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Бумажные деньги «развитого социализма» 1

13:37. 24 февраля 2017 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:



От автора: «Мое детство и юность прошли в СССР. И хотя это было много лет назад, кое-что я помню до сих пор. Например, помню советские деньги.»
 Один рубль — это была не такая уж и маленькая сумма. А 100 рублей — так и целое состояние. Конечно, в разных регионах СССР цены различались, но не существенно. Помню, на консервах (почему-то запомнились именно консервы) были цены для I, II, III поясов. Но опять же, разница в ценах была — копейки…

Между прочим, очень показательно, что именно эта надпись исчезла с купюр образца 1991 года. Ничего не изменилось — Ленин на своём привычном месте, размер, цвет, рисунок. И только вот эти надписи на языках национальных республик исчезли…

1. Один рубль. Рябчик, рванный.

Носился в кармане в смятом состоянии, был эквивалентен бутылке недорогого плодово-ягодного или четырём кружкам пива с небольшим остатком.


За один рубль можно было купить:

• 100 коробков спичек (коробок — одна копейка);
• 50 тонких школьных тетрадок (одна тетрадка на 12 листов — 2 копейки);
• 50 звонков из общественного телефона (чтобы позвонить из телефона-автомата, в специальную щель в правом верхнем углу надо было бросить монету в 2 копейки);
• 20 раз проехаться на общественном транспорте (трамвайно/троллейбусно/автобусный билетик стоил 5 копеек, а я еще застала время, когда билеты были не универсальные, и автобусные стоили 5 копеек, троллейбусные — 4 копейки, а трамвайные — 3 копейки); 
• или 5 километров проехаться на такси — оно стоило 20 копеек километр;
• 25 килограммов помидоров — да, по 4 копейки за килограмм, была такая цена;
• 10 килограмм картошки или 3 килограмма на рубль, но на рынке, а если «с машины», то и по 5 копеек за килограмм;10 катушек ниток (по 10 копеек за катушечку); 
• англо-русский словарик карманного размера на 18 тысяч слов стоил 57 копеек; 
• можно было подписаться на кучу газет — например: «Труд»,«Комсомольская правда», «Известия» были по 3 копейки (но это по желанию), а вот «Пионерскую правду» заставляли в добровольно-принудительном порядке выписывать всех пионеров в школе — правда, цена за нее была чисто символическая — 1 копейка за номер; 
• после уроков при хорошей и теплой погоде обязательно забегали в парк — покататься на качелях-каруселях. Покататься стоило от 5 до 10 копеек; 
• много ходили в кино — билет на детский сеанс стоил 10 копеек, а на взрослый — 25 копеек; 
• на переменках любили бегать в аптеку за «вкусняшками» — мятные таблетки от давления стоили 2 копейки за упаковку, а сладкая аскорбинка — 6 копеек; 
• еще любили покупать у бабушек жареные семечки, их дозировали маленьким 100-граммовым стаканчиком и стаканом побольше (а потом насыпали в бумажный пакетик, скрученный из газеты в форме конуса) — соответственно сначала стаканчики стоили по 3 и 5 копеек, правда потом — 5 и 10 копеек; 
• или бегали в ближайший магазин за мороженым — пломбир в стаканчике стоил всего 7 копеек (правда, потом подорожал до 20 копеек), но молочное мороженое стоило 10 копеек, а фруктовое — 12 копеек. Правда «Каштан» — шоколадное эскимо (то, которое на палочке) было относительно «дорогое» — 20 копеек; в молочной кафешке можно было заказать коктейль (молочный) за 10 копеек; 
• или шикануть — купить пачку жевательной резинки производства СССР — как раз ровно 1 рубль (импортная стоила дороже); а в столовой можно было полноценно пообедать — первое, второе, компот и булочка (комплексный обед обходился и в 45-60 копеек), обед в рабочей столовой стоил около 80 копеек;
• 33 стакана лимонада с сиропом, особенно летом в жару — самое оно :); 

• выпить кофе с пирожным, имея в кармане один рубль, тоже не проблема — кофе стоил 13 копеек, пирожное с заварным кремом стоило 22 копейки, а пирожное-картошка — 15 копеек); 
• можно было купить много-много булок (обычная «чайная» булка стоила 2 копейки, а ватрушки и булки с маком и с повидлом стоили по 10-15 копеек); 
• да и хлеб был не особо дорогим — 16-20-24 копеек; 
• бородинского, например, можно было купить аж 5 буханок — по 20 копеек за буханку;
• 4 буханки белого хлеба (буханки были по 900-1000 граммов, не такие, как сейчас);
• 5 литров разливного молока или 6 бутылок молока по 0,5 литра — по 16 копеек за бутылку;
• 3 стеклянных баночки майонеза по 200 мл — по 33 копейки за баночку (баночки, кстати, можно было потом сдать в прием стеклотары и вернуть часть заплаченной за майонез денежки);
• 3 баночки морской капусты — капуста была тоже по 33 копейки за баночку; 
• самое смешное, что консервы — бычки в томате — тоже стоили 33 копейки за консерву :)
• для любителей — 10 пирожков с котятами (по 10 копеек за пирожок); 
• десяток яиц по 10 копеек штучка; 
• килограмм сахара (сахар-песок — был по 78 копеек килограмм, потом подорожал до 94 копейки или рафинад — 88 коп);
• 2 литра подсолнечного масла «на розлив» (1 литр — 50 копеек); 
• 2 бутылки хорошего пива (еще бы и сдача осталась, а бутылки можно было сдать), хотя, было пиво и по 25 копеек за бутылку, а разливное даже по 22 копейки за бокал;
• 8 пачек не очень хороших сигарет или 2 пачки болгарских сигарет по 50 копеечек пачка; 
2. Три рубля. Трояк, трёшник.
Сумма, открывающая сердца сантехников и прочих коммунальных факиров. Эквивалентна большой бутылке (0,8 «огнетушитель») вина, плюс приличная закуска. Например, консервы «Завтрак туриста» и пара плавленых сырков «Дружба»


На три рубля можно было купить:

• килограмм докторской колбасы по 2 рубля 20 копеек (еще бы и немалая сдача осталась); 
• правда, была колбаса и по 2 рубля 90 копеек; 
• а еще была колбаса чайная — по 1 рубль 60 копеек за килограмм; 
• или килограмм сыра — российский сыр стоил ровно 3 рубля за килограмм, если попроще — то по 2рубля 60 копеек за килограмм; 
• почти 1,5 килограмма говядины (килограмм мяса стоил 1 рубль 80 копеек); 
• или килограмм свинины по 2 рубля 50 копеек + сдача;
• 2 килограмма мандаринов по 1 рубль 50 копеек;
• 2 литра сметаны по 1 рубль 50 копеек; 
• бутылку московской водки за 2 рубля 14 копеек; 
• могли пообедать ни много, ни мало, а 5-6 персон (в заводской или школьной столовой, конечно); 
• а вот обед в ресторане обошелся бы в 3 рубля только на одного, но зато какой обед!; 
• торт «Сказка» к празднику обошелся бы в 2 рубля 64 копейки, а обычный такой себе тортик — так и 2 рубля 20 копеек; 
• хорошую книгу на качественной бумаге;
• 2 виниловых пластинки большого диаметра (они стоили от 1 рубль 45 копеек до 1 рубль 70 копеек); 
• или одну импортную пластинку за 3 рубля; 
3. Пять рублей. Пятёрка…
Пять рублей дарили на свадьбу, если даритель не близкий родственник и не свидетель. В 80-е годы — бутылка самой недорогой водки.


За пять рублей можно было купить:

• как минимум — 55 булочек (булочки стоили от 2 копеек до 9 копеек за штучку);
• 50 килограммов соли «Экстра» — по 10 копеек за килограмм; 
• как минимум — 25 брикетов пломбира в вафельном стаканчике (сначала он стоил 19 копеек, потом подорожал до 20 копеек за брикет); 
• как минимум — 20 буханок белого хлеба (белый хлеб был от 13 копеек до 24 копеек, черный был от 16 копеек до 22 копеек за буханку);
• 20 нарезных батонов по 25 копеек за штучку; 
• два килограмма бананов (экзотика стоила около 2 рублей за килограмм); 
• килограмм вырезки на рынке (4 рубля 50 копеек за кило) или 2 килограмма мяса в магазине («государственное» стоило от 1 рубль 50 копеек до 2 рубля 50 копеек) — говядина была по 2 рубля 20 копеек, а свинина — по 2 рубля 50 копеек; 
• килограмм коммерческой колбасы за 4 рубля 20 копеек + сдача 

• кассету «МК» отечественного производства — за 4 рубля 50 копеек (импортные на базаре стоили в 2 раза дороже); 
• билет на поезд по региону «Ленинград — Таллин» стоил 5 рублей (студенческий билет стоил в два раза меньше + белье 1 рубль); 
• килограмм очень хороших конфет — шоколадные «Мишка на севере» и «Белочка» стоили ровно по 5 рублей за килограмм (в основном конфеты стоили 3 рубля 50 копеек за килограмм); 
• несколько плиток шоколада — он стоил от 80 копеек до 1 рубль 20 копеек за плитку; 
• поллитровую бутылку водки «Пшеничная» за 3 рубля 62 копейки (а еще была «Экстра» за 4 рубля 12 копеек); 
• бутылку «Советского» шампанского за 3 рубля 67 копеек; 
• литровую бутылку венгерского «Вермута» за 3 рубля 50 копеек;
• 10 пачек сигарет «Опал» болгарского производства — по 50 копеечек за пачку; 
• а еще были очень модные, а поэтому жутко дорогие… заморские пластиковые пакеты — по 5 рублей (!!!) за штучку…; 
• или упаковку импортной жвачки; 
• из одежки-обувки: пару домашних тапочек, например — они стоили от 3 до 5 рублей за пару; 
• пару женских колготок по цене от 3 рублей до 4 рублей 50 копеек;
• бюстгальтер отечественного производства тоже стоил от 3 до 5 рублей; 
• фуфайка рабочая, типа «ватник», стоила около 5 рублей; 
• летнее платьице на ребенка тоже стоило в районе 5 рублей.




Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
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