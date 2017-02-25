Константин Никифоров: Путин Сечина не подведет

Не мог понять, зачем нам ливийская нефть. А все просто

Сделки Роснефти с Курдистаном и Ливией нужны ради нефтепереработки.

Среда, 22 февраля 2017 http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1611KF

” Договор Роснефти с иракским Курдистаном о кредитах в обмен на сырую нефть и рамочное соглашение о поставках из Ливии нужны российскому нефтяному гиганту для заполнения системы НПЗ в Европе и Азии, сказали Рейтер источники среди трейдеров.

REUTERS/Sergei Karpukhin

Роснефть во вторник объявила о подписании договора с Курдистаном, став первой крупной нефтяной компанией, договорившейся о предварительном финансировании экспорта нефти из полуавтономного региона. Позже компания сообщила о сделке с Ливией.

Роснефть столкнулась с ростом потребности в лёгкой нефти для НПЗ в Германии, после того как в прошлом году истекла сделка с британской BP.



По этому соглашению BP поставляла всю лёгкую нефть на НПЗ Ruhr Oel в Германии, но после истечения действия договора Роснефть начала поиски собственных ресурсов.

Ливийская сделка позволит поставлять преимущественно лёгкую нефть в итальянский порт Триест, откуда по трубопроводам она сможет поступать на заводы в Германии, сообщили источники.



Роснефть также близка к завершению покупки индийской нефтяной компании Essar Oil, заводы которой смогут принять и ливийскую, и курдскую нефть.



У Роснефти два главных трейдинговых партнёра – Glencore, ставший в минувшем году акционером российской госкомпании, и Trafigura, которая станет совладельцем Essar.



Glencore и Trafigura также активно участвуют в предварительном финансировании экспорта курдской нефти. Glencore также является крупнейшим экспортёром нефти из Ливии№ ( конец цитаты).