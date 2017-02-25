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Смертельно опасные трюки Лукашенко: Президент Белоруссии встает на путь Януковича

07:30. 25 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Смертельно опасные трюки Лукашенко: Президент Белоруссии встает на путь Януковича | Русская весна

Александр Лукашенко совершает ровно те же ошибки, что и Виктор Янукович. Понимая, но не принимая того, что экономика Белоруссии не выдерживает сложившегося государственного уклада, Лукашенко, как и Янукович, пробует играть в «многовекторность» и пытается вынудить Россию оплачивать русофильство, намекая, что в обратном случае Польша и Европа оплатят русофобию.

Ошибочно, поздно и бессмысленно. Украина, наверное, последняя успела получить плату за русофобию. Да и то копейки. На русофобии отлично нажились Польша и частично Прибалтика. И то у Прибалтики скоро наступит крайне поучительное и полезное для саморазвития состояние — «русофобия есть, а денег нет».

В Белоруссии этот прекрасный «социализм» родом из 80-х годов 20 века держится исключительно потому, что Александру Лукашенко позволяется с размахом использовать особые экономически и политические отношения с Россией.

Но как только отношения перейдут на прагматичные, ответственные и реально партнёрские, то экономика Беларуси очень быстро посыпется. Причём всё это будут сопровождать крики обывателей «ла-ла-ла». Александр Григорьевич думает, что можно в аккуратном режиме запустить «ла-ла-ла», чтобы Россия стала добрее и щедрее. Один президент бывшей советской республики так уже попробовал. В итоге в той стране гражданская война.

И очень бы не хотелось, чтобы в Белоруссии, где живут по-настоящему добрые и хорошие люди, выползла из инферно Украина.

И давайте сразу же уточним.

Беларусь вполне себе самодостаточное государство. И может тебя и прокормить, и развивать. Вот только она не вытягивает текущий государственный уклад.

Что нужно сделать для того, чтобы справиться с приближающимся кризисом? Да, нужно изменить уклад на более подходящий, а не цепляться за картинки из прошлого. Вопрос выживания государства, вопрос выживания простых людей. А люди в Беларуси очень хорошие.

Белоруссии, а именно её политической элите, пора проснуться от советского летаргического сна — и осознать, что 2017 год на дворе. И когда Александр Григорьевич относится к Москве, как председатель колхоза-миллионника к райцентру, то его в Москве попросту не понимают. А если и понимают, то очень вежливо и бережно намекают, что годы уже не те, нет райцентра, нет колхоза, есть два союзных государства.

Опять же, отметим. Никакого конфликта между Россией и Беларусью нет. Дай Бог, что и не будет никогда. Хватит нам скачущих актёров мюзикла «Ла-ла-майдан», которые разбивают о голову коктейли Молотова и гранаты, чтобы всем вокруг страшно было.

Но точно так же отметим, что Александр Григорьевич стремительно теряет уверенность, равновесие и адекватность. Он чувствует, что экономика не выдерживает его популизма, но отказаться от популизма не может.

Он как удав, который заглотил ногу слона и теперь печальными глазами смотрит в столь же трагические глаза слона — отпустить ногу не может, но и понимает, что со слоном его пасть не справится. Так и смотрятся друг другу в душу два одиночества.

Ожидания, что Россия всех вокруг оккупирует — что Беларусь, что Украину, — пустые и безосновательные. И Владимир Владимирович Путин, и Сергей Викторович Лавров очень терпеливо повторяют всё последние годы — Россия не занимается экспортом революций и политических режимов, Россию не интересует затратное и контрпродуктивное мессианство, Россия уважает целостность и суверенность других государств, Россия против иждивенчества.

Если Александр Григорьевич решит на старости политических лет взмахнуть шашкой и поскакать в европейский закат, он довольно быстро ощутит простые объективные факты.

Экономика завязана на государственные дотации. Промышленность Беларуси тесно связана с предприятиями России. Рынок Беларуси тесно связан с рынком России. Да и сбыт белорусской продукции просто не может глобально перестроиться на Европу. Если кто-то вздумает такое учудить, то всё, конечно же, возможно, и яблони на Марсе, и двухголовый мутант Джо-Джим. Но вот сколько миллионов белоруссов в процессе таких экспериментов вымрет, даже страшно представить.

Стоит ставить такие эксперименты? Как по мне, категорически нет.

Иногда у меня возникает ощущение, что Александр Григорьевич решил свою жизнь употребить на то, чтобы брать Россию на слабо. Раз за разом. Год за годом. Игры с нефтепродуктами и ценой на экспорт. Продажа нефтепродуктов на Украину, видимо, чтобы САУ ВСУ было сподручнее отстреливать русских детей на Донбассе.

Игры с качеством белорусских товаров, когда идёт откровенный наглёж при поставках в Россию. Да и ударные поставки в Россию «белорусских» морепродуктов, мяса, фруктов. Контрабанда штука весёлая — но не на высшем же государственном уровне. Надо как-то совесть знать, да моральные нормы иметь.

Вот и хочется надеяться, что Александр Григорьевич прекратит исполнять удивительные многовекторные кульбиты под куполом цирка. Потому что страховки нет. И не будет. Россия больше не исправляет глупые ошибки жадных хитрецов. Свои бы все ошибки исправить, свои бы все раны залечить.

А Беларусь… Хочется верить, что она переживёт игры Александра Григорьевича и обойдёт стороной страшную участь Украины.

Потому что страна красивая. Потому что люди хорошие. Потому что «братских народов союз вековой». И мы будем вместе. Как обычно, по-русски, не благодаря, а вопреки.

Читайте также: Лукашенко запутался в своих чувствах к России

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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