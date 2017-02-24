Почему в СССР пшеницу покупали, а РФ продает?
Понять происходящее можно из двух новостей в свете рекордного урожая зерновых 2016 года.
Первая: Минсельхоз < ![CDATA[
С момента исчезновения хлебной инспекции РФ скатывается вниз по качеству производства зерна. Либерализация и демократия в подходах к производству не принесли желаемого результата. Бизнес выбирает то, что можно продать — продается четверка (4-й класс пшеницы).
Новость вторая логично следует из первой: Россия < ![CDATA[
Глядя на диаграмму учтите, что из 73 млн. тонн пшеницы миллионов 30 уходит на экспорт, а на внутреннем рынке останется около 40 млн. тонн, т. е. меньше, чем в 1990 году.
Плюс важная информация < ![CDATA[
4-го класса все больше, а 3-го все меньше. Плюс тем выше класс пшеницы, тем меньше ее урожайность.
Надеюсь, теперь понятно, почему в СССР закупали пшеницу твердых сортов, наряду с кормовой кукурузой и соей? Потому, что у нас такая пшеница плохо и не везде растет, а кормовым зерном советских людей «проклятые коммуняки» кормить не хотели. Зато в полный рост его едим сейчас при якобы рекордных урожаях.
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Источник: www.kramola.info