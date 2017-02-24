Массовый расстрел попов после революции – миф

Самый важный источник этой информации: книга «Рассекреченный Ленин», напечатанная в 1995 году. Сделано это в рамках программы по «развенчанию советской власти». Т.е. фактически антикоммунистическое правительство за свой счет издавало идеологические фильмы и книги, которые должны были «отбивать» любовь к СССР у населения.

Еще очень важным фактором является то, что патриарх Кирилл в рамках передачи «выбор России» использовал упоминание об этом указе для дискредитации Ленина. Тоже, надо сказать, большой авторитет в вопросах истории.

Понятно, что попы меньшей масти тоже активно цитируют это «указания». Иногда им поддакивают на популярных телепередачах или желтых газетенках. Надо иметь в виду, что авторитетные историки никогда не использовали этот указ даже в целях дискредитации Ленина.



Указ вы можете посмотреть на фото, а вот его расшифровка:

«1 мая 1919 г. № 13666/2. Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф.Э. УКАЗАНИЕ В соответствии с решением ВЦИК и Сов. Нар. Комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатать и превращать в склады. Председатель ВЦИК Калинин, Председатель Сов. Нар. Комиссаров Ульянов (Ленин)».

Ничего не скажешь – страшный документ. От него волосы встают дыбом и пахнет серой…

Однако, справившись с первым приступом страха, замечаем что:

1) ВЦИК и Совнарком за все время своей деятельности не издали ни одного документа с названием «Указание», только постановления и декреты за подписями глав этих органов. Любой человек может убедиться в этом лично, заглянув в сборники «Декреты советской власти». Более того, в практике советского партийно-государственного делопроизводства вообще никогда не существовало документов с названием «Указание».

2) 1 мая 1919 года М. И. Калинин физически не мог подписать никакое «Указание», так как совершал в это время поездку на Восточный фронт.

3) Порядковых номеров таким документам не присваивалось. Однако, порядковый номер 13666/2 подразумевает наличие многих тысяч таких «указаний» в государственном делопроизводстве. Где они?

4) «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» в РГАСПИ отсутствует, хотя все документы сегодня (кроме истории его болезни) рассекречены.

5) Отсутствует «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» и в Государственном архиве РФ, где хранятся фонды СНК и ВЦИК.

6) Среди бумаг Ленина, относящихся к 1 мая 1919 г., нет антирелигиозных – только несколько подписанных им постановлений Малого СНК, и все они касаются мелких хозяйственных вопросов.

7) Попов было меньше, чем дворян. И если бы действительно нужно было их всех беспощадно расстрелять, то это бы сумели реализовать на практике. Однако попы были, были открытые церкви и даже духовные семинарии, устраивались крестные ходы. По закону, они даже имели право за свой счет обучаться религии. Единственное «гонение» — это окончание финансирования за счет государства.

8) Отрицательный отзыв о наличии этого «документа» дали в своих официальных письмах Центральный архив ФСБ России и Архив президента РФ.

9) Не существовало никакого секретного «решения ВЦИК и СНК 1917–1919 гг. о необходимости «как можно быстрее покончить с попами и религией», во исполнение которого «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» будто бы было выпущено. Кстати, Латышев позабыл «маленькую» деталь – он не указал ни номера, ни даты, ни названия этого «решения».

10) Не существует никаких «инструкций ВЧК–ОГПУ–НКВД» со ссылками на это «указание», нет никаких документов о его исполнении.

11) Никакой публикации в «Правде» не было.

12) За 11 ноября 1939 г. решения Политбюро действительно были. Однако церковных вопросов они не касались.

А вот ещё один исторический факт, который так же довольно не угоден современным поповствующим:

Забайкальский епископ Ефим, арестованный Забайкальским Советом за антисоветскую деятельность и этапированный в Петроградский ЧК, был освобожден под честное слово о прекращении антисоветской деятельности, которое он, разумеется, вскоре нарушил. Московский епископ Никандр и некоторые другие московские священники, подвергшиеся аресту за контрреволюционную деятельность, уже весной 1918 года были выпущены на свободу. Кратковременным был и арест патриарха Тихона. И таких примеров масса.

В ответ на такое мягкое к себе отношение попы ответили злобой и насилием. В Сызрани, толпа, натравливаемая священниками, ворвалась в детдом, где стала осматривать детей, имеются ли у них кресты, после чего забила до смерти шестерых ребят, у которых не было крестов. В Яковлевском монастыре Пензенской губернии монашки убили юную сотрудницу ЧК Пашу Путилину. В Раифской пустыне (в одном из казанских монастырей) монахи сожгли живьем семерых представителей рабочего совета. В Солигаличе попы расстреляли председателя местного Совета Вилузгина, а его тело разорвали на куски. В результате организованных попами погромов, уже зимой 1918-1919 годов было убито 138 коммунистов.

Так что сопельки о расстрелянных миллиардами попов лично товарищем Лениным скорее надуманы, чем обоснованы.