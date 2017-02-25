Новости Украины и Новороссии 25 февраля 2017

На Украине в составе ВСУ появится подразделение из активистов блокады Крыма

Мустафа Джемилев — нардеп Украины и один из лидеров запрещённой в РФ организации «Меджлис» сообщил, что из участников блокады Крыма сформируют отдельное подразделение в ВСУ, передаёт Лайф.

«Уже есть договорённость о создании в морской пехоте ВСУ подразделения из выходцев из Крыма с учётом религиозных и национальных особенностей», — Мустафа Джамилев.

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В Нидерландах опубликуют новые данные по катастрофе MH17

В Нидерландах суд обязал Министерство безопасности и юстиции страны опубликовать протоколы министерских встреч после катастрофы Боинга рейса МН17.

Это решение приняли на основании иска трех нидерландских СМИ — NOS, RTL Nieuws и Volkskrant

«У Министерства безопасности и юстиции есть шесть недель, чтобы выполнить решение судьи. Если министерство не захочет это делать, то оно должно обратиться в высшую инстанцию — Государственный совет», — говорится в сообщении RTL Nieuws.

Издание отметило, что из-за большого резонанса вокруг катастрофы MH17 представители СМИ хотят восстановить ход событий насколько это возможно.

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Пушков о приезде Савченко в Донецк — официальный Киев не хочет договариваться

Массированный обстрел окрестностей Донецка вчера вечером стал ответом Украины на приезд в Донецк Надежды Савченко.

«Обстрел Донецка со стороны ВСУ, приуроченный к приезду Савченко, — ответ Киева на ее действия. Порошенко нужна атмосфера войны, а не переговоры», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Украинская националистка из карательного батальона «Айдар» Надежда Савченко признана виновной в убийстве сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ростовский суд вынес экстремистке приговор с лишением свободы на 22 года. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

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Пора сажать

Ниже, еще немало "агентов русского мира". С ними тоже надо что-то делать.

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Главный украинский полицай Донетчины отреагировал на список милиционеров-предателей и вступил в полемику с ДНР

Украинский фэйсбук-генерал проявил живую реакцию на опубликованный список милиционеров-предателей, перешедших на сторону киевских преступников. Слова главного украинского полицая оккупированной части Донетчины «Русской Весне» прокомментировали в МВД ДНР. Публикация информации о милиционерах-предателях, покинувших Донецк в трудную минуту, вызвала живой отклик в Мариуполе. Начальник местного главка Вячеслав Аброськин даже поблагодарил «пособников ДНР» (куда только СБУ смотрит!) за работу по созданию базы данных полиционеров, которые в ответственный момент, как «крысы с корабля», спешно покинули Донецк, бездумно эвакуировавшись в Мариуполь. По мнению генерала, такая внезапная «принудительная публичность» очень даже на пользу украинской полиции, мол, теперь население будет информировать украинских полисменов о «злодеяниях террористов». Благодаря медийному генералу, информацию о блоге расхватали многие придворные «незалежные» украинские СМИ, за что чиновнику искренняя благодарность. Чем больше людей узнают о «подвиге» милиционеров-предателей, тем лучше. К сожалению, Аброськин, не смотря на громкие заявления о пользе подобной информации, не удосужился выложить полный список предателей, доступный в блоге: www.liveinternet.ru/users/5896794/post409364525. В противовес радужному настроению руководства национальной полиции имеет место быть устоявшаяся тенденция массового возвращения милиционеров-предателей на родную землю в Донецк. Все истощавшие, измученные укро-нацистской пропагандой возвращаются в свой родной город с чувством глубокого разочарования и сожаления за все прожитые в Мариуполе дни. Кстати, они по своим внутренним убеждениям выражают неприязнь ко всему руководству укро-полиции, которые кроме лживого пиара в «ручных» СМИ не делают ничего полезного для службы. Еще одна просьба к Вячеславу Васильевичу есть: не меняйте номера телефонов, чтобы жители Донбасса в кои-то веки смогли достучаться до высоких полицейских чинов и рассказать, что они о них думают. Заодно узнаете много нового, в том числе и кто же на самом деле террористы. Можете и домашние адреса указать, если не боитесь народной любви. Ведь полиция же с народом? Скриншот страницы Аброськина в Facebook:

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Как спокойно взять два миллиона евро

Это вам не какие-то друзья Оушена…

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В Харькове декоммунизировали университет (ФОТО)

Серп и молот в рамках декоммунизации демонтировали в пятницу с Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Об этом сообщают местные СМИ. Декоммунизировать родной вуз предложил студент четвертого курса философского факультета ХНУ им. Каразина Михаил Фомин. Он несколько раз обращался к руководству университета с данной просьбой. «Первый официальный запрос отправил где-то в конце года, уже собирался писать в Институт национальной памяти и в Министерство образования, но вот сегодня эти панно демонтировали», — рассказал студент. Читайте также: Мы вернёмся: над оккупированным Святогорском взвилось красное знамя Победы (ВИДЕО)

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ДНР и ЛНР требуют провести экстренную видеоконференцию Контактной группы

Донецкая Народная Республика инициировала созыв экстренной видеоконференции контактной группы, тема которой — ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции.



Об этом заявил полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин. «Мы инициировали видеоконференцию контактной группы. Российская сторона и ЛНР поддержали эту инициативу, украинская сторона — пока нет», — сказал он. Луганская Народная Республика поддержала инициативу. Как отметил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, представляемая им Республика готова со всех сторон поднять вопросы обострения ситуации с обстрелами населённых пунктов республики. Читайте также: Под Донецком, Горловкой и на юге ДНР идут бои

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Надежда Савченко приехала в ДНР

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко приехала с частным визитом к украинским пленным в ДНР.

Она прибыла в сопровождении представителей центра освобождения пленных «Офицерский корпус», в том числе и руководителя Владимира Рубана. В ходе визита Савченко передала пленным посылки от родных.

Также, депутат Верховной рады Украины призвала к обмену пленными в формате «всех на всех».

«Я нахожусь на Донбассе с единственной целью — вытащить наших пленных. Я прошу украинцев и мировую общественность поддержать наших ребят, как поддержали в свое время меня, когда я находилась в тюрьмах Кремля. Я призываю лидеров «нормандского формата» совершить обмен всех на всех, который был ими подтвержден», — сказала она.

Известно, что Савченко не предупредила СБУ о своем визите на Донбасс.

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