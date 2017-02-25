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Здоровьесберегающие технологии

13:57. 25 февраля 2017 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

Эргономика образовательного процесса в учреждениях дошкольного и общего среднего образования

Илья Михнюк – помощник В.Ф. Базарного (www.bazarny.ru), координатор образовательного проекта «Нам нужна иная школа» (www.pedpoema21.ru), координатор проекта «Ассоциация родительских комитетов России» (www.rosark.ru). Заместитель директора «Центра развития общественной безопасности» г. Москва.

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Позновательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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