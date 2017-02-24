Сколько крейсеров из Звёздных Войн произведут на Земле. Правдозор

Самый популярный фильм про космос, это конечно же Звёздные Войны. В Звёздных Войнах показаны одни из самых больших космических кораблей, которые по размеру можно сравнить с городами, а самые крупные корабли, даже с мегаполисами. Флот Республики или Империи настолько велик, что для производства кораблей используются многочисленные вулканические планеты, состоящие из магмы – с обильным содержанием расплавленных металлов.

Но мы постараемся подсчитать сколько бы мы смогли построить таких грандиозных космических кораблей на нашей планете Земля уже сейчас.

Самые крупные корабли в ЗВ это «Звёздные суперразрушители типа Палач», а основные крейсеры Империи «Звёздные разрушители тапа Имперский II».

Все технологии для производства и запуска таких кораблей с Земли у нас уже есть, вот только в гиперпространство мы их не сможем выводить, но не потому что его нет, а потому что учёным его ещё пока никто не заказал.

И так, нам известна длинна Звёздного разрушителя типа Имперский II, это 1600 метров и состоит его корпус из стали, алюминия и титана.

Близкого к этому из Земного транспорта, у нас ничего нет, но это не беда. Возьмём для сравнения самый лучший в Мире самолёт, разумеется же это советский сверхбольшой реактивный транспортировщик космического челнока «Буран» АН-225 «Мрия». Он и ныне является самым большим и тяжёлым самолётом в Мире. Его длина 84 метра, а вес 250 тонн.

Если, для примера, перенести технологии нашего АН-225 для приближения к Разрушителю Имперский II, увеличив размер самолёта до 1600 метров, то его масса, изначальная 250 тонн, увеличится до 1727675.2 тонн, округлим для простоты до 2 млн тонн. Т. е. Имперский II на земных технологиях весит, не меньше 2 млн. тонн, а в снаряжённом состоянии в два раза больше, т. е. 4 млн. тонн.

Откуда нам на Земле выбрать столько ресурсов, в случае НЕОБХОДИМОСТИ, для производства этих космических крейсеров? А вот откуда, к этому моменту, на нашей планете было произведено чуть более 1 млрд легковых автомобилей для гражданских нужд. Это количество характеризует некую мощность нашей промышленности, которую можно занять для производства нужных нам крейсеров. Легковые автомобили не являются обязательным благом, но берут на себя огромную часть ресурсов. В случае необходимости, мы можем произвести ещё столько же автомобилей, либо пустить в ход эти – пусть африканцы продолжат голодать, а либералы плакать, но необходимость, есть необходимость. Легковой автомобиль чаще всего весит 1 тонну, т. е. из 1 млрд автомобилей, получится 1 млрд тонн материалов. Но в авиапромышленности в основном используется алюминий, а в автомобилях железо. К счастью для нас, самым распространённым металлом на планете Земля является не железо, как думают все люди, а именно алюминий. Алюминий вообще везде, мы по нему ходим и мы даже живём в алюминиевых домах и это не бред, потому что алюминий это составляющая часть глины, цемента, всяких камней и прочих веществ.

Получается что мы можем произвести целых 500 штук таких крейсеров как Звёздный разрушитель Имперский II. И все эти 500 штук будут валяться у нас на Земле, потому как поднять их на орбиту это совсем другая задача.

«Звёздные суперразрушители типа Палач» вообще 19000 метров длиной и если наш АН-225 экстраполировать к такой длине, то его вес будет более 3 млрд тонн, что в 3 раза больше наших возможностей.

Произвести 500 звёздных разрушителей это одно, а вот поднять их в космос совсем другое, это ещё дополнительные колоссальные ресурсы. Чтобы запустить на Низкую Околоземную Орбиту полезную нагрузку в 10 тонн, вся конструкция ракеты носителя должна быть 50 тонн плюс ещё около 500 тонн топлива. Наш крейсер в снаряжённом состоянии весит 4 млн. тонн, значит вся конструкция ракеты-носителя вместе с крейсером будет весить 20 млн. тонн + 200 млн. тонн топлива. Учитывая эту необходимость, мы сможем запустить не более 50 звёздных разрушителей на НОО, откуда они отлетят уже своим ходом и рассеются по Галактике.

В мире ежегодно добывается всего 4.3 млрд тонн нефти. Допустим, что для проекта мы можем увеличить добычу на 30% это 1.3 млрд тонн, из них только 30 % веса придётся на произведённый из нефти керосин, а это не более 400 млн тонн, т. е. за год можно обеспечить запуски 2 крейсеров. А на все 50 уйдёт 25 лет.

Как видим по этой прикидке ресурсов для такого грандиозного проекта нам хватит, но помимо них, есть ещё и проблемы политической воли. Когда-то у СССР и России была космическая станция Мир, но она была затоплена 23 марта 2001 года. Это был один из актов политической кастрации России. У США есть космический телескоп Хаббл, в котором намеренно было испорчено главное зеркало, прочитайте в интернете как именно, а заказ на дублирующее зеркало был отменён. Хаббл весит всего то на всего 12,5 тонн и вертится на НОО, куда такой груз могут забросить не самые дорогие ракеты носители. Запуск 12,5 тонн на НОО это обычный рядовой режим запуска спутников. Россия щёлкает такие заказы для ЕС как орешки. Более того наш русский завод ЛЗОС делает зеркала для телескопов из волшебного материала Ситалл СО115М, благодаря чему можно произвести телескоп гораздо большего качества чем Хаббл за небольшие деньги. Это не делается лишь исключительно из-за отсутствия политической воли руководителей России, т. к. они сразу получат преимущество в пропаганде перед Западом, а это для нас смерти подобно, нам за это отключат VISA, MASTERCARD и интернет.

С финансовой точки зрения проблем ещё больше. Вывод на НОО 1 кг груза стоит минимум 3000 долларов. А у нас один кораблик весит 4 млн тонн и его подъём обойдётся в 12 трлн долларов, + сам корабль обойдётся в столько же, итого 24 трлн долларов. ВВП всего мира, кстати, 120 трлн. долларов, а это всего лишь 5 крейсеров. Долг США всего 20 трлн долларов, почти 1 корабль. Чтобы с финансовой точки зрения сравняться по скорости с накоплением топлива для запуска 50 крейсеров и уложиться в 25 лет, надо увеличить мировой ВВП на 40%. Но вся загвоздка в том, что самые, в кавычках, развитые страны, такие как США, не просто не могут изъят дополнительные средства, но они даже не могут удерживать рост своих долгов, который превысил 100% ВВП. Получилась удивительная ситуация, ресурсы у нас есть, а денег нет. Это значит, что печатный станок ФРС можно усилить в 10 раз и напечатать 1200 триллионов долларов, чтобы хватило на постройку всех возможных 50-и «Звёздных разрушителей» и начать с помощью них распространять библию на инопланетян. А может быть она от них к нам и пришла, тогда отомстить им за библию.