В год экологии — по-серьёзному

Любопытно, что волей-неволей мы неизбежно возвращаемся, конечно, на новом уровне – к языческому (в смысле "природному") мировоззрению наших предков.

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Результаты прошедшей в России выборной кампании 2016 года стали первым серьезным звонком для нашей властной элиты. Второй звонок – еще более значимый – прозвенел, когда были подведены итоги президентских выборов в США. События, связанные с брекзитом и началом правления 45-го президента показывают, что западная модель развития общества как образец подражания для всего мира рушится , глобализация не несёт реального прогресса человечеству, и народ сбрасывать со счетов нельзя. Впереди в России – следующие важные выборы, и есть силы, которым нужна дестабилизация в обществе. Мы – не в театре, но третьего звонка – с учётом столетних юбилеев двух революций – лучше не дожидаться.

Особенность текущего момента свидетельствует не просто о весьма сложной внешнеполитической обстановке и растущей социально-экономической напряженности внутри страны.



Мы находимся в состоянии величайшего цивилизационного перелома в истории, который, как говорил академик Вернадский В.И., совершается раз в тысячу лет. Вектор общественного интереса, резко сдвигается с «либеральных ценностей» в сторону консервативных.



Этот сдвиг происходит на фоне обострения противоборства, и смысл его – в каком обществе мы будем жить, либеральном или справедливом.

Озабоченность вызывает отсутствие политической повестки дня в позиции властной элиты (достаточно трезво присмотреться к многочисленным телевизионным ток-шоу).



Одновременно не учитываются социальные риски, которые накапливаются в российском обществе при остром дефиците веры в возможность социальной справедливости и ускоренных темпах имущественного расслоения граждан.



Явно не хватает понимания главного – мобилизующей идеи и целеполагания: что нас объединяет, что строим и для кого, на какие силы опираемся, к чему собираемся прийти и когда. А без такого понимания и не может начаться восстановление доверия общества к государству.

То есть, мы наблюдаем весьма тревожный симптом, который следует рассматривать не как досадное упущение (недооценка обстановки, недомыслие, отсутствие политического кругозора, и т.п.), но как возможный стратегический просчёт в контексте управления процессами внутри страны и, одновременно, позиционирования России как регионального центра силы в мире. Просчёт этот – в отсутствии концептуальности.

Российский истеблишмент – надо отдать ему должное – регулярно участвует в международных дискуссиях (например, июньский ПМЭФ-2016) о путях выживания человечества, модернизации (в том числе через становление нового технологического уклада), вариантах выхода из затяжного кризиса. Но, по большей части, всё это – безрезультатно.



Запомнилось на том Форуме яркое высказывание профессора Массачусетского технологического института Лорена Грэма о проводимой в нашей стране политике модернизации: «Им нужно молоко без коровы. Модернизация, к сожалению, означает для них получение новых технологий при отказе от экономических и прочих принципов, которые эти технологии продвигают и доводят до успеха в других местах».

Сегодняшний российский кризис — не столько экономический, политический, социальный или экологический. Мы столкнулись с системным цивилизационным сбоем, который возник в результате попытки копирования у Запада, как выяснилось, неприемлемой модели развития, основанной к тому же на «Вашингтонском консенсусе».



То есть наборе правил, которыми должны были руководствоваться создатели новой экономической модели в России и других странах проигравшей мировой системы социализма.



Суть правил — в обеспечении полного и безоговорочного перехода проигравших стран в западную финансово-экономическую систему, ставшую к тому времени мировой.



Смысл системы — в абсолютном приоритете иностранных инвестиций и кредитов, где базовой валютой является доллар, который страны должны добывать каким-либо способом.

Системный сбой в мировом развитии огромен, но до конца не осознается (разговор всё время идёт о кризисе). Современная цивилизация находится в той критической точке, где цена ошибки при выборе новой стратегии выживания и развития для каждого государства, региона и человечества в целом крайне высока.



Тактические решения можно выбирать на основе результатов прикладной науки, базирующейся на многочисленных пробах и ошибках. Стратегию же выхода из глубокого цивилизационного сбоя, не предполагающего права на ошибку, можно выбирать только на основе фундаментальной науки, используя заведомо безошибочные фундаментальные законы природы.

Это не просто. Природная среда – источник жизни с неотъемлемой её составляющей биоразнообразием – продолжает уничтожаться всей совокупной мощью человека. Комплексный антропогенный удар по природе сочетает в себе производственно-хозяйственную, технологическую, химическую, энергетическую, военную составляющие, да еще и непредсказуемые «эксперименты» с климатом (напоминают «обезьяну с гранатой»).



Системный сбой создает опасность развязывания сразу нескольких очагов большой войны, которые природа, вероятно, не выдержит. И это означает глобальную угрозу всему живому.

Человечество уже давно зашло в экологический тупик. По оценкам учёных, – как следует из декларации научной конференции «Состояние планеты» (март 2012, Лондон) – дальнейшее существование природных экосистем в том виде, в котором они поддерживали в последние столетия благополучие цивилизации, находится под угрозой.



У человечества осталось примерно десять лет, чтобы проявить здравый смысл, волю и принять стратегическое решение к началу противодействия разрастанию наступившей первой фазы глобальной экологической катастрофы, чреватой необратимыми последствиями для всего живого.

Если по-прежнему ничего не предпринимать, то события будут развиваться стихийно, от плохого — к худшему. При этом не спасут ни повышение нефтяных цен на 20 – 30 долларов за баррель, ни экономический рост на 7 – 10 % в год, ни создаваемый искусственный интеллект. Слишком всё далеко зашло. И даже возможные полученные доходы не обрадуют, поскольку придётся всё больше и больше тратиться на ликвидацию последствий природных и техногенных катастроф. Как отмечаем, их число с каждым годом только нарастает.

Видимое качество окружающей среды, особенно, в мегаполисах непрерывно ухудшается под избыточной демографической и антропогенной нагрузкой, что создает непригодные для жизни человека условия.



Так, в 40 субъектах Российской Федерации, где проводятся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, более 54% городского населения находится под воздействием токсичных веществ, мелкодисперсной (2,5 pm) пыли. В Москве и Санкт-Петербурге от этих факторов страдает 100% населения.

Ситуация усугубляется ростом числа чрезвычайных ситуаций техногенного характера (пожары в городской черте, аварии на транспорте и производственных объектах, горящие в чреве свалок и полигонов химические вещества). Так, в действительности, проявляются черты современной глобализации, на которую еще недавно уповали как на универсальный инструментарий достижения реального прогресса человечества.

Напрасно полагать, что новое Парижское соглашение по климату, вступившее в силу в ноябре 2016г., что-то изменит в сложившейся негативной динамике в системе «природа-общество». Взятый курс на удержание роста среднегодовой температуры в пределах 2-х градусов по Цельсию до конца столетия выглядит утопией. Человеку это не под силу.



Нет понимания, а возможно, даже желания уяснить, в чём заключаются естественнонаучные основы устойчивости жизни в биосфере, и кто управляет климатом. Поэтому не на ту задачу, к сожалению, направлены правительственные силы и средства.

Печально, что в Год экологии и российская экологическая политика «плетётся в хвосте» несостоятельных околонаучных теорий и практик. Все мысли вертятся вокруг проблемы, как «почистить верхушку айсберга» (убрать отходы — видимую, но далеко не главную угрозу жизни на планете).

Российской экологической наукой (теория биотической регуляции доктора Горшкова В.Г.) доказано, что в случае разрушения биоты – естественной основы и механизма устойчивости жизни в биосфере – на планете возможны лишь два стабильных состояния. Днём: + 400˚С; ночью: – 100˚С!



Надо полагать, произойдёт такое не сразу. Но гибели природы будет предшествовать драматический сценарий — горе и страдания сотен миллионов людей, массовая климатическая миграция населения, хаос и бойня за выживание. Не дай, Бог, такому случиться!

Куда сегодня качнётся маятник истории – серьёзный вопрос. Либо возобладает агрессивное начало с разрастанием великой смуты, хаоса, эскалацией военных конфликтов. И тогда последствия будут драматичными для многих. Либо маятник истории качнётся в направлении прогресса человечества, который, безусловно, желаем и возможен. Второе получится, если мы всё же мобилизуем силы, преодолеем барьер страха и начнём сотворение более справедливого миропорядка ради сохранения Жизни.

Обнадеживающее цивилизацию Завтра целиком зависит от России. Сегодня Россия не только может выстроить путь к самосохранению, но и предложить миру искомую концептуальность, показать направление к спасению цивилизации в целом.



Сформулированная Россией концептуальная модель, новое видение мироустройства для страны и мира вполне может получить поддержку здравых умов как на Западе, так и на Востоке. Тех умов, которые выступают за сохранение государствами суверенитета, против глобализации и диктата наднациональных идеологических, финансовых и военных механизмов, осознают роль сильной России как единственного препятствия на пути сил, стремящихся к мировому господству.

Дух и сила для такого вектора развития заключены в могуществе уникальной русской природы, сохраняющейся духовности и вере нашего народа. Причем народа многонационального, народа прогрессивного мировоззрения, переживающего за Отечество и отстаивающего принципы коллективизма и социальной справедливости.



И, конечно же, не тех граждан, которые «упаковали чемоданы» и решили в трудный час покинуть Россию, заранее приготовив себе «запасные аэродромы» в фешенебельных странах.

Потребность в идее большой духовной силы

Новые вызовы и угрозы – предшественники глобальной дестабилизации баланса в биосфере и разжигания мирового военного конфликта – заставляют вновь обращаться к ключевым вопросам текущего момента: что, и каким образом надо делать, чтобы уверенно противостоять разрушению самих основ Жизни. Как правильно понять своё предназначение, определить истинную цель бытия и начать действовать осмысленно.

По существу, – как нередко бывало в периоды тяжелых испытаний в истории нашей страны – речь вновь идёт о мобилизации нашего народа, готовности выстоять и победить в непростое для страны время, учитывая непрекращающееся разрушение среды обитания, критически сложную внутреннюю социально-экономическую обстановку и давление извне.



И здесь важен формируемый образ будущего (абсолютно ясное целеполагание: куда движемся, что строим, к какому результату рассчитываем прийти), а также кто есть наши единомышленники, а с кем – не по пути.

Всемирно известный Л.Н.Толстой писал: «Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Самая мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать то же самое. Ведь, как просто!»

Честные и здоровые силы в нашей стране есть, и численность их велика. Однако нужна мотивация, объединяющая большая идея. Только на основе идеи большой духовной силы в нашей стране можно мобилизовать прогрессивную, патриотичную часть общества и решить большую часть существующих экономических, социальных, экологических проблем.

Такая идея в России существует. Она исходит из приоритетов национального достояния, определяет мировоззренческие смыслы бытия в сочетании с пониманием высшей справедливости и напрямую связана с естественнонаучными основами устойчивости жизни на Земле.

Прежде всего, надо понять, как добиться большего доверия в отношениях власти и граждан страны, чтобы возникла коалиция здоровых сил общества. В перспективе – это не только глобальная антитеррористическая, но глобальная антивоенная коалиция, способная урезонить психоз новой мировой войны.



Коалиция здоровых сил общества нужна, чтобы предотвратить опасность социально-экономического разрушения страны, совершаемого властью либеральных фундаменталистов и «офшорной аристократии», чтобы поддержать инициативы президента России В.В.Путина по проведению модернизации в стране и поддержанию стабильности в обществе.

Разумеется, поддержания такой стабильности, которая бы олицетворялась идеей большой духовной силы, добра и высшей справедливости с понятным и желанным для большинства людей образом будущего. Причем не примитивно материальным будущим (улучшение быта или благосостояния, погоня за наживой), а связанным с высоким жизненным смыслом народов России, других стран и, возможно, цивилизации в целом.

На геополитической карте мира образуются региональные центры силы. Россия была, есть и останется лидером на всём постсоветском пространстве. Чтобы это пространство было гомогенным, единым, как раз, и нужно в общем замысле развития (для начала – в формате ЕАЭС) очертить новую концептуальность. И далее наполнять её конкретными содержательными разработками.

Такая концептуальность формируется, главным образом, исходя из осознания проблем, связанных с исчерпанием природного ресурса (на самом деле, – условия жизни на Земле, поскольку к Природе слово «ресурс» не приемлем), деградацией окружающей среды обитания человека, изменением климата на планете и необходимости поиска новых подходов для восстановления нарушенного цивилизацией баланса между биосферой и техносферой.

Именно с таким призывом обратился к человечеству президент России В.В.Путин в сентябре 2015 года с трибуны 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предлагая объединить усилия, прежде всего, тех государств, которые располагают мощной исследовательской базой, заделами фундаментальной науки, занимаются разработками природоподобных технологий. А еще – по инициативе России – созвать под эгидой ООН специальный форум по этим ключевым проблемам дальнейшего развития цивилизации.

Для выстраивания новой концептуальности, позиционирования России как регионального центра силы в сотрудничестве со странами ЕАЭС и далее – БРИКС, ШОС, АТЭС, противодействия расколу мира по культурно-цивилизационному и религиозному признакам, выходу человечества из экологического тупика понадобится определиться по принципиальным вопросам и выстроить систему приоритетов. Такими приоритетами являются:

а) бесценная и уникальная российская природная среда, которая является источником всего многообразия и устойчивости жизни в планетарном масштабе, а также экологическим донором других стран, по крайней мере, на всём евразийском континенте;

б) духовность и культурно-исторические корни основания Русской цивилизации;

в) многонациональный народ России прогрессивного мировоззрения, воспитанный в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.

Всё другое (нефть, газ, золото, алмазы, развитая инженерная, транспортная и энергетическая инфраструктура, заводы, фабрики, нажитое добро, и т.д.) – тоже важно, но вторично.

Символ веры нового мировоззрения, смысл высокой идеи :

Спасение человечества через сбережение Матери-Природы, бесценного божественного дара – источника Жизни и надежды на формирование более справедливого мироустройства без войн и насилия, по образу нового бытия, в котором приоритетами становятся духовно-нравственные ценности, соблюдаются законы биосферы и наивысшими целями являются познание, сохранение и продолжение Жизни на Земле в согласии с миром окружающей человека природной гармонии.