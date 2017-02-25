Дмитрий Goblin Пучков – встреча с петербургскими школьниками
Хронометраж:
02:55 – Каково Ваше мнение о фильмах «28 Панфиловцев» и «Викинг»
19:40 – Почему зарубежные фильмы считаются более интересными?
23:45 – Почему родители ограничивают общение детей в интернете?
27:40 – Почему у Вас псевдоним «Гоблин»?
29:15 – Как Вы ощущаете себя в роли гостя?
30:11 – Как уважать личное пространство ребенка, но при этом контролируя его?
36:42 – Каково Ваше мнение по поводу сегодняшнего российского кино?
39:15 – Какие отечественные фильмы Вы бы посоветовали для просмотра?
41:02 – Какие зарубежные фильмы Вы бы посоветовали для просмотра?
42:00 – Существует ли в других странах угроза информационной агрессии для подростков?
Партия Великое Отечество
https://партиявеликоеотечество.рф
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/students.mp3
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
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Источник: www.youtube.com
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На кое-какие вопросы хочется ответить сразу, например, когда Пучков продался пиндосникам, можно вычислить по дате, с которой он вдруг стал невероятно “популярным блоггером”. Очевидно, что за свой счёт акуительно популярным блоггером не станешь никогда. А почему он продался жыдопиндосникам, видно по его жыдовской роже…