В России на 3-d принтере напечатали первый жилой дом

В городе Ступино Московской области напечатан первый дом по технологии мобильной 3D-печати. Компания Apis Cor и ГК ПИК успешно завершили проект, анонсированный в декабре 2016 года.

Как сообщают авторы проекта, стоимость строительства отпечатанного дома составила 593 568 рублей, или примерно 16 тыс. рублей за квадратный метр, и это учитывая, что партнёры предоставили самые качественные материалы, а у здания по проекту не самая привычная форма.

Указанная стоимость включает все работы по реализации проекта «под ключ»: работы и материалы для изготовления фундамента, крыши, внешних и внутренних отделочных работ, утепления стен, установки окон, а также полов и натяжных потолков.

Квадратный дом с использованием материалов средней ценовой категории будет обходится и того дешевле — 13 тысяч рублей за квадратный метр.

НА ЧЕМ СЭКОНОМИЛИ В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННОЙ СТРОЙКОЙ

Так как принтер печатает самонесущие стены и перегородки, его применение позволяет экономить до 70% на возведении коробки здания по сравнению с традиционными методами строительства, например, с блочным методом, ведь каждый блок приходится выкладывать, подпиливать и выравнивать. А ещё нужно регулярно привозить на строительную площадку необходимый инвентарь, инструмент, заменять его при поломке, подвозить материалы, контролировать строителей. Чаще возникает риск человеческой ошибки, а сроки строительства стандартного коттеджа в среднем занимают до двух месяцев.

Видео строительства: