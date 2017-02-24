Социальный эксперимент: можно ли верить СМИ? [Обманутая Россия]

Во все времена и эпохи цивилизация доходила до тупика в угнетении обездоленных и они, объединившись, вставали на свою защиту. И делали они это без господства СМИ, объединяясь из уст в уста на огромных просторах стран, их двигало одно чувство — любовь человека к свободе. В настоящее время люди не могут объединиться, их просто водят за нос СМИ, не объединяя, а разъединяя людей, которым они преподносят иллюзорную и противоречивую картину мира. Людьми по сути руководят ТВ и газеты, то есть те, кто их содержит. А это — как раз управление через обман... Подробнее: http://za.ladu-rus.ru , Источник: http://lada-rus.ru

Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных тем...

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В рамках проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь.

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Ложь и клевета релегиозных СМИ со слов Википедии о Николае Левашове

Для того, чтобы захватить и удерживать власть над миром, социальным паразитам и их слугам – мировой финансовой мафии – необходимо постоянно заниматься обманом всех нас, т.е. идеологической и информационной войной.

Эта война в основном заключается в сокрытии правды и широкой пропаганде удобной для паразитов лжи, т.е. в создании совершенно ложной реальности, не имеющей ничего общего с действительностью. Именно поэтому во всех СМИ есть, как они любят себя называть, «независимые журналисты», которые врут нам обо всём на свете – о нашем якобы «тёмном и дремучем» прошлом, о нашем «безбедном» настоящем, и о нашем «светлом и демократическом» будущем.

Такие же «независимые» жрецы лжи и обмана есть не только в СМИ. Практически во всех жизненно важных частях социального организма на ключевых постах расставлены агенты влияния паразитов: в науке, в медицине, в образовании, в культуре и искусстве, не говоря уже об изначально созданных паразитами религиозных структурах разного рода. Массовость и поразительная однонаправленность деятельности этих старателей исключительно во вред России, наталкивает на нехорошую мысль о неслучайности всего происходящего в этой области бытия.

От того, насколько быстро мы выведем на чистую воду и обезвредим агентов созданной паразитами системы, зависит, как скоро наука выйдет из тупика; медицина начнёт лечить, а не калечить; образование будет просвещать, а не зомбировать догмами; культура – возвышать, облагораживать и восхищать, а не превращать в животных; а религия останется только в книгах по истории философии…

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова