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Падение доверия

09:42. 25 февраля 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:


Падение доверия к масс-медиа в США в прогрессии с 1997 по 2016-й год.
Особенно примечательна победа республиканского кандидата на фоне катастрофического падения доверия к мейнстримовым медиа с характерным спадом в 2015 году.
Столь же показательно и поражение демократов на фоне казалось бы уверенного доминирования веры в то, что в СМИ говорят правду (хотя и там наблюдается некоторое снижение доверия к СМИ).
График далеко не новый, хотя он достаточно наглядно отражает одну из причин того, почему Клинтон проиграла.

PS. Занятно наблюдать, как в междоусобной борьбе внутри американского истеблишмента происходит дискредитация американских медиа на официальном уровне.

«СМИ фейковых новостей сознательно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. Допускающая оплошности New York Times превратилась в анекдот. Точно так же, как и CNN. Печально!» — заметил Трамп.
24 февраля журналистов телеканала CNN, а также ведущих газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico без объяснения причин не пустили на брифинг в Белый дом. Редакции CNN и The New York Times осудили это решение Белого дома, выразив протест. Журналисты информагентства Associated Press и еженедельника Time в знак солидарности бойкотировали брифинг.

https://lenta.ru/news/2017/02/25/trumpcnn/ – цинк

PS2. Стоит так же отметить еще один интересный момент, связанный с муссированием темы импичмента Трампа в американской прессе. В конъюнктурном сериале "Родина" (давно ушедшем от израильского первоисточника), который заигрывает с актуальными военно-политическими проблемами (Россия, Сирия, ИГИЛ, Иран, Израиль), очередной сезон посвящен теме заговора американских спецслужб против избранного президента США, который хочет поменять текущую американскую политику, что не нравится руководству ЦРУ и Моссаду, организующим целый заговор по дезинформации нового президента и американской общественности, чтобы развязать войну с Ираном. Там как раз обыгрывается момент организации контролируемых вбросов через "независимые медиа" по дискредитации нового руководства Белого Дома высокопоставленными сотрудниками ЦРУ.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: гэллап, опросы, пропаганда, СМИ
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