Дмитрий Goblin Пучков – встреча с петербургскими школьниками

Хронометраж:



02:55 – Каково Ваше мнение о фильмах «28 Панфиловцев» и «Викинг»

19:40 – Почему зарубежные фильмы считаются более интересными?

23:45 – Почему родители ограничивают общение детей в интернете?

27:40 – Почему у Вас псевдоним «Гоблин»?

29:15 – Как Вы ощущаете себя в роли гостя?

30:11 – Как уважать личное пространство ребенка, но при этом контролируя его?

36:42 – Каково Ваше мнение по поводу сегодняшнего российского кино?

39:15 – Какие отечественные фильмы Вы бы посоветовали для просмотра?

41:02 – Какие зарубежные фильмы Вы бы посоветовали для просмотра?

42:00 – Существует ли в других странах угроза информационной агрессии для подростков?



Партия Великое Отечество

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Источник: www.youtube.com