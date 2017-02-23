“Встань за веру, Русская земля!”

К 105-летию марша “Прощание славянки”

«Прощание славянки» — русский марш, написанный в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, стоявшего в Тамбове, Василием Ивановичем Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской войны (1912—1913). Нисколько не потеряв своей популярности за прошедшие годы, по существу является национальным маршем, символизирующим проводы на войну, военную службу или в дальнее путешествие. За рубежом является одной из самых узнаваемых музыкальных эмблем Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Музыкальная композиция родилась в царской России более 100 лет назад, под неё провожали войска на войну, начиная с 1912 года. После Революции марш исполнялся как красными, так и белыми, поэтому в 30-е годы мелодию не очень-то жаловали.

Многие источники сообщают, что марш исполнялся на параде 7 ноября 1941 года в Москве, когда войска прямо с парада уходили на фронт. Но некоторые музыковеды этот факт оспаривают. Аналогичная путаница и с исполнением «Прощания славянки» на параде Победы в 1945 году.

Окончательно марш был реабилитирован после выхода в 1957 году фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», где он прозвучал в сцене проводов добровольцев на фронт Великой Отечественной войны. Сегодня уже сложно представить День Победы без этого марша.

Автор марша – Василий Иванович Агапкин (1884-1964). Он начал военную службу в 1894 г., девятилетним (!) воспитанником-корнетистом пехотного батальона, а закончил – полковником, дирижёром одного из лучших военных творческих коллективов, Образцового оркестра Министерства государственной безопасности СССР.

В 1911 г. В.И. Агапкин проходил военную службу в Тамбове и там же поступил в Тамбовское музыкальное училище на медно-духовое отделение.

В.И. Агапкин с однополчанами

Осенью 1912 года внимание российского общества было приковано к Балканской войне. Страны Балканского союза (Болгария, Греция, Сербия, Черногория) бросили вызов Османской империи. Из России на Балканы выезжало много добровольцев и сестёр милосердия. Тогда-то и сочинил Василий Агапкин своё первое произведение, сразу прославившееся на всю Россию, – марш «Прощание славянки». Считается, что Агапкин взял за основу марша мелодию песни времен русско-японской войны, начинавшейся словами: «Ах, зачем нас забрили в солдаты, отправляют на Дальний Восток…». Эта песня была запрещённой, и солдаты распевали её подпольно.

Свои нотные наброски Агапкин решил отвезти в Симферополь, где жил композитор и военный капельмейстер Яков Богорад. Вместе они сочинили трио и придумали название маршу – «Прощание славянки».

Вскоре Богорад напечатал в симферопольской типографии сотню экземпляров нот. На обложке первого издания была надпись: «Прощание славянки» – новейший марш к событиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Сочинение Агапкина». Впервые публично новый марш был исполнен осенью 1912 года в Тамбове на строевом смотре кавалерийского полка, в котором служил автор.

После войны к маршу сохранялось неоднозначное отношение. Он критиковался за примитивизм, скупую гармонию как «типичный дореволюционный марш». Как уже отмечено, опала «дореволюционного» происхождения была окончательно снята после выхода в 1957 году фильма «Летят журавли».

В.И. Агапкин скончался 29 октября 1964 г. в возрасте 80 лет. Он похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище, и на памятнике-стеле высечены ноты – первые такты марша «Прощание славянки»…

На музыку марша было написано множество текстов, в том числе известными поэтами. Самых популярных текстов – четыре. Однако, сама музыка рождает море чувств. Возможно, именно тот факт, что основой «Прощания славянки» была простая солдатская песня, объясняет, почему за свою 100-летнюю историю марш не потерял актуальности.

Прощание славянки. В. И. Агапкин, В. Лазарев, 1984

Наступает минута прощания,

Ты глядишь мне тревожно в глаза,

И ловлю я родное дыхание,

А вдали уже дышит гроза.

Дрогнул воздух туманный и синий,

И тревога коснулась висков,

И зовёт нас на подвиг Россия,

Веет ветром от шага полков.

Прощай, отчий край,

Ты нас вспоминай,

Прощай, милый взгляд,

(Не все из нас придут назад)

Прости-прощай, прости-прощай…

Летят-летят года,

Уходят во мглу поезда,

А в них — солдаты.

И в небе тёмном

Горит солдатская звезда.

А в них — солдаты.

И в небе тёмном

Горит солдатская звезда.

Лес да степь, да в степи полустанки.

Свет вечерней и новой зари —

Не забудь же прощанье Славянки,

Сокровенно в душе повтори!

Прощай, отчий край,

Ты нас вспоминай,

Прощай, милый взгляд,

Прости-прощай, прости-прощай…

Нет, не будет душа безучастна —

Справедливости светят огни…

За любовь, за великое братство

Отдавали мы жизни свои.

Прощай, отчий край,

Ты нас вспоминай,

Прощай, милый взгляд,

Не все из нас придут назад.

Летят-летят года,

А песня — ты с нами всегда:

Тебя мы помним,

И в небе тёмном

Горит солдатская звезда.

Прощай, отчий край,

Ты нас вспоминай,

Прощай, милый взгляд,

Прости-прощай, прости-прощай…

Встань за веру, Русская земля! В. И. Агапкин, А. Мингалёв(1990-е).

Много песен мы в сердце сложили,

Воспевая родные края,

Беззаветно тебя мы любили,

Святорусская наша земля.

Высоко ты главу поднимала,

Словно солнце, твой лик воссиял,

Но ты жертвою подлости стала

Тех, кто предал тебя и продал.

Припев:

И снова в поход труба нас зовёт.

Мы вновь встанем в строй

И все пойдём в священный бой.

Встань за Веру, Русская земля!

Ждёт победы России святыня,

Отзовись, православная рать!

Где Илья твой и где твой Добрыня?

Сыновей кличет Родина-мать.

Под хоругви мы встанем все смело

Крестным ходом с молитвой пойдём,

За Российское правое дело

Кровь мы русскую честно прольём.

Припев.

Все мы — дети Великой Державы,

Все мы помним заветы отцов,

Ради родины, чести и славы

Не жалей ни себя, ни врагов.

Встань, Россия, из рабского плена.

Дух победы зовёт, в бой пора!

Подними боевые знамена

Ради Веры, Любви и Добра.

Припев.

Прощание славянки. Советский вариант 70-х годов.

Этот марш не смолкал на перронах,

Когда враг заслонял горизонт.

С ним отцов наших в дымных вагонах

Поезда увозили на фронт.

Он Москву отстоял в сорок первом,

В сорок пятом — шагал на Берлин,

Он с солдатом прошёл до Победы

По дорогам нелёгких годин.

Припев:

И если в поход

Страна позовёт

За край наш родной

Мы все пойдём в священный бой!

И если в поход

Страна позовёт

За край наш родной

Мы все пойдём в священный бой!

В священный бой!!!

Шумят в полях хлеба.

Шагает Отчизна моя

К высотам счастья,

Сквозь все ненастья —

Дорогой мира и труда.

К высотам счастья,

Сквозь все ненастья —

Дорогой мира и труда.

И если в поход

Страна позовёт

За край наш родной

Мы все пойдём в священный бой!

В священный бой!!!

Прощание славянки. В. И. Агапкин, А. Галич.

Снова даль предо мной неоглядная,

Ширь степная и неба лазурь.

Не грусти ж ты, моя ненаглядная,

И бровей своих тёмных не хмурь!

Припев:

Вперёд, за взводом взвод,

Труба боевая зовёт!

Пришёл из Ставки

Приказ к отправке —

И, значит, нам пора в поход!

В утро дымное, в сумерки ранние,

Под смешки и под пушечный бах

Уходили мы в бой и в изгнание

С этим маршем на пыльных губах.

Припев.

Не грустите ж о нас, наши милые,

Там, далёко, в родимом краю!

Мы всё те же — домашние, мирные,

Хоть шагаем в солдатском строю.

Припев.

Будут зори сменяться закатами,

Будет солнце катиться в зенит.

Умирать нам, солдатам — солдатами,

Воскресать нам — одетым в гранит.

Припев.

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В заголовке статьи — Картина К. Васильева “Прощание славянки”

Источник: slavyanskaya-kultura.ru