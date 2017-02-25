Гаагский суд. Такого безобразия нет больше нигде!

Меня убивает упоминание всуе суда в Гааге. Я там была. Такого безобразия нет больше нигде!

1. Вам не выдают на руки протокол и не дают его подписать. Если у Вас есть адвокат, то только он может его почитать. Но не вы! Хотя вы там тоже присутствовали. Это чтобы вы обязательно нанимали адвокатов, такой шантаж-мантаж. По просьбе Консульства я писала им запрос на выдачу протокола – оба раза мне высылали галиматью типа “изложение в вольном стиле”, но не протокол.

2. Если вы наивно полагаете, что, когда ваш оппонент врет, и вы можете это доказать, то вы можете прервать его речь или сказать “протестую” – это вы слишком много смотрели американских фильмов. На самом деле – прозаика: пронудятила одна сторона, потом ваш адвокат, вам дают сказать пару фраз – ФССЕ!!! Если у Вас обнаружились новые аспекты, то… поздно пить боржоми – у них нет времени. Если вы хотите еще что-то сказать: забудьте, у них нет времени. Если вы взываете к тому, что происходит явное нарушение законодательства – забудьте, они все повязаны, включая вашего адвоката, на которого давят тем, что могут отобрать лицензию.

Я там выиграла дело только тогда, когда предоставила поминутные шаги включая < ![CDATA[ ]]> доказательства< ![CDATA[]]> и ОТКАЗАЛАСЬ ОТ УСЛУГ АДВОКАТА, чтобы иметь больше времени, а также пригрозила рассказать все прессе…

3. Свои “доказательства” суду вы обязаны предоставить.. до заседания, иначе они не будут рассматриваться (конечно, схема та же – потому что у них нет времени!) При этом ваши оппоненты имеют право получить к ним доступ… чтобы их юристы могли лучше подготовиться заранее к опровержению.

В общем, вы поняли, что таким макаром дело там можно выиграть только в случае, если сам первый подал в суд и сам состряпал все дело.

4. Ваши оппоненты могут врать, как сивые мерины – никто их за это не накажет, такая статья, как “поставить суд в заблуждение” там никогда не стоит в повестке. Никакой уважающий себя судья в Гааге не станет наказывать за то, что ему соврали в суде. Конечно, это врут административные единицы. Если соврете вы, огребете по полной. Поэтому они жутко как боятся, когда какой-нибудь отчаявшийся человек идет к журналистам. Статья-то за < ![CDATA[ ]]> ложь< ![CDATA[]]> в суде есть, чисто теоретически, и покрытие судом таких обстоятельств – вещь неблаговидная…

5. Суд не проверяет доказательства. Кто-то что-то сказал – вот тебе и факт. Доказать, что это – ложь и диффамация – себе дороже. Просто они привыкли, что в Го и слова-то такого – диффамация – никто не слышал.

Помню гениальное дело знакомого, который купил квартиру в 60 метров, а она оказалась 43х. В течение 2 месяцев он мог отказаться от нее по закону. Адвокат предложил ему заплатить продавцам 2000 < ![CDATA[ ]]> евро< ![CDATA[]]>, чтобы все решить мирно. Это чтобы знакомый заплатил тем, кто ему продал квартиру меньшего размера, чем указано в контракте. Знакомый был родом из России, где свято верят в Гаагу, отказался. В результате ему присудили выплачивать 3000 евро тем, кто продал ему маленькую квартиру в нарушение законодательства. Это – все, что вам нужно знать о гаагском суде.

Так то, если вы думаете, что в Гааге могут как-то наказать украинских преступников – да ни в жизнь не поверю!

Я уже не говорю про полицейские расследования, когда у нас в городке нашли в лесу мертвого мальчика. Версия полиции: мальчик после школы работал почтальоном, развез всю почту, потом пошел в тонкой куртке в зимний лес и ходил по нему всю ночь в метель и мороз, а к 6 часам утра вышел к своему велосипеду и… самоубился, оставив следы насилия на шее, чтобы спутать полицию. То, что свидетели видели мужчину-бывшего педофила, который там околачивался и местных парней-националистов (мальчик был арабом), никого не смутило. Я спросила у знакомой голландки, верит ли она в этот бред: “Да, конечно! Это – самоубийство.” В общем, логика у них стадная и верят не просто на слово, а на раз. А для лапши, наверное, уши специально отращивают.

Поэтому свою историю про Боинг они пока просто не придумали…

Так что не упоминайте при мне Гаагу всуе. Брррр!