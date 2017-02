Черный список продуктов, в которых используют ГМО чаще всего

Генетически модифицированные пищевые добавки и ароматизаторы

Поля Монсанто были сожжены возмущенными фермерами!

Какие страны уже используют ГМ-культуры?

• Китай является одним из крупнейших производителей ГМ-культур.

Что делать?

К сожалению, объяснить человеку, далекому от медицины, биологии, генетики, химии сложно, но я буду пытаться – без лишних терминов.– это организмы, в которых генетический материал (ДНК) измененв природе способом. ГМО могут содержать фрагменты ДНК из любых других живых организмов.Есть много способов уничтожить человечество, но обычно они вызывают отторжение и страх масс. Большинство хочет жить! Но можно убедить людей что то, что на самом деле является гибелью всего живого, не причинит никакого вреда, а наоборот будет полезно, максимум создаст небольшое неудобство, тем более не вам, а вашим потомкам!И стадо верит своим пастухам. Они же хотят благ для всех нас? Да кому вы нужны, черви копошащиеся в пыли, вас давно списали со счетов, вы биомасса, которую хотят стереть с лица земли!Когда – то Алексей Толстой очень точно описал современного человека:"Слушайте, да что же такое человек в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? Или это – мозг, божественный аппарат для выработки особой, таинственной материи – мысли, – материи, один микрон которой вмещает в себя всю вселенную… Ну?"Так кто вы?Задумайтесь, или забудьте, а сейчас вернёмся к ГМО.Итак, как сторонники ГМО объясняют свои действия ?Официальная цель: устойчивость к вредителям, болезням и природным условиям, высокая урожайность, как следствие много много денег у того кто выращивает ГМО растения и животных. Другие варианты – эстетическая красота, быстрое созревание, дольше хранятся, устойчивы при транспортировке, выживают там, где другие выжить не могут, обладание какими – нибудь необычными полезными свойствами. Возможность использования в медицине для лечения заболеваний.А вот посмотрите, милые светящиеся свинки и кролики.Ах, какая прелесть.Казалось бы что тут плохого? Дьявол кроется в деталях.Нашим миром все больше и больше правят деньги. Ладно, я не буду моралистом. Но напомню высказывание классика, что нет такого преступления на которое не пойдет капиталист за 300% прибыли.Итак сторонники ГМО заявляют, что на Земле живет ооооочень много людей они голодают, а вот мы сделаем ГМО растения и накормим весь мир. Как благородно? Не так ли?Но почему-то во Франции ежегодно уничтожают 10 миллионов тонн пищи на 16 миллиардов евро. И это только в одной отдельно взятой стране. Как же так, нам заявляют, что еды нет, показывают картинки из Африки вот смотрите люди голодают, и в это же время колоссальное количество еды , причем не ГМО, а натуральной, просто идет на свалку. Не чувствуете противоречие?Никогда не видели, как гору апельсинов давят бульдозерами? Зачем?Так слишком большой урожай, если выбросить их на рынок, то цены обваляться и апельсин не будет стоить ничего! Это капитализм! Рынок и рыночные отношения, как любил говорить, не к ночи будь помянут Горбачев.Невидимая рука рынка!.Но это все цветочки.Представьте себе, что вы один из хозяев немецкого химического гиганта Bayer, который недавно купил крупнейшего производителя ГМО Monsanto.(Оба "монстра" производят химикаты для сельского хозяйства, лекарства и биологические добавки. Сотрудники компании Bayer создали аспирин и сделали популярным героин (в начале XX века) – прекрасное средство от кашля.В ссылке ниже рассказывается, как компания Иге Фабен (IG Farben), дочерней компанией, которой является Байер, торгуется с руководством-Биркенау (), пытаясь купить женщин для опытов подешевле, ведь 200 рейхсмарок за штуку слишком дорого!А основатель Monsanto начинал с продажи сахарина для Coca-Cola и поставок гербицида "Агент Оранж" во Вьетнам в 1960-х годах для уничтожения лесных убежищ партизан.Бизнес ничего личного!Перечислю плюсы, которые вы получаете, это только то, что я замечаю, на самом деле, там в разы больше хитроумных схем и дополнительных доходов от бизнеса ГМО.Итак наша главная задача получить контроль над пищей во всем мире. Как?Урожайность у наших ГМ- растений на 15-30% выше, по крайней мере так рассказывает наша реклама), наши растения не едят вредители, ну правда пока не привыкнут, либо начинают есть те, кто раньше не питался подобными видами растений, но мы ведь об этом не будем рассказывать всяким там фермерам?)))Производимые нами ГМ- семена устойчивы к нами же производимому глифосфату(Раундапу). Значит покупать будут еще и его, спустя несколько лет сорняки привыкают к этому гербициду, значит придется фермеру покупать больше именно нашего гербицида потому, что на сорняки, другие гербициды перестают действовать, от слова совсем. Ну, разумеется, ему придется купить семена вновь у нас потому, что оставить часть урожая и посадить в землю он может, только ничего не вырастет.Как это? Да дело в том, что многие ГМ-семена рассчитаны только на один посев и имеют встраиваемый стоп – ген.Да, чтобы купить семена, он возьмет кредит в нашем же банке, под залог своей земли и имущества. В итоге он может разорится, как 125000 индийских фермеров покончивших с собой, закупивших семена ГМ – хлопка.(Цифры спорные в различных источниках 1000-50000-125000). Они не учли нескольких нюансов, оказывается ко всем своим плюсам наш хлопок потреблял в 1,5 раза больше воды и поражался вредителем, а водичка в Индии дефицит. Тогда все его имущество и главное земля станет нашим.Сплошной профит. Гениальная схема!К примеру: есть крупный фермер, который сажает кукурузу, обычную кукурузу… Наши агенты приезжали к нему, предлагали наши семена на 30% дешевле обычных, но он оказался консерватором, не хочет закупать, денег у него хватает, плюс другие на него смотрят и не хотят покупать наши семена. Что же делать?Купите у кого – либо из его соседей парочку не слишком больших полей заплатите вдвое втрое, кто-нибудь да согласится. Затем посадите нашу ГМО кукурузу, и подождите пару лет. Ветер и насекомые перенесут пыльцу на расстояние до 40-50 километров вокруг. Она опылит его кукурузу, потом мы пришлем наших экспертов, представителей властей и адвокатов. Они проведут серию анализов на его полях и обнаружат там ГМ-кукурузку .А согласно законам по патентному праву- мы владельцы интеллектуальной собственности и всего того, что содержит выращиваемую нами комбинацию генов. А дальше 2 варианта. Фермер поймет, что у него нет другого пути и будет покупать наши семена, а мы снимем все претензии. Второй вариант он окажется глупым упрямым фермером и мы разорим его штрафами и судами. А его соседи четко усвоят урок!"На нашей планете началось очередное великое вымирание видов. По исследованиям ООН за период с 60-х годов ХХ века и до нашего времени вымерло около 28% животных и растенийКстати, напомню о Хранилище Судного Дня. Не слыхали? Колоссальное хранилище было открыто в 2008 году в Норвегии на острове Свальбард, входящий в архипелаг Шпицберген, в котором хранятся семена миллионов растений. Строительством занимались фонды Рокфеллера и Билла Гейтса…Вам все еще мало? Хорошо продолжим потому, что все выше рассказанное это лишь малая толика айсберга, и по большому счету ничего особо ужасного в рамках капиталистической системы…В США принят закон о защите Монсанто» он открывает «ящик Пандоры» по бесконтрольному распространению опасных для здоровья продуктов, как для Monsanto, так и для других корпораций производящих ГМО и прочие яды: DuPont, Dow Chemical, Syngenta Corp, Cargill и др. Закон о защите Монсанто, является прецедентом, ставит группу людей над законом, отменяет для этих людей судебное преследование, уничтожает гарантии защиты для простых фермеров, угрожает экологии, здоровью и жизни граждан и главное нарушает Конституцию.Принятие данного закона лишило человека базового права – права на жизнь ! В Швеции, где трансгены запрещены, болеют аллергией 7% населения, а в США, где они продаются даже без маркировки, — 70,5%.К чему бы это?Оказалось, чтоПоследствия применения ГМО для человека :Нарушения обмена веществ, появление желудочной микрофлоры, стойкой к антибиотикам, мутагенные эффекты.Ослабление иммунитета, возникновение аллергических реакций в результате непосредственного воздействия трансгенных белков.Влияние новых белков, которые продуцируют встроенные гены, не изучено. Нарушения здоровья, связанные с накоплением в организме гербицидов, так как ГМ- растения имеют свойство их аккумулировать.Возможность отдалённых канцерогенных эффектов (развитие онкологических заболеваний).Но самое главное: во втором третьем поколении шанс стать стерильными для тех, кто употребляет ГМО необычайно велик!По крайней мере при опытах на крысах речь шла о 100% вымирании популяции!!! Ну мы то не крысы, мы более живучи?Ну и на закуску:" За исключением Японии рак прямой кишки наиболее часто встречается в экономически развитых странах, что подтверждает взаимосвязь между степенью экономического развития страны и частотой возникновения рака прямой кишки. Наиболее высокие показатели заболеваемости раком прямой кишки наблюдаются в экономически развитых регионах северной Америки и западной Европы, а наиболее низкие — в центральной Африке. В экономически развитых странах мира рак прямой кишки занимает одно из ведущих мест по темпам прироста, значительно опережая большинство других солидных злокачественных новообразований."ГМО для планеты:Использование генетически модифицированных растений негативно сказывается на сортовом разнообразии. Для генных модификаций берутся один-два сорта, с которыми и работают, а остальные … Работы с ГМ -растениями на открытом грунте – преступление не только против человечества, но и против разнообразия жизни на нашей планете.Кого это волнует…Нельзя выращивать рядом, речь идет о десятках километров, сорта ГМ и не ГМ -растений!Не забывайте о опылении ветром и насекомыми, которое приводит к практически полному исчезновению обычных растений так, как генетически модифицированные их вытесняют.В итоге существует опасность вымирания многих видов растений. А соответственно насекомых и животных. Кроме того часть ГМ растений вырабатывает Bt- токсин, к примеру в основных видах ГМ- кукурузы и он убивает не только вредных, но и полезных насекомых.А это вымирание опыляемых ими растений и ГОЛОД! Основная масса пчел вымирает от рака прямой кишки! Посмотрите статистику этого заболевания в США!Экологи предупреждают, что воздействие биотехнологий может превзойти последствия ядерного взрыва: употребление генномодифицированных продуктов ведёт к расшатыванию генофонда, в результате чего возникнут мутантные гены и их носители-мутанты.Напомню в большинстве случаев мутации несут негативную роль для всех живых существ, и лишь малая толика их может быть нейтральной или положительной.С точки зрения медицины, влияние генномодифицированных продуктов на человека станет явным лишь через полвека, когда сменится, как минимум одно поколение людей, питавшихся трансгенной пищей.Ну и по мелочи: загрязнение исследовательских участков, химическое загрязнение и др.В 1974 году в США была создана комиссия из ведущих исследователей в области молекулярной биологии для исследования этого вопроса. В трех наиболее известных научных журналах (Science, Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences) было опубликовано «письмо Брега», которое призывало ученых временно воздержаться от экспериментов в этой области.В 1998 году Международное общество «Врачи и ученые за ответственное применение науки и технологии» (Physiсians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology (PSRAST)) приняло Декларацию, в которой говорится о необходимости объявить всемирный мораторий на выпуск в окружающую среду ГМО и продуктов питания из них до тех пор, пока не будет накоплено достаточно знаний, чтобы определить, оправдана ли эксплуатация этой технологии и насколько она безвредна для здоровья и окружающей среды.По состоянию на июль 2005 г. под документом поставили свои подписи 800 ученых из 82 стран мира.Один из примеров опосредованных последствий создания ГМО.Для производства незаменимой для человека аминокислоты- триптофана в США в конце 80-х гг. XX века была создана ГМH-бактерия. Однако вместе с обычным триптофаном, по невыясненной до конца причине, она стала вырабатывать этилен-бис-триптофан. В результате его употребления заболело 5 тысяч человек, из них – 37 человек умерло, 1500 стали инвалидами… Такие мелочи…Согласно одной из версий, эпидемия менингита среди английских детей вызвана ослаблением иммунитета в результате употребления ГМ- содержащих молочного шоколада и вафельных бисквитов.По данным исследований ученых в рамках государственного проекта «Оценка риска, связанного с использованием ГМО в продуктах питания для человека» обнародованных в 2002 г., трансгены имеют свойство задерживаться в организме человека и в результате так называемого «горизонтального переноса» встраиваться в генетический аппарат микроорганизмов кишечника человека.Ранее подобная возможность отрицалась! Вы понимаете о чем идет речь? Это катастрофа! Это высокая вероятность появления суперинфекций, способных стереть человека с лица Земли!В ЕС с декабря 2004 г. запрещена продажа ГМО с использованием генов устойчивости к антибиотикам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует производителям воздержаться от использования этих генов, однако корпорации от них полностью не отказались. Риск таких ГМО, как отмечается в Оксфордском Большом Энциклопедическом справочнике, крайне велик и «приходится признать, что генная инженерия не настолько безобидна, как это может показаться на первый взгляд».Практически все исследования в области безопасности ГМО финансируются заказчиками – зарубежными корпорациями «Монсанто», «Байер» и др. На основании именно таких исследований лоббисты ГМО утверждают, что ГМ-продукты безопасны для человека.Согласно внутреннему докладу «Монсанто», обнародованному со скандалом в июне 2005 г.,Здесь ссылка на французского ученого, который изучал влияние на живые организмы ГМ- культур. И убедился в печальных последствиях… В итоге травля , судебные разбирательства, увольнение, обвинения в некомпетентности, не умении проводить эксперименты…Многие корпорации агробизнеса игнорируют биологические знания без научного обоснования по переустройству традиционного земледелия и приносят в жертву своим интересам интересы фермеров и крестьян.Milton Friedman (один из крупнейших современных экономистов) утверждает, что «целью корпораций является не этика; их цель – прибыль», а Г. Киссинджер заявляет – «Управляя продуктами питания, мы управляем людьми, управляя энергией, мы управляем народами».Kellogg’s (Келлогс) — производство готовых завтраков, в том числе кукурузных хлопьев.Nestle (Нестле) — производство шоколада, кофе, кофейных напитков, детского питания.Unilever (Юнилевер) — производство детского питания, майонезов, соусов и т.д.Heinz Foods (Хайенц Фудс) — производство кетчупов, соусов.Hershey’s (Хёршис) — производство шоколада, безалкогольных напитков.Coca-Cola (Кока-Кола) — производство напитков Кока-Кола, Спрайт, Фанта, тоник «Кинли».McDonald’s (Макдональдс) — «рестораны» быстрого питания.Danon (Данон) — производство йогуртов, кефира, творога, детского питания.Similac (Симилак) — производство детского питания.Cadbury (Кэдбери) — производство шоколада, какао.Mars (Марс) — производство шоколада Марс, Сникерс, Твикс.PepsiCo (Пепси-Кола) — напитки Пепси, Миринда, Севен-Ап.ГМ- соя может входить в состав хлеба, печенья, детского питания, маргарина, супов, пиццы, еды быстрого приготовления, мясных продуктов (например, вареной колбасы, сосисок, паштетов), муки, конфет, мороженого, чипсов, шоколада, соусов, соевого молока и т.д.ГМ кукуруза (маис) может быть в таких продуктах как еда быстрого приготовления, супы, соусы, приправы, чипсы, жвачка, смеси для пирожных.ГМ крахмал может содержаться в очень большем спектре продуктов, в том числе и в тех, которые любят дети, например, в йогуртах.70% популярных марок детского питания содержат ГМО.Около 30% кофе — генетически модифицировано. Та же ситуация с чаем.Папайя-100% -ГМО! Генетически чистая полностью уничтожена.Е101 и Е101А (В2, рибофлавин) – добавляется в каши, безалкогольные напитки, детское питание, продукты для похудения;Е150 (карамель);Е153 (карбонат);Е160а (бета-каротин, провитамин А, ретинол);Е160b (аннатто);Е160d (ликопин);Е234 (низин);Е235 (натамицин);Е270 (молочная кислота);Е300 (витамин С – аскорбиновая кислота);с Е301 по Е304 (аскорбаты);с Е306 по Е309 (токоферол / витамин Е);Е320 (ВНА);Е321 (ВНТ);Е322 (лецитин);с Е325 по Е327 (лактаты);Е330 (лимонная кислота);Е415 (ксантин);Е459 (бета-циклодекстрин);с Е460 по Е469 (целлюлоза);Е470 и Е570 (соли и жирные кислоты);эфиры жирных кислот (Е471, Е472a&b, Е473, Е475, Е476, Е479b);Е481 (стеароил-2-лактилат натрия);с Е620 по Е633 (глютаминовая кислота и глютоматы);с Е626 по Е629 (гуаниловая кислота и гуанилаты);с Е630 по Е633 (инозиновая кислота та инозинаты);Е951 (аспартам);Е953 (изомальтит);Е957 (тауматин);Е965 (малтинол).на первый взгляд не ГМ. Он модифицирован физическими, химическими или биологическими методами… Но 70% крахмала в мире из ГМ-растений, следовательно вероятность, что вы взяли не только продукт содержащий модифицированный крахмал, но и генетическимодифицированный крахмал очень велика.В мире ужезанято под трансгенные культуры. Их выращивают в США, Канаде, Китае, Южной Африке, Аргентине, Украине (в России пока их нет, только на экспериментальных участках).в штате Калифорния округа Мендосино, Троицы и Марин успешно запретили ГМ-культуры. Избиратели в других округах Калифорнии пытались установить аналогичные меры, но им не удалось.австралийских штатов запретили ГМ-культуры, но большинство из них с тех пор сняли эти запреты. Только в Южной Австралии до сих пор действует запрет на ГМ-культуры, хотя в Тасмании мораторий действует до ноября 2014 года.Японцы решительно против генетически модифицированных сельскохозяйственных культур и никакие ГМ семена не высаживают в стране. Тем не менее, большое количество рапса, импортируется из Канады (является одной из крупнейших производителей в мире ГМ рапса) и в настоящее время дикорастущий ГМ рапс растет вокруг японских портов и дорог к крупным продовольственным компаниям.Генетически модифицированный рапс, такой как Roundup Ready рапс компании Монсанто был обнаружен растущим вокруг 5 из 6 портов, проверенных на ГМ загрязнение.генетически модифицированных продукты не выращиваются в стране.Существует запрет на выращивание и продажу ГМО кукурузы.): В 2014 году написала закон о генной технологии, согласно которого в страневыращивание и продажа ГМО. Губерния Оппланн объявлена свободной от ГМО.ГМ-культуры были запрещены для выращивания в 2009 году и введена добровольная система маркировки продуктов, содержащих генетически модифицированные пищевые продукты, которые идентифицируются как таковые.Есть запреты на выращивание и продажу ГМО.ГМ кукуруза MON810 компании Монсанто была раньше разрешена в стране, но ее выращивание было запрещено правительством с 2008 года. Существует широко распространенное недоверие среди общественности к ГМО.Этот небольшой автономный португальский остров просил ввести общенациональный запрет на генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры и в прошлом году ЕС позволил сделать это.СтранаГМ организмы на своих полях и фермах после проведенного общественного референдума в 2005 году, но первоначальный запрет был принят на пять лет. Запрет был продлен до 2013 года.Правительство в последний момент наложило запрет на ГМ баклажаны, которые планировалось садить в 2010 году. Тем не менее, фермерам предлагалось сажать генетически модифицированный хлопок компании Monsanto, и это привело к разрушительным результатам.Английская газета Daily Mail сообщала, что приблизительно, которые сажали ГМ семенаиз-за неурожая и огромных долгов.Страна одновременно поддерживает и выступает против к ГМ-культур. Страна завезла ГМ папайю из Гавайских островов, где она проходила широкомасштабные испытания, но страна изменила свои планы, когда семена стали дикими и начали загрязнять близлежащие культуры.В результате некоторые страны, такие как Япония предприняли попытки ограничить импорт папайи из Таиланда, не желая импортировать любые генетически модифицированные пищевые продукты. Таиланд в настоящее время пытается охватить две стороны — производство органических продуктов питания для некоторых стран по высокой цене, хотя заметна тенденция к выращиванию ГМ-культур.Страна также пыталась объявить некоторые области зонами свободными от ГМО с целью повышения уровня доверяя среди других стран к их продуктам питания.в настоящее время в основном выращивает ГМ линии кукурузы, рапса и сои. На Гавайях сейчас растет GM папайя. Одобрения также были даны для модифицированной линий люцерны, кабачков, сахарной свеклы и помидоров, хотя в настоящее время не все выращивается. Недавняя попытка утвердить ГМ лосось (семгу) привела к появлению на рынке первого ГМ-животного, разрешенного к употреблению в пищу в США одобрили для выращивания ГМ картофель.• Правительствои население щепетильны к генетически модифицированным продуктам. Ни один ГМО в стране не выращивается, поскольку никакие утвержденных ГМ-культуры не подходят для выращивания в стране из-за погодных условий.• Правительствоначала кампанию, чтобы заставить общественность поддерживать ГМ-технологии.широко использует ГМ культуры. Почти все канадская канола является ГМ, как большая часть сои и кукурузы. Остров Принца Эдуарда пытался ввести запрет на выращивание ГМО, но не смог, и в настоящее время там выращивают ГМ-культуры.в настоящее время выращивает ГМО кукурузу (около 20% кукурузы в стране является модифицированной).все выращивают ГМО кукурузу.выращивают ГМ-культуры.с 2008 года выращивает генетически модифицированный Bt-хлопок компании Монсанто (хлопок с геном бактерии Bt (Bacillus Thuringiensis), с 2013 года — ГМ баклажан, другие культуры находятся на утверждении.одобрил выращивание некоторых ГМ-культур (в том числе картофель и кукурузу), но отдельные страны могут отказаться от выращивания их. Тем не менее, большинство стран ЕС не имеют права отказаться от продажи генетически модифицированных пищевых продуктов.увеличивает число выращиваемых ГМ-культур.официально поддерживает ГМ-культуры и проводит испытания с уже посаженным ГМО картофелем. Тем не менее, широко распространено общественное недоверие к культурам и принц Чарльз решительно выступал против ГМО.широко использует и выращивает ГМ-культуры.• Как упоминалось выше,поочередно поддерживает и отказывается от ГМ-культур.также широко использует генетически модифицированный хлопок.Статья противников ГМО Очень хорошая подборка у защитника ГМО. Опыты с ГМ- организмами нужно приравнять к опытам к опытам с наиболее вирулентными штаммами чумы, и обеспечить такой же уровень безопасности лабораторий!Медикаменты содержащие хотя бы следовое количество ГМО маркировать, чтобы человек имел выбор пользоваться ими или нет.Маркировать все продукты с содержанием ГМ-организмов от 0,5%.За умышленное заражение полей ГМ-пыльцой, суровое тюремное заключение и крупный штраф.Срочно увеличить количество банков хранения генетически чистых семян.Регулярно проводить опыты на животных по влиянию и отдаленным последствиям употребления ГМО. По принципу двойного слепого метода.Обеспечить доступность анализов генетической чистоты, в первую очередь пищевых продуктов, для потребителя.Обеспечить тотальный контроль за каждой партией ГМ-организмов, особенно тщательный за каждым ГМ-млекопитающим. Они должны быть чипированы и обладать радиомаячком.Дайте людям выбор…А сейчас пришло время решать на чьей вы стороне…