Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2017

Победа в Эль-Баба имеет переломное значение в борьбе с терроризмом

Силы оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) празднуют освобождение города Эль-Баб на севере Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, сообщают РИА Новости.

Генштаб Турции накануне сообщил о завершении зачистки всех кварталов Эль-Баба от террористов в рамках операции «Щит Евфрата», которую проводят турецкая армия и сирийская оппозиция.

Как сообщает агентство, бойцы ССА на улицах города радостно кричат, сигналят, стреляют в воздух, поздравляют друг друга. Некоторые из них возносили молитвы благодарности и совершали намаз на улицах Эль-Баба. Они отмечают, что эта победа является стратегической и имеет переломное значение в борьбе с терроризмом, с одной стороны, и сокрушающим ударом для проекта террористов и тех, кто их поддерживает.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ИГ*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Администрация Трампа: США настроены на урегулирования конфликта в Сирии

США будут использовать два направления при решении сирийского вопроса: урегулирование самого конфликта, в том числе путем борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а также создание безопасных зон.

Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет ТАСС.

«Мы будем использовать два пути: урегулирование (сирийского) конфликта в целом и борьбу с ИГ, а также гуманитарный (путь), который затрагивает создание безопасных зон. Я думаю, мы будем следовать по обоим путям», — пояснил он. Спайсер уточнил, что президент США Дональд Трамп продолжает обсуждать с главами других стран создание безопасных зон в Сирии и финансирование этого процесса.

По словам пресс-секретаря, глава государства «упоминает в разговоре почти с каждым» из мировых лидеров финансирование создания безопасных зон для защиты гражданского населения в арабской республике и обязательства, которые они могут на себя взять в связи с этим. Он указал, что этим вопросом будет заниматься госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Отвечая на вопрос о поддержке странами Персидского залива данного предложения, представитель президента отметил, что они «взяли на себя общее обязательство» по обеспечению финансирования безопасных зон в Сирии. «Большинство глав правительств (стран Персидского залива) взяли на себя общее обязательство по поддержке предложения президента по оказанию помощи в финансировании этого (создания безопасных зон)», — сказал он.

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Россия доставила 1,5 тонны продуктов жителям Пальмиры, вырвавшимся из города

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили продукты в лагерь беженцев из Пальмиры. Об этом пишет Интерфакс, сообщил представитель Центра.

«В лагерь беженцев было доставлено около 1,5 тонны продуктов, в составе которых мука, рис, сахар и мясные консервы», — сказал он.

Лагерь находится в южной части Хомса, в здании бывшей школы. Здесь нашли временное пристанище 160 беженцев из Пальмиры.

Это один из 30 центров для беженцев в Хомсе. Он расположился в районе Баб-Омар, где еще недавно шли ожесточенные бои с боевиками. «Раньше, до войны, это был жилой район. Жизнь текла здесь, как в любом хорошем городе. После того, как пришли боевики, начались бомбежки, все было разрушено. Люди были вынуждены уехать, ситуация сильно осложнилась. То, что вы видите вокруг, как раз результат нахождения здесь боевиков», — сказал бригадный генерал сирийской армии Абдулатиф Альхубари.

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«Ночные охотники» Ми-28 истребляют боевиков ИГИЛ на улицах Мосула (ВИДЕО)

Боевая работа «Ночного охотника» Ми-28 против ИГИЛ попала на камеру американского телеканала ABC News. В кадре ударный вертолет российского производства атакует террористов ИГИЛ*, укрывающихся на улицах Мосула. Ми-28 ведет огонь из 30-миллиметровой автоматической пушки, одновременно отстреливая тепловые ловушки (пиропатроны, нагревающиеся до 2500 – 3000 градусов и являющиеся ложными целями для переносных зенитно-ракетных комплексов). Затем «Ночной охотник» ВВС Ирака наносит удар по боевикам неуправляемыми авиационными ракетами (НАР). Над местами попаданий поднимается черным дым, что свидетельствует о точности атак Ми-28. Читайте также: Охота на ИГИЛ: Кадры точных атак «Ночных охотников» Ми-28 у Пальмиры — вид из кабины (ВИДЕО) *запрещенная Верховным судом РФ террористическая организация

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«Тигры» и ВКС РФ берут под огневой контроль оплот ИГИЛ в Алеппо, уничтожая и беря в плен боевиков (ФОТО, КАРТА)

Армия Сирии при поддержке ВКС РФ продолжает наступление в юго-западном пригороде г. Алеппо и на востоке провинции. Для ИГИЛ* в провинции Алеппо четверг стал тяжелым днем, группировка потеряла несколько поселков в боях с Сирийской армией и ее союзниками вблизи стратегически важного города Дейр Хафер. В восточной части провинции Алеппо правительственные войска перерезали линии снабжения ИГИЛ и взяли их оплот под огневой контроль. В четверг, 23 февраля, правительственные войска захватили ключевой пункт в восточной части Алеппо, практически прижав вплотную террористов к их стратегическому опорному пункту городу Дейр Хафер, расположенному к западу от реки Евфрат и провинции Ракка. Кроме того, с северной стороны «Тиграм» удалось перерезать линию снабжения этого важного города. Штурмовая дивизия Tiger Force освободила поселок РАСМ Аль-Хермель Аль-Хабаз и ударила по позициям террористов у РАСМ аль-Шейх. Вскоре после атаки южного периметра РАСМ аль-Шейх бойцы САА прорвали линию фронта ИГИЛ и заставили бандитов отступить к юго-востоку от селения. Десятки боевиков были убиты во время боев с правительственными войсками в этом районе. А в РАСМ Аль-Хермель Аль-Хабаз три террориста сдались сирийскому спецназу (см. фото). Пленные джихадисты помещены под стражу местных сил безопасности и, как ожидается, предстанут перед судом в ближайшее время или же могут быть использованы при обмене пленными. Таким образом армейцы освободили два населенных пункта к северу от Дейр Хафер, взяв под огневой контроль этот оплот ИГИЛ в провинции Алеппо. Успеху данной операции способствовала поддержка с воздуха ВКС России, которые в течение последних 12 часов непрерывно разрушают оборону ИГИЛ. Таким образом, в самое ближайшее время этот стратегически важный населенный пункт может быть освобожден, что нанесет непоправимый ущерб террористам в Алеппо. Армия Сирии продолжает начатое вчера наступление в Западном Алеппо Практически одновременно с боями на востоке, в западном пригороде Алеппо точными ударами ВКС России были были уничтожены более 20-ти террористов из «Ахрар аш-Шам» и «Бригады Аль-Хурья» в районе научно-исследовательского центра, передает арабское агентство AMN. Авианалет российской авиации дал возможность Сирийской армии стремительно атаковать это район и взять под контроль упомянутый центр. Падение данного района несет большую угрозу для бандформирований, делая их все более уязвимыми для атак САА. Также армейцы продолжают продвигаться в районе Жамиат аль-Захраа на северо-западе Алеппо, захватив здесь несколько объектов. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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