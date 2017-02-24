Почему в СССР пшеницу покупали, а РФ продает?

Понять происходящее можно из двух новостей в свете рекордного урожая зерновых 2016 года.

Первая: Минсельхоз < ![CDATA[ ]]> заявил < ![CDATA[]]> об ухудшении качества зерна в России. Замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко объяснил это тем, что качество зерна в России ухудшилось из-за отсутствия подхода фундаментальной науки к производству зерна.

С момента исчезновения хлебной инспекции РФ скатывается вниз по качеству производства зерна. Либерализация и демократия в подходах к производству не принесли желаемого результата. Бизнес выбирает то, что можно продать — продается четверка (4-й класс пшеницы).

Новость вторая логично следует из первой: Россия < ![CDATA[ ]]> столкнулась < ![CDATA[]]> с дефицитом пшеницы для производства хлеба. Поскольку все бросились растить пшеницу 4–5 класса, причем 4-й класс идет на экспорт, а 5-й класс остается в стране, то образовался дефицит пшеницы 3-го, хлебопекарного класса:

Глядя на диаграмму учтите, что из 73 млн. тонн пшеницы миллионов 30 уходит на экспорт, а на внутреннем рынке останется около 40 млн. тонн, т. е. меньше, чем в 1990 году.

Плюс важная информация < ![CDATA[ ]]> тут < ![CDATA[]]>: сбор мягкой пшеницы в России по классам, %:

4-го класса все больше, а 3-го все меньше. Плюс тем выше класс пшеницы, тем меньше ее урожайность.

Надеюсь, теперь понятно, почему в СССР закупали пшеницу твердых сортов, наряду с кормовой кукурузой и соей? Потому, что у нас такая пшеница плохо и не везде растет, а кормовым зерном советских людей «проклятые коммуняки» кормить не хотели. Зато в полный рост его едим сейчас при якобы рекордных урожаях.

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