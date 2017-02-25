ДЕФИЦИТ В СССР - ОПЕРАЦИЯ ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ

Так выглядели советские гастрономы 70-х, начала 80-х годов. Ну и где очереди? Где пусто?

Услышав про СССР, многие люди восклицают: "СССР? Нет, мы туда не хотим! Там был такой страшный дефицит, многокилометровые очереди за продуктами и товарами в магазинах, пустые прилавки и т. д."

И мало кто догадывается, что этот самый "дефицит" и "очереди" были спроектированы и осуществлены в СССР западными спецслужбами с целью разочаровать население в существующем социалистическом строе, вызвать непреодолимое желание перемен и обрушить в конце концов самое счастливое и могучее государство мира. И конечно, мало кто уже помнит, что весь этот дефицит с наибольшей силою проявился после того, когда пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР занял предатель Горбачёв.

В каждом городе(!) Страны Советов, и даже в маленьких, совсем провинциальных городках действовали иностранные агенты и завербованные ими, одураченные, пойманные на страстях и пороках предатели - руководители среднего звена: директора магазинов, заводов, предприятий, торговых баз.

Повторюсь, что в каждом, даже самом маленьком городке нашей разрушенной Родины осуществлялась эта масштабная спецоперация.

Помню, как в моём родном городке Т. - с населением всего-то десять тысяч человек, совершенно случайно(!), во время учений местной войсковой части, где служила медработником моя мать, была раскрыта деятельность такой шпионской группы. Подразделением радиолокационной разведки был перехвачен сигнал передатчика, работающего недалеко от города, определено место и его координаты. По тревоге был поднят отряд, и наши солдаты, - заметим, не КГБ-эшники, а именно солдаты обыкновенной войсковой части смогли схватить неожиданного шпиона. Им оказался далеко не последний человек в городе...

Радиопередатчик, по которому агент выходил на связь со своими кураторами, прятался, как не банально это звучит, в дупле дерева. В течении года, раз в неделю завербованный выходил в лес как на прогулку и осуществлял радиопередачи. Однако в тот день ему крупно не повезло.

За пойманным связным открылась шпионская цепочка, одним звеном которой оказался... директор единственного в городке гастронома!

Помню, мы тогда смеялись, недоумевали, зачем в иностранные шпионы приняли директора гастронома?.. И лишь теперь, спустя многие годы, стал понятен замысел иностранных спецслужб, и объяснились пустые прилавки, торговля "из-под полы", из-под прилавка, сокрытие товаров и т. д.

И это в каком-то маленьком городке действовала группа шпионов! Но что тогда творилось в областных центрах? В городах с миллионным населением, где было множество фабрик, заводов, торговых баз?..

Западные спецслужбы для вербовки и осуществления своих замыслов прибегали к самым ухищрённым методам: они использовали все человеческие пороки и страсти - алчность, похоть, сребролюбие, трусость, жадность, корысть, выискивали девиц "лёгкого поведения" - за иностранное тряпьё, деньги, кусочки "роскошной жизни", - долларов не жалели, - подкладывали их под нужных лиц, занимались шантажом...

И это было, это было на самом деле. Пойманные на пороках иностранными спецслужбами советские руководители среднего звена - срывали стройки, планы на предприятиях, устраивали взяточничество и коррупцию, рушили торговые и производственные логистические цепи, отказывались внедрять в производство новые модели техники, устраивали настоящий саботаж и вредительство.

В начале 90-х этот страшный и разрушающий нашу Родину вал уже перестали скрывать, по телевидению сообщалось, что целые вагоны мясо-молочной продукции закатывали бульдозерами в землю, что где-то сливали в болота цистерны с топливом, давили катками бытовую технику...

А вот уже начало 90-х. Горбачёв рулит...

Великий и могучий, прекрасный наш Советский Союз перестал существовать. Этого не случилось бы, если бы советские люди были образованы духовно, с Истинной верою в Бога, которая побеждает пороки.

Далее кинофильм: "Перстень из Амстердама", советский детектив. Как вербовали советских людей? Сюжет основан на реальных событиях. Особое внимание - 57 минуте фильма: