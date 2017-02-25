Здоровьесберегающие технологии
Эргономика образовательного процесса в учреждениях дошкольного и общего среднего образования
Илья Михнюк – помощник В.Ф. Базарного (www.bazarny.ru), координатор образовательного проекта «Нам нужна иная школа» (www.pedpoema21.ru), координатор проекта «Ассоциация родительских комитетов России» (www.rosark.ru). Заместитель директора «Центра развития общественной безопасности» г. Москва.==========================================================================
Рекомендуем:
Школа или конвейер биороботов. Владимир Базарный
Система образования против здоровья детей
Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей ребёнка с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович
Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович
Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: “Встань и иди!” (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир ФилипповичНам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века
==========================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai