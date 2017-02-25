Падение доверия

... А это чревато как падением рейтинга поддержки президента РФ Владимира...в 86%, так и падением доверия к партии власти и правительству...Петербурга, и потому он им доверяет. Но, с другой стороны... я считаю, приведет к падению рейтинга президента, несмотря на ...