25 причин отказаться от вацкинации

Чтобы понять насколько опасны прививки, достаточно упомянуть тот факт, что за 10 лет ни один врач или руководитель фармкомпаний США не отважился выпить смесь стандартных добавок, имеющихся в большинстве вакцин, в том же количестве, которое, в соответствии с рекомендациями Центра Профилактики и Контроля заболеваемости США 2000 г, получал шестилетний ребёнок. И это несмотря на обещанную награду свыше 100 000 долларов.

Если этот факт вам показался неубедительным, прочитайте следующие факты:

- Месячный ребёнок, весящий 5 кг., получает ту же дозу вакцины, что и пятилетний, весящий 18 кг. Новорожденные с незрелой, не развившейся еще иммунной системой, получают в 5 раз большую дозу (относительно массы тела), чем старшие дети.

- Международные исследования показывают, что прививки являются одной из причин СВДС — синдрома внезапной детской смерти.

- Практически всегда детские инфекционные болезни доброкачественны и проходят сами по себе. Кроме того, они приводят к выработке пожизненного иммунитета, в то время как прививочный иммунитет лишь временный, поэтому существует повторная вакцинация.

- Пожизненный иммунитет передается потом от матери через плаценту к ее еще не родившемуся ребенку, прививочный иммунитет через плаценту не передается.

- Нет научных исследований, призванных определить, на самом ли деле вакцины предотвращают заболевания. Графики заболеваемости скорее показывают, что прививки вводились в конце периода эпидемии, когда болезнь уже была на последней стадии.

- Нет долгосрочных исследований безопасности вакцин. Проводятся лишь краткосрочные проверки, где привитые испытуемые сравниваются с группой, которой ввели другую вакцину. На самом деле сравнивать нужно с группой непривитых.

- Независимые частные исследования (голландские и немецкие) обнаружили, что привитые дети болеют гораздо больше, чем их непривитые сверстники. Если прекратить прививать детей, их здоровье заметно улучшается.

- Ребенок получает не одну, а много прививок. Не существует тестов для определения действия комбинированных вакцин.

- Пионеры вакцинации, которые рекомендовали соблюдать большую предосторожность перед вакцинацией населения, никогда не пропагандировали массовое прививание.

- Детей прививают просто потому, что запугивают их родителей. Прививание детей — самый прибыльный бизнес как для производителей вакцин, так и для врачей.

- Детям, которые находятся только на грудном молоке, вводят мощные вакцинные токсины, что противоречит любой логике и науке.

- Вакцины содержат тяжелые металлы (ртуть, алюминий), канцерогены, ядохимикаты, живые и генномодифицированные вирусы, сыворотку, содержащую вирусы животных и чужеродный генетический материал, крайне ядовитые деконтаминанты и вспомогательные вещества, непроверенные антибиотики, ни один из которых не может быть введен без нанесения организму вреда.

- Вакцины содержат сыворотку крови не только шимпанзе и других обезьян, но также и коров, свиней, кур, лошадей, и даже человеческую сыворотку крови и ткани, извлеченные из абортированных эмбрионов.

- Смерти и стойкая нетрудоспособность из-за прививок — весьма распространенное явление, и это хорошо известно медицинскому сообществу. Правительство запрещает врачам разглашать это и связывать такие случаи с прививками.

- Большинство детских инфекционных заболеваний имеют мало серьёзных последствий в современном мире. Большинство инфекционных заболеваний не только редко бывают опасными, но они могут играть жизненно важную роль в развитии крепкой, здоровой иммунной системы. Люди, не болевшие корью, имеют более высокую заболеваемость некоторыми болезнями кожи, дегенеративными болезнями костей и хряща, некоторыми опухолями, в то время как те, кто не болел свинкой, имеют более высокий риск опухолей яичников.

- Многие врачи утверждают, что болезни в детстве нужны для тренировки иммунной системы . Подавляя эти болезни, мы оставляем иммунную систему неразвитой, провоцируя появление различных аутоиммунных расстройств, таких как диабет и артрит, которые сегодня приобрели эпидемический характер.

- В США постпрививочные осложнения регистрируются, и правительство выплачивает жертвам в качестве компенсации миллионы долларов. В странах СНГ вам ничего не компенсируют, вам придется самим бегать по врачам и лечить осложнения, покупая дорогие лекарства.

- Вакцина БЦЖ (от туберкулеза) в Америке и Европе признана совершенно неэффективной и от нее отказались.

- Оральная полиовакцина (ОПВ) вызывает полиомиелит и другие неврологические и желудочно-кишечные расстройства у детей.

- Прививка от Гепатита B, введенная в использование недавно, вообще не предназначена для детей, это прививка от заболевания, передающегося половым путем, которая должна быть предназначена только для взрослых с беспорядочными половыми связями.

- Столбнячная сыворотка содержит как алюминий, так и ртуть, а также столбнячный анатоксин – любой из этих компонентов способен нанести непоправимый вред организму человека.

- Вакцина от кори является вакциной, которая регулярно вызывает серьезные поствакцинальные осложнения.

- По результатам различных независимых исследований, особенно голландского и последнего немецкого, где сравниваются привитые и непривитые дети, установлено, что привитые дети склонны к астме, дерматиту, аллергиям, гиперактивности и пр.

- Влияние вакцин на развивающийся мозг ребенка очень велико и может привести к нарушениям речи, поведения и даже к слабоумию. Значительное количество исследований убедительно показало, что практика прививания детей может привести к серьёзному повреждению мозга по многочисленным механизмам. Поскольку мозг ребёнка быстро развивается в период с третьего триместра беременности до двух лет, он подвергается серьёзному риску.

- Производство вакцин является самым прибыльным фармацевтическим бизнесом. Миллиарды долларов зарабатываются фирмами по производству вакцин.

Если вы все-таки решили прививать ребенка, то сделайте это как можно позже, потому что:

- Весь период грудного вскармливания ребенка защищают антитела, передающиеся ему с молоком матери. И только через полгода после последнего прикладывания к груди эта защита исчезает! Тогда нужно сдать иммунологический анализ крови на наличие тех или иных антител, и только после этого можно поставить прививки (если, конечно, вы не решили отказаться от вакцинации совсем) от тех болезней, антител к которым в крови не обнаружено.

- Иммунитет ребенка окончательно формируется только к 6-ти годам. И любое вмешательство (особенно такое грубое как вакцинация!) в этот естественный процесс может привести к необратимым последствиям и повлиять на всю оставшуюся жизнь. Если вы все же решили прививать своего ребенка, то лучше это начать делать после 5-6 лет.

В 2016 году Роберт Де Ниро выпустил фильм “Vaxxed” (русский перевод: Отвакцинены: От подлога к катастрофе), посвященный обсуждение осложнений после вакцинации.