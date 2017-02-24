Куда несёт „элиту” России?

Это утверждение основывается на последовательности вопросов и ответов на них, о которых в общем-то никто в обществе, в его институтах власти и в СМИ не задумывается.

Чиновники пишут разнообразные документы, зачастую заваливая самих себя и нижележащих в должностной иерархии бумажной работа, оглашаются некоторые «итоги деятельности» в отчётах перед населением, хотя подавляющее большинство населения всё более отчётливо понимает, что никаких отчётов того же Правительства РФ на самом деле нет, а имеет место пиар и «разводняк» под видом отчётов, и этот пиар подкрепляется подыгрыванием думской «оппозиции» «партии власти».

Последнее время всё больше претензий к руководству нашей страны можно найти на просторах интернета, в личном общении. Высказываются оценки, что на уровне внешней политики у нас вроде бы всё более менее — мы выдерживаем некоторую самостоятельность проведения политики, а вот на уровне внутренней политики накопилось множество проблем, которые мало того, что не решаются, но положение постоянно ухудшается, а также появляются новые проблемы.



Почему никто не задумывается? — Да потому, что думать не умеют: диалектика для них ― некая «заумная бредятина» — «вещь в себе», а не универсально работоспособный метод выявления истины путём постановки определённых по смыслу вопросов и формулировки ответов на них, также определённых по смыслу. Поэтому далее, чтобы не объяснять её суть, покажем на конкретном примере, как она работает.

Вопрос первый: Чем характеризуется жизнь общества?



Ответ: Разнородными статистиками и их взаимосвязями.



Вопрос второй: Чем характеризуются изменения в жизни общества?



Ответ: Изменениями статистик и их взаимосвязей.



Вопрос третий: Что такое практическая политика?



Ответ: Это — целеполагание в отношении желательного изменения статистик в обозримой перспективе и воплощение намеченных изменений жизнь в результате осуществления выработанных целесообразных действий.



Вопрос четвёртый: Могут ли единичные факты заменить собой статистику или набор статистик разного рода в качестве характеристик (показателей) жизни общества?



Ответ: Нет, не могут, поскольку одним и тем же единичным фактам в жизни общества неизбежно сопутствует множество других единичных фактов и именно все они в совокупности образуют статистику, которая действительно характеризует ту или иную сторону жизни общества.



Иначе говоря, одним и тем же единичным данным в жизни могут соответствовать разные статистики, и потому единичные факты, не образующие собой репрезентативную выборку, не могут заменить ни какую-либо одну статистику, ни набор разнородных статистик.



О структуре расходов и качестве жизни общества

Качество жизни общества в аспектах работоспособности экономики характеризует структура расходов населения. Она может быть представлена на основе статистических данных в определённой форме, как на рисунке ниже.

Рисунок является условным. Он не отображает какую-либо конкретную статистику, а представляет общую схему расходования во взаимосвязи с жилищными стандартами. Конкретную статистику отражает приведённая выше диаграмма.

На рисунке представлено распределение всего множества семей в обществе по параметру «доходы, приходящиеся на одного члена семьи». Этот параметр в форме представления статистики на рисунке откладывается вдоль оси абсцисс x. На оси абсцисс отмечены величины четырёх стандартных доходов и максимальный доход в обществе.



Стандартные доходы (от I минимального до IV) соответствуют минимальному уровню доходов в расчёте на одного человека, который позволяет семье перейти от одного качества жизни к другому в смысле возможностей потребления более высококачественной продукции.

Вдоль оси ординат (y) откладываются значения функций распределения по уровням расходов по разным позициям в расчёте на одного человека, а также — значения ограничительной кривой суммарных фактических расходов «А — R» и ограничительной кривой доходов «B — V».



Надписи в полосах между соседствующими кривыми распределения по функционально обусловленным уровням расходов соответствуют характеру расходов, отличающих последовательные функционально обусловленные уровни (ось ординат соответствует нулевому уровню функционально обусловленных расходов, все последующие уровни строятся по принципу «предыдущий уровень + очередной функционально обусловленный расход в порядке убывания их приоритетов»).

Соответственно, через ограничительную кривую доходов «V» стандартные доходы I — IV соотносятся с точками, разграничивающими на оси ординат доли от общей численности семей, которые в своей жизни достигают того или иного определённого потребительского стандарта.



Т.е. 1 на оси ординат на рисунке соответствует 100% учтённых в статистике семей, а не 100 % численности населения (число семей меньше численности населения): для рассмотрения распределения всего населения необходимо рассмотреть в форме все типы семей.

На рисунке показан характер потребления экономически неблагополучного общества. Некоторая доля населения имеет доходы ниже минимального стандартного дохода I. И поддерживать свои расходы на уровне, достаточном для жизни в пределах полосы I стандарта качества жизни, она может только за счёт расходования прошлых накоплений и заимствований.



Соответственно через точку «D» пересечения ограничительной кривой доходов «V» и ограничительной кривой суммарных расходов «R» параллельно оси абсцисс проходит черта деградации потребления.



Ниже неё ограничительная кривая суммарных расходов прерывается, поскольку расходы, превышающие текущие доходы, для этой группы населения — не гарантированы: прошлые накопления не бесконечны, занять в долг не всегда возможно.

Но и это не всё. На оси абсцисс отмечена точка «C». Ей соответствует тот уровень доходов, ниже которого начинается биологическая деградация, вследствие того, что он не обеспечивает необходимый минимум питания, одежды и удовлетворения прочих потребностей.



Соответственно через точку, расположенную над точкой «C» на ограничительной кривой доходов «V» параллельно оси абсцисс проходит черта биологической деградации. Те семьи, которые оказались ниже неё, — вымирают.

Та часть общества, которая оказалась ниже черты деградации потребления, по сути представляет собой «отбросы общества». И как показывает политическая практика, это может происходить не только вследствие того, что их представители ленивы и неумелы в труде, вследствие чего не могут обеспечить себе достойный уровень доходов.



Такое положение может быть следствием политики экономического геноцида, проводимой в отношении всего общества или тех или иных групп населения в его составе.

В нормально живущем обществе распределение семей по доходам должно быть таким, чтобы точка «D», через которую проходит черта деградации потребления, лежала бы практически на оси абсцисс — в пределах ошибки снятия статистики с общества. А ограничительная кривая расходов «V» начиналась бы не из начала координат, а от минимального стандартного дохода I, позволяющего семье удовлетворять текущие демографически обусловленные потребности и развиваться далее.

Т.е., как показано на примере рисунка 2, формы графического представления разного рода социальных статистик могут быть очень информативными, особенно при сопоставлении друг с другом в одних и тех же осях.



Современная компьютерная «мультипликация» позволяет легко в одних осях сопоставлять друг с другом, статистики разных периодов времени, характеризующих тот или иной аспект жизни общества, и давать адекватное представление о его динамике и соответственно — об эффективности политики в смысле её соответствия интересам общественного развития либо соответствия её интересам внутренних или зарубежных поработителей.

В принципе для того, чтобы понять рис. 1 и 2, не требуется высшего образования в области математики — достаточно немного сообразительности, терпения на уровне требований средней школы или любительского спорта.

Но есть опасение, что и этот минимум неподъёмен для таких отечественных «политиков» как: Алина Кабаева, которая относительно недавно заседала в Думе, спустилась в политическую «элиту» с гимнастического бревна; Иосиф Кобзон, ушедший из искусства в шоу- и прочий бизнес; Светлана Журова, недавно снявшая беговые коньки, и для многих других.



Но именно таких кандидатов в депутаты подбирали целенаправленно — их задача «пиарить» проводимую политику, и если они с этим справляются, то им позволено эксплуатировать социальный статус депутата, в общем-то ни за что не отвечая и не работая в политике — в политике работают «клерки» из аппарата, которых общество не знает.



Кто из депутатов начинает заниматься действительно политикой в интересах народа — в следующие созывы не попадает.

Вследствие проведения такого рода кадровой политики — с 1993 года Государственная Дума и лидеры думских фракций персонально не поумнели и не стали более высоко профессиональными управленцами, хотя более, чем за 20 лет существования Думы в ней успели сложиться определённые навыки бюрократического делопроизводства.



Но это — не то, что требуется обществу от органа власти, долженствующего быть органом представительной демократии, а не машиной голосования под заказ.

Управленческая компетентность и демократия

При условии, что обеспечена метрологическая состоятельность и репрезентативность выборок, в процессе управления могут обсуждаться состав набора статистик, каждая из статистик, их взаимосвязи; могут анализироваться причинно-следственные связи социальных и природных явлений и статистик. И многое другое.



Поэтому:



Управленческая компетентность предполагает определённость в выборе неизменного по составу и методологии сбора и обработки информации набора метрологически состоятельных статистик, опираясь на который на протяжении длительного времени, охватывающего жизнь многих поколений, могла бы строиться политика государства.



Демократия же предполагает не только наличие такого набора статистик, на которые должен опираться в своей деятельности государственный аппарат, но и отчётность лиц, которым общество доверило управление своими делами, на основе такого статистического подхода.



И за исключением некоторых весьма специфических статистик, которые действительно могут представлять государственную тайну, подавляющее большинство статистик из этого набора должны быть доступны обществу в нефальсифицированном виде, поскольку именно они должны составлять информационную основу для контроля гражданского общества за деятельностью государственного аппарата в условиях реальной демократии.



Если с этих позиций оценивать «отчёты» руководства страны перед населением, то они представляют собою по большей части трёп, решающий задачи пиара в отношении управленчески безграмотной и потому, по существу, безвластной толпы.



Та статистика, что собирается, имеет проблемы, которые мы описали в статье «Российская статистика: можно ли ей доверять?» (http://inance.ru/2015/10/statistika/) .

И в общем-то, если в информационной основе государственного управления лежит хорошо продуманный набор статистик, характеризующих все значимые аспекты жизни общества, то нет никаких причин к тому, чтобы представители государства выступали перед обществом на какой-то иной информационной основе.

Т.е. если представители государства в своей публичной деятельности не оперируют статистиками, относящимися к теме, то это — следствие и выражение того, что государственное управление носит неадекватный жизни характер, поскольку не опирается на набор статистик.

Для того, чтобы адекватно судить о процессах, протекающих с области экономики и финансов, и управлении ими, необходимо владеть, как минимум, аппаратом:



линейной алгебры,



теории вероятностей и математической статистики,



исследования операций,



достаточно общей (в смысле универсальности применения) теории управления.)



Без этого даже о кадровой политике судить будет сложно.

При этом представители руководства России продолжают в своих выступлениях настаивать на том, что в руководстве трудятся профессионалы своего дела. Так в своём выступлении в Думе 6 апреля 2009 г. Владимир Путин заявил:

«В Правительстве работают высококвалифицированные специалисты».

— Если специалисты действительно высококвалифицированные, то почему они на протяжении многих лет создавали потенциал того, что назревавший глобальный кризис долларового обращения затронет и Россию? — Если они дураки и вредители, то ответ на этот вопрос однозначен: высококвалифицированные вредители действовали посредством некомпетентных дураков.

Другой пример на эту тему:

«Сам Минфин в конце апреля начнёт выходить на рынок с новыми выпусками облигаций объёмом по 10 — 20 млрд. рублей. Сначала Минфин будет доразмещать небольшие суммы уже существующих выпусков, «по несколько миллиардов рублей», а к концу апреля «перейдём к новым выпускам по 10 — 20 млрд. рублей» (http://www.newsru.com/finance/14apr200 9/koudrine.html).

Вообще такие задачи следует решать путём эмиссии, а не путём выпуска облигаций, по которым надо будет выплачивать проценты и тем самым программировать нехватку объёма средств платежа в будущем.

Но они настолько непрофессиональны, что не способны даже выработать управленчески состоятельный набор контрольных параметров социально-экономической системы РФ.

Родоплеменной строй — предел мечтаний

Проблема такой вопиющей некомпетентности нынешних кадров состоит в кадровой политике, проводящейся «элитариями».

Почему-то никто из детей и родственников местных и федеральных «шишек» и «прыщей помельче» что-то не рвётся работать по-простому под властью государства, неизъяснимо «мудро» руководимого их старшими родственниками и близкими — жить в деревне или в рабочем посёлке, где под воздействием «стихии кризиса» рухнуло единственное градообразующее предприятие…



У всех отпрысков «генетическая тяга» к некой особой престижности и высокой доходности тех должностей, «замещать» которые они претендуют, реализуемая, если и не при прямой и целенаправленной поддержке их родных и близких, то на основе холуйства всей бюрократии перед выше стоящими в иерархии власти.



Это видимая составляющая процесса формирования наследственно-клановой «элиты» в постсоветской РФ, в основе чего лежат стадно-стайные инстинкты и нечеловечный тип строя психики подавляющего большинства «элитариев». Т.е. эта статистика складывается большей частью на основе бессознательных автоматизмов поведения множества «элитариев» и претендентов в «элитарии», хотя среди них есть и убеждённые в своём генетическом превосходстве идиоты, действующие целенаправленно.

Но этот процесс зародился не в постсоветской РФ, а является продолжением процесса, начавшегося сразу же после октябрьской революции 1917 года, который сдерживался в период руководства государством И.В. Сталина, и который после его устранения, развиваясь, привёл СССР к обрушению его же «элитами», которым государственная идеология социальной справедливости была поперёк горла: им хотелось быть весьма специфическим отрядом буржуев — рантье, чтобы не работать, но «стричь купоны» и иметь всё; или паразитировать в иной форме — создать и узаконить некий иной «элитарный» статус и эксплуатировать порождаемую им «статусную ренту».



Об этом — читайте цикл материалов о Государственном перевороте 1953 года (http://inance.ru/2015/02/iuda/).

В постсоветские времена этот процесс создания наследственно-клановой «элиты», контролирующей все наиболее доходные и престижные виды деятельности, протекает без каких-либо идеологических помех и тормозов нравственно-этического характера.

Массовость этого процесса выражается в падении качества деятельности во всех сферах деятельности, оккупированных «элитой»: в политике, в науке, в технике, в искусствах и т.п. Приведём некоторые примеры:



Шутка времён Н.С. Хрущёва «не имей сто рублей, а женись, как Аджубей»: А.И. Аджубей (1924 — 1993), после женитьбы в 1949 году на дочери Н.С. Хрущёва Раде — своей однокурснице, возглавил сначала «Комсомольскую правду» (в 1957 — 1959 гг.), а потом официоз СССР — газету «Известия» (в 1959 — 1964 гг.).



Сын Н.С. Хрущёва Сергей — стал «выдающимся» конструктором ракетной техники (доктор математических наук, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии), в 1991 году эмигрировал в США, в 1999 году попросил американское гражданство и его просьба была удовлетворена, работает профессором политологии в университете Брауна (по существу говоря, клевещет на историческое прошлое своей Родины), т.е. стал изменником Родины.



Другой сын Н.С. Хрущёва — Леонид «в начале 1941 года совершил уголовное преступление на почве злоупотребления алкоголем, он должен был предстать перед судом, но благодаря отцу избежал не только наказания, но и суда.



Вторым преступлением Леонида Хрущёва было убийство сослуживца во время попойки, после чего, по свидетельству Степана Микояна, который дружил с Леонидом, его судили и дали восемь лет с отбытием на фронте» (http://www.stalin.su/book.php?action=h eader&id=15).



Т.е. даже без споров о том, погиб Леонид в бою, либо сдался в плен, сотрудничал с гитлеровцами, за что и был расстрелян, — двух его уголовных преступлений и позиции, занятой Н.С. Хрущёвым в обоих случаях, вполне достаточно, чтобы и отца, и сына охарактеризовать соответствующими русскими словами.



В наши времена Вячеслав Никонов — внук В.М. Молотова — заурядный «политический аналитик» (руководитель фонда «Политика»), о котором никто бы и не знал, если бы не наследственная принадлежность к политической «элите» Россионии (бабушка — супруга В.М. Молотова — сионистка) и пиар.



Егор Гайдар — сын кабинетного адмирала (о котором никто из флотских ветеранов не может вспомнить ничего хорошего), внук, изменивший идеалам деда — писателя А.П. Гайдара, как руководитель правительства РФ — один из авторов экономической разрухи начала 1990‑х годов, причиной чего стали:

его начитанность в области неадекватной экономической науки Запада; скудоумие, не позволившее понять неадекватность прочитанного заблаговременно;

самоуверенность и амбициозность, сделавшие его не субъектом политики, а инструментом зарубежных политических субъектов, которые его руками проводили свою политику в отношении России.



Капица Сергей Петрович — внук академика-кораблестроителя А.Н. Крылова, сын физика академика и нобелевского лауреата П.Л. Капицы, доктор наук, профессор, телеведущий, лоялен внутренним мафиям РАН, собственные научные достижения по значимости существенно ниже достижений отца и деда.



Одна из причин того, что первый в мире сверхзвуковой авиалайнер — советский Ту-144 так и не был передан в массовую эксплуатацию, состоит в том, что А.Н. Туполев (1888 — 1972) передал руководство своим КБ своему сыну — А.А. Туполеву (1925 — 2001).



Да и роль самого А.Н. Туполева в деле развития авиации в СССР далеко не однозначно положительна ( ряд источников утверждают, что по его доносам в период репрессий безвинно погиб не один человек; отрицать эти обвинения в адрес А.Н. Туполева представляется проблематичным, поскольку и в послесталинские времена некоторые неординарные проекты его конкурентов были пресечены в ходе разработки немотивированными решениями высшего руководства СССР, что открывало дорогу проектам КБ А.Н. Туполева, и тем самым обеспечило социальный успех участникам — по сути мафиозной — группировки, возглавляемой А.Н. Туполевым ).



Отметим также, что автором идеи крыла с переменной стреловидностью по передней кромке, реализованного на Ту-144, является Р.Л. Бартини, чьими прозрениями советский авиапром жил не один десяток лет, держа при этом Р.Л. Бартини на положении изгоя.



Сергей Фёдорович Бондарчук — выдающийся киноактёр и кинорежиссёр. Его сын Фёдор Сергеевич Бондарчук — ничего выдающегося в искусстве, хотя пока успешный шоу-бизнесмен с претензиями на политиканство.



А.А. Ширвиндт старший — актёр, выдающийся комик, его сын М.А.Ширвиндт — заурядный телеведущий, а не выдающийся слесарь.



Кристина Орбакайте — девочек-подростков с такими голосом и пластикой, какие были у неё, на любой дискотеке — не одна. Но отличие Кристины от большинства из них в том, что её мама и мамины друзья могли направить её развитие в нужном направлении, дать соответствующее образование и обеспечить пиар.



И если мама большую часть жизни балансировала на грани «искусство — шоу», хотя и свалилась в конце концов в шоу-бизнес , то дочь сразу же стала деятельницей шоу-бизнеса.



Если кто-то из детей «элитариев» не соответствует описанной тенденции, то это — исключение из общего правила, достаточно широко известного в своей предельно жёсткой формулировке «на детях гениев природа отдыхает», с поправкой на то, что в действительности далеко не все «элитарии» — гении.

Всё это примеры того, что:



обеспечив преимущественный доступ к тому или иному профессиональному образованию своим детям и близким, «элита» может дать им некий начальный уровень профессиональной состоятельности в той или иной «элитарной» области деятельности, при условии, что наука и учебные программы, обеспечивающие вхождение в эту область, адекватны этой деятельности;



потом мафиозная корпоративность «элит» может обеспечить преимущественное продвижение по карьерной лестнице своим отпрыскам и близким в каждой сфере деятельности как на основе непосредственного употребления «административного ресурса», так и средствами разнородного «пиара», расчищающего дорогу и создающего поддержку нужному претенденту.



Но полученное образование при этом не заменяет «искры Божией», которая — Божия, в силу чего не передаётся в преемственности поколений автоматически на основе генетического механизма биологического вида «Человек разумный».

Однако и «искра Божия» — только предпосылка к свершениям, которые невозможны без 1) должного образования и 2) доступа в соответствующую сферу деятельности.

Наследственная клановость в престижных и иных «элитарных» областях деятельности и мафиозно-корпоративная этика гасит множество искр Божиих; а тем, которые не погасила, закрывает пути развития и не выпускает на поле деятельности, поскольку все места, на которых возможно плодоношение искр Божиих, заняты бездарными «элитариями», в большинстве своём не отдающими себе в этом отчёта.

«Элита» даже не понимает того, что она стремится осуществить в России жесточайший родоплеменной строй, в котором происхождение из определённых семей высшей «элиты» открывает индивиду все возможности, освобождая его при этом от какой-либо ответственности , а происхождение из других — возможности личностного развития и творчества закрывает тем сильнее, чем ниже социальный статус семьи, в которой родился человек.

«Элита» прежде всего:



решает вопрос о том, кому достанутся должности как средство получения наград, высоких доходов и т.п.,



но никогда не задумывается о том, — смогут ли «элитарии» на этих должностях работать с общественно необходимым уровнем профессионализма и яркости «искры Божией» — уровнем «креативности» (креативность — способность к творчеству) .



В крайнем случае подразумевается, что награды и всё прочее будут получать «элитарии», а работать «за спасибо» будет обслуга, к «элите» не принадлежащая, но обладающая общественно необходимым творческим потенциалом и профессионализмом.

Но работать на «элиту» за гроши и унижение — в историческом развитии обществ с течением времени желающих становится всё меньше и меньше. Не говоря уж о том, что паразитизм наследственно-клановой «элиты» не даёт обрести должный профессионализм и тем, кто мог бы быть её верными холопами-профессионалами.

Для нравственности «элитария» все, кто ниже его в известной ему иерархии, — средство удовлетворения его потребностей, «среда обитания», на которую нормы какой бы то ни было этики не распространяются.



И это, при том воспитании, которое получают отечественные «элитарии», неизбежно прорывается наружу, что подтверждает множество разнообразнейших роликов в сети Интернет: от незнания руководителем государства — хватит ли 5000 рублей на покупку мороженого до расстрелов людей, съехавшими с катушек пьяными «элитариями».

Заключение

Поэтому наследственно-«элитарная» клановость, не сдерживаемая чем-либо:



массово производит во всех «престижных» областях деятельности засилье посредственности, деградирующей в преемственности поколений до уровня, не позволяющего обеспечить даже минимально необходимый профессионализм;



но непрофессионализм это ещё не всё, поскольку «элитаризму» сопутствует поток злоупотреблений властью и социальным статусом со стороны «элитариев»;



первое и второе в совокупности в толпе простонародья массово гасит мотивацию к труду на систему организации жизни толпо-«элитарного» общества — люди, чувствуя, что их труд не даёт им отдачи, и не умея организовать жизнь общества иначе, не желают ишачить на «элиту» и её хозяев.

В силу действия двух названных выше факторов обеспечение устойчивости в преемственности поколений толпо-«элитаризма» на основе поддержания дееспособности «элиты» и создания мотивации к труду в простонародье — искусство, самой «элите» недоступное (в силу того, что по своему мировоззрению и организации психики она — такая же толпа, но толпа ― рафинированная, то есть без каких-либо намёков на интеллектуальную деятельность и осмысленное волепроявление вопреки корпоративной дисциплине и стадно-стайным инстинктам ): это — удел знахарства и его периферии, проникающей во все сферы жизни общества .

Мы живём в технической цивилизации, основанной на коллективном разнородном труде.

В силу этого в ней качество жизни каждого определяется не столько его личными трудоспособностью и профессионализмом, сколько:



во-первых, — действующей концепцией управления делами общества в целом, включая и его экономику;



во-вторых, — качеством управления по проводимой в жизнь концепции как на макро- так и на микро- уровнях: что может наработать в одиночку любой из 6 миллионов безработных или любой из 3 миллионов потенциальных безработных , если возможности их заработка обусловлены «финансовым климатом», который в России испорчен дурным управлением постсоветских «элитарных» режимов.



Если понимать роль управления делами общественной в целом значимости в обеспечении благополучия каждой семьи, то Российская «элита» плоха тем, что:



во-первых, она избрала для проведения в жизнь не ту концепцию управления — западную модель толпо-«элитаризма», представляющую собой систему финансового рабовладения на основе монополии на ростовщичество кланов, узурпировавших банковское дело (4‑й приоритет обобщённых средств управления / оружия), дополняемую законодательством «об авторских и смежных правах» и мафиозностью в науке как отрасли деятельности (3‑й приоритет обобщённых средств управления / оружия);



во-вторых, она не обладает профессионализмом, необходимым для осуществления устойчивого управления по этой концепции.



Именно по этим причинам «элита» Запада и глобальная «элита» относится к российской «элите» в целом как к провинциальным идиотам, которые возомнили о себе невесть что и постоянно путаются под ногами, мешая делать политику «цивилизованным» людям.



С их точки зрения российская «элита» — «туземная администрация», которую приходится пока терпеть ввиду невозможности оккупации страны и учреждения в ней своей колониальной администрации, которая вышколила бы туземцев и сформировала бы из вышколенных экземпляров новую «туземную администрацию», как это делалось в прошлом в большинстве колоний «великих держав» Запада и что не смог проделать Гитлер на территории СССР.

В таких условиях:



Главная социально-корпоративная проблема российской «элиты» в том, что она не способна ни перейти к другой концепции, ни обрести профессионализм, объективно необходимого уровня, позволяющий обеспечить устойчивость управления по избранной ею концепции и на этой основе войти в состав западной цивилизации.



В общем нынешняя российская «элита» — «ни Богу свечка, ни чёрту кочерга».

Причина вызревшей исторической никчёмности российской «элиты» — в её самонадеянной дурости, в основе которой лежит порочность её же нравов и этики.

Такими же были на рубеже 1917 года проблематика, внутренние и внешние причины предстоявшего краха «элиты» Российской империи. Самонадеянности у российской «элиты» в 2017 году не убавилось.

«Великая Октябрьская социалистическая революция — вчера, сегодня, завтра…»

Молодёжная аналитическая группа





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