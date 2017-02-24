Новости Украины и Новороссии 24 февраля 2017

Мы вернёмся: над оккупированным Украиной Святогорском подняли красное знамя Победы (ВИДЕО)

Над Святогорьем в день защитника Отечества взвилось красное знамя Победы. На видео видны купола Свято-Успенской Святогорской Лавры и подножие монумента Артёма, который возвышается над городом. «На видео Святогорье, оккупированное фашистской нечистью. В наших пионерлагерях живут каратели нацбатальонов… пока живут. А это — памятник товарищу Сергееву (Артёму) — создателю Донецко-Криворожской Республики. А это — Знамя Победы! Видели? Это вам не на терриконах в тылу свои засс*ные тряпки вывешивать. Это ДОНБАСС». «Ждите, мы скоро придём», — пообещали партизаны, поздравившие с Днём защитника Отечества жителей Донбасса, живущих в украинской оккупации. В лагерях и базах отдыха в лесах Святогорска сейчас действительно размещается личный состав ВСУ и националистических батальонов, а хвойные леса, по словам местных жителей, беспощадно вырубаются. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вы оккупанты, а не освободители, — жители ДНР обратились к ВСУ (ВИДЕО) Общий вид Святогорской Лавры, монумента Артема и города:

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Зрада: Украинский спортсмен Александр Усик поздравил мужчин с 23 февраля

В четверг, 23 февраля, украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBO Александр Усик поздравил мужчин с праздником. В своем Instagram-аккаунте спортсмен опубликовал картинку с поздравлениями.

«Кто будет оставлять тухлые коменты, тот колбаса», — написал Усик, предвидя поток критики в свой адрес.

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Об украинской политике: Береза привел в Раду Ждуна (ФОТО, ВИДЕО)

Депутат Верховной рады Борислав Береза, больше известный своими скандальными выходками, нежели успешной законотворческой деятельностью, 24 февраля принес в зал заседаний украинского парламента фигурку Ждуна. Этим перфомансом Береза, по его словам, намерен привлечь внимание к проблеме массовых прогулов нардепами заседаний Рады. «322 депутата зарегистрировалось в сессионном зале Рады. По факту не больше 150 человек. Но Почекун (Ждун — укр.) в зале есть. Он, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов», написал Борислав Береза на своей странице в соцсети. Отметим, что Ждун вызвал большое оживление среди украинских законодателей: вместо того, чтобы проникнуться актуальностью обозначенной Березой проблемы, народные избранники устроили Ждуну фотоссесию, в том числе на трибуне Рады. В Сети веселье нардепов явно не оценили. «Безвизовый Почекун пришёл в Раду сегодня выступать. Эти идиоты уже всё сделали для народа, теперь можно и отдохнуть, да», — пишут комментаторы. Читайте также: Депутат Рады пытался шантажировать экс-главу штаба Трампа, — Politico

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В США Обаму и Сороса обвинили в организации переворота на Украине

В Нью-Йорке и ряде других американских городов прошла акция международного Шиллеровского института, приуроченная к годовщине Майдана на Украине. Её участники раздавали листовки, в которых говорилось, что смена власти в Киеве была осуществлена при непосредственной поддержке экс-президента США Барака Обамы и миллиардера Джорджа Сороса. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в Нью-Йорке мероприятие прошло в районе Манхэттен недалеко от штаб-квартиры ООН. Участники развернули плакаты «Обаму — в тюрьму» и «Ваш враг — Джордж Сорос». По словам официального представителя Шиллеровского института Дайаны Сэр, аналогичные акции прошли в Бостоне (штат Массачусетс), Хьюстоне (штат Техас), а также в столице Германии Берлине. Как подчеркнула Сэр, активисты добиваются того, чтобы «весь мир узнал правду о том, что произошло на Украине три года назад». Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что намерен потребовать от международных организаций расследовать гибель людей на Майдане в Киеве в 2014 году.

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«Похищение Гончаренко» обернулось обысками у активистов Куликова Поля в Одессе (ФОТО)

После инсценировки «похищения» скандально известного депутата Алексея Гончаренко в Одессе оперативно начались обыски у активистов Куликова Поля. В связи с делом «о похищении» депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко сотрудники СБУ проводят обыски у активистов Куликова Поля, сообщает одесское издание «Таймер». В частности, обыск проходит у активистки Виктории Мачулко. Как сообщала ранее «Русская Весна», нардеп Гончаренко из «Блока Петра Порошенко» был якобы похищен неизвестными, которые «хотели изуродовать ему лицо и лишить зрения». В тот же день депутат был обнаружен живым и невредимым «благодаря слаженным действиям Службы безопасности Украины и следователей прокуратуры». Наблюдатели обратили внимание на то, что прокурор Одесской области Олег Жученко заявил о некой «заблаговременной работе СБУ и следователей прокуратуры». Иначе говоря, похищения как такового не было, а злоумышленники были «обезврежены» заранее. Читайте также: Похищение нардепа Гончаренко — подробности (ВИДЕО) «Знал я, сотрудник СБУ Одесского управления и прокурор Одесской области, с которым я общался. Кто знал еще из силовых структур — я не знаю. Мне было запрещено это обсуждать с кем угодно, даже с женой. Поэтому ни с одним депутатом, коллегой, политиком, я не обсуждал», — рассказывает подробности героической «спецоперации» сам Гончаренко. При этом эксперты всё увереннее говорят о том, что «похищение и спасение» Гончаренко — это способ избавиться от неугодных «сепаратистов» в Одессе. В частности, главным подозреваемым — организатором, заказчиком и «лично исполнителем» неудавшегося теракта против «депутата Рейхстага» был назван депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарёв, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Кроме того, в прокуратуре Одесской области показали фото «литературы антиукраинского содержания», которую якобы издавали члены преступной группы, «похитившей» Гончаренко.

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Руководство КП «Компания «Вода Донбасса» сообщило об остановке работы предприятия и эвакуации персонала

Руководство Донецкой фильтровальной станции приняло решение об остановке работы предприятия и эвакуации персонала. Об этом сообщил генеральный директор коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

«Нет больше сил это терпеть. Если мы сейчас не выведем людей, мы их потеряем. Поэтому работу станции мы останавливаем, и будем эвакуировать людей», — сказал руководитель ДФС.

Станция минувшей ночью попала под шквальный огонь, зафиксированы многочисленные попадания в здания.

Напомним, что 21 февраля Донецкая фильтровальная станция была запущена после трех дней простоя. Ранее, 18 числа этого же месяца, сообщалось о нарушении электроснабжения на предприятии в результате обстрелов. Энергетики трудились над восстановлением подачи тока около двух дней. К вечеру 20-го подача тока была возобновлена. Позднее 23 февраля утром снаряды разорвались на территории самой станции, было повреждено здание фильтров. Однако на работу это не повлияло.

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Россия избавила Украину от крымских убытков

Оказывается, Крым ежегодно обходился Украине в 3 миллиарда гривен, писала 1 марта 2014 года интернет-газета Факты.Ua. Спустя буквально пару недель полуостров, а вместе с ним и нужда постоянно раскошеливаться на дотации у незалэжной державы отпали.



Теперь Крым стал российским регионом, и тоже дотационным. И опять является предметом обсуждения украинских патриотов, но на этот раз чаще злорадных: к дани Чечне прибавилась дань крымчанам.



В данном случае я не предлагаю обсудить этическую составляющую, речь об экономике. Так вот экономика Российского государства включает в себя политику выравнивания — уровень жизни должен быть везде примерно одинаковым. Следовательно, регионы-доноры «платят дань» остальным.



Доноров немного: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ненецкий, Ханты-Мансийский Ямало-Ненецкий автономные округа, а также области — Московская, Ленинградская, Калужская, Самарская, Свердловская, Тюменская и Сахалинская.



Все остальные субъекты федерации являются дотационными. Чечня, Крым и Севастополь вовсе не исключения. Вот как выглядит «рейтинг» дотаций на одного жителя.





На Крым и Севастополь (19 и 35 место соответственно) в общей сложности приходится без малого 21 млрд рублей. Возможно, для Украины это сумасшедшие деньги. Но Россия в 2017 году собирается истратить на дотации в общей сложности 614 млрд 599 млн 728 тысяч рублей. Согласитесь, крымский 21 миллиард сильно карман не оттягивают. И даже не особо заметен.



Другое дело — Федеральная целевая программа Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года, на которую государство намерено потратить в общей сложности почти 740 млрд рублей. Практически все деньги уйдут на развитие инфраструктуры — дороги (в том числе железные и Керченский мост), связь, энергетика и т.д., а также на реконструкцию старых объектов (например, Севастопольского государственного университета, Крымского федерального университета, детского лагеря «Артек») и строительство новых объектов.



Ничего не поделаешь, в Крыму мало что делалось последние годы, приходится наверстывать упущенное время и исправлять чужие косяки.



Дорого? Разумеется. Это как делать ремонт в квартире после неряшливых арендаторов. Хочешь не хочешь, а приходится. Зато потом будет красота.



И главная мысль: больше никогда и никому не сдам. Даже на полдня.

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Табличка составлена на основании данных Минфина РФ

Павел Шипилин

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Заменивший Чуркина новый постпред России в ООН Ильичев виртуозно осадил США

Решение России о признании документов ДНР и ЛНР встретило громкую критику со стороны США. Однако и.о. постпреда РФ в ООН Петр Ильичев сумел отстоять позицию нашей страны и достойно ответил на обвинения в адрес России на заседании Совбеза ООН.

Таким образом, можно сказать с уверенностью: новый дипломат, заступивший на должность постпреда РФ в ООН после внезапно скончавшегося Виталия Чуркина, показал себя настоящим профессионалом своего дела.

Ильичев напомнил, что многие страны-члены Совета Безопасности, в том числе США, поступают аналогично. Так, они разрешают въезд на свою территорию жителей официально непризнанного государства Тайвань. То же самое можно сказать и о документах других стран, например, о выданных непризнанными турецкими киприотскими властями. Таким образом, США и многие другие государства продемонстрировали двойные стандарты, отметил Ильичев.

Кроме того, дипломат ответил на обвинения политиков США, Франции и других стран, которые посчитали, что признание документов ДНР и ЛНР помешает наступлению мира на Донбассе. Ильичев отметил, что это решение не противоречит ни одному обязательству России перед миром, а кроме того, значительно облегчит жизнь донбассцам. В то же время Украина, которая, казалось бы, должна заботиться о жителях Донбасса как никто другой, делает все, чтобы усложнить жизнь несчастным.

Так, Ильичев напомнил, что на Украине действует особый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе. Кроме того, жителям региона не оказываются госуслуги, а также не платятся пенсии.

Обо всем этом странам-членам Совбеза ООН, конечно, известно. Так, Украине неоднократно советовали хотя бы не лишать несчастных стариков Донбасса положенных им пенсий. Но, к сожалению, Киев к этим увещеваниям не прислушался.

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Парламентарии России и Украины обсудили в Вене Донбасс

В Вене в рамках ПА ОБСЕ прошла встреча российских и украинских депутатов, генсека ассамблеи Роберто Монтеллы и председателя ПА Кристин Муттонен, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, сообщил глава делегации России вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Мною было высказано настоятельное пожелание вернуть Киев в русло минских соглашений и соблюдать их пункт за пунктом для того, чтобы достичь цели, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР», – сообщил Толстой.

Муттонен предложила российской и украинской сторонам провести отдельные переговоры по Донбассу. Толстой заявил, что Москва выразила готовность к общению, чтобы помочь коллегам в «разрешении кризисной ситуации», передает РИА «Новости».

Толстой также сообщил, что в Москве в марте запланирована встреча с членами французского парламента. Стороны собираются обсудить «широкий круг вопросов по международной повестке».

На встрече с парламентариями США обсуждался «закон Димы Яковлева». Вашингтон выразил надежду на то, что вопрос с усыновлением станет шагом на пути к урегулированию отношений двух стран.

Толстой в ответ заявил, что «это улица с двусторонним движением» и напомнил об обстоятельствах введенных ограничений: в США произошел ряд трагедий с участием детей из России, а российские органы опеки не могли контролировать ситуацию после усыновления.

Напомним, российские парламентарии впервые за три года встретились с коллегами из США.

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Блокада Донбасса больно ударит по Украине, — Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Республика сможет свести к минимуму потери от транспортной блокады Донбасса, в отличие от Киева. «Хочу напомнить Украине, что без нашего угля она не может жить, без нашего угля не может развиваться экономика. Мы без Украины можем. Мы в состоянии перенаправить потоки угля на наши электростанции, которые находятся на нашей территории, мы вырабатываем электроэнергию и можем минимизировать потери от этой блокады, в отличие от Украины», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24». Захарченко признал, что блокада наносит ущерб Республике, «но этот ущерб не так критичен, как нашим противникам казалось». В то же время, он отметил, что для Украины блокада будет иметь катастрофические последствия. «По нашим данным, если блокада продлится еще 10 дней, экономика Украины вернется на уровень 1943–1945 годов», — подчеркнул глава ДНР. Читайте также: ВАЖНО: Захарченко пообещал скоро назвать убийцу Гиви

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Похищение нардепа Гончаренко — подробности (ВИДЕО)

Нардеп Алексей Гончаренко рассказал подробности своего похищения. По его словам, о плане спецоперации по его похищению и освобождению не знал никто, даже его жена. «Знал я, сотрудник СБУ Одесского управления и прокурор Одесской области, с которым я общался. Кто знал еще с силовых структур — я не знаю. Мне было запрещено это обсуждать с кем угодно, даже с женой. Поэтому ни с одним депутатом, коллегой, политиком, я не обсуждал», — сказал Гончаренко. Читайте также: СРОЧНО: Депутат Гончаренко нашелся, хулиганы хотели лишить его зрения, — прокурор (ВИДЕО)

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“Прокремлевский “Азов” получил задание от Путина”

Это не шатуны, верно? Опрос в Верховной Раде.

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ВАЖНО: Захарченко пообещал скоро назвать убийцу Гиви

Глава ДНР Александр Захарченко пообещал в ближайшее время назвать имя убийцы командира батальона ВС ДНР «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви». «Следствие заканчивается. В скором времени объявим и убийцу, и даже надеемся, что сможем его представить», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24». Как ранее сообщала «Русская Весна», Гиви погиб в начале февраля в результате результате выстрела из огнемета «Шмель» в окно его кабинета в расположении подразделения. Читайте также: Мы вам ничего не должны, — Захарченко жестко ответил Хугу на требование отвести вооружения (ВИДЕО)

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