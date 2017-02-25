Танец с Тиграми и Пляска в котловане

Т-60 — советский лёгкий танк, принятый на вооружение РККА в сентябре 1941 года. Вес – 5,8-6,4 тонны. Вооружение – 20-мм нарезная автоматическая пушка (танковый вариант ШВАК), спаренный с орудием 7,62-мм пулемёт ДТ. Броня – противопульная. Мощность двигателя – 70 л.с. Максимальная скорость – 25 км/ч по пересеченной местности, 42 км/ч по шоссе.

Т-60 под Сталинградом

Танец с «Тиграми»

12 января 1943 года войска Красной армии начали масштабную наступательную операцию под кодовым названием «Искра». В ней принимали участие войска Ленинградского и Волховского фронтов. Целью наступления были разгром мгинской и синявинской группировок противника и снятие блокады Ленинграда.

Несмотря на ожесточённое сопротивление гитлеровских войск, наступление РККА развивалось достаточно успешно. К вечеру 15 января 1943 года войска двух фронтов вышли с разных сторон к Рабочему посёлку № 5. Теперь их разделяла полоса местности шириной всего около километра. На этом узком перешейке немцы дрались буквально за каждую пядь земли, постоянно огрызаясь контратаками.

Экипаж танка Т-60 сержанта Бугрова. Западный фронт, ноябрь 1941 года.

Среди прочих наших частей здесь сражалась 136-я стрелковая дивизия генерал-майора Н. П. Симоняка с приданным ей батальоном лёгких танков Т-60. Этот танк был подвижной, слабо бронированной машиной, весившей около 7 тонн и вооружённой 20-мм скорострельной пушкой ШВАК. Орудие это изначально было авиационным. Его снаряды имели высокую начальную скорость и неплохо могли бороться с легко бронированной техникой противника. Средние танки Pz III и тем более Pz IV пробивались только в борта и на малых дистанциях. Тяжёлая техника для Т-60 была практически неуязвимой. Однако 16 января (по другим данным — 18 января) в полосе действий 136-й дивизии состоялся уникальный бой, в котором Т-60 смог одержать верх над двумя «Тиграми».



Колонна танков Т-60 1-й гвардейской танковой бригады на марше

В начале 1943 года эта немецкая машина ещё сохраняла за собой звание самого мощного танка в мире. Далеко не каждое орудие могло справиться с его 100-мм лобовой броней. А вот пушка «Тигра», разработанная на базе знаменитой 88-мм зенитки 8,8 cm FlaK 18/36/37, обеспечивала почти гарантированное пробитие любого советского танка на дистанции около 1000 метров.

Казалось бы, «весовые категории» Т-60 и «Тигра» совершенно несопоставимы. Но у нашего лёгкого танка было одно преимущество, которое с блеском удалось использовать экипажу, — его маневренность.

Командиром танка Т-60 был старший лейтенант Дмитрий Осатюк. За рычагами сидел старшина Иван Макаренков. В его руках машина буквально «танцевала» на поле боя. Высочайший класс механика-водителя был необходимым условием живучести советской «железной блохи».



На фото: Дмитрий Иванович Осатюк

Советская пехота наступала на Рабочий посёлок № 5. Осатюк, вырвавшийся на своём танке вперёд, обнаружил, что во фланг нашим частям идут два гитлеровских «Тигра». Зная, что на опушке леса неподалёку заняли позиции артиллеристы, старший лейтенант приказал Макаренкову отвлечь противника на себя. Т-60 сорвался с места. Немцы заметили его только тогда, когда машина была уже рядом. Осатюк дал очередь из пушки, целясь по смотровым приборам. Он не рассчитывал нанести серьёзного урона — надо было просто ослепить, оглушить вражеских танкистов. Бронированная «шкура» переднего «Тигра» брызнула снопами искр. Макаренко резко развернул танк, уходя из зоны досягаемости вражеского орудия. И снова 20-мм снаряды хлестнули по врагу. «Тигр» начал поворачивать башню в сторону назойливой советской «букашки».

Т-60, выписывая замысловатые петли, ускользал с линии огня, сбивал с толку вражеских наводчиков. Вначале один, а затем и второй танк гитлеровцев увлёкся охотой на машину Осатюка. Т-60 постоянно маячил на пределе их видимости, стегая немецкие танки очередями. Ни одного опасного попадания «Тигры», конечно, не получили. Но советский танк был как назойливая муха, которую так хотелось прихлопнуть!Вензеля смертельного танца вели противника всё ближе к позициям советских пушек. Перед самой опушкой Т-60 резко свернул. «Тигр» развернулся следом за ним, подставляя борта уже прицелившимся артиллеристам. Бронебойный снаряд пробил моторное отделение. «Тигр»

вспыхнул. Ещё через несколько минут второй вражеский танк также оказался в зоне

досягаемости артиллерийского огня. Ему попали в башню и разбили ходовую часть.

На фото: Иван Михайлович Макаренков

За этим удивительным боем наблюдало командование танковой бригады. Благодаря этому он не превратился во фронтовую легенду, а был официально зафиксирован и подтверждён. Дмитрий Осатюк и Иван Макаренков были представлены к званию Героя Советского Союза. А их «танец с «Тиграми» стал своего рода вершиной боевого пути лёгкого танка Т-60.

Советские офицеры и танкист осматривают подбитый немецкий тяжелый танк Pz.Kpfw. VI «Тигр»

Пляска в котловане

Сразу после танца с «Тиграми» Осатюк установил по радио связь со своей ротой, узнал, что танкисты загнали пехоту противника в огромный котлован. Гитлеровцы упорно сопротивлялись, забрасывали наши танки гранатами, заставляя их отходить от обрыва. Медлить было нельзя: фашисты успеют окопаться, вызвать подкрепление. Осатюк и Макаренков придумали трюк. Макаренков стал как можно ближе «накатываться» к обрыву и немедленно отходить назад по своему следу. Проделав это несколько раз, он проложил хорошо трамбованную колею. После этого, взяв стремительный разбег, Т-60 прыгнул с обрыва в котлован, в гущу вражеской пехоты и стал утюжить её гусеницами. Лейтенант Осатюк крушил врага огнём. Он вырвал опорную чеку гашетки – пулемёт заработал самостоятельно, сам же бил из пушки. Сделав несколько кругов, танк сбавил ход, вышел на середину котлована и остановился.

Враг был уничтожен. Под гусеницами Т-60 и от его пушечно-пулемётного огня полегло 232 немецких солдата.

Танкисты 121-й танковой бригады во время митинга перед отправкой на боевые позиции. Т-60 на переднем плане.

18 января 1943 года танковая рота лейтенанта Осатюка совместно с 123-й стрелковой бригадой и артиллеристами вступила в Рабочий посёлок № 1, где соединилась с подразделениями 372-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта. Вражеская блокада Ленинграда была прорвана. 21 января 1943 года в бою у Рабочего поселка № 6 в танк Осатюка попал снаряд. Макаренкова тяжело ранило, машина вышла из строя. Осатюк под огнём вытащил водителя из танка и доставил к своим. Сам он на другом танке продолжил сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года лейтенанту Осатюку и Макаренкову было присвоено звание Героев Советского Союза.

13 февраля 1943 года в бою Осатюк получил тяжёлое ранение, после чего долгое время находился в госпитале. На фронт больше не вернулся, служил в учебном танковом полку. После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. В 1947 году Осатюк окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу. С 1959 года был Кировоградским городским военным комиссаром. В 1971 году в звании полковника он был уволен в запас. Проживал в Кировограде. Умер 25 мая 1999 года, похоронен в Пантеоне Вечной Славы в Кропивницком.

В том же 1943 году Макаренков был демобилизован по ранению. Проживал и работал в Липецке. Скончался 20 мая 2004 года, похоронен на Косыревском кладбище Липецка.

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Источник: voicesevas.ru