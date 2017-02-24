Сводки от ополчения Новороссии 24 февраля 2017

ЛНР: сводка за сутки с 22 на 23 февраля

Видео от Народной Милицией ЛНР.

Украинские каратели с 22 на 23 февраля 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82-мм, БМП-1,2, АГС, СПГ, РПГ и стрелковое оружие.

Пять раз обстрелу подвергся район села Калиново, киевские силовики применяли 120 мм и 82 мм минометы, оружие БМП-1, АГС, СПГ и стрелковое оружие.

Из 82 мм минометов, оружия БМП-2, АГС и СПГ три раза были обстреляны позиции в Калиновке, огонь велся с направления населенного пункта Луганское.

Позиции в районе Логвиново были обстреляны два раза из 82 мм миномета и СПГ. Также киевские силовики обстреляли район населенного пункта Лозовое.

Потерь среди бойцов Народной милиции нет.

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В ДНР поврежден жилой дом из-за обстрела ВСУ

Жилой частный дом в горловском поселке Зайцево получил повреждения накануне в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщает Русская Весна

«Вчера в районе 15:00 украинские военные обстреляли поселок Зайцево. В результате обстрела прямым попаданием поврежден дом в центре поселка по улице Загорского, 50», — заявил Приходько.

По его словам, жертв и пострадавших в результате обстрелов не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что украинские военные за сутки более 700 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Под огонь ВСУ попали 14 населенных пунктов

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Командование НМ ЛНР поздравило военнослужащих на передовой с Днем защитника Отечества

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Командование Народной милиции ЛНР поздравило военнослужащих на передовой с профессиональным праздником Днем защитника Отечества и наградило орденами и медалями за мужество и патриотизм.

«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. За ваш доблестный труд, за вклад в защиту Родины, за мужество и патриотизм сегодня мы наградим вас орденами и медалями. Это благодарность от всего народа ЛДНР», — сказал главнокомандующий.

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Персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуируется из-за обстрелов ВСУ

Руководство Донецкой фильтровальной станции приняло решение об остановке работы предприятия и эвакуации персонала. Об этом пишет ДАН со ссылкой на гендиректора коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олега Мокрого.

«Нет больше сил это терпеть. Если мы сейчас не выведем людей, мы их потеряем. Поэтому работу станции мы останавливаем, и будем эвакуировать людей», — сказал руководитель ДФС.

Станция минувшей ночью попала под шквальный огонь, зафиксированы многочисленные попадания в здания.

ДФС находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент оккупированы силовиками Украины. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.

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Боевики «АТО» обстрелом повредили помещение с хлором на Донецкой фильтровальной станции

Донецкая фильтровальная станция минувшей ночью в очередной раз попала под обстрел, зафиксированы повреждения на территории предприятия, в том числе, в помещении с хлором.

Об этом сообщил генеральный директор коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый, пишет ДАН.

«У нас на ДФС было шесть попаданий в здания. Был прилет в склад хлора, административные помещения, резервуары. Обстрел продолжается», — сказал он.

Он добавил, что персонал станции на протяжении ночи прятался в бомбоубежище.

ДФС находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент оккупированы силовиками Украины. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Золотые слова главы ДНР

фото из открытых источников

Уже несколько дней снова и снова просматриваю фрагмент встречи глав донбасских республик с Александром Хугом и восхищаюсь словам Александра Захарченко.

“Я прошу прощения. Мы должны сделать следующее: обеспечить безопасность нашим государствам, безопасность нашим жителям и больше мы никому ничего не должны”, – жестко заявил Захарченко. Достойный ответ главы государства.

Воистину, “Донбасс никто не ставил на колени”… И сегодня, живя под постоянными обстрелами, погибая в боях, теряя под бомбежками мирное население, жители региона продолжают строить новое государство, не виляя в пример нынешней киевской власти, перед странами ЕС и США хвостиком. Не прогибаюсь перед каждым за маячивший на горизонте целковый. И они обязательно выстоят, одержат победу над фашиствующей Украиной, пришедшей стереть с лица земли жителей Донбасса.

Александра Донцова

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Донбасс: ВСУ 18 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 18 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Наиболее интенсивным обстрелам подверглись окрестности населенного пункта Калиново. Силовики вели огонь из 120 и 82-миллиметровых минометов и различных типов гранатометов.

Под минометный обстрел также попали окрестности поселка Логвиново.

Кроме того, из минометов, орудия боевой машины пехоты и гранатометов были обстреляны позиции Народной милиции вблизи населенных пунктов Смелое, Молодежное, Калиновка и Лозовое.

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Киевская хунта проводит вертолетные учения в Херсонской области

Киевская хунта проводит вертолетные учения на военном аэродроме в Херсонской области. Об этом сообщил Алексей Журавко на своей странице в Facebook, а также разместил видео, на котором зафиксированы полеты Ми-8.

«Ротация на херсонском военном вертолетном аэродроме продолжается. Учения проходят каждый день.», — пишет он.

По его словам, в Чернобаевку прибыли Ми-8 из Львовской области, а ранее подвозились к вертолетам боеприпасы.

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23 февраля на передовой армии ДНР

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Военнослужащих армии ДНР, которые в свой профессиональный праздник находятся на передовой, поздравили женщины-депутаты и передали им скромные гостинцы.

«Цель сегодняшней поездки простая и банальная. Это, конечно, поздравить наших товарищей, сослуживцев с сегодняшним днем. Приехали мы на передовую для того, чтобы передать от женщин-депутатов маленькие скромные гостинцы. Вот сейчас в другое большое подразделение прибудет фура с едой. В общем сегодня у ребят будет праздник живота как говорится», — сказал мужчина.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ обстреляли электросети ЛНР, обесточив две шахты и заблокировав под землей 58 шахтеров

Киевские силовики обстреляли поселок Южная Ломоватка (Брянка), в результате чего повреждена электроподстанция, питающая шахты «Ломоватская» и «Вергелевская». На момент обстрела под землей находились 58 горняков.

На место аварии оперативно прибыли бригады РЭС и МЧС ЛНР. Ведутся восстановительные работы. Жертв и пострадавших нет.

Известно, что в результате оперативной работы РЭС и МЧС ЛНР уже восстановлено энергоснабжение Вергулевки, Южной Ломоватки и Анненки. Также, все шахтеры, которые были заблокированы в двух обесточенных шахтах, подняты на поверхность.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 23.02.2017

— Российские планы размещения дивизии на Курилах возмутили Японию

— Иракские военные полностью освободили аэропорт Мосула от боевиков

— Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел ВСУ

— ОБСЕ решила увеличить число наблюдателей на Украине

— В Женеве проходят межсирийские переговоры

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