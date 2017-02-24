Сталин не ушел в прошлое, Сталин жив в сердцах и умах русского народа

Сталин вышел на первое место в списке самых великих людей человечества

Я напомню их. Вот они:

Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных д своих льгот:

Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает о колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:

Из речи У.Черчилля в Палате лордов 21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения И.В.Сталина:

«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь.



Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить.



Сталин, прежде всего, обладал большим чувством сарказма и юмора, а также способностью точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал только сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех времён и народов.



Сталин производил на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, встали и, странное дело, почему-то держали руки по швам.



Он обладал глубокой, лишённой всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Сталин был непревзойдённым мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения. В самые трудные моменты, а также в моменты торжества, он был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих и заставил нас, которых открыто называл империалистами, восстать против империалистов.

А вот, что сказал о Сталине Шарль де Голь:

Сталин не ушёл в прошлое – он растворился в будущем".

Абсолютное большинство демократических историков России до сих пор считает, – сказал Гудков, – что Сталин не останется в истории, а если и останется, то только в работах профессиональных историков и всегда в самом негативном контексте. Сегодня же Сталин выходит на первое место в списке великих людей всех народов и стран.”По поводу этого феномена общественного мнения россиян на ряде каналов ТВ России прошли политизированных шоу, участники которых пыталось хоть как-то объяснить все растущую популярность личности Сталина не только в России, но и во всем мире.И единого мнения на этот счет нет ни у кого, ни у политиков, ни у историков, ни у общественных деятелей. Кроме одного: русский народ, мол, не готов к демократии, потому что является рабским по натуре и соскучился по плетке на своей спине.Но лично у меня это объяснение есть. Есть потому, что для меня Сталин – это олицетворение государственной справедливости для трудового народа самого большого государства в мире, попытавшегося построить новые человеческие отношения без эксплуатации человека человеком.И я позволю себе напомнить бывшим гражданам Советского Союза, чем была Советская власть, власть Сталина, для каждого гражданина СССР. Она была властью, которая помогала своим гражданам жить, потому что каждый гражданин своей страны имел право на многие, премногие социальные блага. Те самые блага, которые гражданам нынешней России даже и не снятся.Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в намеке. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства. Государства рабочих и крестьян.Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.Добавлю еще несколько слов о Сталине самого ярого его врага:

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com