Сводки от ополчения Новороссии 25 февраля 2017

Савченко пообщалась с пленными укровояками

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко встретилась с шестью украинскими военнопленными в колонии в Макеевке, которая расположена на территории Донецкой Народной Республики.

Зайдя в камеру, она посмотрела, в каких условиях содержатся военнопленные, отметила, что там сыро, и пообещала, что скоро мужчины вернутся домой.

Всего в колонии содержится 34 военнопленных. Им, как сообщалось ранее, Савченко привезла посылки и передачки от родственников. По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, эта поездка — частная инициатива самой Надежды.

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ВСУ утром нанесли артудар по окраине Донецка

Украинские силовики утром открыли огонь из артиллерии и минометов по территории бывшего донецкого аэропорта. Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Около 08:00 украинская сторона начала массированный обстрел территории аэропорта. Огонь ведется из арторудий калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

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Украинская армия прямым попаданием разрушила дом в Зайцево на севере ДНР

Украинские силовики ночью обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки, в результате прямого попадания снаряда поврежден частный дом. Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы городской администрации Ивана Приходько.

«ВСУ ночью обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки. Было прямое попадание в жилой частный дом по улице Полетаева, 66 а», — сказал он.

Приходько добавил, что данных о пострадавших не поступало.

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Боевики «АТО» 11 раз нарушили перемирие в ЛНР — есть потери

Киевские силовики за минувшие сутки 11 раз нарушили «режим тишины», в результате обстрелов один военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб, еще один получил ранение. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«В результате минометного обстрела позиций Народной милиции в районе Калиново один военнослужащий Народной милиции погиб, один ранен», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Всего за прошедшие сутки позиции в районе Калиново пять раз попадали под обстрел с украинской стороны. Огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, танковых орудий и гранатометов различного типа.

Кроме того, четыре раза киевские силовики из минометов и гранатометов обстреляли позиции Народной милиции в окрестностях поселка Нижнее Лозовое.

Под обстрел также попали окрестности поселков Калиновка и Смелое.

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В ДНР связали массированные обстрелы со стороны ВСУ с приездом Савченко

Украинские силовики начали массированные обстрелы территории Донецкой Народной Республики после появления информации о приезде в ДНР депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование республики.

«ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, обстрелам подверглись Ясиноватая, окрестности Макеевки и территория бывшего аэропорта Донецка. Огонь велся из минометов калибров 120 и 82 миллиметров и орудий калибров 122 и 152 миллиметров.

24 февраля стало известно, что Савченко прибыла в Донецк для встречи с пленными украинскими военными. Позднее в тот же день она посетила колонию в подконтрольной ДНР Макеевке, где встретилась с шестью пленными украинскими силовиками.

«Посетили две камеры где содержатся шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в минских списках», — написала она в Facebook.

Савченко, как предает ТАСС, также призвала лидеров стран нормандского формата способствовать обмену пленными.

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Савченко призвала Донецк и Киев обменять всех пленных

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, прибывшая в пятницу в Донецкую Народную Республику, призвала к обмену пленными в формате «всех на всех».

«Я нахожусь на на с единственной целью — вытащить наших пленных. Я прошу украинцев и мировую общественность поддержать наших ребят, как поддержали в свое время меня, когда я находилась в тюрьмах Кремля. Я призываю лидеров «нормандского формата» совершить обмен всех на всех, который был ими подтвержден», — сказала Савченко журналистам.

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Под Горловкой идет ожесточенный бой, ВСУ применяют артиллерию

Вечером в пятницу в ДНР начались ожесточенные позиционные бои. Украинские войска ведут огонь по пригородам Горловки. Так, около 21.00 из артиллерии и РСЗО были обстреляны юго-западные окраины города. В этом же районе в течение вечера идет бой с использованием АГС, минометов и бронетехники. В 21.30 ВСУ обстреляли из минометов поселки Гольмовский и Зайцево на севере Горловки. Спустя несколько минут был открыт артиллерийский огонь по району Широкой Балки. В 22.05 из артиллерии был обстрелян поселок Гольмовский. «В Горловке жесть, что творится! давно такого не было!» «Горловка слушает и радуется Минску», — отмечают местные жители. Читайте также: Савченко прибыла в макеевскую исправительную колонию (+ВИДЕО)

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