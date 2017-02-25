Главная » Наука

НАСА показало «сердце» Марса

20:37. 25 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
НАСА показало «сердце» Марса | Русская весна

Сотрудники НАСА опубликовали снимок поверхности Марса, позволяющий рассмотреть коренные горные породы планеты.

В комментарии к фото исследователи отметили, что Красная планета покрыта в основном мелкозернистыми породами, под которыми скрыты коренные.

На снимке же красноватые слои коренных пород обнажены и лишь частично засыпаны песчаными дюнами.

Изображение было получено с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), которая установлена на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Аппарат находится на высоте около 300 километров над поверхностью Марса.

В официальном Twitter HiRISE ученые отметили, что им удалось запечатлеть «красноречивое сердце» планеты.

Читайте также: Британские ученые научили шмелей играть в футбол (ВИДЕО)

Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Насколько опасен полёт на Марс?
...НАСА. — И это только рак, а ведь есть ещё проблемы с сердцем... будет меньше, у покорителей Марса начнётся морская болезнь, отмечает...чёрное дело. Увы, исследования показали, что радиация наносит вред ...уже сейчас: просто на Марс надо заранее отправить несколько ...
Нибиру? Да минует нас планета сия...
...увлек Мардука в самое сердце вновь образующейся Солнечной системы... помощью математических моделей они показали, что планета Х вытолкнула...и исследованию космического пространства (НАСА) в Пасадене Джон ...не сравнима с видимостью Марса или Плутона. Относительно ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
..., создававшие бортовую память спускаемого на Марс аппарата «Викинг», установили на нем... и что порой голова и сердце приводят нас к различным выводам. Тем... концепций их оппонентов.) Недавние исследования показали, что эндорфины, небольшие пептидные молекулы...
Глава 3. Вариации в размышлениях
...сделать предположение, что Марс имеет не одну ...антигравитационные эффекты, попытаемся показать, используя опыт Виктора...– основа построения окружающего нас мира; результаты расчёта...Сердцем (ляжет на сердце или не ляжет). Сердцем НЕЛЬЗЯ понимать. Сердцем...
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
...лечения, скажем, «зашалившего» сердца, неминуемо окажут ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ Воздействие ... аппараты долетали до Марса и даже по нему... физики процесса «зачатия», показали очень высокую эффективность при ...СЕРЬЁЗНЫЕ изменения происходят вокруг нас, в которых мы ...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
...такая жизнь. Потом цивилизация Марса достигла такого уровня, ... тела, в первую очередь, сердца, печени, легких. Это –...всем остальным и миру, нас окружающему, МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. ...НЕ пользуется. Я просто показал несколько отзывов, подобных которым...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>