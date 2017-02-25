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Константин Никифоров: Путин Сечина не подведет

13:56. 25 февраля 2017 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:

Не мог понять, зачем нам ливийская нефть. А все просто
Сделки Роснефти с Курдистаном и Ливией нужны ради нефтепереработки.

Среда, 22 февраля 2017 http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1611KF
 ” Договор Роснефти с иракским Курдистаном о кредитах в обмен на сырую нефть и рамочное соглашение о поставках из Ливии нужны российскому нефтяному гиганту для заполнения системы НПЗ в Европе и Азии, сказали Рейтер источники среди трейдеров.

REUTERS/Sergei Karpukhin

Роснефть во вторник объявила о подписании договора с Курдистаном, став первой крупной нефтяной компанией, договорившейся о предварительном финансировании экспорта нефти из полуавтономного региона. Позже компания сообщила о сделке с Ливией.

Роснефть столкнулась с ростом потребности в лёгкой нефти для НПЗ в Германии, после того как в прошлом году истекла сделка с британской BP.

По этому соглашению BP поставляла всю лёгкую нефть на НПЗ Ruhr Oel в Германии, но после истечения действия договора Роснефть начала поиски собственных ресурсов.

Ливийская сделка позволит поставлять преимущественно лёгкую нефть в итальянский порт Триест, откуда по трубопроводам она сможет поступать на заводы в Германии, сообщили источники.

Роснефть также близка к завершению покупки индийской нефтяной компании Essar Oil, заводы которой смогут принять и ливийскую, и курдскую нефть.

У Роснефти два главных трейдинговых партнёра – Glencore, ставший в минувшем году акционером российской госкомпании, и Trafigura, которая станет совладельцем Essar.

Glencore и Trafigura также активно участвуют в предварительном финансировании экспорта курдской нефти. Glencore также является крупнейшим экспортёром нефти из Ливии№ ( конец цитаты).

“Роснефть” заключила контракт на покупку нефти в Иракском Курдистане 

http://kurdistan.ru/2017/02/22/news-28609_Rosneft_zaklyuchil.html

“Роснефть” в ходе конференции IPweek в Лондоне подписала с правительством Иракского Курдистана соглашение о покупке нефти в период с 2017 по 2019 год.
“В соответствии с условиями соглашения стороны заключили контракт на покупку и продажу нефти в адрес “Роснефти” в период с 2017 по 2019 год. Договор предусматривает предоплату. Покупателем продукции выступит трейдинговое подразделение ПАО “НК “Роснефть”” Rosneft Trading SА”,— сообщается на сайте компании.

“Мы рады началу взаимовыгодного партнерства с Курдистаном и надеемся, что совместно сможем найти новые рынки сбыта для курдской нефти. Контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ “Роснефти” и повысить их эффективность”,— заявил главный исполнительный директор “Роснефти” Игорь Сечин”( конец цитаты).

Теперь вопрос вхождения России в Ливию решен. Путин Сечина не подведет. И события станут развиваться очень быстро. Зашевелятся все участники конфликта..

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 3089 2183
    марина 25 февраля 2017 в 14:06 Ссылка Пометить
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    как впечатляюще,какая игра и ставки,может поэтому внутренние проблемы неинтересны гроссмейстерам ,но ведь нанятым всеравно.

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