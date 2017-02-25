Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2017

Сирийская армия готовится штурмовать Пальмиру под прикрытием ВКС РФ

ВКС России пробивают коридор для наступления правительственных войск на западе от Пальмиры, а САА захватывает новые важные объекты и территории в этой пустынной местности.

Политуправление Вооруженных сил САР публикует кадры атак российских ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», поддерживающих атаки правительственных войск.

Сирийская армия продолжает зачищать от боевиков западные подступы к Пальмире на востоке провинции Хомс.

В авангарде с 5-м Легионом и 18 танковой бригадой войсками освобождена Пальмирская башня связи в районе Восточного Байората после короткого боя с отступающими силами ИГИЛ. После взятия этого объекта армейцы начали обстрел занятых террористами сельхозугодий Аль-Кади, готовясь к штурму этого важного района к западу от города.

Данный успех был возможен благодаря большой поддержке ВКС России, буквально сровнявших с землей линию обороны ИГИЛ* и таким образом облегчившим солдатам САА проведение успешного наступления.

За короткое время авиация нанесла около 40 ракетно-бомбовых ударов.

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*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Трамп: вместе с союзниками мы ИГИЛ с лица земли

Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить «Исламское государство» (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Работая вместе с нашими союзниками, мы сотрем это зло с лица земли», — заявил Трамп, выступая в пятницу на Конференции консервативных политических действий.

В то же время, по словам Трампа, США должны обеспечить должную защиту своих внешних границ, чтобы террористы не смогли проникнуть на территорию страны, пишет Интерфакс.

«Посмотрите, что происходит в Швеции. Посмотрите, что происходит в Германии. Посмотрите, что происходит во Франции!», — воскликнул президент США, говоря о проблеме проникновения исламских радикалов в Европу. «Мы должны быть умными. Мы не должны допустить, чтобы такое произошло с нами», — подчеркнул Трамп.

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ВКС РФ расчищают путь для наступления Армии Сирии на ИГИЛ у Пальмиры (ВИДЕО, ФОТО 18+)

ВКС России пробивают коридор для наступления правительственных войск на западе от Пальмиры, а САА захватывает новые важные объекты и территории в этой пустынной местности. Политуправление Вооруженных сил САР публикует кадры атак российских ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», поддерживающих атаки правительственных войск. Сирийская армия продолжает зачищать от боевиков западные подступы к Пальмире на востоке провинции Хомс. В авангарде с 5-м Легионом и 18 танковой бригадой войсками освобождена Пальмирская башня связи в районе Восточного Байората после короткого боя с отступающими силами ИГИЛ. После взятия этого объекта армейцы начали обстрел занятых террористами сельхозугодий Аль-Кади, готовясь к штурму этого важного района к западу от города. Данный успех был возможен благодаря большой поддержке ВКС России, буквально сровнявших с землей линию обороны ИГИЛ* и таким образом облегчившим солдатам САА проведение успешного наступления. За короткое время авиация нанесла около 40 ракетно-бомбовых ударов. Читайте также: Охота на ИГИЛ: Кадры точных атак «Ночных охотников» Ми-28 у Пальмиры — вид из кабины (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация. На фото техника Армии Сирии, а ткже уничтоженные пикапы и трупы боевиков ИГИЛ в пустыне под Пальмирой.

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Армия Сирии и ВКС РФ нанесли неожиданный удар по ИГИЛ в Хаме

Впервые за последние два года, Сирийская Арабская армия (САА) начала широкомасштабное наступление на стратегически важный городок Аль-Укайрбат на востоке провинции Хама. Сирийская Арабская армия начала новое наступление в четверг, наступая на оплот ИГИЛ — Аль-Укайрбат (Акирабат) вдоль их маршрута поставок из провинции Ракка в восточную часть Хомса. Во главе с 11-ой танковой дивизией САА и при поддержке ополченцев Сил Национальной обороны (СНО), правительственные войска начали наступление со шквального артиллерийского огня, нанося серьезный ущерб обороне ИГИЛ*. C воздуха террористов мощно бомбила российская военная авиация. В итоге в этом районе армейцы и добровольцы СНО освободили несколько объектов от ИГИЛ, убив и ранив в бою ряд вражеских боевиков. По данным военкоров, Сирийские войска освободили контрольно-пропускной пункт Аль-Савалем и ряд КПП у поселка Фикан в сельской местности у города Саламия. ВКС РФ и ВВС Сирии наносили массированные авиаудары, нанося большие потери боевикам. Военные самолеты атаковали ИГИЛ в Аль-Укайрбат, в Саламии и разрушили ряд их позиций, убив и ранив большое количество боевиков. Также авиация наносила удары по местам скопления и маршрутам террористов у деревни А-Шакусия в результате чего были уничтожены 7 игиловцев и военный автомобиль со всеми кто был внутри. Правительственные войска и их союзники в настоящее время продвигаются на юго-восток в сторону города Аль-Укайрбат, который находится в сердце территории ИГИЛ между восточными частями провинций Хамы и Хомс. Следует отметить, что Аль-Укайрбат является не только оплотом ИГИЛ в восточной части Хамы, но и важным промежуточным пунктом вдоль их основного маршрута поставок ресурсов в восточную часть провинции Хомс. Потеря контроля над этим населенным пунктом будет серьезным шагом назад для террористической группировки в их бизнесе по контрабанде нефти в северной Сирии, и им придется искать альтернативный маршрут. Читайте также: «Тигры» и ВКС РФ берут под огневой контроль оплот ИГИЛ в Алеппо, уничтожая и беря в плен боевиков (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Закат Халифата

Феномен террористической группировки ИГИЛ, сумевшей поставить под контроль части территории двух не самых слабых государств Ближнего Востока, а также названной угрозой № 1 для западного мира, изучается множеством ученых. Среди них были эксперты Королевского колледжа Лондона и аудиторской компании Ernst&Young, которые подготовили уникальное исследование «Закат Халифата». Оно о том, как и за счет чего финансируется группировка. Для анализа финансового состояния ИГИЛ* авторы доклада использовали все возможные источники и документы, включая документы самой организации, слушания в американском конгрессе, данные правительств, статьи в СМИ, исследования журналистов и сотрудников брейн-центров, а также непосредственные интервью с чиновниками и экспертами. Конечно, даже такой широкий охват не привел к консенсусу по цифрам и не избавил от необходимости делать выводы на основе предположений, поэтому разброс цифр достаточно велик (разница между «от и до» составляет иногда 100%), однако даже эти приблизительные цифры позволяют увидеть реальность, которая отличается от той, которую все себе представляют. Исламские мытари Когда речь заходит о бюджете исламских радикальных террористических организаций, то сразу же возникают ассоциации либо с богатыми шейхами стран Залива, финансирующих братьев по вере и по джихаду против неверных, либо с ЦРУ, которое использует радикалов для своих целей по созданию систем управляемого хаоса. В случае же с ИГИЛ к шейхам и ЦРУ плюсовалась торговля древними ценностями, о которой регулярно рассказывали в мировых СМИ, а также торговля людьми. В реальности же все не совсем так. Вопреки расхожему мнению, помощь от внешних спонсоров составляет лишь малую часть бюджета, а доходы от похищений ради выкупа (западных граждан или местных) составили лишь 10–30 миллионов. Доходы от продажи античных ценностей сравнительно невелики — после расхищения основных ценностей Пальмиры и иракских музеев ИГИЛ не столько роет артефакты, сколько продает разрешение черным археологам копать на своей территории. Все потому, что Исламское государство принципиально отличается от большинства других террористических группировок. Оно не является сетевой организацией, чьим главным активом являются ячейки идейно подготовленных террористов. Под прямым контролем ИГИЛ находится часть Ирака и Сирии, а значит и все, что там находится. Именно поэтому основными источниками пополнения бюджета ИГИЛ являются внутренние ресурсы. Среди них, в частности, налоги, которые ИГИЛ как государство собирает с нескольких миллионов людей, живущих на подконтрольной террористической группировке территории. В 2016 году эта сумма составила по разным оценкам от 200 до 400 миллионов долларов. Следующая статья — добыча и экспорт природных ресурсов, прежде всего углеводородов. В Ираке и, особенно, Сирии ИГИЛ взяла под контроль ряд нефтяных скважин, и они принесли группировке в 2016 году от 200 до 250 миллионов долларов. Еще 110–190 миллионов ИГИЛ заработало за счет элементарного грабежа местных жителей, имущества этнорелегиозных меньшинств или бежавших из-под власти ИГИЛ сирийцев и иракцев (по понятным причинам в 2014 году эта статья дохода была существенно выше, и составила от 0,5 до 1 миллиарда долларов — то есть половину всего бюджета ИГИЛ). Нет территории — нет денег Подобная «чучхейская» бизнес-модель ИГИЛ позволяет группировке не слишком сильно зависеть от внешних спонсоров, банковской системы и действий Запада по перекрытию финансовых каналов из стран Залива. Однако, с другой стороны, эта модель требует постоянной территориальной экспансии (отсюда, отчасти, и претензии на Халифат) и контроля за материально-людскими ресурсами. Именно поэтому противники ИГИЛ избрали специфическую тактику борьбы с группировкой. Так, когда правительство Ирака отказалось с августа 2015 года выплачивать зарплату бюджетникам в Мосуле и на других оккупированных ИГИЛ территориях, многие правозащитники расценили это решение как бесчеловечное, чуть ли не как отказ Багдада заботиться о собственных гражданах. Однако на деле это привело к резкому падению уровня сбора налогов для ИГИЛ. Аналогично и бомбежки нефтяной инфраструктуры на оккупированных ИГИЛ районах Сирии и Ирака привели к сокращению поступлений в бюджет террористов. Наконец, самым серьезным ударом по бюджету стало сокращение подконтрольных территорий, отжатых у ИГИЛ иракскими и сирийскими войсками, а также курдами и турками. К ноябрю 2016 Халифат потерял 62% занимаемой в 2014 году иракской территории и 30% сирийской, что привело к ощутимой потере доходов. С 2014 года бюджет ИГИЛ сократился более чем вдвое (с, по максимальным оценкам, 1,9 миллиардов до менее 870 миллионов долларов). А освобождение Мосула (политической и торговой столицы ИГИЛ) иракскими войсками, которое ожидается в ближайшие месяцы, еще больше сократит налогооблагаемую базу группировки. Рассвет наступит не скоро Однако даже в нынешнем обрезанном виде, с «жалкими» 870 миллионами долларов, ИГИЛ остается самой богатой террористической группировкой в мире (для сравнения, годовой доход филиала Аль-Каиды* в Ираке составлял от 70 до 200 миллионов долларов). Вопреки умеренно-оптимистичному прогнозу авторов доклада, у группировки до сих пор остается достаточно ресурсов для продолжения войны в Ираке и Сирии в течение месяцев, если даже не лет. Что же касается войны с Западом, то тут, как выясняется, большие деньги вообще не нужны. Резонансные теракты в Париже стоили не миллионы, а лишь несколько десятков тысяч евро, а в Ницце — еще дешевле. Поэтому даже в случае поражения в Сирии и Ираке ИГИЛ (имеющее прекрасно поставленную пропагандистскую машину) легко деградирует до уровня обычных сетевых группировок и продолжит нести угрозу для Запада. Победа над Исламским государством и другими подобными группировками может быть достигнута не на финансовом и даже не на территориальном, а на идейном поле. Западу нужно преодолеть кризис духовности и предложить своему населению идейную сопричастность, которая перебьет романтику джихада против «бездушного Запада». Какой будет эта идея — тема уже другого исследования, которое, надеемся, не заставит себя ждать. Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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РФ наложит вето на резолюцию СБ ООН по химоружию в Сирии

Россия наложит вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предполагающий введение санкций в отношении ряда физических и юридических лиц Сирии, которые предположительно имеют отношение к применению химического оружия в стране. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

«Она предвзята в отношении одной стороны, основывается на недостаточных свидетельствах. Сама по себе резолюция противоречит основному принципу презумпции невиновности до окончания расследования», — сказал Сафронков.

Он отметил, что на учреждённую СБ ООН миссию по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии (СМР) оказывается давление для получения «однобокого доклада».

«Мы выступили со своим альтернативным взглядом по этому механизму, так что это провокация, и я это объяснил», — отметил он.

При этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «сейчас самое время, почему резолюция должна появиться».

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"Щит Евфрата" достиг цели

Генштаб Турции объявил, что с занятием Аль-Баба, начавшаяся в конце августа 2016 года операция "Щит Евфрата" достигла своих целей.



1. Заявление совпало с окончательным освобождением Аль-Баба от боевиков Халифата, которые после нескольких месяцев успешной обороны, все же отступили из города, дабы избежать полного разгрома. В качестве эпилога к битве за Аль-Баб, которая продолжалась 4 месяца, сегодня турецкие войска и подконтрольные им боевики ССА заняли Кабайсин и Бзаа. Эти города так же не удавалось отбить в ходе многочисленных попыток штурма и заняты они были лишь после того, как боевики отступили на восток. Тем не менее, результат налицо – пусть и с серьезным запозданием, турецкая армия и подконтрольные ей боевики смогла решить поставленные политическим руководством задачи. Ошибки в планировании операций и подготовке механизированных соединений, конечно будут серьезно изучаться турецкими военными, а некоторые орг.выводы последовали еще после первого провального штурма Аль-Баба. Война в Сирии для турецкой армии начиналась как легкая прогулка, но халифатчики и курды довольно быстро объяснили, что и одну из сильнейших армий НАТО тут найдут чем удивить. Сгоревшие М-60 и "Леопарды" вокруг Аль-Баба более чем наглядно демонстрировали, к чему приводит недооценка противника и чрезмерный оптимизм.

2. Примечательным моментом является отсутствие упоминания Ракки и Манбиджа в заявлении Хулуси Акара. Ранее, Эрдоган и другие высокопоставленные турецкие функционеры, не раз заявляли, что целями Турции являются Аль-Баб, Манбидж и Ракка. Теперь же главной целью был объявлен только Аль-Баб. Оставшийся под SDF Манбидж и Ракка, оказались выведены за скобки текущих военно-политических задач, так как обстановка не совсем благоприятствует реализации амбициозных целей. Чтобы взять Манбидж, надо осуществлять прямое вторжение на территорию Рожавы, что может потребовать ввода в бой 2-3 механизированных и 4-5 мотопехотных бригад (ибо в текущей группировке, нет гарантий военного успеха, что уже показали бои между SDF/YPG и ССА в районе Таль-Рифата), а так же создаст серьезные проблемы в отношениях Турции и США. Это же касается и штурма Ракки. Наступать на нее с севера можно лишь через курдские территории (где уже развернуты несколько военных баз США, а так же действует несколько сотен американских военных), а коридор вдоль южного берега Евфрата скоро захлопнет сирийская армия, продолжающая наступлнение к северу от Дейр-Хафира. Россия на днях даже предложила американцам совместные операции по овладению столицей Халифата. Для Турции в этих раскладах нет места, чему во многом она сама виной, так как слишком долго провозилась с Аль-Бабом. Впрочем, нельзя исключать варианта, что разделавшись с Халифатом в северной Сирии, Эрдоган более плотно займется сирийскими курдами, расширение территории которых и было главным мотиватором ввода турецких войск на территорию Сирии. В качестве альтернативы, возможно участие Турции в каких-то американских или российских оперативных схемах, что будет являться предметом переговоров Эрдогана с Кремлем и Вашингтоном, где он будет стремиться выставить себя более ценным союзником, нежели курды.

3. В отношении нахождения турецких войск в северной Сирии, то они конечно сейчас из нее не уйдут, а Россия и Иран, конечно, не будут требовать вывода турецких войск, так как турки фактически отсекают Африн от Рожавы и блокируют планы по созданию сирийского Курдистана, а так же придерживают часть "зеленых" боевиков, что развязывает Асаду руки для операций на других направлениях. Турция в обмен получает возможность существенно влиять на решение курдского вопроса и сохраняет право голоса в обсуждении послевоенного устройства Сирии. В том или ином виде, турецкое влияние в треугольнике Азаз-Джараблус-Аль-Баб сохранится как минимум до конца активных боевых действий в Сирии и принятия новой конституции. На данном этапе турки планируют налаживать мирную жизнь на контролируемых территориях. Дальнейшие планы будут по всей видимости согласованы во время предстоящего визита Эрдогана в Москву, где будут обсуждаться как вопросы политического урегулирования, так и возможные планы совместных действий против Халифата и общего военно-технического сотрудничества (включая вопрос поставок российских систем С-400).

В целом, несмотря на многочисленные ошибки, проволочки, излишние потери и хаотичные метания, операция "Щит Евфрата" оказалась для Турции достаточно удачной и позволила ей выпутаться из очень щекотливой ситуации, в которую она попала по вине Эрдогана. Проблемы в ее осуществлении забудутся, а результат останется.

Разумеется, за возможность встать на путь исправления, Турции пришлось существенно заплатить, причем извинения Эрдогана были далеко не самым ценным элементом платы за право влезить в северную Сирию. Эрдогану пришлось согласиться с тем, что Алеппо у "зеленых" отберут и что ему придется придерживать часть боевиков, пока Асад и его союзники будут выигрывать главную битву войны. Ему так же пришлось содействовать капитуляции части анклавов в центральной Сирии, а так же способствовать размежеванию "умеренных" и "неумеренных" террористов, делая то, против чего активно выступали США. В конечном итоге, Эрдоган под давлением обстоятельств был вынужден отказаться от политики, которую он проводил с января 2011 по июль 2016 года. Все это привело к серьезному перераспределению баланса сил в пользу Асада и российско-иранской коалиции. Щит "Евфрата" стал важным шагом на пути исправления совершенных Турцией ошибок, но было бы наивно думать, что это решит все внешние и внутренние проблемы Эрдогана.



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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в сирийском эль-Бабе

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в сирийском городе эль-Баб, передает агентство Франс Пресс.

Как ранее сообщалось, утром в пятницу в восьми километрах от города у контрольно-пропускного пункта группировки Свободной сирийской армии и группой силовиков взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, погибли 60 человек, десятки получили ранения.

Как сообщает агентство со ссылкой на заявление группировки, террорист-смертник ИГ въехал на машине в собравшихся турецких солдат.

Ранее сообщалось, что позже прогремел второй взрыв, жертвами стали восемь человек, среди них двое турецких военнослужащих.

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