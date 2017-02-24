Незаметно прошло в Новокузнецке 75-летие подвига наших земляков

А ведь когда-то при приеме в комсомол всех юных новокузнечан просили рассказать о подвиге Герасименко, Черемнова и Красилова

29 января 1942 года был совершен выдающийся подвиг, не имеющий примера в истории войн: три воина одновременно бросились на амбразуры вражеских дзотов, чтобы закрыть их своей грудью. Герой Советского Союза Алексей Маресьев назвал этот подвиг самым удивительным из многих тысяч других, совершенных в годы Великой Отечественной войны.Украинца Ивана Герасименко и алтайцев-односельчан Леонтия Черемнова и Александра Красилова судьба свела в конце 30-х годов в Новокузнецке, на строительстве первенца сибирской металлургии – Кузнецкого металлургического комбината. Отсюда осенью 1941 года они были призваны на фронт и направлены под Новгород, в 225-ю стрелковую дивизию в составе 52-й армии.225-я стрелковая дивизия держала оборону на волховских рубежах с августа 1941 года и занимала позиции на южной окраине Новгорода, на правом берегу Волхова, почти напротив стен Юрьева монастыря, превращенного гитлеровцами в надежный укрепленный пункт. Подходы к нему были заминированы, на открытой равнине было спрятано множество огневых точек, в качестве укреплений противник использовал земляную насыпь на берегу Волхова и каменные быки – устои недостроенного железнодорожного моста. Но укрепившись на этом волховском берегу, фашисты не чувствовали себя в безопасности. Подразделения 225-й дивизии не давали врагу покоя ни днем, ни ночью.В ночь на 29 января 1942 года группа разведчиков, куда входили сержант Герасименко, рядовые Красилов и Черемнов, получила задание произвести разведку боем: проникнуть в расположение вражеской обороны, выявить и уничтожить систему огня противника и, по возможности, взять «языка».По тонкому льду Волхова разведчики, вооруженные автоматами и гранатами, шли цепочкой, держась за веревку. Издали они видели Новгород – молчаливый, плененный, погруженный во тьму… Бесшумно поднялись на насыпь, сняли часовых, гранатами забросали блиндажи и углубились в оборону врага. Группа действовала дерзко и отважно. Три вражеских дзота удалось уничтожить сразу. Но когда гранаты были уже на исходе, в спину нашим разведчикам ударили пулеметы из трех ранее молчавших дзотов. Группа попала в огненный мешок, и, казалось, не было силы, которая могла бы спасти наших солдат. Выход был один – подавить дзоты. Но как? И тогда находившиеся в головном дозоре Черемнов, Красилов и Герасименко, не сговариваясь, одновременно закрыли своими телами амбразуры дзотов. Это был неслыханный поединок – трое фактически безоружных бойцов против трёх укрытых огневых точек.«Мы увидели, – вспоминает однополчанин героев Трофим Александрович Лысенко, – первым на дзот, откуда бушевал смертельный ливень, пошел, оставляя на снегу пятна крови, Иван Герасименко. Он приблизился к амбразуре и бросился на нее. Пулемет врага смолк. Одновременно на второй пулемет бросился Леонтий Черемнов. Не успели мы подняться, как вновь заговорил первый пулемет: фашистам удалось сбросить безжизненное тело Герасименко. И тут опять, без всякой команды, на ожившую огневую точку кинулся Александр Красилов. Я слышал его последние слова: «Я не дойду, так другие… ». И накрыл своим телом амбразуру. Потрясенные величием подвига, совершенного у них на глазах, в едином порыве поднялись разведчики. Отряд дрался ещё полтора часа. В итоге разведки боем были уничтожены десятки фашистов, разрушены восемь дзотов, разгромлен вражеский узел обороны».Так трое бесстрашных, ценою своей жизни вобрали в себя смерть, предназначенную всей группе разведчиков. Звание Героев Советского Союза посмертно Александру Красилову, Леонтию Черемнову и Ивану Герасименко было присвоено 21 февраля 1944 года. Высокую оценку подвигу дал командуюший Волховским фронтом маршал Мерецков. В своей книге «На службе народу» он писал: «В конце января 1942 года три героя закрыли своими телами амбразуры фашистских дзотов. Это помогло их подразделению захватить вражеский узел сопротивления, после чего 225-я стрелковая дивизия, форсировшая реку, смогла зацепиться тут за плацдарм».Весть о легендарном подвиге у стен древнего Новгорода облетела все армейские части и соединения, всю страну. Подвиг Трех стал великим примером беззаветной отваги и величайшего мужества. С их именами шли в бой и самоотверженно работали в тылу. Тогда же, зимой 1942 года, поэт Николай Тихонов написал «Балладу о трех коммунистах»:…Символично, что в Новгороде все три улицы – Герасименко, Красилова и Черемнова – находятся на Торговой стороне. Здесь же, неподалеку, в сквере Ярославова дворища – обелиск Трем героям, поставленный в 1957 году. Первый в послевоенном Новгороде памятник защитникам города.Они погибли вместе, с разницей в считанные минуты. Рядом и улицы, названные в их честь. Все три – тихие, зеленые, мирные…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com