Главная » История, Мировоззрение, Политика

Два лица русского патриотизма. Александр Пыжиков

13:15. 24 февраля 2017 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Русский патриотизм как государственная политика оформился при Александре III

1917 год кардинально изменил идеологию. Кто реанимировал русский патриотизм в советский период и чем его новый вариант отличался от дореволюционного? Комментирует профессор МГПУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков.

============================================================================

Рекомендуем:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков А.В.

============================================================================

Правда.ру

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
А мы ищем Русскую национальную элиту..?
...и досконально. Действующие лица и исполнители Кем ... министров. Как и два десятка лет назад,...» и некоторые лидеры Русского движения – Александр Белов, Константин Крылов,... отличается от традиционного патриотизма советского и постсоветского образца...
Патриотизм как национальная идея, часть вторая
Русский патриотизм - одно из самых загадочных... сберегут. Вежливы каски, вежливы лица, Вежливы даже стальные машины. ...пошел, И спустя всего два поколенья Новый рейх у ...выжить. Прозоров Александр Дмитриевич, писатель ...Могут вынести русский крест только наши...
В прицеле Сиона Русский Дух. В.Емельянов. ДЕСИОНИЗАЦИЯ.
...е. будучи помощником первого лица партии и государства, В..."Ночь Сварога". Вот эти два шедевра я всем рекомендую. ... редактор Всероссийского журнала «Русская Правда» Александр АРАТОВ И.о. ...оформление языческой ветви национал-патриотизма в политическую партию. ...
Чтобы в России установилась русская власть — русским надо стать умнее евреев
...не было. Вечером приходило два существа, одно по имени ..., этот маленький человек без лица, стал менять положение. Сначала... Там его честность и патриотизм заметил Собчак и решил: .... Один из лидеров "русских националистов" Александр Белов (он же Поткин...
Русская идея в высказываниях известных мыслителей
... и размножении русского народа Александр Васильевич Суворов Русский полководец, не... славянская семья В лицо и недругу и другу...народов, подобных Русскому, дикость учения о вреде патриотизма до того... для русских и по-русски» «У России есть только два союзника: ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...её  истинное лицо  - ...Русского Национально-Освободительного движения» - «Русской правдой» которой руководят два еврея, два...реформатора Александра ...Патриотизм – это мерзкая вещь… Русский народ – папуасы».   Артист  Назаров: «Патриотизм – это прибежище русских......

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>