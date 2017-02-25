Синдром потребителя: современная экономика простыми словами

Культура потребления – откуда она пришла и почему из года в год все больше людей посвящают смысл своей жизни потреблению? Почему новое поколение, вырастает с явной зависимостью к вещам и предпочитает поход в торговый центр, походу на природу?

Многие винят в создании культуры потребления, рекламодателей и производителей разных аксессуаров, модных гаджетов и дорогущей одежды которую никто никогда бы не купил, если бы на ней не красовался какой ни будь значок брэнда.

Другие обвиняют телевидение, которое в открытую рекламирует потребительский стиль жизни и преподносит его современному обывателю, как норму жизни, к которой все должны стремится.

Но так ли это на самом деле? Действительно ли производители, рекламодатели и телевидение создают эту культуру?

Как бы парадоксально это не звучало, начало этой культуры следует искать экономистов и правящей верхушки. Именно правительство с подачи современных экономистов создает все условия и поощряет любые действия, которые поддерживают потребительскую культуру. Как? Давайте разбираться.

С чего всё началось?

Много лет назад, после финансового кризиса 1929 года и последующей депрессии, Лорд Кейнс, придумал[1] новую экономику. В новой экономике, главное место предоставлялось потребителю. Логика была очень простая – если потребитель тратит деньги, значит он создает рабочие места, которые создают зарплаты, которые тратятся на потребление.

Теория занятости Кейнса

Его теория звучит очень убедительно. Более того, он осознал, что этот круг не может сам себя поддерживать, так, как есть еще и средства производства, налоги, отчисления на сбережения и т.д. которые не позволяют тратить все доходы на потребление. То есть получается, ято если создали товаров на 100%, на доходы (после сбережений, вложений в средства производства, налогов которые оплачивают бюрократию и ничего не создают), останется 50%. Таким образом потребление должно снижатся, а экономика уменьшатся. Чтобы этого не произошло, Кейнс придумал отличный выход! Долги!

Именно так! Он уверил всех, что потребительский кредит и есть двигатель прогресса. Но даже здесь, осознавая ущербность такого подхода, он нашел выход.

Кейнс, отлично понимал, что в какой-то момент деньги кончаться и кредит больше не из чего будет давать, так как все друг другу будут должны. Ведь невозможно всю жизнь жить в долг, в какой то момент, возврат по долгу превысит доходы. Как Кейнс решил эту проблему? Очень просто – если денег не хватает – их можно просто напечатать. Гениально!

Что мы имеет в итоге? Культуру потребления, за счет долгов, которая подпитывается придуманными деньгами. Кейнс был уверен, что так обеспечивается рост экономики. И для того чтобы доказать, что он прав, он придумал отличный показатель – ВВП (Валовой внутренний продукт), который измеряется расходами или доходами населения. Причем для ввп, абсолютно не важно на что потрачены деньги, на станок, который увеличит производительность труда или на плазменный телевизор с диагональю 100 дюймов.

Позднее правда, другой экономист показал, что не все так гладко как Кейнс хотел представить. Милтон Фридман, показал, что активное печатанье денег влечет за собой инфляцию. Он, как и Кейнс конечно проигнорировал тот факт, что, помимо инфляции, печатанье денег создает еще и кризисы и поэтому, порекомендовал … Печатанье денег в умеренных количествах.

С тех пор, правительство большинства стран поощряют потребительскую культуру, а центральные банки управляют печатаньем денег для долгов. Более того, правительство, первое кто занимается расточительством и обманом населения. Конечно делается это все с благими намерениями[2] и без злого умысла.

Но все дело в том, что тот, кто первый получает напечатанные деньги, имеет преимущество перед остальными. Дело в том, что покупательная способность денег снижается, так как цены растут. И те, кто получил новые напечатанные деньги до подорожания, покупает де факто товары и услуги по более низким ценам.Единственный кто выигрывает в таких случаях, это должники. Инфляция с каждой ново напечатанной купюрой, съедает ценность долгов.

Зато те у кого сбережения, страдают от такой политики, так как их деньги обесцениваются. Таким образом, сберегать становится не выгодно, а брать в долг выгодно.

Что происходит у потребителя?

У бедного потребителя нет иного выхода как потреблять. Инфляция превращает сбережения в невыгодное мероприятие. Потребитель спешит потратить деньги прежде чем они обесценятся. И вот тут и вступают в игру производители, рекламщики и телевидение.

Производители и рекламщики, прекрасно понимают, что у потребителя цель потратить деньги. Каждый производитель хочет, чтобы эти деньги были потрачены именно на его товары и поэтому всячески пытается угодить потребителю. Телевидение помогает убедить потребителя что он все делает правильно и что так делают все.

В конце концов, на телевидении понимают, что чтобы рейтинг был высокий, необходимо рассказывать потребителю что-то что он делает нормально. А рекламщики? Они просто делают свою работу – помогают производителям убедить потребителей в необходимости покупки.

Так создается потребительская культура. И все бы ничего, если бы жизнь в долгах не приводила к печальным последствиям. Но об этом никто не задумывается, когда идет в торговый центр.

Потребительский долг – дорога к рабству!

Есть большая разница между потребительским долгом и долгом на вложение. Если долг на вложение в конечном итоге улучшает ваше финансовое положение[3] и позволяет вам улучшить уровень жизни, то потребительский долг, напротив.

Потребительский долг не создает дополнительного дохода и не снижает расходов. Все что он делает и позволяет потребителю удовлетворить желания. Но важно понять, что каждый потребительский долг в конечном итоге необходимо возвращать. А так как выплаты по кредиту снижают эффективный доход[4], потребитель снижает уровень жизни.

Но самая большая опасность кроется в том, что, беря взаймы потребитель рассчитывает на доход в будущем и не берет в расчет возможность потери дохода по тем или иным причинам.

В конечном итоге, потребительская культура создает новый вид счастья, о котором я писал здесь.

[1] Почему придумал? Да потому что он проигнорировал все что знали на тот момент об экономической науке, просто потому что не умел читать на немецком. Для него было намного проще изобрести колесо заново, сделать его квадратным и показать, что оно тоже может ездить.

[2] К примеру правительство получая первым напечатанные деньги, не тратит его на погашение долгов, а субсидирует слабые слои населения.

[3] Например, вложение в образование повышает доходы, а вложение в квартиру для жилья снижает будущие расходы.

[4] Вместо чистого дохода, потребитель получает доход минус возврат по долгам