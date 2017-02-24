Германия рассекретила документы нацистской разведки по железной дороге Ленинград-Мурманск

Архив с данными нацистской разведки предвоенных лет по железной дороге Ленинград-Мурманск был рассекречен в Германии. Из документов становится понятно, почему немецкие войска прикладывали столько сил к захвату или уничтожению этой трассы. Согласно сведениям разведки рейха, железная дорога из Ленинграда на Кольский полуостров имела первостепенное стратегическое значение, поэтому в планах немецкой армии одной из важных задач было прервать сообщение по ней. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС председатель Фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит», генерал-майор ФСБ в отставке Геннадий Гурылев, в чьем распоряжении оказался перевод немецких рассекреченных документов на русский язык.

«Тем значимее выглядят героические подвиги советских солдат и железнодорожников, благодаря которым дорога оставалась действующей все военные годы, о чем свидетельствуют документы и наградные листы железнодорожного ведомства», — сказал Гурылев.

Чего боялась Германия

Секретные документы были составлены накануне войны. Уже по двум из них становится понятно, почему захватчики столько усилий потратили на попытки разбомбить железную дорогу Ленинград — Мурманск. Первый из них — обзор транспортной ситуации на Северо-Западе СССР — датируется 1 июня 1937 года. А военно-географический обзор Карелии и Кольского полуострова был создан всего за неделю до нападения армии Германии, 15 июня 1941 года.

В документе 1937 года выражается озабоченность активным развитием экономики, транспорта и военного присутствия на Севере России. Так, немецкая разведка обращает внимание на повторяющиеся появления русских подлодок и шпионов на севере Норвегии и полеты авиации над районами расположения горнопромышленных предприятий. Готовившие документ германские аналитики предполагали, что это указывает на наличие у СССР планов «посредством единого удара по Северной Финляндии и Швеции после норвежского побережья получить выход к Атлантическому океану». Здесь же отмечается, что возможность такой операции зависит от пропускной способности транспортных путей для сбора подразделений вооруженных сил и в качестве линии снабжения.

В связи с этим далее следует скрупулезное описание железной дороги Вологда-Архагельск, связывающей юг России с Белым морем, и Мурманской железной дороги, связывающей Ленинград с портами Северного Ледовитого океана — торговым портом в Мурманске и военным портом в Полярном. При этом указывается на активную модернизацию построенной в 1916 году трассы к Мурманску — её расширение, электрификацию.

С чем атаковала Германия

В документе 1941 года четко говорится, что «основу Северо-западной зоны составляет Кировская железная дорога (дорога Ленинград-Мурманск на участке от Карелии до Кольского залива. — ТАСС), нарушение которой является самым эффективным способом отрезания Карелии и Кольского полуострова от Центральной России, с одной стороны, и всей Европейской частью России и её единственным океаническим портом Мурманск, с другой. Нарушение сообщения должно проводиться к северу от Беломорска, поскольку отсюда недавно был построен альтернативный маршрут на восток (Архангельск)».

По данным разведки, данная железная дорога находится в хорошем состоянии. В частности, подчеркивается тот факт, что вследствие создания между Кандалакшей и Мурманском гидроэлектростанций вся дорога была электрифицирована, полотно и мосты усовершенствованы — уникальный случай для того времени.

Этот транспортный коридор имел огромное значение. Как отмечают немецкие аналитики в документах, помимо выхода в Северный Ледовитый океан, он давал доступ к богатейшим месторождениям Кольского полуострова, от него уходили ответвления на Финляндию.

Поэтому было закономерным, что с началом войны Германия делала все возможное, чтобы перекрыть этот путь. Для этого в Заполярье была направлена армия «Норвегия» в составе двух германских и одного финского корпусов, которую поддерживали часть сил 5-го воздушного флота и ВМС Германии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги, бомбить мурманский железнодорожный узел нацисты начали уже 26 июня 1941 года. За годы войны вражеские самолеты 97 раз устраивали на него налеты, было сброшено 757 фугасных и 42 тысячи зажигательных бомб. В целом на территории Кольского полуострова за войну были повреждены 216 паровозов и электровозов и 1300 вагонов.

Подвиги железнодорожников

О том, с каким ожесточением немцы нападали на железнодорожную магистраль, с какой самоотверженностью советские солдаты и рабочие защищали ее, свидетельствуют наградные листы из архива железной дороги, копии которых корреспонденту ТАСС также предоставили в Фонде поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит». Описания действий, за которые вручались награды, выглядят хроникой ежедневных подвигов и изобилуют уникальными деталями.

Так, в марте 1942 года начальник восстановительного поезда Степан Шитиков был представлен к награде за то, что сподвиг «личным примером и самоотверженностью весь коллектив работников поезда на быстрейшее восстановление разрушенных путей и перегона. 16 июля 1941 года разрушенный путь на протяжении 45 метров и 4 пролета связи были восстановлены за 1 час 5 минут». А в августе того же года 265 метров разрушенного полотна были восстановлены менее чем за 2 часа. И таких эпизодов в наградном листе несколько, причем часто работать приходилось под бомбежками противника.

Инструктор-подрывник Иван Тюриков с августа 1941 по март 1942 года обезвредил 132 авиабомбы, сброшенные на железную дорогу, но сразу не взорвавшиеся. Один раз в его рюкзаке сдетонировал взрыватель, несколькими минутами ранее извлеченный им из бомбы. Эти несколько минут могли стоит многих жизней и серьезного разрушения путей.

Орденом «Красной Звезды» был награжден начальник станции Мурманск Сергей Бурмистров. Несмотря на постоянные налеты и обстрелы, он с подчиненными в течение всей войны организовывал бесперебойную доставку грузов Северному флоту. Только в 1944 году было перегружено почти 20 тыс. вагонов для флота. В 1944-45 годах обеспечивал погрузку и отправку на другие флоты подлодок и торпедных катеров. Здесь же геройски проявил себя помощник военного коменданта станции Мурманск Игорь Татаренко. 18 июня 1942 года от зажигательных бомб загорелись 15 вагонов, рядом с которыми стояло 44 вагона с боеприпасами. Рискуя жизнью, он вместе с рабочими организовал спасательные работы, боеприпасы не взорвались.

Герои, награды, победа

По данным Мурманского областного архива, всего в годы войны за самоотверженный труд 156 железнодорожников области отмечены правительственными наградами. Только на Мурманском узле за время войны орденами СССР награждены 32 человека, медалями за трудовую доблесть и отличие — 45 человек, значками «Почетному железнодорожнику» и «Ударнику Сталинского призыва» — 87 человек. При этом, выполняя свой долг, погиб 81 железнодорожник.

Как отмечает в своей книге один из ведущих мурманских историков Алексей Киселев, вклад железнодорожников Мурманска в дело победы над врагом был очень весомым. За 1200 дней войны в Заполярье они отправили 1,2 млн тонн различных грузов — боевой техники, военных материалов, промышленного оборудования и продовольствия. А в Мурманск доставили сотни эшелонов с солдатами, мобилизованными грузчиками, оружием и боеприпасами, вывезли десятки санитарных поездов, выполнили сотни спецрейсов. Все это, по мнению историка, сыграло важную роль в победе России в Великой Отечественной войне.