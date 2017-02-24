Спасибо, жиды, за 23 февраля! Вы сами себе могилу роете!

Если в России 23 февраля народ в массе своей дружно отмечал "День защитника Отечества", то на Украине 100%-еврейское руководство этой страны решило устроить славянскому населению Донецкой народной республики — АНТИПРАЗДНИК!

Пётр Порошенко, Арсений Яценюк, Владимир Гройсман.

Вы представляете себе! Территорию ДНР, 14 населённых пунктов и дома мирных жителей еврейский Киев обстрелял 23 февраля более 700 раз из различных видов вооружений!!!

Сводка за 23 февраля 2017 года:

"Украинские силовики за прошедшие сутки более 700 раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР, обстрелы велись из тяжелых арторудий, минометов и зенитных установок. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Украинская сторона «поздравила» нашу Республику обстрелами с применением запрещённого вооружения, — сказал замкомандующего. — За прошедшие сутки ВС Украины 706 раз обстреляли территорию ДНР. Шесть раз применялась тяжёлая артиллерия калибром 152 мм, миномёты различного калибра – 185 раз, БМП – 78, зенитные установки, гранатомёты и стрелковое оружие – 437 раза».

Басурин уточнил, что под огонь ВСУ попали 14 населённых пунктов. В частности, это горловские посёлки Зайцево, Гольмовский, Озеряновка; Ясиноватая и её окрестности; Жабичево и Спартак в пригородах Донецка, район бывшего аэропорта, а также жилые массивы на западной окраине столицы; сёла Ленинское, Коминтерново, Саханка и Октябрь на юге Республике.

«Огонь вёлся преимущественно по позициям наших войск и объектам жизнеобеспечения», — подчеркнул представитель командования.

Ранее сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция сегодня утром попала под обстрел, повреждения получило здание фильтров на территории предприятия. По сообщению директора компании «Вода Донбасса» Олега Мокрого, на водоснабжение региона это не повлияло, станция продолжает работать в штатном режиме".

Источник.

Хочу напомнить, что за памятным всем Холокостом славян в Одессе 2 мая 2014 года стоят не просто какие-то обезличенные "еврейские подонки", а известные высокопоставленные персоны, включая скандально известного олигарха, жидобандеровца Игоря Коломойского, который является важной персоной не только для Объединённой Еврейской общины Украины, но и для всей еврейской религиозной конфессии — иудаизма.

Кто такой олигарх Игорь Коломойский, отстроивший в Днепропетровске для себя и других иудеев огромную синагогу (самую крупную в мире!), особо представлять не нужно. Это очень известная одиозная фигура.

О том, что к сожжению людей заживо 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе непосредственно причастен И.Коломойский, проговорились ещё в том же году его близкие друзья. (Об этом следующая видеозапись). А ему всё — как с гуся вода!

И вот вчера, 23 февраля, в "День защитника Отечества", наверное, чтобы поиздеваться над славянским населением Украины, проживающим на территории ДНР, еврейский Киев устроил им антипраздник, подвергнув обстрелу из различных видов оружия сразу 14 населённых пунктов...

В этой связи, я хочу напомнить Объединённой Еврейской общине Украины три факта из не столь далёкой истории.

Только 3 факта и ничего личного!

ФАКТ ПЕРВЫЙ.

Видный политический деятель царской России В.В. Шульгин (1878-1976 гг.) оставил свидетельства очевидца, которые неопровержимо доказывают, что главной движущей силой октябрьского государственного переворота 1917 года в Российской Империи были евреи, а финансировали эту революцию — заокеанские еврейские банкиры.

Евреи повели тогда за собой российский народ под лозунгами "Свобода, равенство и братство!" Троцкий и Ленин, их лидеры, обещали также и другое: "Землю — крестьянам, фабрики — рабочим, власть — советам!"

Всё это оказалось тогда жутким обманом. Никакой земли крестьяне от первых большевиков не получили, равно как и рабочие не получили фабрики в свои руки. А в Советы народных депутатов тогда понабились сплошь евреи, и они устроили такую вакханалию, что дело закончилось кровопролитной Гражданской войной, которая длилась 4 года, прокатилась волной по всем уголкам и весям бывшей царской России, включая, естественно, и Украину, и закончилась смертью многих миллионов людей.

Известный русский политический и общественный деятель, публицист, депутат Второй, Третьей и Четвёртой Государственных дум Российской империи Василий Витальевич Шульгин 8 октября 1919 года в газете «Киевлянин» опубликовал статью, в которой он рассказал, как чувствовали себя местячковые жиды в самом сердце Украины — городе Киеве, после того, как их братья по крови пролили буквально реки славянской крови...

Статья имела очень точное название «Пытка страхом». Вот её полный текст.

«По ночам на улицах Киева наступает средневековая жуть. Среди мёртвой тишины и безлюдья вдруг начинаются душераздирающие вопли. Это кричат жиды. Кричат от страха. В темноте улицы где-нибудь появится кучка пробирающихся людей со штыками, и, завидев их, огромные пятиэтажные, шестиэтажные дома начинают выть сверху до низу. Целые улицы, охваченные смертельным ужасом, кричат нечеловеческими голосами, дрожа за жизнь.

Жутко слышать эти голоса послереволюционной ночи. Конечно, страх этот преувеличен и приобретает с нашей точки зрения нелепые и унизительные формы. Но всё же это подлинный ужас, настоящая «пытка страхом», которой подвержено всё еврейское население.

Власть, поскольку это в её силах, борется за то, чтобы не допустить убийств и грабежей. Русское же население, прислушиваясь к этим ужасным воплям, исторгнутым «пыткою страхом», думает свою думу.

Оно думает о том, научатся ли в эти страшные ночи чему-нибудь евреи.

Поймут ли они, что значит разрушать государства, не ими созданные?

Поймут ли они, что значит добывать равноправие какой угодно ценой?

Поймут ли они, что значит по рецепту «великого учителя» Карла Маркса натравливать класс на класс?

Поймут ли они, что такое в России осуществление принципа народовластия?

Поймут ли они, что им надо сделать сейчас?

Будут ли во всех еврейских синагогах всенародно прокляты все те евреи, которые приложили руку к смуте?

Отречётся ли толща еврейского населения с той же страстностью, с какой она нападала на старый режим, от созидателей «нового»?

Будет ли еврейство, бия себя в грудь и посыпая пеплом голову, всенародно каяться в том, что сыны Израиля приняли такое роковое участие в большевистском бесновании? <...>

Или же всё останется по-старому, и после страшных ночей, проведенных в смертельном ужасе, по-прежнему будет создаваться «Лига борьбы с антисемитизмом», своим нелепым отрицанием совершенно ясных фактов разжигающая антисемитские чувства?

Перед евреями две дороги: первая — признать и покаяться. Вторая — отрицать и обвинять всех, кроме самих себя. От того, какой дорогой они пойдут, будет зависеть их судьба.

Ужели же и «пытка страхом» не укажет им верного пути?»

(В.В. Шульгин. «Что НАМ в НИХ не нравится», Национальная Республиканская Партия России (НРПР), издательство «Хорс», 1992, с. 81-82).

Будем ли мы теперь удивляться, почему спустя несколько десятилетий после той великой Октябрьской "жидовской революции", совершённой как в России, так и на Украине, украинцы припомнили им это и при первой же возможности устроили евреям уличный погром?!

Этот еврейский погром случился 30 июня 1941 года, в первый же день, когда войска Гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны вошли на территорию Украины.

ФАКТ ВТОРОЙ.

"Кто убивал евреев во Львове?"

Львовский погром, 1941 год. Ниже представлена подборка фото города Львова в первые три дня немецкой оккупации. Немцы вошли в город 30 июня 1941 г. В тот же день фракция Бандеры в ОУН провозгласила во Львове создание независимого украинского государства — союзника "национал-социалистичной Велико-Немеччины". Приход освободителей в Галицию, провозглашение независимости (хотя немцы и не поддержали эту идею), вызывали большой душевный подъём у местного украинского населения.

В городе три дня шли галичанские народные гуляния в форме еврейского погрома 30.06 — 2.07.1941 г.

Погром был организован немцами совместно с бандеровской "украинской народной милицией". По замыслу авторов еврейский погром во Львове был акцией "самоочищения" и мести "жидо-большевикам" со стороны угнетенных ими народов, которым доблестная немецкая армия принесла свободу.

На фото ниже — сцены уличного насилия, забивания камнями, палками, унижения женщин путём публичного раздевания, издевательств в форме мытья тротуаров, маршей на коленях и с поднятыми руками по улицам, сцены сгона евреев бандеровской милицией на работы в бывшие тюрьмы НКВД, где после различных издевательств их расстреливали во внутренних дворах.

Общее число жертв погрома оценивается от 4 до 7 тысяч человек.

Еврейку избивают на улице.

В ход идут палки и камни.

Еврейская девушка и пожилая еврейка среди толпы погромщиков.

Одно из наиболее жутких фото львовских погромов 1941 года.

Эту же еврейку украинец избивает палкой.

Ключевым участником погрома была бандеровская "народная милиция", созданная в первый же день прихода немцев. На фото — бандеровский милиционер с повязкой издевается над еврейской девушкой — её заставляют идти по улице на коленях и с поднятыми руками.

Один из персонально идентифицированых участников погрома — член украинской "милиции" некто Ковалишин.

Раздевали не только женщин.

Издевательство путем публичного мытья тротуаров. Как в Вене в 1938 году на погроме в честь аншлюса.

Украинские нацисты конвоируют евреев на работу в бывшую тюрьму НКВД.

На погром как на праздник — свидомый галичанин одел костюм, галстук и пошёл бить ногами пожилого еврея.

Избитого ногами мужчину с фото выше — утаскивают. Немец-часовой не вмешивается, "акция самоочищения" всё-таки.

В тюремном дворе. Бандеровец с повязкой сторожит приведенных на экзекуцию.

Закономерный финал:

Это фото СМИ часто выдают за фото "жертв НКВД", вырытых из могил, однако, на самом деле это жертвы еврейского погрома. Для жертв НКВД, якобы, только что выкопанных из земли, тела слишком чистые, без признаков разложения, на одном из убитых (мужчина в белой рубашке в центре) одеты подтяжки, на его соседе справа — поясной ремень. У заключённых, прошедших тюрьму НКВД, этих вещей быть не могло.

Итак, эти страшные кадры — наша история. История не имеет сослагательного наклонения, она такова, какова она есть. Источник.

ФАКТ ТРЕТИЙ.

В 1991 году именно евреи, а не кто-то иной, приняли самое деятельное участие в разрушении СССР.

Именно евреи нанесли тогда максимальный урон моей Родине и развалили мою страну изнутри.

Сейчас они, конечно, кричат, что, дескать, ОНИ СПАСАЛИ МИР ОТ КОММУНИЗМА! Но, позвольте спросить, кто их уполномачивал это делать???

Всему российскому народу они тогда нагло врали, что делают ПЕРЕСТРОЙКУ, и ни про какую войну с коммунизмом ни одна еврейская сволочь даже не проговорилась тогда ни единым словом!

Если бы советские люди это услышали от них, никто бы за этими жидами тогда не пошёл, более того, их бы всех просто разорвали на части.

А сейчас, когда власть оказалась в их руках, они стали смелыми и рассказывают всему миру, какие они герои!

И бывший президент СССР М. Горбачёв, и главный приватизатор общенародной собственности А. Чубайс признаются сейчас в том, что они разваливали СССР изнутри, чтобы уничтожить ненавистные им коммунизм и Коммунистическую партию Совесткого Союза!

Вот лишь пару таких свидетельств. Это, конечно, невероятно, но факт: последний Президент СССР Михаил Горбачёв сегодня открыто, не таясь, рассказывает всем, что он шёл к высшей ступени власти в стране только с одной целью – разрушить социалистическое государство, уничтожить коммунистическую партию и принести в Россию ценности Запада.

Мы все знали его как Михаил Горбачёв, а для евреев он был Мойша Гарбер. Мы все знали его как Михаил Горбачёв, а для евреев он был Мойша Гарбер.

Вот речь этого иуды на семинаре в Американском университете в Турции.

«Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена всё время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал все более и более высокое положение в стране. Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не могу отступить от поставленной цели. А для её достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических странах… Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают А.Н.Яковлев и Э.А.Шеварднадзе, заслуги которых в нашем общем деле просто неоценимы. Мир без коммунизма будет выглядеть лучше. После 2000 года наступит эпоха мира и всеобщего процветания. Но в мире еще сохраняется сила, которая будёт тормозить наше движение к миру и созиданию. Я имею в виду Китай...» (Газета «USVIT» («ЗАРЯ») №24, 1999 г., Словакия).

Этот моральный урод напрочь забыл, что именно под руководством КПСС советские люди победили гитлеровский фашизм и спасли тем самым миллионы евреев от уничтожения.

Ни одна страна мира не могла справиться с коричневой чумой ХХ века — гитлеровским нацизмом, только СССР, его народ, его идеология и его оружие смогли совершить эту Победу.

А вот что недавно сказал в своём интервью А. Чубайс, с назначения которого на должность главы Госкомимущества в 1991 году началась так называемая «приватизация» – отрытая стадия разрушения евреями СССР.

"Мы (евреи – примечание А.Б.) занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи и с разной ценой. Мало кто это понимает на Западе, – открыто говорит Анатолий Чубайс, являющийся с 2008 года главой государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», а с 2011 года – председателем правления ОАО «РОСНАНО». Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какого-нибудь Джефри Сакса, который пять раз менял свою позицию по этому поводу и докатился в итоге до того, что следует отменить приватизацию и начать всё заново. Для него в соответствии с западными учебниками – это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируются затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы, переданные государством в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого, дёшево, бесплатно, с приплатой – двадцатый вопрос! Двадцатый! А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России – это необратимость. Это необратимость! Точно также, как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук «красных» решение об остановке приватизации в России, точно также как каждым следующим своим шагом мы двигались в том же самом направлении. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Мы решали совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Она (приватизация) решала тогда главную задачу – остановить коммунизм! Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью. Мы решили её с того момента, когда в 1996 году на выборах Г. Зюгангов отказался от лозунга «национализация частной собственности». Отказался не потому, что он любил частную собственность, а потому, что он понимал, что, если хочешь власть в этой стране получить, безумие пытаться отнимать назад. У тебя у самого отнимут так, что тебе мало не покажется! Этим самым мы заставили его, независимо от его желания, играть по нашим правилам – ровно то, чего и надо было добиться!" (Не только послушать, но и посмотреть это интервью А.Чубайса можно ЗДЕСЬ).

Хочется после всего этого ещё раз процитировать слова Василия Шульгина, написанные в 1919 году, когда именно евреи-большевики насаждали на территории бывшей Российской Империи коммунистическую идеологию и практику.

"Будет ли еврейство, бия себя в грудь и посыпая пеплом голову, всенародно каяться в том, что сыны Израиля приняли такое роковое участие в большевистском бесновании? Или же всё останется по-старому, и после страшных ночей, проведенных в смертельном ужасе, по-прежнему будет создаваться «Лига борьбы с антисемитизмом», своим нелепым отрицанием совершенно ясных фактов разжигающая антисемитские чувства?"

Как мы видим, евреи породили коммунизм, они же его потом и уничтожили, когда он стал не таким, как им хотелось бы его видеть. А то, что десятки миллионов русских людей были уничтожены в ходе этого великого эксперимента, их совершенно не волновало и не волнует до сих пор.

Неужели евреи никогда не раскаются и не покаются за содеянное? Или они думают, что их победа над "гоями" и разумом человеческим окончательная и бесповоротная?

9 октября 2012 г. Мурманск. Антон Благин

ИСТОЧНИК.

В продолжение этой темы я хочу предложить несколько своих свежих публикаций:

Ссылка на прочтение статьи: https://cont.ws/@antonblagin/526894

Ссылка на прочтение статьи: https://cont.ws/@antonblagin/503899

Ссылка на прочтение статьи: https://cont.ws/@antonblagin/509985

24 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин