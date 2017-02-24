Два лица русского патриотизма. Александр Пыжиков
13:15. 24 февраля 2017 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Русский патриотизм как государственная политика оформился при Александре III
1917 год кардинально изменил идеологию. Кто реанимировал русский патриотизм в советский период и чем его новый вариант отличался от дореволюционного? Комментирует профессор МГПУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai