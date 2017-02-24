Паранойя холодной войны доведёт Германию до самоубийства, — Spiegel

Логика ядерного устрашения никогда не действовала для немцев, а только для русских и американцев, пишет Der Spiegel. США и Россия точно не хотят «вбамбливать друг друга в каменный век», а вот у Германии нет никаких гарантий, что в результате очередной войны — ядерной или традиционной — она не будет стёрта с лица земли. Поэтому гонка вооружений для ФРГ бессмысленна и самоубийственна, предостерегает автор статьи Якоб Аугштайн.

«Трампа шатает, Путин угрожает. Некоторые с тревогой задаются вопросом: кто защитит нас, когда русские придут? Опасная логика устрашения вернулась. Но в этот раз всё может оказаться гораздо безумнее», — пишет Der Spiegel.

«Такого мы давно не видели, — продолжает автор статьи Якоб Аугштайн. — Немецкие танки едут на Восток». К тому же к 2024 году немцы будут тратить на оборону 2% своего ВВП. Сегодня эта сумма составила бы 65 миллиардов долларов, посчитал немецкий журналист. «Эти цифры не из твита Трампа, это не фейк. Это мы ведём себя как безумцы. Канцлер Германии лично обещала американцам, что резко увеличит расходы Германии на оборону до таких размеров», — пишет издание.

«Это безумная цифра, — пишет автор. — В 2015 году русские — против которых всё это и направлено — потратили (на оборону. — прим.ред.) 66 миллиардов. Если Германия в полном объёме выполнит свои обязательства по договору, то остальное НАТО можно фактически прикрывать. На что нужны все эти деньги?»

«Может быть на ядерное оружие, — продолжает Аугштайн. — Оно бессмысленное, но зато дорогое». «Главный польский кукловод» и лидер правящей в стране партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский уже призывал к созданию «европейской бомбы», напоминает издание. Логика его рассуждений и тех немецких СМИ, которые подхватили эту идею, заключается в том, что в отсутствие американцев старому континенту нечего противопоставить России: у Европы всего 510 ядерных боеголовок против 7000 российских.

«Ядерная держава Германия?» — задумывается автор. Такие соображения возникали и раньше, но до сих пор «родина Холокоста» дистанцировалась от таких идей.

«Ядерная логика встаёт из могилы истории, — пишет журналист. — Это возвращение паранойи времён холодной войны. Ведь если каждый будет руководствоваться только своими интересами, то мир станет не самым лучшим местом, а точнее превратится в дурдом или бойню».

«Что немцы потеряли в Прибалтике?», — вопрошает автор. «Россия может завоевать балтийские страны быстрее, чем мы окажемся там, чтобы их защитить», — говорил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. «Так что же произойдёт, если русские вздумают перебраться через Чудское озеро и захватить Эстонию? Будут ли американцы готовы начать ядреную войну, поставить по удар Нью-Йорк, чтобы спасти безнадёжно потерянную Тарту». Верить в такое глупо, полагает Аугштайн.

Сейчас для Прибалтики, а раньше для Западного Берлина действует и действовало всего одно правило: военным путём их защитить нельзя, поясняет издание.

«Немцы никогда не понимали логику ядерного устрашения: это логика никогда не действовала для них, а всегда только для других», — объясняет автор.

Русские и американцы точно не хотят вбамбливать друг друга в каменный век, а вот у Германии нет никаких гарантий, что в любой войне — ядерной или традиционной — её не сотрут с лица земли. До сих пор актуальна фраза бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта о том, что Германию можно защитить только «ценой её полного уничтожения».