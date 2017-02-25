Тема подростковой любви в кинематографе: Как надо, и как не надо делать

В статье в качестве контрастного примера рассмотрены два произведения: российский фильм 2015 года режиссёра Александра Зайцева «14+» и японский мультфильм Хаяо Миядзаки «Шёпот сердца» 1995 года. Сразу хотелось бы прояснить, почему для анализа были взяты именно эти картины. Многие могут высказать мнение, мол, «это совсем разные форматы», «это мультфильм Миядзаки, а это, вообще, фильм», это Япония, а это Россия и т.д.

Дело в том, что обе эти работы посвящены одной и той же теме – подростковой любви, которая имеет одинаково важное значение для всех народов мира. В статье проводится сравнение этих картин только через призму их главной тематики. Читатели, оценив посыл двух произведений, могут сами для себя определить, какой следует изображать подростковую любовь на экране, и на каких образах лучше воспитывать детей.

Начнём с персонажей обеих картин.

Герои произведений

ОН

В фильме «14+» главного героя зовут Алексей или просто Лёша. Все его интересы сводятся к двум вещам: это мотоциклы (у него есть скутер) и девчонки. В школу он ходит с неохотой, скучает на уроках, рисует в тетрадке вместо того, чтобы заниматься учёбой. В свободное время бездельничает со своими дружками и продумывает план знакомства с девочкой, которая ему нравится. В одном из сюжетов картины он с товарищами пытается купить алкоголь в магазине. Лёша не знает, кем он хочет стать по жизни, и пока не задаёт себе подобных «глупых» вопросов.

В мультфильме «Шёпот сердца» главного героя зовут Сейдзи Амасава. Он в свободное от учёбы время занимается изготовлением скрипок и мечтает стать настоящим мастером. Его ближайшая цель – попасть к одному известному учителю по изготовлению скрипок, который живёт в городе Кремона в Италии, поэтому он вечера напролёт трудится, вырезая из дерева необходимые детали для сборки музыкального инструмента. Всё его семейство против этой затеи, только дедушка поддерживает юного мечтателя. Сейдзи – целеустремлённый, но, как и любой в его возрасте, сомневается в своих способностях, поэтому, несмотря на все свои старания, будущее видится ему туманным. В конечном итоге, его родители соглашаются, чтобы Сейдзи поехал учиться в Италию, но с одним условием: он должен выдержать два месяца в мастерской, которую ему нашёл отец. Мастер определит, есть ли способности у Сейдзи. Если у Сейдзи не хватит упорства, и он провалит своё обучение, то далее должен будет следовать воле отца в выборе рода деятельности и профессии.

ОНА

Главная героиня фильма «14+» Вика, подобно Лёше и другим подросткам, представленным в фильме, ничем не занимается и не интересуется. В одной из сцен фильма Лёша заходит на её страничку в ВК. Там мы видим, что девочка любит фотографироваться, краситься. По сути, кроме её личных фотографий и накрашенных ногтей, мы более ничего не наблюдаем.

В мультфильме «Шёпот сердца» главная героиня Сидзуку Цукисима очень любит читать, постоянно посещает библиотеку и берёт там книги. Кроме того, она пробует сочинять стихи, занимается переводами с иностранных языков. Вместе со старшей сестрой она помогает маме по хозяйству, пока та на работе. И это всё помимо учёбы, по которой Сидзуку тоже, кстати, демонстрирует хорошие результаты. Когда Сейдзи уехал испытывать себя на два месяца, Сидзуку решила, что не имеет права сидеть без дела – она тоже должна испытать себя. Девочка берётся за написание повести и устанавливает себе срок – два месяца. Она собирается написать про игрушку «барона», которую увидела у дедушки Сейдзи. Она приходит к дедушке и просит у него разрешения написать об этой игрушке.

Дедушка даёт своё согласие, но с одним условием: когда Сидзуку закончит повесть, первым её читателем и рецензентом станет дедушка. Сидзуку очень смущена таким условием, так как не верит, что вообще что-нибудь получится, но соглашается.

Образы взрослых

В фильме «14+» в принципе нет адекватных взрослых и нормальных семей. Лёша живёт с мамой, так как отец у него – алкоголик и бросил семью. Мать Лёши устраивает пьяные посиделки то с подружкой, то с очередным ухажёром. Однажды мама и её подруга Света напиваются до такой степени, что выносят из дому на улицу ковёр и просто сжигают его. У Вики папа сидит возле телевизора и смотрит футбол, видимо, остальное в жизни его мало интересует. Продавщица в магазине, которая продаёт девочкам спиртное, с фингалом под глазом, что явно свидетельствует о её неблагополучной жизни (видимо, того же и подрастающему поколению желает). Учитель литературы пьёт из-под полы прямо на уроке.

Совсем другое дело, как изображены взрослые в мультфильме «Шёпот сердца». Отец Сидзуку работает в библиотеке, и здесь эта работа представлена, как достойная. Её мама также усердно работает, и даже выполняет часть своей работы дома. Старшая сестра девочки учится на последних курсах высшего учебного заведения, она стремится к самостоятельной жизни, поэтому находит себе подработку и сообщает родителям о намерении съехать в ближайшее время.

Дедушка мальчика Сейдзи – добрый, начитанный и интеллигентный старик, готовый оказать любую посильную помощь подрастающему поколению. Он поддерживает своего внука в стремлении стать мастером по изготовлению скрипок. Он также поддерживает и Сидзуку, когда та решается взяться за повесть. Он выполняет ту роль, какую, пожалуй, должны выполнять все дедушки и бабушки – он передаёт свой жизненный опыт подрастающему поколению.

Сидзуку не уверена, что у неё получится написать повесть, и тогда дедушка показывает ей камень – кристаллический сланец, внутри которого находится берилл с вкраплениями изумрудов.

«Вот и вы с Седзи, совсем как эти камни. Ещё неотполированные, какими вас природа создала. Но камни, на мой вкус, и так хороши, а вот с писателя или скрипичного мастера спрос другой. Надо разыскать в себе талант и долго и терпеливо его шлифовать. Это дело непростое. Видишь, внутри самый большой камень. На самом деле, ничего интересного из него после огранки не выйдет. Более мелкие в глубине гораздо чище. А может, там прячутся и ещё более ценные, которых снаружи не видно».

Так старик на примере камня рассказывает девочке о таланте, о том, что его необходимо не только искать, но и работать над ним каждый день, превращая в настоящее искусство. С таким дедушкой интересно общаться молодым людям, так как ему есть, что рассказать и есть, чему научить подрастающее поколение.

Единственным минусом образов взрослых в данном мультфильме является курение. Так папа Сидзуку один раз закуривает при ней, хоть ему и запрещает его жена. Дедушка в одной из сцен закуривает трубку. Это, пожалуй, является главным и единственным минусом картины в целом.

Знакомство

В фильме «14+» Лёша постоянно любуется Викой в ВК, она – буквально предмет его обожания. Он регулярно просматривает её фото, обращая особое внимание на снимки, где Вика в купальнике или демонстрирует какие-то интимные подробности своего тела. Лёша занят одной мыслью: «Как подойти и познакомиться с ней?». Он продумывает различные варианты, строит планы. И вот судьба сама подбрасывает ему шанс: Вика со своими подружками будет на дискотеке в 201-й школе. Лёша пробирается в эту школу со своим другом и приглашает Вику потанцевать. Весь танец они молчат. Потом к нему подходит одна из подруг Вики и просит пойти с ней, мол, там, за углом его ждёт Вика.

Но ждёт его там совсем не Вика, а местные хулиганы, которые не терпят «чужаков» в своей школе. Позади этих хулиганов стоят девчонки, и Вика – в их числе. Лёша и его друг получают по фингалу под глаз. У его друга ещё и передний зуб сломан.

Далее та же подружка Вики приходит извиняться к мальчикам и даёт Лёше номер мобильного телефона Вики. Причём тут важно обратить внимание на лексикон этой девочки. Похоже, девочка «регулярно сидит за книжками», так как её речь – просто «патока разума»…

Итак, подытожим: Лёша первый раз лицом к лицу сталкивается с Викой на дискотеке, затем его вместе с другом избивают хулиганы, затем он заполучает заветный номер телефона той, которая так запала в его сердце.

В мультфильме «Шёпот сердца» Сейдзи тоже не знает, как обратить на себя внимание Сидзуку. Он ходит в библиотеку и набирает стопки книг, чтобы его имя и фамилия появились в библиотечном листке. Может быть, таким образом Сидзуку обратит внимание хотя бы на его имя?

Далее случай способствует их знакомству. Сидзуку благодаря одному очень загадочному и непоседливому коту оказывается в одном магазинчике антиквариата, где впервые видит фигурку Барона – кота с человеческим обликом во фраке. Дедушка – владелец магазина – показывает ей удивительные часы. Когда часы бьют двенадцать, на циферблате появляется король гномов, а сверху над часами овечка превращается в прекрасную принцессу эльфов. Они любят друг друга, но им не суждено быть вместе. Только когда часы бьют двенадцать, овечка становится принцессой, но король появляется каждый час, ожидая свою возлюбленную, надеясь вновь увидеть её.

Заслушавшись о прекрасной истории любви, Сидзуку забывает о том, что ей нужно срочно в библиотеку. Убегая в спешке, она забывает у дедушки обед, который она должна была отнести своему отцу. По дороге её догоняет какой-то мальчик на велосипеде и отдаёт ей обед, который она забыла. Это и есть Сейдзи – внук того дедушки.

Через некоторое время Сидзуку возвращается в удивительный магазин, чтобы снова увидеть прекрасную игрушку Барона, и там встречает Сейдзи. Мальчик приглашает её в дом, где рассказывает ей о своей страсти к изготовлению скрипок. Там они любуются открывающимся видом на город. Затем Сейдзи снова показывает девочке фигурку Барона, который почему-то так притягивает её внимание. Загадка меланхоличного кота пробуждает её воображение, она хочет понять, почему Барон грустит. Вечером Сейдзи играет девочке на скрипке, а она под эту музыку поёт ему песню собственного сочинения. Далее юноша провожает девочку домой.

Образ любви

Однажды дедушка рассказывает историю загадочной игрушки. Дело в том, что у этого аристократичного по виду кота есть вторая половина. Дедушка, будучи молодым и находясь в Германии, увидел эту игрушку в магазине, и ему сразу захотелось купить её. Продавец ему отказал, так как не хотел разлучать Барона со своей возлюбленной, которую на время починки забрали. Тогда вмешалась подруга дедушки. Он сказала, что Барон не будет одинок, так как когда появится его возлюбленная, она придёт в магазин и тоже купит её, и статуэтки снова будут вместе. В конце концов владелец магазина согласился.

Дедушка уехал из Германии и увёз с собой Барона, взяв слово со своей подруги, что та обязательно сохранит статуэтку возлюбленной Барона до его возвращения. Когда статуэтки снова встретятся, тогда и дедушка со своей подругой тоже будут вместе навсегда. Потом началась война, которая разрушила все планы. Когда дедушке удалось снова попасть в тот город, он везде искал свою подругу, но так и не нашёл ни её, ни возлюбленную Барона.

Таким образом, Барон для дедушки – это не просто игрушка, это память об очень дорогом человеке, частица прошлого, олицетворение разлуки, любовных переживаний.

Вот почему Сидзуку так привлекает эта игрушка. Ведь девочке, возможно, предстоит похожее испытание разлукой. Если у Сэйдзи всё получится, и он пройдёт двухмесячное испытание, то он, скорее всего, уедет в Италию на несколько лет. Это очень серьёзная проверка чувств первой любви.

Повесть девочки, которую она посвящает Барону, очень похожа на историю дедушки, за исключением финала. Сидзуку дарит Барону надежду на то, что ему удастся всё-таки воссоединиться со своей возлюбленной. Видимо, в таком окончании повести читаются её собственные переживания и устремления, её вера в то, что у такого красивого чувства, как любовь, может быть и другой итог, и счастье возможно.

С точки зрения любовной тематики, мультфильм «Шёпот сердца» не может не вызвать восхищения, так как при всей его явной нацеленности на подростковую аудиторию, он поднимает очень сложные и интересные темы человеческих взаимоотношений, рассказывает о том, какая бывает любовь, какими сильными и красивыми могут чувства. Здесь любовь – это не просто половая близость, влечение, какие-то физические ощущения. Здесь любовь – метафизична, и простая игрушка-кот может быть хранителем глубокого душевного переживания, горьких и в то же время прекрасных воспоминаний из прошлого.

В фильме «14+» любовь представлена на бытовом уровне. Видимо, создатели картины посчитали, что подросткам совсем необязательно настолько погружаться в «высокие материи». С их точки зрения, любовь – это в первую очередь именно физическое желание. Именно поэтому Лёша днями напролёт рассматривает полуобнажённые фотографии своей возлюбленной, и именно поэтому оба подростка стремятся к физическому выражению своих чувств.

Как подростки проводят время вместе

В фильме «14+» во время первой встречи с новыми девочками подростки дурачатся: играют в забавные игры, в шутку дерутся, фотографируются на телефон, монтируют «прикольные» видеоролики. Далее Лёша подвозит Вику домой на скутере. Когда они едут на скутере, то в одном из окон автобуса Вика видит целующуюся пару. Её заинтересовала эта парочка, так как Вика не имеет ещё такого опыта общения с противоположным полом. Девочка из автобуса улыбается Вике, а Вика в ответ улыбается ей и крепче обнимает Лёшу. Таким образом, нам демонстрируется, что для героев важна именно физическая близость. Именно эта сторона взаимоотношений противоположных полов является наиболее интересной и важной.

Чем же заканчивается история «14+»? Лёша приглашает Вику к себе домой. Там угощает её ликёром. Они танцуют. А наутро голые просыпаются в одной постели. Нам умышленно не показывают сцены полового акта, так как, во-первых, из-за этого создателей картины можно было привлечь за растление несовершеннолетних детей, а, во-вторых, таким образом, в картине есть некая интригующая недосказанность. Было у них или не было? Додумывайте сами. Может быть, было, а может просто вместе полежали, и ничего плохого не произошло.

Когда мама Лёши заходит в комнату и перед её глазами предстаёт картина обнажённых подростков в одной постели, девочка в это время спокойно смотрит на неё. Она нисколько не смущена. В её взгляде даже читается некий вызов: теперь я тоже взрослая, я тоже женщина, у которой есть мужчина. На что мама мальчика реагирует полным смятением, ей в итоге больше стыдно, чем той девочке, которая лишилась чести в эту ночь.

Конечно же, в мультфильме «Шёпот сердца» нет постельных сцен и обнажённых тел. К счастью, Миядзаки не стал упрощать образ любви, оставив его таким же глубинным и неисчерпаемым, какой он есть на самом деле. Поэтому мы наблюдаем совершенно иную картину взаимоотношений двух подростков. Их влечение друг к другу – это только первые робкие шаги навстречу, которые во многом похожи на дружбу. Они общаются, ищут поддержки друг у друга. Они вместе встречают рассвет, гуляют по ночному городу, рассуждают о будущем, о том, кем хотят быть и чего добиться в жизни. Для них даже встреча на перемене в школе, когда их видят одноклассники, ещё вызывает смущение, страх открыть свои чувства перед всеми и быть осмеянными.

Своим стремлением написать повесть во время отсутствия Сейдзи Сидзуку демонстрирует, что она не просто будет обузой для своей второй половинки, что она тоже готова работать, что у неё тоже есть своя стезя, по которой она хочет идти. Таким образом, она пытается соответствовать своему избраннику, коего считает гораздо более целеустремлённым и способным, чем она. Об этом же говорит и момент, когда Сейдзи везёт Сидзуку в гору на своём велосипеде. Он не справляется, тогда Сидзуку слазит с велосипеда и начинает помогать Сейдзи. Именно таким образом должны строиться взаимоотношения между двумя любящими людьми: они должны помогать друг другу, выручать друг друга, поддерживать друг друга, когда это необходимо.

Выводы

Мораль: При всей схожести, на первый взгляд, темы, которым посвящены картины, на самом деле они совершенно разные по своему содержанию. В одном фильме любовь опущена до уровня простого полового влечения, во втором любовь – это одно из самых высоких чувств, на которое способен человек. И это чувство учит отдавать себя другим, учит быть терпеливым и трудиться над своим счастьем.

В картине «14+» само изображение жизни людей, персонажи (особенно взрослые) не располагают к какому-либо развитию, не дают ответа на вопрос, который волнует подростков больше всего на свете (гораздо больше обнажённой груди): «Что со мной будет, когда я вырасту?». Судя по образам взрослых, ничего хорошего не ждёт ни главного героя, ни его девочку Вику, тем более учитывая тот путь, по которому они уже начали идти: спиртное, дискотеки, половые связи. Посыла на нормальную жизнь, на создание здоровой крепкой семьи, на самореализацию в картине просто нет.

Поэтому с точки зрения каких-то нравственных ориентиров, формирования целеполагания в неокрепших умах детей фильм «14+» не представляет никакой ценности, напротив, закладывая в юные головы подростков программы деструктивного поведения.

Мультфильм «Шёпот сердца» учит подростков идти к своей мечте, невзирая на трудности. И пусть у Сейдзи пока не получается сделать хорошей скрипки, а Сидзуку не может выпустить из-под своего пера хорошей повести – всё дело в труде. Чтобы Божий дар превратился в настоящее мастерство, в талант, его необходимо оттачивать ежедневно, кропотливо работать над ним, только тогда он принесёт плоды.

«Работай над собой, жизнь – это самая главная повесть», – говорит дедушка и дарит Сидзуку тот необработанный камень, как напоминание, что жизнь каждого в его собственных руках, и лишь только личные старания и усилия, способны превратить задатки в бриллианты.

Наркотики: В мультфильме «Шёпот сердца» есть несколько сцен курения взрослых: папы Сидзуку и дедушки.

В фильме «14+» девочки покупают спиртное в магазине. Мальчики тоже пытаются купить спиртное в магазине, но продавщица с фингалом под глазом им отказывает. Мама Лёши регулярно устраивает посиделки со спиртным у себя дома. Отец Лёши – алкоголик. Во дворе Вики постоянно «тусуются» футбольные хулиганы, регулярно употребляющие спиртное. В конце фильма главные герои Лёша и Вика вместе пьют ликёр. Учитель литературы пьёт спиртное прямо на уроке.

Секс: В мультфильме «Шёпот сердца» эта тема полностью отсутствует.

В фильме «14+» история двух несовершеннолетних подростков заканчивается постельной сценой. Кроме того, мама Лёши один раз приводит домой незнакомого мужчину, который после пьяных посиделок, естественно, начинает к ней приставать. Главная героиня фильма Вика в своём профиле в ВК регулярно демонстрирует полуобнажённые фото и свои женские прелести.

Насилие: В мультфильме «Шёпот сердца» насилия нет.

В фильме «14+» Лёшу и его друга избивают хулиганы из другой школы, хотя самой сцены драки не показывают. Далее в одной из сцен фильма Лёша убегает от хулиганов из двора, где живёт Вика. Хулиганы настигают Лёшу и собираются его избить. Он, в свою очередь, разбивает бутылку, и использует отбитое горлышко с острыми краями в качестве инструмента самообороны.

Олег Ищущий

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Источник: whatisgood.ru