Реклама Nike, продающая гендерную революцию

Наглядный пример технологии постепенного переформатирования сознания населения, путём смещения акцентов и замены старых образов (песня «из чего же») на новые, содержащие совсем другие смыслы и модели поведения, несвойственные статистическому большинству женщин. Подобный подход к рекламе своего товара, когда в первую очередь продвигается не сам бренд, а некий новый образ мыслей, очень часто используется в рекламных роликах крупных корпораций.

Детальный разбор рекламного ролика Nike от наших читателей:

Почему я считаю, что это не маркетинг одежды: в клипе показан процесс становления сильной девочки. Я на предприятиях много изучаю бизнес-процессы и способен отличить процесс от хаоса.

1. Показывается, что сначала девочка говорила то, что надо было говорить (при этом общество одобряло её поведение), но, видимо, внутри неё уже было желание измениться. Такое желание навязывалось на протяжении всей её жизни через мультфильмы о «сильных» женщинах, которые с одного удара могут отправить мужика в нокаут.

2. Далее наступает момент в жизни девочки, когда кто-то другой подает ей «сигнал»: «Время пришло, пора показать, что ты думаешь на самом деле».

3. После сигнала девочка переворачивает всё с ног на голову. Теперь у неё другие ценности (общество шокировано). Теперь она говорит по-другому. В словах девочки только короткие программные реплики: из железа, из стремлений, из самоотдачи и сражений…

4. А потом она показывает, на кого она теперь равняется – сильные и мускулистые женщины. Общество уже затемнено, теперь оно не имеет значения. Девочка откололась от этого общества и теперь не является его частью.

5. Далее к главной героине присоединяются другие девочки и их программные лозунги приобретают силу хора. Это способствует еще более настоятельной записи в подсознание. Клип показывает зрительницам у экрана, что остальные девчонки тоже присоединяются к этой бунтарке, и процесс становится лавинообразным. Вместе с музыкой это наглядная реализация технологии НЛП, в данном случае основанная на ассоциации себя с персонажами на экране.

Музыка сама по себе способна доносить до подсознания настроение, которое способно влиять на поведение. А женщины в силу своей эмоциональности очень податливы музыке. Многие женщины (иногда и мужчины) управляют своим настроением через музыку, т.е. самостоятельно они уже не могут создать себе настроение, и им нужна помощь из вне… Так вот, музыка в этом клипе – то спокойная, то сильная и волнующая. И такими перепадами музыка подчеркивает значимость программирующих слов.

6. И вот девочке подают футбольный мяч – она его ловит. Футбольный мяч – это символ дворовых пацанов второй половины 20 века. Это чисто мужской атрибут. Но девочка ловит мяч без особых проблем. Общества при этом уже не существует.

7. Прошли мгновения, и девочка теперь в другом обществе. В обществе таких же как и она. Они играют в футбол на снегу! Даже пацаны 20 века не часто решались на такое! От нее сейчас зависит игра, она ставит мяч и готовится к удару. И тут видеоролик меняется. Режиссер намеренно не показал процесс пинка по воротам, так как это бы означало – гол! Это бы значило, что режиссер нам сказал бы: «Мы вас переделали! Теперь ваши гендерные роли перевернуты с ног на голову! Теперь 23 пола – это часть вашей жизни» Но этой сцены нет, так как переделка в глобальном смысле еще не закончена.

8. Дальше на черном экране надпись: «Ты сделана из того, что ты делаешь!» И чей же это девиз??? Это девиз альфача (прим. сексуально активный и уверенный в своей привлекательности мужчина): «ДЕЛАЙ», – никаких других слов: «ДЕЛАЙ», и все!

9. И всего несколько секунд со слоганом и значком найка. Но, честно говоря, из этой рекламы я не понял, какой продукт они продают: то ли одежду, то ли ГЕНДЕРНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ (при этом сам термин «гендер» – это уже эвфемизм, внедрённый в общество).

10. В самом конце – «контрольный выстрел» в голову. Пишутся короткие фразы на черном фоне. Кстати, фон всего клипа совсем не женский – он тёмный и гнетущий, а потом резкий переход, и мы оказываемся на снегу на футбольном поле – это тоже влияет на восприятие. Фразы такие: сделана из уверенности, сделана из стремлений, сделана из скорости, сделана из самоотдачи, сделана из железа, сделана из мастерства, и конечно же, сделана из СВОБОДЫ. Эти фразы – программки для сознания и подсознания. Их повторяют в конце, чтобы закрепить увиденное, то есть своеобразный итог всего видеоролика! Вдруг кто-то еще не понял к чему надо стремиться!

В этом видео по сути описывается инициация: когда маленькая девочка переходит от состояния, где она делает то, что говорит общество, к состоянию, где она является действующей личностью. Она берет пример со старших и стремиться стать такой же свободной и независимой. Это женская инициация перехода от объекта к субъекту управления. В общем, все сделано на высшем уровне. Наглядный пример программирования зрителей. Клип продает гендерную революцию.

Айдар Абдрафиков

Nike против любой дискриминации, или же Nike продвигает ЛГБТ-лобби?

1. 2016 год: Nike разрывает десятилетний контракт (2006-2016) с Пакьяо Мэнни – первым и, на данный момент, единственным боксёром, ставшим чемпионом мира в восьми весовых категориях. Причиной досрочного прекращения контракта стало мнение Мэнни о том, что есть норма, озвученное им в одном из своих интервью: «Если мы одобряем связь мужчины с мужчиной и женщины с женщиной, то человек хуже животного», – сказал спортсмен.

На что Nike заявила: «Компания категорически против дискриминации любого рода». Вроде бы речь идет о нормальной позиции компании против любой дискриминации, но так ли это? Держим данный эпизод в голове и двигаемся дальше.

2. 2015-2016 год: Nike выпускает летнию коллекцию Betrue, на создание которой американскую компанию вдохновило ЛГБТ-сообщество.

3. И контрольный выстрел. В новой рекламной кампании Nike снялся Крис Мосье, первый трансгендерный спортсмен, который вошел в мужскую сборную США по дуатлону (кросс, велогонка).

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Источник: feedproxy.google.com