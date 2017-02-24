Остроумное оружие: почему в России так много военной техники с забавными названиями (ФОТО, ВИДЕО)

Более полувека в нашей стране существует традиция придумывать несерьёзные названия смертоносным образцам вооружения.

Баловство конструкторов не всегда можно объяснить реальными характеристиками военной техники. Чаще всего оружейников вдохновляют природа, женщины и многообразие человеческих чувств.

О самых необычных названиях военной техники российской армии и причинах их появления — в материале RT.

В период Великой Отечественной войны и довоенную эпоху советским изобретателям было не до словесных экспериментов. Новым образцам военной техники просто присваивался соответствующий индекс. Однако в войсках всегда существовала традиция давать прозвище оружию. Ласковыми названиями награждались наиболее надёжные и эффективные образцы, которые берегли солдатские жизни.



Как тут не вспомнить легендарный реактивный комплекс БМ-13 или «Катюша». Машина была впервые изготовлена 27 июня 1941 года на воронежском экскаваторном заводе. Огневая мощь «Катюши» использовалась в качестве артподготовки. Удобная в эксплуатации машина уничтожала всё живое в помеченном наводчиками квадрате, нанося нацистам колоссальный урон.



Реактивный комплекс БМ-13 «Катюша» РИА Новости

Примеров прозвищ в период войны наберётся огромное количество. Тяжёлая самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 получила прозвище «Зверобой», 203-мм гаубица Б-4 была названа «Кувалдой», самолёт поддержки наземных войск Ил-2 «превратился» в «Летающий танк», истребитель-моноплан И-16 «стал» «Ишаком», а пикирующий бомбардировщик Пе-2 — «Пешкой».

После войны традиция давать забавные прозвища военной технике перекочевала в кабинеты конструкторских бюро.

Это неудивительно, ведь советские учёные внимательно следили за эксплуатацией оружия, а часть молодых специалистов побывала на фронте, переняв солдатские привычки. С 1950-х годов вместо прозвищ на поле боя военной технике стали присуждаться официальные названия ещё на стадии разработки.

В связи с этим многие образцы получили достаточно странные названия, которые не отражают предназначение оружия и его тактико-технических характеристик. Некоторые из них могут показаться довольно странными и абсолютно «немужскими». Однако оригинальный подход к наименованию только подогревает интерес к тому, на что в реальности способна эта военная техника.

Артиллерийский букет и стихийные бедствия

В России существует плеяда артиллерийских орудий, получивших «цветочные» названия. Это 152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт», самоходный противотанковый ракетный комплекс 9М123 «Хризантема», самоходная пушка 2С7 «Пион», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», 240-мм самоходный миномёт «Тюльпан» и 82-мм автоматический миномёт 2Б9 «Василёк».

В свою очередь российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) получили ассоциативные названия. Оружейники решили не называть потомков «Катюши» женскими именами и «позвали на помощь» природные явления.

Самая популярная в мире РСЗО БМ-21 была названа «Градом». Следом за смертоносными «осадками» появились 9К57 «Ураган» (220 мм), 9К58 «Смерч» (300 мм), 9К51М «Торнадо» (122 и 300 мм) и ТОС-1М «Солнцепек» (220 мм). В настоящее время часть данной военной техники ежедневно устраивает «стихийные бедствия» бандформированиям в Сирии.

Водное семейство

Поскольку Россия обладает богатейшими водными ресурсами, любовь к рекам выразилась в названиях множества образцов противовоздушной обороны и других видов вооружения.

«Чемпионом» стала Волга — главная река Центральной и Южной России. «Волгой» назвали первую крупную баллистическую ракету Р-1, экспортный вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-75, 12,7-мм снайперскую винтовку В-94 (ОСВ-96), авиационную аппаратуру системы управления КР КСР-5, корабельную радиоэлектронную станцию (РЛС) МР-310У и РЛС СПРН П-8.

Оружейники не могли обойти вниманием и реки, где ковалась русская государственность.

«Днепр» — это ракета-носитель, созданный на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М, РЛС противоракетной обороны, портативная УКВ радиостанция 70РТП-2-ЧМ и приёмник радиотехнического контроля и разведки ПРКР-1 (1РК-9).

«Десной» (приток Днепра) назвали ЗРК С-75М, РЛС 22Ж6М, шахтную пусковую установку 8П775 для ракет первого поколения Р-9А и авиасбрасываемую морскую мину. «Днестр» выбрали подходящим названием для разнообразной электронной аппаратуры военного и гражданского назначения (РЛС и эхолотов).

Конструкторы не забыли и другие реки: могучий сибирский Енисей (зенитная самоходная установка ЗСУ-37–2), забайкальскую Шилку (зенитная самоходная установка ЗСУ-23–4), приток Амура Тунгуску (зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22), крупнейшую на северо-западе реку Двину (ЗРК СА-75М) и петербургскую Неву (экспортная версия ЗРК С-125 «Печора»).

Взрослые шалости

Отдельные названия военной техники на первый взгляд совершенно не вписываются в какую-либо логику и кажутся проявлением либо смелой фантазии автора, либо его чувства юмора.

Например, это тяжёлая огнеметная система ТОС-1 «Буратино», противотанковая управляемая ракета 9М14М «Малютка», 55-мм корабельный семиствольный гранатомёт МРГ-1 «Огонёк», осколочный боеприпас для гранатомётов ГП-25 «Подкидыш», гранатомёт-лопата «Вариант», тяжёлая станция управления Р-410М «Диагноз», бронежилет «Визит» и 23-мм резиновая пуля «Привет».

Оружейники, видимо, не стеснялись в выражении своих «чувств», создавая бронетранспортёр БТР-80А «Буйность», автомобиль УАЗ-3150 «Шалун», светозвукошумовую гранату многократного действия «Экстаз» и специальные конвойные наручники «Нежность».



Автомобиль УАЗ-3150 «Шалун» © УАЗ

Разумеется, не обошлось и без «женских» названий. «Катюша» не превратилась в традицию и, как правило, имена собственные использовались редко. Тем не менее, можно вспомнить о «Татьяне» (тактическая атомная бомба 8У69 и ЗУР 215), «Азалии» (станция постановки помех ЛО24 и ЛО27) и «Лидии» (120-мм миномёт).

Образ женщины воплотился в 30-мм авиационной пушке 9А-4071 «Балеринка», в автономном радиолокаторе госопознавания «Стюардесса», в кассетной боевой части «Украшение», в метеорологическом комплексе РПМК-1 «Улыбка», лёгком женском бронежилете «Грация», в реактивных снарядах ГЧ 9М216 «Волнение» и МС-24 «Ласка».

Также оружейники были явно неравнодушны к фауне. «Ласточка» — летающая лаборатория Ту-95ЛАЛ, «Аистёнок» — переносная РЛС артиллерийской разведки, «Лиса» — бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, «Лягушка» — 122-мм буксируемая гаубица Д-30А, «Тигр» — автомобиль специального назначения ГАЗ-23301, «Вепрь» — бронеавтомобиль ГАЗ-3902 и автомат для спецназа.



122-мм буксируемая гаубица Д-30А «Лягушка» © Министерство обороны Российской Федерации

С полей войны

Не стоит искать какой-либо чёткой системы в названиях военной техники, отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«Во-первых, эта традиция распространяется не на все вооружения, и перекочевала она в Советский Союз, скорее всего, с полей Второй мировой, где проходил взаимообмен культур», — полагает эксперт.

Корнев напомнил, что советские солдаты в массовом порядке пользовалась зарубежными образцами.

В частности, трофейное немецкое оружие для удобства переименовывали на русский манер. Также по ленд-лизу СССР получал технику США, которая имела официальные прозвища. Возможно, американская традиция давать имена была позаимствована советскими конструкторами.

«Был ли какой-то практический смысл в причудливых названиях? На этот вопрос не существует внятного ответа. Есть версия о том, что необъяснимые наименования оружия были нужны для сохранения секретности разработки. Это был своеобразный шифр, и таким образом якобы мы запутывали и продолжаем путать иностранных шпионов», — пояснил Корнев.

Алексей Заквасин