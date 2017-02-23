«Война будет жесткой, и теми же Ротшильдами может быть обрушен доллар!»

Президент США Дональд Трамп планирует заключить «сделку» с Москвой в вопросах экономики и борьбы с терроризмом, сообщил его пресс-секретарь Шон Спайсер.

«Успех Трампа как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен сделать это», - заключил пресс-секретарь.

О борьбе Трампа с мировым злом размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ:

«У Обамы руки тоже в крови»

- Хотя Трампа считают эмоциональным человеком, но он расчетливый делец и у него очень сильная команда.

Да, еще давно, перед приходом Обамы, я говорил, что это ничего не изменит, а просто будет новая обертка и больше улыбок.

Клинтон тоже улыбался, но двигал НАТО на восток и бомбил Югославию. Вот и у Обамы теперь руки тоже в крови...

Но Трамп - это нечто другое. Трамп уже заявил о том, что США не будут поддерживать многие режимы, что НАТО уже «покрылось ржавчиной» и т.п.

«Правительство США работало только на мировой олигархат»

Действительно, держать в таком виде НАТО, как оно сегодня есть, да еще плюс за американские деньги... Думаю, Трамп просто не будет этого делать, поскольку у него другой принцип.

На протяжении последних лет - и во время правления Клинтона, и в правление Обамы правительство США, по сути, работало только на мировой олигархат: на продвижение финансовых потоков, на всякого рода финансовые махинации и т.д.

Вот финансовый капитал вместе с индустрией во многом и ушел с территории США и теперь работает на совершенно других рынках в других странах.

«Взял в свою команду крупнейших финансовых специалистов»

Так вот Трамп хочет вернуть финансовый капитал на территорию США, сделав его не транснациональным, а национальным.

А еще он хочет вернуть на свою территорию современную индустрию, шестой технологический уклад.

Именно поэтому он взял в свою команду крупнейших финансовых специалистов из «Голдман Сакс» и других крупных финансовых институтов.

«Трамп объявляет войну мировому финансовому капиталу!»

По сути дела, Трамп объявляет войну мировому финансовому капиталу, который работает на других рынках и даже на других континентах!

И ведь главное, что этот капитал работает не на производственную экономику, а делает прибыли на финансовых спекуляциях. Похоже, этому клану и объявлена война...

Но война будет жесткой, вплоть до того, что теми же Ротшильдами может быть обрушен доллар...

«США будут мощно давить на Россию»

Но России не нужно делать ставки на Трампа и возлагать на него большие надежды. Трамп сильный политик, и он, конечно, понимает, что Америка, особенно в экономике, сегодня гораздо сильнее России.

Поэтому он и будет действовать с позиции более сильного игрока, «партнера» и т.д. А вот надеяться, что он где-то пойдет на уступки, - это иллюзия. Никаких уступок не будет.

Думаю, первое, с чем мы столкнемся, это если американцы предложат нам переговорный процесс по стратегическим ядерным вооружениям.

В этом вопросе США будут мощно давить на Россию, не уступая своих позиций. Да и в других вопросах они будут действовать так же...

«... не обращать внимания на государства-лимитрофы - прибалтов, Польшу и т.п.»

Возможно, на европейском поле нам придется несколько проще в случае, если Трамп действительно, что называется, плюнет на Европу или немножко отрезвит их и заставит платить, в том числе и за пребывание там американских войск.

Он может «стряхнуть» и не обращать внимания на такие государства-лимитрофы, как прибалты, Польша и т.п.

Возможно, будут какие-то подвижки по Украине... Ну а говорить, что Трамп нас облагодетельствует... нет, этого, конечно, не будет.

Трамп же американский социал-националист, и он будет работать на Америку и только на Америку! И никаких уступок, подачек он никому делать не будет, тем более - нам.

«Идет изучение состояния мира»

Что ж, Трамп не «политолог» и не «голый» политик, - он практик. Естественно, что прежде чем принять даже бизнес-решение, нужно провести глубокий анализ и просчитать последствия.

Вот этим сейчас занимается и он сам, и его команда: идет изучение состояния мира и места и роли Америки в нем, - причем реального места, не какого-то дутого...

Они вырабатывают стратегию и просчитывают последствия тех или иных стратегических решений и шагов.

«Что хочет делать сама Россия, и что хочет делать Россия совместно с Китаем?»

Конечно, для Трампа было очевидным, скажем, закрыть границу и ограничить эмиграционные потоки, - и он тут же принимал такие решения...

Однако есть более сложные вопросы, где нужны и консультации, и более глубокие проработки...

Например, Трамп рассчитывает на встречу с Путиным как на некий начальный, стартовый шаг с тем, чтобы понять, что хочет делать сама Россия и что хочет делать Россия совместно с Китаем.

Поэтому Владимиру Владимировичу Путину тоже надо очень серьезно готовиться.

«Надо разобраться, что же это такое - санкции?»

Что касается всех этих санкций и того, что на официальном уровне уже прозвучало, что США снимут их, когда мы возвратим Крым, то, по-моему, надо очень четко разобраться, что же это такое - санкции!

Эти санкции приносят нам больше пользы или вреда? Ведь есть санкции против России, но есть и санкции против определенных физических и юридических лиц...

Ну и потом нужно иметь в виду, что не все назначения кандидатов от Трампа проходят легко, поэтому ему сегодня приходится маневрировать. Вот они где-то и ужесточают тональность...

«Наши подводные лодки несут службу в том числе и у побережья США...»

Ну а что касается общей международной обстановки, то наши подводные лодки не бросают дежурство и несут службу в нужных районах, в том числе и у побережья США, - и это обязательно нужно делать и дальше!

А если это их будет как-то тревожить, беспокоить, то, пожалуйста, давайте договариваться: вы не будете заходить в такие-то зоны, например, Баренцевого или Черного морей, а мы не заходим в ваши...

Тут должны быть взаимные договоренности, а не так, как поступал Горбачев. Ведь всё фиксируется и контролируется, так что, пожалуйста, давайте идти на компромиссы.

А лишний раз накалять обстановку нам совсем ни к чему...

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