станете БЕ З ПОЛЕЗНЫ для кого бы то ни было. И хорошо, если хотя бы бе з полезностью всё и ограничится, потому что «падать» (и в плане скорости, и в плане траектории) сейчас ПЕРСПЕКТИВЫ большие , и чтобы не оказаться в состоянии балласта, повиснув у кого-то на плечах бе з смысленным грузом, немедленно открывайте и читайте НЕ посты в соцсетях или чаты в скайпе, а настоящие КНИГИ . Неважно, кто Вы – опытный бухгалтер или остепенённый профессор. У всех есть, о чём ПОМОЛЧАТЬ , а у особенно разговорчивых, как правило, поводов для этого более, чем у других.

«Есть люди, и в особенности между учёными всех времён было и есть много таких людей, которые или с чужого голоса, или даже путём собственной мыслительной работы, дойдя до известных понятий, уже решительно не в состоянии сойти со своего места. Вне точки, на которой они остановились, им всё кажется заблуждением и нелепостью. Они не признают для себя возможности никаких ошибок. Если свидетельства их собственных чувств противоречат их теориям и выводам, они не хотят ни видеть, ни слышать ни осязать, закрывают глаза, зажимают уши – и бегут дальше от явления, грозящего доказать их несостоятельность, бегут с упорным криком: «этого быть не может, это противоречит здравому рассудку, это нелепость!»

Но дело вовсе не в том , что «этого быть не может и что это нелепость» , а просто в том , что человеку очень спокойно на своём пригретом , облюбованном и комфортабельно устроенном местечке . Иной раз , если это действительно учёный и мыслитель , он ведь столько поработал , столько сил и жизни вложил в создание своего мировоззрения , был его глашатаем , знаменосцем . И вдруг какое-то странное явление грозит разрушить до основания всю эту работу целой жизни , доказать неосновательность и близорукость работника! Нет , следует закрыть глаза , зажать уши , объявить дерзновенное , назойливое явление , нелепостью и остаться у своего знамени , на своём месте .

Но эти люди своим образом действий прежде всего доказывают , что они работали лишь для собственных удобств , отдыха и лени , а не для истины , что они малодушные трусы , заботящиеся не о том , чем быть , а о том , чем слыть , пуще всего боящиеся свистков и глумлений современной им толпы , – и никогда подобным людям не покажет истина бессмертной красоты своей! .. »

Я привёл этот фрагмент из книги В . Соловьёва , датированной 1888 годом, чтобы показать – вопросы, на которые Человек ищет ответы, – НЕ меняются , как и истина. МЕНЯЕТСЯ Человек . Но к чему поднимать именно сейчас все эти вопросы – ведь решались они людьми и ранее, в некоем индивидуальном порядке, так может, каждый в своё время и дойдёт до этих вопросов и отыщет свои ответы, а кто-то, может, не «создан» для поисков ответов на них вообще? Именно так и было выстроено – человек в его нынешнем виде не БЫЛ создан для того, чтобы задаваться подобными вопросами и поднимать их перед другими людьми. Это было строгим табу практически для всех, а единицы, которым удавалось добраться в развитии и проявить элементы мышления, выходящие за пределы разрешённого, – никогда СЛУЧАЙНОСТЬЮ НЕ являлись . Их появление был предусмотрено, но созданная к тому времени масса людей по своим возможностям разума во времена их появления НЕ могла в полной мере оценить и принять то, что они несли. Это демонстрируют все к данному моменту открытые описания подобных эпизодов из Человеческой летописи. Причину этого мы подробно рассмотрели в предыдущих главах. Все изменения, происходившие в Человеке, были СТРОГО управляемыми , но и всё, запущенное в сей час – управляемо. Ряд моментов этого управления был донесён и разобран детально в части, касающейся всего, что должно и будет реализовано с участием Человека, воссоздающегося из имеющейся сейчас массы людей. Это означает, что нужно ПРИЛОЖИТЬ некоторое усилие в направлении собственного Познания. Иным образом восстановить работоспособность всей конструкции разума Человека невозможно. Ранее невозможно было без должного управляющего начала, даже с имеющимся у Человека стремлением к развитию и Познанию, вернуть его к истинному состоянию. Сейчас ограничения ставит уже сам Человек.

По большому счёту только собственная ПРЕДВЗЯТОСТЬ и лень препятствуют в достижении заданного результата. Это традиционно воспринимается (отчасти так и есть) как бе з цельное лежание на диване перед телевизором, однако всё гораздо шире и глубже. Совершенно неочевидно, что к изменениям более подготовлены и проще их примут люди умственного труда, чем тела, лежащие на диванах перед телевизорами.

Внешнее проявление навязанного мышления и образа жизни лишь ОТЧАСТИ отражают способность к развитию. Во многом даже труднее будет людям, погружённым в научную среду или любую иную интеллектуальную деятельность, увидеть масштабы НАВЯЗАННЫХ искажений и набраться смелости, – чтобы перечеркнуть все свои достижения, амбиции и планы. Проще, когда это всего попросту нет. Притом весь цвет науки за редкими исключениями – это те же религиозные фанатики, только с другими святыми. Для кого-то это теория относительности с её основоположником Эйнштейном, подобно православному христианству, целиком занимая умы своих почитателей.

«…Почитатели беспрекословно верят и теперь основоположнику больше, чем богу. И это состояние веры снимает с них вопрос: верно или не верно. Они и ставить его не в праве. Они верят, и тем тот вопрос закрыт навсегда. Кто-то из великих говорил: блажен кто верует, легко тому живётся. А у нас к вере отношение плёвое, потому и гложет наше сознание «червь сомнения»». Этот фрагмент из книжки А.А. Лучина лишь подтверждает и расширяет сказанное и особенно относительно почитателей Н. Левашова. Закрыв сами себя от мира глухим забором из стереотипов, прочно установленных на фундамент предвзятости, конечно, проще существовать – такой забор предохранит от многих неприятностей, но когда надвигается катастрофа – он может ОКАЗАТЬСЯ причиной гибели, не позволив вовремя и точно оценить масштабы надвигающегося бедствия. Люди в большинстве своём попрятались сейчас за такие заборы, а любую попытку вытащить их наружу пресекают в корне.

А можно ли вытащить того, кто внутри – наружу? Вообще, насколько успешным может быть это «вытаскивание» и – что возможно в плане помощи? Такие вопросы не ВСЕГДА задаются в таком вот прямом виде, но многими озвучиваются опосредовано – всё же о «перестройке Мозга» читали и смотрели многие (по крайней мере, больше, чем читали «Последнее обращение…» ). Казалось бы – ну, перестроить всем (кому технически можно перестроить) Мозги – и можно восстановить всё на Планете так , КАК должно . Отвечу так: « можно многое , но не всё из этого целесообразно , да и вообще имеет смысл» . Опять же, если внимательно читали книги и смотрели видеозаписи Николая – понимаете о чём речь. Поясню по возможности доходчиво. Все люди разные и у каждого можно выделить в сознании некие УБЕЖДЕНИЯ (обоснованные и справедливые), которые не находят положительного отклика и согласия у других людей в силу инерционности и мышления. Отыщите хотя бы что-то одно такое в себе – умозаключение, до которого Вы сами своими размышлениями, умом и проверкой на практике дошли И уверены в его справедливости, но которое СОВСЕМ неочевидно для большинства. Ну, например, что можно развить музыкальный слух в зрелом возрасте и восстановить «напрочь оттоптанное медведем ухо». Потом пойдите, к примеру, на центральный рынок к томящимся продавцам (либо увлеките в кулуары на каком-нибудь мероприятия заскучавшего гостя) и попытайтесь донести ЭТО до него. В огромном большинстве случаев это просто окажется НЕВОЗМОЖНЫМ . Начав с большим энтузиазмом и подъёмом, вы столкнётесь сразу с равнодушием к обсуждаемому вопросу в целом и отсутствием в голове собеседника даже фрагмента понятийной базы, которую вы используете для пояснений. Каждый последующий собеседник (без учёта тех, кто вообще ваш бред слушать не станет, либо только начнёт) будет «радовать» разнообразием вбитых в голову стереотипов и собственной непоколебимостью. Так или иначе, но, если (или лучше более обнадёживающее – когда) кто-то один поймёт и примет ваши доводы и позицию – с большой долей вероятности окажется, что на этом всё и ЗАВЕРШИТСЯ . Никакого дальнейшего развития обсуждаемые идеи не получат и даже на практике едва ли будут применены.

Но, возвращаясь к тем, кто говорил, писал и всё это время эбровских экспериментов над людьми пытался (и в определённой должной степени успешно) ПРОЯСНИТЬ суть и причины происходящего (с некоторой допустимой корректировкой последствий и предстоящих событий), нужно коснуться ряда моментов для цельности в понимании.

Все эти Человеки имели, во-первых , отличные от массовых базоопределения по миропониманию. Это достигалось не строго тем, что сам такой исключительный и таким смог стать – таких случайностей не могло быть допущено при работе интервентской СУЗ, всё было сопровождено со всех сторон. Об этом доступно рассказывал Левашов в книге, продолжение которой Вы читаете . «Няньки», о которых он упоминал, – они ведь занимались НЕ только тем, что всё, как фея-крёстная устроили для встречи родителей и прочее. Можно, скажем так, вручную многие элементы функций Мозга поднять на более высокий уровень (на одну-две категории) сам себя Мозг не «повысит», не В СОСТОЯНИИ этого делать . Заниматься какими-то тренингами в целях повышения уровня Мозга (октав Мозга) НЕ возможно . Существует жёсткая иерархия разделения энергий по уровню октав. Неукоснительно – более низкая НЕ может диктовать более высокому, в этом проявляется гармония как закон бытия энергий, и нарушаться он нигде и НИКОГДА не станет. Хотя любители и специалисты не преминут при первой же возможности воспользоваться подобным в своих целях, начав делать из всего бизнес, – предлагая через СМИ услуги по повышению октав Мозга. Но это ИСКЛЮЧЕНО . И продолжая и развивая – всё же возможно ли технически, если не самостоятельно, то с соблюдением названной иерархии состояний осуществлять подобное для людей? Конечно, возможно, и никакой сложности в этом нет, но, к сожалению, многих, – пока НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО , так как если создать соответствующее оборудование – его (пока) не удастся удержать в руках (элементы подобных технологий можно использовать для снятия «военного» синдрома – люди приходят в нормальное состояние достаточно быстро). Если для каких-то целей (то есть строго целесообразно и адресно) подобное осуществить, будет результат, подобный тому, который мы по сей день можем наблюдать относительно Николая. Такие люди ничего НЕ имеют , кроме окружения, большая часть которого преследует свои личные интересы и не более того . И всё вокруг – театр, игра, обман и сплошная ложь. Мало того, это и после УХОДА (и не только Левашова) ПРОДОЛЖАЕТСЯ – начиная с более раскрученных, общающихся через элементы постельного белья на стенах и заканчивая частными (индивидуальными) встречами тет-а-тет и голосами свыше. Почему-то никто НЕ задаётся вопросом: на фоне ваших собственных нужд, исходя из которых вы пытаетесь и якобы успешно истребуете Николая, как ушедшую Сущность для своих каких-то «разговоров», ему-то с этого какой толк ?

Если пересчитать всех – общающихся, видящих, слышащих, публично разрекламированных или скрытно-интимно подобное проворачивающих, так у нас потенциал тех, у кого Мозг развился настолько, что легко и так массово достигает контактного состояния с ушедшей душевной Сущностью, настолько ЗНАЧИТЕЛЕН , что не может быть не применён в делах более востребованных, чем такие беседы. Вот любителей подобного хочется снова адресовать к разъяснениям Бориса Макова с настоятельной просьбой их не просто принимать во внимание , а ими руководствоваться – тогда станет понятным, что испрашивание контакта снизу требует НАЛИЧИЯ в «голове» более, чем сейчас у большинства имеется, и процесс этот с просьбой, обращённой к телефонной барышне», наподобие: «А соедините меня, пожалуйста…» мало общего имеет по своей сути. Все наблюдаемые умозрительные эффекты некоего присутствия нужно расценивать как чувственно СОХРАНЁННУЮ память в конструкции вашего Разума, которая, относясь к конструкции Мозга, размещается за пределами «костяной каски». И категорически не стоит оформлять подобное в привычный и такой близкий для многих мистицизм И легендирование – себе же навредите этим в таком в общем-то ценном и полезном для вас (как элемент для приближения к пониманию и осознанию чего-либо) состоянии. Ну, а как называть таковое – это хоть и не главное, но для собственного понимания – важное.

При возникновении желания сейчас И немедленно , в крайнем случае, на следующей неделе что-то себе повысить, чтобы смочь то или другое (о чём пока, если объективно, цельного представления НЕ сложено ни у кого, и всё сводится к охам и ахам о том, как бы это было здорово, если бы «и я мог»), – нужно вернуться к реальной картине того, каким образом подобное могло бы быть реализовано. Например , целесообразно применять различные технологические приёмы без вмешательства в коррекцию уровня октав только по отдельным функциям Мозга. Поднимать уровень октав всего Мозга (закономерно следует продление жизни плоти) – это инициируется Системой Управления Земли. Но это должно быть упреждено многочисленными принципиальными реконструкциями, особенно, по информационным технологиям , и вмешиваться в этот процесс с личными инициативами права У НАС нет . Поэтому не так всё однозначно – и если задаётся в этом направлении вопрос: «Можно? – отвечаю, – «Можно! Но нельзя» .

16.8 Прогрессирующее отмирание под видом процветания

Как бы внимательно и с осознанием важности для себя (и даже в этом случае – более остро) НЕ происходило чтение рекомендуемых нами материалов, неизбежно Человек задаётся вопросом: почему же, если всё «ПЛОХОЕ» остановлено , родная СУЗ приступила к работе далеко НЕ вчера (все желающие получили полное подтверждение несправедливости, царившей на планете) не наблюдается ожидаемого восстановления её, причём хотелось бы по нарастающей? Утрирую – всем ХОЧЕТСЯ , по-видимому, чтобы отобрали ВСЁ у «четвёрочных» генотипов и раздали ОСТАЛЬНЫМ , а наблюдается как бы иное – как процветали , так и процветают – ничего их не берёт… Не раз уже в книге этого касался, но развернём теперь сказанное относительно именно этой животрепещущей темы.

Можно вообще безотносительно разных философствований и размышлений с разглядыванием всё понять – просто сценарий составьте, подробный и предметный – как лично Вам видится осуществление запланированного. Все известные известны (в основном), все условия – тоже, можно для себя распланировать подробный ВЫХОД из сложившейся ситуации с достижением заданного результата, и когда план будет готов – будет и ответ на упомянутый актуальный вопрос. К сожалению, составить план нынешний Человек лет даже на 200 – не в состоянии . Тогда, собрав всю свою наглость, – давайте попробуем за 50 лет всё провернуть. Можно ли поменять у людей мышление за 50 лет? Возвращаясь к «Третьему обращению к Человечеству», припомним, что там только на раздумья людям столько дали, а на сам переход – 6000 лет. Но, поскольку такими сроками мыслить пока НЕ получается , – давайте упростим. Чтобы изменения в мышлении, первые шаги в направлении которых мы предпринимаем сейчас, стали заметны, т.е. проявились у людей повсеместно и широко, выразились в принципиальном изменении образа жизни, НЕОБХОДИМО , чтобы, как минимум, сегодня рождающиеся дети родили и ВЫРАСТИЛИ своих детей при условии нарастающего стремления каждого в собственном Познании. Замахнитесь для тренировки в своих размышлениях на такой масштаб, а не «от выборов до выборов» или, как для большинства сейчас всё же более жизненно «от зарплаты до зарплаты».

Раздумья в направлении – почему процветают те, кому вроде как НЕ положено , тоже могут быть фрагментом в Познании, только для этого нужно из себя элемент зависти вытравить. Для этого требуется разложить всё так, как это выстроено было, и ликвидироваться будет, вернее, уже ликвидируется. Именно этими людьми (через них) была организована КОНСТРУКЦИЯ старого бытия, и через них идёт её ликвидация. Это три цивилизационных образа жизни. Американский образ жизни , то есть так называемый фашизм (по всей планете). Мусульманский образ жизни (не религия, а образ жизни! – их законы, их поведение и прочее). И третий – китайская экспансия , но не в том узком значении, что китайцы «экспансируют». Нами видится: все, кто «живёт во лжи» – банкиры, народные избранники, олигархи и пр. – живут красиво. Да, это выглядит со стороны народа именно так, потому что никто НЕ лезет уточнять подробности, все довольствуются тем, чем кормят СМИ – яхты, недвижимость, роскошь напоказ и т.д. И даже они сами не лезут в свои собственные «подробности» – а там всё умирает, складывается, как карточный домик, но в замедленной съёмке, – чтобы можно было отследить и проникнуться происходящим. Мало кто этим занимается, а вот если по каким-то причинам вам ЭТО необходимо на данный момент осознания, происходящего – понаблюдайте за этим их внешним успехом, который прикрывает детей-наркоманов , преступников , болезни , а в основном , отсутствие Мозгов и будущего . Если им мгновенно станет однозначно плохо жить – сможет хоть кто-то из этих несчастных связать происходящее с реальностью? Ну разве что с той реальностью, к которой их готовили, но которая НЕ существует . Станет им плохо – поползут в храм, будут искать там прощения и в храм же всё нести. Как вариант – понесут ещё другим банкирам, которые пока НЕ ликвидированы . Просто в их головах нет другого варианта мышления. Они готовы на всё из того, что у них в списке есть, а в настоящем списке только один пункт – НЕ мешать . И в Мозг каждому положены Альбомные записи. Поэтому исполнят всё, какие бы сказки друг другу сейчас НЕ рассказывали – ещё сами удивляться будут. Для них идёт нормальная, и даже весёлая жизнь на Планете – «всё идёт нормально – нас ведут в тюрьму…»

На фоне всего этого часто возникает паника и появляются отдельные возгласы: «Как же нам в этом всём выживать?!» Никак – НЕ нужно так вопрос формулировать и таким образом своё поведение строить. Почему-то информация о территориальном наделении регионов воспринимается в основном с ракурса – «а не пострадает ли мой город» или «куда лучше сбежать, чтобы спокойно и хорошо жить?» НЕ нужно никуда сбегать и НЕ нужно через призму такой собственной бытовой практики рассуждать – что мне делать завтра, послезавтра и т.д. На вечный вопрос «Что делать?» есть один всеобъемлющий ответ: «СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ» . Наших людей заставить растеряться не так-то просто: «А мне чтобы совершенствоваться , – нужны деньги…» Наскреби сколько получится и радуйся, что НЕ украл . Можно и определённые просторы для самосовершенствования в этом разглядеть – при желании. Уже для многих НЕ секрет – сколько Россия отдала денег в рамках разных тайных и полутайных межгосударственных дел – столько, что, наверное, и за два тысячелетия не истратить. Вот, наверное, кому-то подумалось – наступит-таки праздник и на нашей улице… Но один нюанс – такие просто НЕ нужны . Это немного другое направление – к дегенерации . За пределами жизненного пространства – она сплошь, и к ней – особое внимание и забота, через неё будут убирать и уже убирают, потому что проявлять насилие нельзя – оно чревато проявлением насилия более совершенного уровня , а это уже беда .

Есть выражение – «Смертию смерть поправ» . Вот из этого и исходите. Просто для самих себя уложите (постарайтесь познать) информационную убеждённость свою – что же такое… ПОПРАВ .

Ну а «А смертию смерть…» – это ясно... Это сразу вам ответит на вопрос – как к смерти относиться. И как относиться к умирающему. Множество книг и трудов поэтому, более чем философскому вопросу, написано. Но везде, на мой взгляд, всё это изложено как-то однобоко. Я не связываю напрямую саму физику процесса со смертью как таковой. И особо успокаивать никого не хочу, особенно тех, кто запуган и Адом с чертями, и вечными муками там,.. описанными теми, кто там никогда НЕ был , но «всё они знают и всех стращают» . Я высказываю понимание в этом вопросе и своё, и Левашова и Хатыбова, и других, мною познанных – НИЧЕГО страшного в смерти нет . ПОТОМУ ЧТО ЕЁ НЕТ . Прекращение биологической гармонии Мозга с управляемыми им живыми клетками – разве это можно назвать смертью в том понимании, к которому нас приучили? Это не смерть , это просто прекращение управляемого состояния гармонии живых клеток. НЕ стало гармонии – и какие проблемы? Гармония вытекает из сложности нагрузки в деятельности Мозга. А главная функция, как мы уже знаем, в любом случае и во всём вообще – это УПРАВЛЕНИЕ . Это ГЛАВНАЯ функция бытия (физики) энергий. Мы тоже есть Энергия и тоже осуществляем временное Бытие. Только чуть-чуть, на мой взгляд, зацепились за это Бытие и, к сожалению, мыслим в этом вопросе как недалёкие родственники Дарвина . Но если мы живём, значит это есть... Захватили какой-то временный промежуточек в событийном проистекающем времени, пожили, что-то натворили от рождения до тризны. И это мы называем жизнью? Нет, ЖИЗНЬ — это БЫТИЕ Энергий . Но, самое ГЛАВНОЕ , – это Управление .

Если взять, условно конечно, за 100% бытие энергии нашей плоти вообще, включая всё, что и в Голове находится, оказывается, что Мозг – это почти 97 , 4% всей нагрузки управления. И что же тогда тело (рубашка)? Тело тоже занимается процессами управления.

Вот, допустим, в брюшной полости количество нейронов ровно такое, как в Голове. Патологоанатомы НЕ могут там найти нейроны, правда, сейчас их что-то подтолкнуло к этому, и они начали искать. И начали находить. Тогда получается: то, что в простонародии называется «брюхом», тоже является ЭЛЕМЕНТОМ Мозга ? Да, это именно так. Есть головной Мозг , спинной, а есть ещё и брюшной Мозг . Это тоже Мозг. И он тоже управляет. «Знаете , – сказал мне один Пользователь Программ , – как включу Комплекс , так в животе щекотно…»

Но всё же вернёмся к смерти – это прекращение или завершение ПРОГРАММЫ управления ВРЕМЕННЫМ эпизодом бытия энергии. Энергии эти через перемещение Сущности и физику процесса зачатия, а если точнее в терминологии – явленное обряжение, СТАЛИ плотью . Вот и всё. Это грустно? Да нет, это более радостно, потому что побыли в состоянии низких октав живые клеточки (читай – Сущности), потом отдохнули, ещё раз пришли... Но это было до того момента, пока не было отменено ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Сущностей , и процесс перешёл именно в явленное обряжение . Явленное обряжение – это обретение в Физическом Плане нового состояния через Рождение на новом этапе. Мозг без наличия физического тела обретает энергии очень мало и может продолжать развиваться, но медленнее в тысячи раз, времени для него в таком состоянии не существует. Сейчас Событийные обстоятельства требуют УСКОРЕННОГО варианта – Обряжения. Если посмотреть на всё это с точки зрения целесообразности и прагматизма , то становится понятным , почему перемещение Сущностей «отменено» . Многие прочитавшие Н . Левашова , возможно , со мной и НЕ согласятся . Это не нам решать и не нам определять . Но на чисто бытовом уровне подумайте – нужна ли кому-то в будущем воплощённая Сущность Д . А . Медведева (и ему подобных) , над которым сегодня вся страна смеётся ?

Главный смысл ЯВЛЕННОГО обряжения заключается в существовании незыблемоЙ ЖЁСТКОЙ иерархии Явления , Действия , События . Эта иерархия неукоснительна во всём Космосе. Сначала ЯВЛЕНИЕ , то есть идея, некий план, программа, команда исполнительного характера – роли не играет (информация управляющего порядка). Только тогда за «этим» следуют какие-то ДЕЙСТВИЯ . А за деЙствияМИ формируются СОБЫТИЯ .

Главная задача – попасть (или чтобы взяли) после ухода в «мир иной» , в Мир ЯВЛЕННОГО обряжения (желательно чистым и вымытым в Бане ) . Там , конечно же , «дадут» программу действий , ещё через некоторое время отправят известным путём рождаться . Про подробности позднее , но это и будет рождение Мозга , который появился во плоти . Была бы полная бессмысленность, если бы Мозг родился для того, чтобы обеспечить функционирование плоти, как, к сожалению, мы были приучены думать. Тогда это – животноводство ...

Плоть, конечно же, обеспечивает функционирование – но не всё, а только часть обеспечения происходит через плоть. Поесть, попить, поболтать, в депутаты избраться – это НЕ всЁ , что нужно Мозгу. Это только малая часть обеспечения функционирования Мозга. Явленное ОБРЯЖЕНИЕ Мозга (читай – Душевной Сущности, в терминологии и А. Хатыбова и Б. Макова), прежде всего, происходит сегодня вместо реинкарнации Сущностей для того, чтобы осуществлять ПОЭТАПНОЕ совершенствование РАЗУМА . С помощью чего? Через совершенствование элементов Сознания . Наше сознание — поле. Наши мысли — цветы. Заботьтесь о нём, о поле, и тогда оно подарит вам цветы удивительной красоты. Элементов сознания может быть огромное количество. И если говорить о научной сфере, через которую для нас в упрощённом понимании идёт обретение Познания, то это сегодня в направлении что-то узнать (познать) и быть УВЕРЕННЫМ в этом окончательно, но только на основе своих знаний, (об этом я рассказываю в книге). Знания можно получить, черпая и осмысливая информацию из разных источников, которые Вы сами «раскопали» своей собственной Лопатой: что Земля не круглая, а в форме геоида приблизительно, что квадрат именно — вот таким-то образом «образован», треугольник – именно вот таким образом. И в этом должна быть уверенность. Один человек, который, в отличии от многих, выбрал для себя путь познания, рассказывал, как, будучи ещё ребёнком, увидел алмаз и подумал: «Какой красивый камешек» . Отроком он узнал, что алмаз ЯВЛЯЕТСЯ драгоценностью . Став юношей, ему стало известно, что алмаз по составу подобен графиту , который используется в карандашах, как грифель. Он узнал, какая у него кристаллическая решётка, и что это – самое твёрдое вещество. А когда он обрёл мудрость, алмаз вновь стал для него ПРОСТО камнем . Вот это и есть элемент Сознания. И такой элемент Сознания, когда он УЖЕ обрЁл состояние Совершенства, переходит СОСТАВНЫМ элементиком в РАЗУМ . И при всех последующих ваших явленных Обряжениях сомневаться в том, что треугольник не бывает с четырьмя углами, а алмаз – это просто камень, который можно с умом применить в своём труде – вы уже не будете! Вот так складывается потихонечку всё сегодня. Программы «СветЛ» созданы в помощь этому сложнейшему процессу. Но обязательно на каждом жизненном этапе душевной Сущности, при каждом явленном обряжении Разум СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ только через совершенствование Сознания.

Так что такое Сознание ? Состояние Разума на текущий момент явленного обряжения . И определение ...материализма сюда не приклеишь, и болтовню пастыря с охраной – Кирилла, про райские кущи, ад и другие страхи и ужасы в потусторонней жизни не приляпаешь. Что такое Душа, надеюсь, теперь стало понятно. И пастырь Кирилл, не сомневайтесь, тоже это понимает, но у него дилемма: а как я объясню это людям? И нужно ли это объяснять? Ведь тогда они (люди) начнут переходить в более совершенное СОСТОЯНИЕ веры ЧЕРЕЗ познание . И тогда не нужно через портретно-скульптурное «вкатывание» в головы этой доктрины, этой лжи объяснять – Что такое Бог? А это большая проблема для существования Церкви как таковой и всей её «обслуги».

Есть Творец, Создатель. Есть нечто такое, что нам вообще НИКОГДА недосягаемо . Это выше того, о чём писал Левашов про устройство Вселенной, иерархию её Управления, коллективного Разума. Мы затрагивали с ним эти вопросы, и он считал, что для НАЧАЛЬНОГО понимания информации, которую он дал, и описанных в этом направлении событий, с которыми он столкнулся воочию, – для людей, находящихся лишь в начальной стадии своего понимания окружающего их Мира, – вполне достаточно. Прав ли он был тогда? Более чем прав. Об этом нужно знать и стараться это понять.

«Этот космос , один и тот же для всех , не создал никто из богов , никто из людей , но он всегда был , есть и будет вечно живой огонь , мерно возгорающийся , мерно угасающий» (Гераклит Эфесский) .

Мы никогда НЕ будем Творцами мира сего . Но частью этого мы можем стать . Частью! Для того чтобы стать частью , и создаются ТАКИЕ планеты как Земля .

Ну а в финале-то что из себя Земля будет представлять? В финале цивилизационного развития Земля будет представлять собой Планету очень высокого уровня развития. Гармония бытия энергий полнейшая . И самое главное, уровень совершенства Разума Планеты Земля будет СОИЗМЕРИМ с уровнем совершенства Разума Вселенной. Но Земля станет только ЛИШЬ частичкоЙ РАЗУМА вселеннОЙ .

Это всё к вопросу о том, что ТАКОЕ смерть . Смерть наступит (рано или поздно) и у вертикально матерящегося индивида. Сейчас уже многие находятся в так называемом СМЕРШНОМ состоянии . Смершное состояние – это застопорение , остановление совершенства Человека, про Разум и разговора нет уже . Они и зарплату получают, и приворовывают. Они и депутаты, они и с удостоверениями, и лицензию им дали на отстрел себе подобных. Они думают, что «они – всё». Не нужно им мешать и что-либо подсказывать. Реагировать они не будут, воспринимать ничего не будут – они НЕ развиваются , они находятся в смершном состоянии . И никакие Программы «СветЛ» их из этого состояния не выведут . Усугубят – да! Но без вреда здоровью .

16.9 Ремонтная База

( 6 лет на рынке «компьютерных «СветЛ»ых технологий») .

В этом разделе я расскажу, как будем «ремонтировать» и «крышу», и сам Мозг – в каких случаях и какими «приспособлениями».

Конечно же, оздоровление (излечение, исцеление), имеет сегодня ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ значение . Однако ни одна врачебная специальность (кроме, может быть, неврологии, да и то на первобытном уровне) НЕ рассматривает больного человека как систему, в которой необходимо наладить (изменить) информационные связи. И здесь мы сталкиваемся с проблемой Мозга (компьютера), его деятельности («программ» компьютера) и вопроса замены старых моделей компьютеров на новые, принципиально отличные. Это приблизительно как ВЫБРОСИТЬ компьютер Lenovo с Windows и побежать за компьютером Mac с новой OS , которая кардинально отлична от Windows . Но за новым компьютером можно очень долго и безнадёжно бегать . Однако если Вам вместо сыра к завтраку пришлют новый компьютер взамен имеющегося , то к вашим услугам , начиная с мая 2002 года , – «Ремонтно-настроечно-пусковая организация» (сокращённо АО «РИТМ» ), руководство которой осуществляется ИЗВНЕ , но основоположником явился Александр Хатыбов . К имеющимся и используемым инструментам этой организации в 2010 году были добавлены новые ремонтно-наладочные «инструменты» со знаком «СветЛ» и запчасти (иногда может и не хватать даже в новом компьютере) с этим же знаком , что ускорило и улучшило ремонтно-настроечно-пусковые работы . Здесь вам также подтвердят (опровергнут) новизну присланного компьютера и установленных программ .

Перечень услуг и выполняемых работ

Ремонт крыши . В результате неправильной эксплуатации у некоторых может «поехать крыша», появиться течь, у соломы может появиться не тот запах. Гарантируется латание крыши и замена соломы, при этом используются новые БЕ З сноповые технологии , каждая соломинка подбирается под соответствующую извилину .

Передовые технологии гарантируют не ПРОТЕКАНИЕ крыши в течение как минимум 30 лет, в зависимости от возраста владельца компьютера.

Отмечу, что правкой фундамента, стен, приусадебного хозяйства, а также мытьем полов и стен ЗАНИМАЕТСЯ медицина .

Сегодня при получении нового компьютера могут возникнуть проблемы по его установке, настройке, пуску, и особенно – по программному обеспечению у тех, кого по тем или иным причинам НЕ пригласили в Баню и не «вымыли там». Для тех, кто всё же попал в предбанник, гарантирована скидка по некоторым параметрам ремонта. Гарантируется установка (даже на соломенное основание), настройка и пуск НОВОГО компьютера , тестирование математического обеспечения (уже имеющихся Программ и, возможно, пиратских или попросту нелицензионных). При необходимости производится замена старого математического обеспечения, на математическое обеспечение, позволяющее работать в реальном масштабе времени. Но это по отдельному тарифу.

Компьютер и запчасти к нему пациент приносит с собой (не путать запчасти со знаком «СветЛ» и запчасти, приданные компьютеру). Утеря компьютера после его получения или установки НЕ может быть выставлена в качестве претензии. Рекламируемые рядом организаций НОВЫЕ биотехнологии НЕ мешают нам эффективно использовать научный потенциал не лошадиной грамоты при работе с пациентами.

Предоставляются скидки:

Участники Куликовской битвы имеют 50% скидку!

Прочитателям и знатокам трудов Н. Левашова, имеющим прямую связь с Белым Иерархом и особенно тем, кто находится в тёплом зарубежье, предоставляется скидка от 10 до 30% в зависимости от ИЗНОШЕННОСТИ компьютеров , которая подтверждается в деятельности на полях интернета и практической деятельности в изобретательстве.

Пояснительная записка (к рекламе по установке компьютера)

В эпоху расцвета цивилизации, когда большинству внедрялись компьютеры с Windows (при несомненном Вашем участии), важно было НЕ отстать от поезда, который увозил Вас в следующую эпоху.

Хочу отметить, что вся ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЦИФР в константе квантования потенциала – это последовательность установки компьютера с Windows . Вычислено 124864 значащих цифры (после запятой), из них первые 144 являются цифрами теста. Первые три цифры (после запятой) – 0 , 740 ИЗВЕСТНЫ , но все относят это к паровозу, а не к компьютеру, который рассчитывал Вам НЕ только посадочный билет, но и проезд до следующей станции. Выполняя роль машиниста паровоза (при совмещении с функцией контролёра), напоминаю, что халявы не было.

Посадка в вагоны производилась только ПРИ наличии нового компьютера, установка которого завершена 21 мая 2002 года ( включена программа Нового Завета ). К этому времени было установлено 666000 компьютеров с Windows , но не нужно забывать и про почти миллиард компьютеров первого образца , которые начали устанавливать с 70-х годов прошлого века . Наличие паспорта (особенно с двойным гражданством) и соответствующая физиономия НЕ могли служить основанием для проезда . Паспорт достаточно легко подделать , тем более , новый паспорт не содержит данных о пассажире , а с помощью пластических операций можно было изменить не только внешность (нос , уши , форму глаз , ног , создать нужные залысины , отрезать ненужные детали и т . д . ) , но и походку . К тому же в архиве можно просто подменить материалы . Потому ВСЕ пассажиры проходили проверку только по одному признаку – наличию НОВОГО компьютера . Нейтринная основа компьютера совмещена с протонным основанием, при этом все лучшие достижения в области компьютерных технологий были реализованы теми, кто всё это затеял.

Выдам тайну за семью печатями для знатоков и прочитателей – быстродействие компьютеров на то время, когда появились первые Программы «СветЛ» и сам Генератор , составляло 2 64 операций в халок , ёмкость памяти – 2 96 бод . Все термины и значения констант уже известны тем , у кого компьютер установлен , потому разъяснений не будет .

Компьютер имел матрицы ПЕРЕХОДНЫХ состояний изменения лимфы, микропроцессорный уровень свёртки-развёртки своего состояния и состояния протонной среды, в которой он установлен.

Пример . Матрица переходного состояния для посещения объекта 960 содержит всего 12 строк и 72 столбца, включая столбцы частот перефразировки протонного атома. Видите, как просто! Это желательно знать тем, кто решил воссоздать Генератор Левашова и Программы (хотя бы одну) к нему.

Гарантировалась работа компьютера на ближайшие 1000 лет . Надёжная защита НЕ позволяла никому изменить программное обеспечение или нарушить лимфу атомных структур . Это смогли сделать лишь появившиеся инструменты под маркой «СветЛ» с соответствующей заменой запчастей в компьютере на запчасти этой же марки или ходатайством полной замены компьютера с Windows на другой компьютер с другой операционной системой . Поэтому в течение достаточно короткого времени производятся и будут производиться изменения и протонной среды в части перемещения отдельных элементов на иные места . Это предусмотрено Инструкцией , «спущенной» сверху , со стороны .

Отметим, что всё, касаемое собственно работы компьютера и всех изменений, которые производятся и будут произведены, – это уже ВСЁ рассчитано и является собственностью АО «РИТМ» . Если у вас при этом не в том месте будут расти элементы , которые вы скрываете от постороннего глаза , значит , возможно только два варианта: первый – это так надо , и второй – ошибка в программе компьютера (ошибки возможны как в старом компьютере , так и в новом) .

Удаление нового элемента хирургическим путём приводит к размножению этого же элемента на этом же месте .

Техническое описание компьютера (как нового, так и старого) приведено в отдельных томах (частично в этой книге) и НЕ является материалом, подлежащим разглашению. Единственный материал, доступный специалистам – это HANDBOOK – инструкция по начальному пуску компьютера и его тестированию.

Для читателей ЭТОЙ книги доступен материал, имеющийся в книге, как основная инструкция по пуску и отладке, а также возможной замене компьютера старого поколения на новый, с новым программным обеспечением, которое устанавливается только после помывки в Бане или хотя бы нахождения в предбаннике с гарантией помывки. Я приведу здесь НЕКОТОРЫЕ разделы этой инструкции только для осознания той огромной работы, которая была проведена за последние сотни лет с учётом ошибок и НЕ реализованных возможностей, результаты которых сейчас приходится исправлять и кардинально переделывать, используя инструментарий «СветЛ» и запчасти этой же марки.

Раздел 1. Принцип установки

Компьютер – это нейтринная структура Мозга , совмещённая с протонной структурой Человека для выполнения любых действий , обеспеченных программными средствами . Все программные средства используют реальный масштаб времени . Установка компьютера производится только при полном совмещении установочной матрицы с узлами пенты протонной структуры . Пента протонной структуры подготовлена за последние 500 лет .

Элементы установочной матрицы

№ Назначение Частота Потенциал одного такта (вольт/m 3 ) 1 Прямая матрица перехода 64,12501250 124 2 Обратная матрица перехода 64,22502250 72 3 Система поддержки такта 64,37503750 1264 4 Система связи с объектом 888 64,67506750 64848 5 Система протонной связи: а Органы жизнеобеспечения компьютера 64,75002250 4864 б Органы вывода воды 64,75003750 128 в Органы вывода отходов 64,75006250 864 г Органы размножения 64,75007500 9648 д Система координации 64,75008750 248

Этиловый спирт имеет структуру 64 октавы и может восполнить НЕ достающие потенциалы.

Раздел 2. Особенности работы

Компьютер построен так , что он НЕ использует возможности живой клетки , обладающей несовершенством конструкции и системы связи . Живая клетка получает УПРАВЛЯЮЩЕЕ воздействие от компьютера (Мозга) и отрабатывает его в соответствии с программой. При НЕ совместимости функции управления и действия живая клетка ПОДЛЕЖИТ мутации . Однако современная медицина считает, что собственно тестирование живой клетки НЕ производится , так как она достаточно изучена и описана в «современной биологии» . Режим работы компьютера зависит от выполняемых функций. Для уровня инженера достаточно 12 часов в сутки , для уровня руководителя – 10 минут в сутки , для остальных уровней – кому как повезёт , в зависимости от приобретённого Познания .

Раздел 3. Связь с Надсистемой

Компьютеры систем управления имеют связь с Надсистемой. Все властные (и силовые) структуры , НЕ имеющие такого компьютера , подлежат переводу с лишением всех прав и привилегий . Перевод производит Надсистема. Связь с Надсистемой производится в любое время и не зависит от местоположения компьютера. Если компьютер не отвечает на запрос Надсистемы , ОН ликвидируется . Информативная ёмкость связи составляет 1024 символа за сеанс. Если производится более 2 запросов в сутки, компьютер изымается (установлен по ошибке). И, что характерно, это происходит всё чаще и чаще относительно сегодняшнего текущего времени. Особенно это наблюдается в районе Сочи и связано с праздниками, которые там любит проводить так называемая «Российская элита». Тактовая частота связи с Надсистемой поддерживается на частоте 213 , 33 Гц базовой решётки. Тактовая частота связи с Подсистемой – на частоте 320 Гц , где параметр Гц – это вращение спирали решётки в халок. Подсистема – это нижележащий слой пирамиды. Иногда в эту спираль (от незнания) попадают пролетающие «железные птицы», что, к сожалению, порой заканчивается траурными мероприятиями.

Раздел 4. Некоторые наиболее употребимые программные комплексы

Каждый вставляемый НОВЫЙ компьютер или компьютер , в котором происходит замена некоторых частей (такие случаи сегодня становятся массовыми) , имеет уникальное программное обеспечение , построенное по «немецкой» системе , то есть то , что заложено изначально , НЕЛЬЗЯ изменить .

Дополнительные возможности:

число трансляторов с языков неограниченно и определяется только назначением;

запрет на совмещение управляющих функций и финансовой деятельности;

установка любой деятельности в строгом соответствии с законодательной базой;

структура пирамиды при взаимоотношениях , при этом нижний слой пирамиды отчитывается только перед верхним слоем;

демократия только с теми , у кого нет компьютера (в сегодняшнее время – немаловажно);

первоочередная задача – экология и сохранение среды обитания, а также изменение её по заданной программе.

Каждый получает компьютер с уже настроенНым НА выполнение определённых функций программным обеспечением (замечу, что так было и так есть сегодня. Программное обеспечение отлично, особенно для тех, кто хотя бы в предбанник попал. Про Баню – не говорю).

Раздел 5. Рекламация

Как известно, компьютер создавался с учётом пожеланий, высказанных в процессе эксплуатации предыдущих серий компьютеров. Кроме того, были учтены ВСЕ особенности развития Системы на ближайшие 1000 лет . Если Вам НЕ нравится новый компьютер , то он просто ИЗЫМАЕТСЯ и Вам предоставляется право существовать в виде барана . У многих сегодня , как это не прискорбно , Компьютер НЕ подлежит замене , и все исправления в протонной среде предусмотрены . Надсистема может внести коррекцию в программное обеспечение, но все базовые параметры остаются прежними. Компьютер имеет достаточную защиту от внешнего воздействия, однако следует соблюдать те же МЕРЫ безопасности , которые применяются и для технических (ионных) структур – НЕЛЬЗЯ подставлять компьютер под дождь , трясти его , стучать им по стенке (или по полу) , подключаться к посторонним источникам питания , выставлять его под прямое действие Солнечных лучей . Экстренная подзарядка компьютера производится только с помощью ТВЭЛов. Никакие рекламации НЕ принимаются . Пользователь старого компьютера, например, должен был сам обеспечить не только установочные параметры (не болеть, не прыгать, не спать во время сеанса связи, использовать только Дирол и Стиморол, а также 4 раза в сутки производить чистку пастой БЛЭНД@МЕД).

Раздел 6. Тестирование

Сегодня тестирование компьютера является первоочередной задачей . При посадке на новый СКОРОСТНОЙ поезд (не путать с поездом Сапсан), все пассажиры проходят собеседование, и если они НЕ могут ответить на простейшие вопросы, машинист снимает пассажира с поезда. Перечень вопросов публикуется, и можно подготовиться заранее но, к сожалению, современная наука является лошадиной грамотой и НЕ может быть использована при подготовке к ответам. Вопросы подготовлены с учетом специализации пассажира. Инструменты «СветЛ» не могут быть использованы в качестве шпаргалок или как запасные ключи для несанкционированного проникновения в вагоны. Они ПРИМЕНЯЮТСЯ только для ремонта крыши, отстройки компьютера, отладки его программ, и ремонта «постамента» на который установлен компьютер.

Примеры:

Специальность Примерные вопросы Физик Расчёт протонного атома Химик Морфология керосина Гидрограф Перечень вопросов по воде (108 вопросов) Художник Золотое сечение для 64 Композит. (музыкант) Настройка мозга по ноте NA Врач Размещение эритроцита в кровеносном сосуде и так далее

Учёных , исследующих флору и фауну океана , НЕ озадачат вопросы по размножению , например , кита , и где у кита попа . Биолог может ответить на вопрос о работе поджелудочной железы и щитовидной железы у лягушки . Хочу отметить , что это – только начальное тестирование, и получение билета на поезд НЕ означает , что процесс контроля завершён. Надсистема по согласованию с машинистом периодически производит ВЫБОРОЧНЫЙ контроль . Машинист , например , может не заметить , что компьютер установлен на соломенное основание и при тряске может упасть . Однако если применены инструменты «СветЛ» , такого может и НЕ случиться . Кроме того , программное обеспечение компьютера настроено на то , что каждый орган у человека имеет дубль (то есть функции повреждённого органа может временно исполнять другой орган) . Если такого дубля нет (и пассажир это скрыл) , то компьютер настроен на создание дубля (включая и внешние) , причём место для размещения дубля компьютер выбирает , исходя из частоты использования дубля . Инструменты «СветЛ» после их применения к компьютеру , оказывают значительную помощь в этом сложнейшем программном действии . При внешнем осмотре может быть обнаружено ОТСУТСТВИЕ дубля и найдено место для его размещения. Как уже отмечалось, живая клетка в работе компьютера не участвует, потому подлежит мутациям и клонированию в среде своего существования. При тестировании старого компьютера перед принятием решения о замене или частичной замене, или не ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ замены (в основном), изменяется система координации, может появиться скрип в костях, но это уже дело медиков – заменять сухожилия и костную ткань на более удобный материал . Могут восприниматься различного звучания звуковые эффекты, даже громкие хлопки, напоминающие взрыв, удары и пр. Это не является каким-то проявлением старческого характера или посланиями от Бога , Архангела Михаила и тем более сигналами от Н . Левашова , который помнит о всех тех , кто был на его семинарах и особенно тех , кому он «открыл» (закрыл) Мозг . Причина физического проистечения данного процесса кроется в том, что в информационных блоках компьютера (в его протонном и антинейтроном состояниях) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ зачистка от прежней уложенной информации, либо это связано с переустановками по воссозданию ранее утерянных функций компьютера или приданию новых. Также характерно снижение слуха, и это длительный период адаптации к новым условиям. В процессе ремонтных работ у некоторых носителей старых компьютеров появляются ОЩУЩЕНИЯ общения с ушедшими близкими и другими людьми, которые оставили значительный след в тех или иных жизненных эпизодах. Однако это не что иное, как сохранение образа не только в объективном представлении, а и образа в комплексе, включая и те осязаемые компьютером (Мозгом) в прошлом состояния энергетики ушедшего. Это и остаточные представления в информационных блоках. А ссылки на то что «…ко мне лично приходил Н . Левашов (отец, мать и т.п.) и помогает мне…» в действительности является помощью их Разума, им же, с нынешним компьютером, который ещё пока НЕ ЗАМЕНЁН или НЕ отремонтирован . Разуму требуется какой-то стимулирующий авторитетный образ, который он и создаёт, почерпнув из архива памяти информационных блоков сохранённый чувственный образ того или иного авторитета. Но где находится этот Разум, который инициировал подобное – можно определить только с применением инструментальной базы «СветЛ» при ремонтных работах в компьютере. И даже когда приводят в аргументации факт, что к Валентине Петровне (матери Николая Левашова) по ночам приходит её сын (как она сама говорит) и они разговаривают, а после этого настенные часы останавливаются, то тем, кто стремится отремонтировать или заменить компьютер, НЕ нужно подходить к пониманию этого с точки зрения какого-то мистицизма , каких-то легенд и так далее . Как только окружение начинает формировать какие-то легенды и так далее , значит будет он «реже приходить в её пониманиях» . Относительно остановки часов – лучше всего вызвать часового мастера . А всё остальное – это работает её (мамы Левашова) Разум . И немаловажную помощь в этом ей оказывает программное обеспечение «СветЛ» .

При тестировании компьютеров обязательно проверяется правильность исполнения команд по переходным матрицам и настройка музыкального ряда по ноте NA . Вот именно поэтому целесообразно просто перед сном прослушивать «Лунную Сонату» Л . Бетховена и обязательно в фортепьянном исполнении .

Что является сегодня главным препятствием в проведении пуско-наладочных «работ» и самой замене компьютеров даже по заявке от АО «РИТМ» ? В своё время те , кто начал планирование создания компьютеров понимали , что для ПРОДЛЕНИЯ жизни созданных ими биоструктур , которым впоследствии и будут вмонтированы компьютеры , нужно иметь полный набор октав частотного обеспечения клетки Мозга Прото-Человека (для Земли диапазон от 16-512 октавы) , а это было исключено , так как компьютер (Мозг) планировщиков при захвате был 224 октавы (а после ликвидации Фаэтоном основной части обоза системы , о чём было рассказано в начале книги , – достигал только 128 октавы) , – тогда просто было бы невозможно УПРАВЛЯТЬ людьми , ибо низшее не может управлять высшим , а тем более изменять «рубашку» Человека под свой компьютер (Мозг) пришельцев . Другим способом достичь своих целей можно было , поместив биоструктуру в условия экстремального выживания . Предполагаю , что за пределами шатров , обеспечивающих развитие конкретных моделей компьютеров (генотипов Мозга) и стали проявляться животные инстинкты , смешанные с неким страхом и присутствием сообразительности . Эти качества были использованы и применены для создания нужных компьютеров (генотипов) и использовались Системой для противопоставления людей (уже «избранных») людям с ещё не затронутым Мозгом . Появились управляющее сословие и управляемое . Огромную роль в этом разделении играли ЭМОЦИИ как рычаг управления и перераспределения энергии на уровне бытия и для вменения Программ нужного направления развития общества . Как положительные , так и отрицательные эмоции создавали сброс потенциала , препятствуя РАЗВИТИЮ мышления . Наиболее эмоциональные особи оказывались в плену управления и контроля , становясь подопытным материалом для развития определённого генотипа и биогенезиса выносливой «рубашки» . Нужны были физически выносливые люди с раздутым чувством собственной важности и непомерными амбициями . Они и были созданы для того , чтобы стать основой установки компьютеров первых и последующих модификаций , соответствующих определённому генотипу Мозга .

Я это повторил здесь ещё раз только для того , чтобы у читателя постоянно проявлялось осознание огромнейшей ПРЕДСТОЯЩЕЙ работЫ по замене компьютеров , ремонту компьютеров и установлению на них нового программного обеспечения . И появилось осознание того , что ИМЕННО эмоции ( возьмут в Баню или не возьмут , сменят компьютер или только мышку новую дадут , бить «СветЛ»ом по голове или лучше на нём спать , если интегрируешся , – с дачей и машиной или счёт то на Кипре – останется ?.. и т . п . ) сегодня являются тормозом, по крайней мере, для деятельности АО «РИТМ» даже с применением запчастей и инструментов «СветЛ» . Человек , научившийся управлять своими эмоциями , становится хозяином своей жизни , потому что эмоции создают иллюзии , а иллюзии – это самообман . Проведите мысленный эксперимент относительно программного обеспечения старых компьютеров , которые нужно (не нужно) менять . Обезьяна, как продукт неудачного биологического эксперимента по развитию компьютерных технологий, вдруг стала очень УМНОЙ . Но у неё нет никакой идеи. Она не хочет ни коммунизм строить, ни душу спасать. Просто хочет жить .

В результате обезьяна положит жизнь на создание механизмов для сбора бананов и защиты от тигров. Ещё индустрию развлечений создаст, и лозунг придумает для самооправдания: «бери от жизни всё!» Просто жить – НЕ значит быть человеком. Люди хотят уложить всё в привычные шаблоны. Это нам вшили в старые компьютеры, и это стало нашей природой. Каждый будет думать так, как ему кажется больше похожим на правду.

Но для того чтобы мы с вами – были (стали) НЕ просто живущими существами с человеческими формами, а много больше, нужно ХВАТАТЬ трудовую Лопату и расчищать ею путь в «СветЛ»ую ремонтную мастерскую «РИТМ» для того, чтобы потом попасть в Баню и использовать там «СветЛый» веник, после чего с чувством собственной удовлетворённости, предварительно протерев новый, только что выданный компьютер, включить его и убедиться в его сверхмощности. Другим способом достичь своих целей можно было , поместив биоструктуру в условия экстремального выживания .

Предполагаю , что за пределами шатров , обеспечивающих развитие конкретных моделей компьютеров (генотипов Мозга) и стали проявляться животные инстинкты , смешанные с неким страхом и присутствием сообразительности .

16.10 Необходимость усвоения , без предвзятости

Ниже я ПОВТОРНО привожу сведения в порядке их ВАЖНОСТИ и надеюсь, что читатель меня не осудит – если вы не усвоили (не поняли, сомневаетесь) пункт №1 , уверен, что переходить ко второму нет смысла и т.д.

1 . Человеческий организм может синтезировать и ликвидировать ВСЁ . Это означает, что, вне зависимости от того, чего вы его лишаете, он рано или поздно сможет производить из ДОСТУПНЫХ веществ (хоть из воды и воздуха) всё недостающее САМ (естественно под контролем Мозга) — вопрос лишь времени. Вне зависимости от того, что вы вводите в него в избытке (сильнодействующие яды и летальные дозы не рассматриваем), он рано или поздно НАУЧИТСЯ противостоять этому, производя нейтрализаторы.

2 . Момент, когда организм научится это делать, станет для вас «моментом истины» (в негативном понимании этого) – отныне и навсегда вы станете рабами жёсткой зависимости (от «привычек», лекарств, продуктов питания и т.д.). Отныне всякая МАЛАЯ доза того, чего в организме быть не должно, будет встречать агрессивный электрохимический отпор, который сам по себе будет СЛУЖИТЬ источником огромного числа страданий, бед, симптомов и болезней. Именно этот факт лежит в основе ВСЕХ ЗАВИСИМОСТЕЙ: табачной, алкогольной, лекарственной, кофейной, наркотической, игровой и пр. Чтобы нейтрализовать развёртываемую организмом защиту и снять, таким образом, весь комплекс связанных с ней тягостных симптомов, НЕОБХОДИМО вводить ещё больше субстрата, против которого эта защита выстроена, что, в свою очередь, приводит к ещё большему усилению и диверсификации защиты – порочный круг замыкается, утолщается и уплотняется. Подчеркну ещё раз: ВСЯКАЯ зависимость основывается на приобретённой и РАЗВИТОЙ способности организма защищаться от присутствия/отсутствия некоего вещества в масштабе, МНОГОКРАТНО ПРЕВЫШАЮЩЕМ фактическую необходимость. Можно ли «порвать» этот порочный круг? Можно. Но если понять, ПРИНЯТЬ и ПРИМЕНИТЬ Программы «СветЛ» . Это не голословное заявление , а осмысленное и проверенное . Но только если у Человека есть ВОЛЯ и собственное желание в ПОЗНАНИИ и в ПРЕОДОЛЕНИИ . Именно поэтому, когда подобная способность у организма появляется, речь уже НЕ ИДЕТ о дозах (типа «да я только чуть-чуть и всё»). Речь идёт о реакции даже на одну молекулу. Как бы парадоксально не звучало. На бытовом уровне это, например, означает: не пытайтесь обманывать организм диетами — он всё равно своё возьмёт – «закодированный» алкоголик может сорваться даже с кефира, а всего одна затяжка способна в одно мгновение уничтожить годичное воздержание от курения. Всё — способность уже приобретена , и обратного пути нет . Так же как нельзя разучиться ездить на велосипеде или плавать. Жёстко? Но сегодня это именно так и происходит, в связи с известными уже вам ИЗМЕНЕНИЯМИ в системе Жизнеобеспечения.

3 . Полностью аналогична ситуация с так называемым «лечением». Если организм сталкивался ранее с НАЗНАЧАЕМЫМ лекарством (или одним из его компонентов), терапевтический эффект от стандартной дозы будет слабым, его не будет вообще или будут сплошные «побочные эффекты». По сути, большинство (если не все) побочные эффекты ОБЯЗАНЫ своим существованием выстраиванию химической защиты ПРОТИВ вводимого вещества. Отсутствие или минимальная выраженность побочных эффектов при приёме лекарств обусловлена исключительно НЕ ГОТОВНОСТЬЮ системы защиты к вторжению веществ подобного рода. Дайте телу больше времени, не прекращайте пичкать его отравой – результат в виде СТОЙКОЙ ЗАВИСИМОСТИ развернётся перед вами во всей красе.

4 . По сути, как вы уже поняли (надеюсь), ВСЕ заболевания определяются нарушениями в системе передачи информации , которая осуществляется посредством деятельности Мозга в человеческом теле. Именно это регулирует межклеточные, межорганные и системные взаимодействия, определяя выживаемость клеток, стимуляцию или подавление их роста, дифференциацию, функциональную активность, а также обеспечивают СОГЛАСОВАННОСТЬ действий иммунной, нервной и эндокринной систем (именно в таком порядке следования) в нормальных условиях и в ответ на патологические воздействия. Вот эти нарушения и «выправляют» Программы «СветЛ» , если они применены ВО ВРЕМЯ .

5 . Утрата, повреждение, изменение любого органа или части тела (даже зуба) приводят к НАРУШЕНИЯМ в работе ВСЕЙ системы межклеточного взаимодействия. Заполучить тяжёлое или даже неизлечимое заболевание можно НЕ ТОЛЬКО в результате несчастного случая, травмы, отравления (пищевого, лекарственного и т.д.), экстремальных внешних воздействий (ожог, обморожение, побои и т.д.) и злоупотреблений (табак, алкоголь, наркотики, лекарства и пр.). Получить его можно и в результате ПРОСТОЙ и широко распространённой ОПЕРАЦИИ , ставшей уже ординарной и обыденной (удаление гланд, родинок, зубов, аппендикса, желчного пузыря и т.д.), а еще в результате ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ определённого типа (отчаяние, тоска, страх). Любое изменение хоть физического, хоть эмоционального состояния (под влиянием окружающей среды) ВСЕГДА сопровождается изменениями в системе межклеточной сигнализации. Собственно, об этом НЕОДНОКРАТНО говорил Н. Левашов: «Если изменений в организме нет, то независимо от наличия микробов НЕТ и БОЛЕЗНИ ».

6 . По сути, все заболевания (от простуды до рака) возникают чисто ИНФОРМАЦИОННЫМ путём, что «технически» реализуется через деятельность Мозга, а сегодня ещё и в зависимости от его генотипа. Наиболее яркими примерами являются:

смерть после переливания крови, несовместимой по групповому признаку и генотипу Мозга, как главного фактора;

смерть от огнестрельного ранения, при котором нет ни повреждения жизненно важных органов, ни сильного кровотечения;

смерть после извещения о гибели близкого человека.

Во всех этих случаях (как, впрочем, и во всех остальных) главенствующую роль в наступлении смерти (точнее сказать, самоликвидации через апоптоз ) играет Мозг, отдающий через центральную нервную систему «соответствующий приказ». К слову, многие онкологические заболевания также заканчиваются самоликвидацией или, говоря по-научному гематологическим шоком, или гипоплазией . Вот чему и приходится ПРОТИВОСТОЯТЬ Программам «СветЛ» при их своевременном и ПРАВИЛЬНОМ применении. Ещё раз хочу сказать – я никого НЕ ПУГАЮ . Всё это написано после изучения огромного количества материала, рассказов очевидцев и участников программ, а также после моих бесед с Н . Левашовым . В этом и есть реальность сегодняшнего дня.

И в заключение я решил ВОСПРОИЗВЕСТИ подборку личных наблюдений и практики (более 7-летней) одного из достойнейших, на мой взгляд, Российских учёных Н . А . Стацкевича , не побоявшегося в своих трудах и на практике использовать информацию, взятую у А . Хатыбова и Н . Левашова , которая и привела его к НЕ СОМНЕННОМУ успеху. Я тоже многое почерпнул из его трудов, готовя эту главу по своим архивным записям. Но главное в том, что эту подборку я показывал Н . Левашову в марте 2012 года. Он, внимательно прочитав материал, засмеялся и сказал, что получилось что-то вроде афоризмов Козьмы Пруткова , но ПРИМЕНИТЕЛЬНО к здоровью Человека и медицине вообще – короткие, всего в несколько слов или предложений постулаты и утверждения, имеющие РЕАЛЬНУЮ практическую ЦЕННОСТЬ . Меня тогда поразило дословное соответствие сказанного Н. Левашовым. Всё это я интерпретировал относительно Программ «СветЛ» .

Естественная смерть Человека – это результат ВЫКЛЮЧЕНИЯ Мозгом его генного «аппарата», в первую очередь. Однако большинство людей не доживает до этого момента, поскольку умирают от болезней за 20-50 лет до ПЛАНОВОГО выключения. Поэтому первоочередной задачей человека разумного является реализация своего максимального жизненного потенциала. В это ему, конечно же, и помогут Программы «СветЛ» , если, конечно, он станет потенциальным кандидатом в Баню . Быть МОЖЕТ всё . Когда меня спрашивают « Скажите , а может быть , что ... » – я даже не дослушиваю до конца и сразу отвечаю: « МОЖЕТ! » И это правда. Ничто не очевидно . Причинно-следственные связи в живом организме в реальности малопонятны даже тем, кто решился применить Программы . Про остальных и говорить НЕ БУДЕМ . Вопросы : «А от чего у меня... (впишите нужное)?» или «У меня... (впишите нужное) — что это означает?» – НЕ ИМЕЮТ сегодня достоверных ответов. Здоровый образ жизни НЕ ГАРАНТИРУЕТ ЗДОРОВЬЕ . Нездоровый образ жизни НЕ ГАРАНТИРУЕТ БОЛЕЗНИ . Занятия спортом НЕ ПРИБАВЛЯЮТ здоровья . Малоподвижный образ жизни сам по себе НЕ ПРИВОДИТ к болезням . Здоровое питание помогает сохранять хорошее здоровье или закреплять достигаемые результаты при лечении, но оно НЕ ЛЕЧИТ уже испорченное. Стул должен быть минимум 1 раз в сутки. Если стула нет или он по каким-то причинам затруднён — не надо ждать, пока «сам появится» или мучить тело с выпученными глазами. Сразу же делать небольшую клизму с прохладной водой, и на «СветЛ» в этом случае НЕ УПОВАЙТЕ . Он «своё дело» сделает позднее. Нельзя сказать заранее , что может помочь Человеку даже в сравнительно простой ситуации. Узнать это можно лишь ПОПРОБОВАВ многое, в том числе и став Пользователем . То , что помогает другим, может оказаться БЕ З ПОЛЕЗНЫМ и даже вредным для вас, кроме (как не парадоксально) Программ «СветЛ» . Поверьте, я сам долгие годы с умилением смотрел на замешательство врачей, пытавшихся лечить меня, и при этом твёрдо уверенных, что они ЗНАЮТ, КАК это сделать. Избавление от многих официально НЕ ИЗЛЕЧИМЫХ заболеваний принципиально возможно. А если и не полное избавление, то во всяком случае перевод организма в стабильное состояние, а болезни – в неактивную форму. Причём без участия врачей. Здесь вывод за вами. Лучше ничего НЕ ДЕЛАТЬ , чем глотать лекарства. Но решение всегда за вами. НЕ ИЗМЕНИВ образ жизни самым существенным образом, добиться реального выздоровления НЕ ВОЗМОЖНО . Если заболел серьёзно , нужно МЕНЯТЬ не только работу, но и место жительства. В деле восстановления своего здоровья чужой опыт НЕ ПРИЕМЛЕМ , даже опыт с применением Программ «СветЛ» . Положительное влияние на болезненное состояние могут оказывать вещи, о которых даже НЕ ПОДОЗРЕВАЕШЬ . У некоторых людей негативное влияние на здоровье могут оказывать совершенно БЕЗОБИДНЫЕ для большинства вещи, особенно это сегодня касаемо детей. Иногда организм обладает ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ инертностью – можно начать плохо себя чувствовать от того, что съел/выпил сутки или даже более назад. А ты всё ищешь причину в только что «отторгнутом» желудком обеде, выброшенном наружу. Многим людям НЕЛЬЗЯ делать определённые вещи (есть определённые продукты, пить определённые напитки, совершать определённые действия, нервничать и т.п.) не потому, что это как-то абстрактно вредно в целом, а потому, что они вызывают у них индивидуальные НЕСКОМПЕНСИРОВАННЫЕ , длительно существующие патологические изменения биохимии, развивающиеся по типу цепной воспалительной реакции. Вещества, вызывающие к жизни подобные явления, могут быть на удивление обыденными и потому очень сложно идентифицируемыми. В организованной медицине это явление носит название «индивидуальной непереносимости». Вот о чём врачи явно НЕ ЗНАЮТ и, соответственно, НЕ ДОВОДЯТ до сведения пациентов, это то, что вещества эти могут содержаться в самых обычных продуктах питания – в определённом сорте капусты, сыра, винограда, рыбы, в каких-то пищевых добавках и т.д. и т.п. Короче говоря, это может быть чем угодно. И это что-то, пока оно не выявлено и не устранено из обихода, очень сильно затрудняет любое лечение. Однако Программы «СветЛ» при взаимодействии с Мозгом значительно облегчают сам процесс оздоровления (если хотите, – лечения в соответствии с определённой стратегией оздоровления). Огромное число неудач на поприще оздоровления обусловлены ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ в процесс, не побоюсь этого слова, дебильных родственников и «друзей» с их советами, издёвками и кликушеством. От всех, кто мешает вам делать то, что вы хотите, следует избавляться. Одна из самых БОЛЬШИХ ОШИБОК , совершаемых больным Человеком, – пребывание в уверенности, что кто-то расскажет ему, как справиться с собственным телом. Абсурд полный! Всех больных людей можно разделить на 4 категории . Я их укажу, но и на фоне этого расскажу из опыта применения Программ «СветЛ» их, если можно так выразиться – «эффективность действия»:

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Что ни дашь – НИКАКОЙ реакции. Ничего «не берёт». Состояние не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону – стабильно плохое. Таких около 20% . Однако с применением Программ, этот процент резко уменьшается на 10-14% , и состояние переходит в стабильное. Что ни дашь — от ВСЕГО только хуже. Таких немного, но они реально обескураживают. Порядка 5% . Это же можно наблюдать и с применением Программ (к сожалению, но это объективный процесс сегодня). Даже НЕ БОЛЬШИЕ терапевтические усилия или умеренное изменение образа жизни дают выраженные улучшения. Наступают быстро, держатся долго. Около 20% . С применением Программ «СветЛ» неоднократно на этом фоне наблюдалось резко выраженное улучшение и в кратчайшие сроки. Наступление улучшений требует достаточно ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО времени (месяцы). Улучшения наступают довольно медленно, но уверенно. Оставшиеся 55% . Из этих 55% примерно половину составляют люди, у кого решается много проблем со здоровьем, но что-то так и остаётся НЕ РЕШЁННЫМ (однако это не из категории критичного). Другая половина, – те, у кого уходят вообще все проблемы. Это основной принцип оздоровления при применении Программ .

На здоровье НЕ СУЩЕСТВУЕТ никаких норм и нормативов. Здоровье – НЕ ПРЕДМЕТ организованной медицины. Медицина занята болезнями. Почувствуйте разницу! Один следит за чистотой, другой – спец по уборке мусора. Коллеги? Медицина должна быть занята ЗДОРОВЬЕМ . У трёх врачей четыре мнения . Но в отличии от этого, есть уже мнение о Программах «СветЛ» . То , что врач описывает мучающий вас набор симптомов какими-то умными терминами НЕ ОЗНАЧАЕТ , что он ЗНАЕТ , что с этим делать дальше. В любом случае, у него есть инструкция (не путать с Инструкцией Пользователя Комплекса «СветЛ»). Плохие анализы – НЕ ПОВОД начинать «лечиться». Хорошие анализы – НЕ ПОВОД для радости. Анализы вообще мало о чём говорят. Реальные поводы заподозрить НЕ ЛАДНОЕ и возможно начать «изучать» (читать) про Программы «СветЛ» :

Упорные боли в одном и том же месте.

Быстрая утомляемость без особой физической нагрузки.

Бессонница.

Белый, обложенный язык.

Запоры (стул реже 1 раза в день).

Поносы.

Отсутствие аппетита.

Не рекомендуется обсуждать с кем-либо то, КАК ИМЕННО вы поддерживаете или восстанавливаете здоровье. Тем более не стоит слушать чьи-либо советы, но это сугубо моё мнение. Натуропатические методики оздоровления однозначно лучше методов традиционной медицины, но всё равно не дают ПОЛНОЦЕННОГО оздоровления, в сравнении с Программами «СветЛ» . К тому же они в большинстве своём вычурны, нелепы, необоснованно трудоёмки и сложны для соблюдения. Нужно БОЛЬШЕ ЧИТАТЬ , не гнушаясь ничем . Даже в самых глупых и наивных книжках порой содержатся мысли, советы и рекомендации, способные поднять вас на совершенно другую ступень здоровья. Это – не правило, но так бывает. Главное – познать. Это же напрямую относится и ко всему, что связано с Программами «СветЛ» . До сих пор нет НИ ЕДИНОЙ теории, которая удовлетворительно описывала бы все принципы работы Человеческого тела (здесь имеется ввиду «современная наука»), но это НЕ ГОВОРИТ о том, что такого нет. Можно с относительной уверенностью утверждать одно: есть сложная, многофункциональная система «Человек». Внутри и «снаружи» этой системы есть другие Системы, которые науке сегодня – НЕ ИЗВЕСТНЫ . В процессе жизни тело Человека (его рубашка, по А. Хатыбову) подвергается самым различным воздействиям со стороны окружающей среды. Пища, вода, воздух, контакты (с животными, с больными людьми), травмы, нечистоты, яды, канцерогены, бактерии, вирусы и т.д., и т.п. Каждый из этих факторов ПОТЕНЦИАЛЬНО способен произвести изменения как в функциональных и структурообразующих системах, так и в системе контроля. Локализация изменений, в общем и целом, зависит от поражающего фактора, т.е. в значительной степени специфична. Например, укус энцефалитного клеща вызывает воспаление головного Мозга. Определённые сорта рыбы вызывают отёк Квинке . Укус комара рода Anopheles вызывает малярию (лихорадка + поражение селезёнки и печени). А при состоянии, приписываемом ВИЧ , организм утрачивает способность производить определённый вид лимфоцитов и т.д., и т.п. Очевидно, что в ходе подобных изменений, прежде всего, НАРУШАЮТСЯ взаимоотношения в системе «Мозг и его управление рубашкой» . Совершенно нормальная иммунная система начинает атаковать белки, несоответствующие эталону (хотя они могут не содержать в себе никакой угрозы!) или, наоборот, испортившаяся иммунная система никак не реагирует на появление в теле объектов, в нормальных условиях, подлежащих однозначному удалению. Однако не нужно забывать и про те процессы, которые происходят в связи с ИЗМЕНЕНИЕМ Системы жизнеобеспечения и про их ПРЯМОЕ влияние через Мозг на его рубашку. И что делать со всем этим, вообще говоря, НЕ ЗНАЕТ никто. Потому что для того, чтобы в организме «воцарился покой», НЕОБХОДИМО ИЗБИРАТЕЛЬНО перевести, например, изменённые белки в нормальное (эталонное) состояние, либо наоборот, заставить иммунитет избирательно же уничтожить то, что он не видит. Но как это сделать, повторюсь, НЕ ЗНАЕТ никто. Это может сделать только САМ Мозг с учётом многих факторов, в том числе и генотипа Мозга, и Комплекс «СветЛ» во взаимодействии и взаимосогласии с Мозгом. А то, что может предложить нам традиционная медицина – всё многообразие фармпрепаратов, хирургические операции, облучение и пр. – очевидным образом поставленную задачу не то что НЕ РЕШАЕТ , а только УСЛОЖНЯЕТ . Очень полезно смотреть сериал « Доктор Хаус » . Во-первых , окончательно убеждаешься в том, что-то лечение, которое может предложить людям официальная медицина – это даже НЕ БЛУЖДАНИЕ в потёмках и не гадание на кофейной гуще. Это аттракцион под названием « Мартышка и очки» . Во-вторых , понимаешь, что все проблемы со здоровьем Человек, по большому счёту, СОЗДАЁТ себе САМ – не то ест, не то пьёт, злоупотребляет всем, чем можно, преуменьшает степень исходящей из окружающей среды опасности, не прислушивается к ранним сигналам, которые подаёт организм и т.д. От осины НЕ РОДЯТСЯ апельсины . А от двух осин – тем более . Казалось бы , простейшая истина , НО ... НЕ ПОНИМАЮТ . Я попытался рассказать НЕ о ЛЕЧЕНИИ , а об ОЗДОРОВЛЕНИИ Человека, а в этом ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА .

Какие дополнительные советы можно ещё дать?

Настоятельно рекомендую: Свести использование мобильных гаджетов до минимума. Например , во время набора и чтения текста со смартфона позвоночник человека напрягается как при НАГРУЗКЕ в 20 с лишним килограмм . Может не стóит быть дураком? Нужно пользоваться мобильными устройствами где-то 5-10 минут, пусть полчаса в день. А вы-то, наверняка, – 5-10 часов и более. Чуете разницу?

ПытаЙТЕСЬ ЧИТАТЬ книги , настоящие бумажные книги . Спать в полной темноте – не под телевизор, не под свет торшера, уличных фонарей, прожекторов или отблесков рекламы в окнах. Спать НЕ менее 7 часов подряд и просыпаться не от света в лицо. Взять за правило (особенно людям после 50-55 лет) и даже если Вы являетесь Пользователями Программ «СветЛ», хотя бы на первом этапе (полгода) раз в 3 дня делать себе клизму, даже если со стулом всё в порядке. А уж если не в порядке, то тем более. По возможности избегать кондиционеров. Пар костей не ломит, как известно.

Попробуйте сменить МЕСТО постоянного проживания — поехать пожить к маме, папе, бабушке, за город куда-то , да хоть бы и просто снять квартиру в другом районе. На это часто можно услышать: «Ну, куда я поеду?! Я ведь в семье живу! У меня жена, дети и всё такое». Могу сказать на это только одно: вот именно поэтому многие люди и болеют, потому что у них то , это , пятое , десятое , долги , обязанности и всё такое прочее несменяемое-неотменяемое . Если вы большую часть времени чувствуете себя РЕАЛЬНО плохо , то место проживания и окружение могут играть в этом огромную роль, о которой вы даже не подозреваете.

Ещё раз хочу сказать о спорте и физической нагрузке для «якобы поддержания» тела в хорошей форме. Я не считаю целесообразным СПЕЦИАЛЬНО повышать физическую нагрузку сверх необходимой для выполнения обычных дел . Тем более НЕ рекомендую заниматься каким-либо спортом, изнурять себя на тренажёрах, велосипедах и т.п. Всё это ЗНАЧИТЕЛЬНО ускоряет , а вовсе НЕ замедляет старение и совершенно НЕ влияет на избыточный вес и жировые отложения, которые многие надеются согнать таким образом. В этом вопросе всё очень просто: любая раскачка-подкачка-нагрузка увеличивает ОБЪЁМ тканей в организме (не будем даже конкретизировать, каких именно). Увеличение объёма тканей (и, естественно, массы тела) однозначно требует УВЕЛИЧЕНИЯ ресурсов , необходимых для их обслуживания, в том числе иммунного. С возрастом ресурсы организма только уменьшаются, их не всегда хватает даже на самое необходимое. Это непреложный закон. А Программы «СветЛ» НЕ создавались для спортсменов, они создавались для простого нормального Человека.

Мне очень хочется, – и я, и мои единомышленники делаем и будем делать всё для того, чтобы в тот момент, когда вам «позвонят» от Бога , полученный звонок был ПЕРЕАДРЕСОВАН в «СветЛ»ый КОММУТАТОР «СветЛ»ой телефонистке , которая сама определит —« СОЕДИНИТЬ » ли Вас или ещё НЕ НАСТАЛО время. И я точно знаю, что никакого «соединения» НЕ будет для тех, кто находится в Бане . Телефонистка НЕ БУДЕТ бе з покоить их. ЗНАЕТ – они делом заняты .