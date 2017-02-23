В год экологии — по-серьёзному (2)

Ценность первозданных экосистем нашей страны как условия существования многообразия жизни в биосфере настолько велика, что даже возможные сравнения её со стоимостью всего золота мира и других значимых для человека полезных ископаемых будут некорректными.

Во-первых , заняться инвентаризацией, сохранением и восстановлением естественных ненарушенных природных экосистем на достаточно больших российских территориях, поскольку это — единственная научно обоснованная стратегия и реальная возможность поддержания приемлемого для жизни человека качества окружающей среды. Объяснение простое: мощность стабилизирующего биотического воздействия пропорциональна совокупной площади территорий, занимаемых естественными (первозданными) экосистемами. Уровень развития современных информационно-коммуникационных технологий позволяет оценивать эту мощность, и затем делать соответствующие правильные выводы.

Естественную природную среду невозможно измерить в общепринятых экономических величинах. Нет Природы — нет Жизни (днём: + 400˚С; ночью: – 100˚С), а значит, и золото незачем и некому считать. Однако природный капитал (сберегаемая первозданная природа) как самый ценный нематериальный актив государства может быть включен в новый экономический механизм — поддерживаемого природу развития общества по образу нового бытия.

Во-вторых, в ответ на призыв президента Путина В.В. с трибуны ООН подготовить к принятию международный пакет срочных мер, способных, по крайней мере, серьезно замедлить ускоряющуюся деградацию глобальной окружающей среды.



Подобные меры должны включать прекращение эксплуатации и восстановление естественных лесов по всему миру, включая Россию, Бразилию, Конго и Канаду, где сохраняются до сих пор наиболее значительные их площади.



По данным Мирового Банка, вклад лесной индустрии в мировой валовой продукт не превышает одного процента. Поэтому координированные под эгидой ООН усилия мирового сообщества способны сохранить и восстановить естественные леса на глобально значимых площадях без подрыва основ существующей мировой экономики.

В-третьих, в рамках специального форума ООН принять резолюцию, по которой страны, сохраняющие на своей территории обширные естественные леса, не затронутые хозяйственной деятельностью, должны получать от мирового сообщества экономические и политические льготы взамен за предоставление экологических услуг по поддержанию устойчивости глобальной окружающей среды.



Для этого нужно присвоить территориям, занимаемым естественными лесами, статус мирового экологического достояния, подобно культурному достоянию, охраняемому ЮНЕСКО.

В настоящее время позиция России по вопросам глобальных изменений окружающей среды пока еще отчасти совпадает с позициями зависимых бедных и отсталых стран, которым «не до чего, лишь бы было, что есть и пить».



В то время как грамотная, на основе накопленных научных данных разработка и подача на мировой арене образа России как гаранта климатической стабильности, ведущей державы в области заботы о долгосрочной устойчивости глобальной окружающей среды, может принести нашей стране большие дивиденды.



Нужна сильная политическая воля и дальновидность, чтобы донести подобные идеи до мирового сообщества.

В-четвертых, выступить с инициативой о необходимости консолидации сил мирового сообщества по изучению реальной мировой демографической ситуации и выработке скоординированных мер по постепенной стабилизации численности жителей Земли (разумеется, исключая войны, насилие, эпидемии, рукотворный хаос, и т.п.).



Научно доказано, что для сохранения приемлемых условий среды обитания необходимы как ограничение роста численности людей, так и сокращение уровня потребления. Но первое — эффективнее второго.



Здесь необходимы усилия по организации всестороннего экологического просвещения и образования руководств и населения стран мира. В целом роль образования должна стать главенствующей во всем мире. Потребуются серьезные волевые, интеллектуальные и финансовые усилия и заинтересованное участие всех народов планеты.

В России необходимо отказаться от суперидеологии модернизма (неолиберализм; антропоцентризм; покорение природы посредством всей энергетической и технологической мощи цивилизации; мифы о неисчерпаемости возобновляемых природных ресурсов и возможности решения экологических проблем, включая изменение климата, технологическими средствами), приверженность которой повлекла глобальный системный сбой в развитии цивилизации.



На смену этой несостоятельной идеологии должна прийти новая общегражданская, надпартийная, жизнеутверждающая идеология поддерживаемого природу развития (познание, сохранение и продолжение Жизни на принципах высшей справедливости, в первую очередь, по отношению к Природе).

В сложившейся обстановке необходимо в корне менять стратегию предстоящей модернизации, освоения территории и размещения производства в стране. Об этом ещё в начале нынешнего века предупреждал выдающийся учёный, академик РАН Кондратьев К.Я.



Освоение огромных холодных и неблагоприятных районов с практическим отсутствием инфраструктуры и большими затратами на энергию и транспорт невыгодно экономически, но самое главное – ущербно экологически. Напротив, для будущего реального сектора экономики России экологические ограничения на период выживания в условиях глобального перехода к модели нового бытия оказываются выгодными и экономически, и социально.



При этом регулирующая роль государства должна быть исключительно велика. Это отвечает задачам поддержания устойчивости в системе «природа – общество», сохранения культурно-исторического кода и сбережения народа.

С учётом перспектив перехода к инновационному развитию необходимо, прежде всего, сохранить тот огромный массив ненарушенных и слабо нарушенных естественных экосистем (особенно лесных и водно-болотных), которые занимают 65% территории страны.



Ценность российских ненарушенных или слабо нарушенных естественных экосистем со временем будет только возрастать. Даже приблизительная экспертная оценка нынешней их стоимости как аккумуляторов избытка углекислого газа в атмосфере показала, что она больше, чем стоимость всей рентабельной части запасов минерального сырья России, включая Арктику.

Территории с такими естественными экосистемами – это незаселённые и малозаселённые территории Севера, Сибири и Дальнего Востока, где хозяйственное развитие нерентабельно, за исключением добычи оптимального числа стратегически оправданных ископаемых. Всю хозяйственную деятельность следовало бы сосредоточить в давно обжитых районах средней и южной частях Европейской территории России и на юге Сибири и Дальнего Востока.



Здесь есть хозяйственная и бытовая инфраструктура, которую можно модернизировать и которая является также предпосылкой к сокращению стоимости транспортировки грузов, уменьшению потребления энергии. Имеется свободная рабочая сила, численность которой можно увеличить за счёт создания достойных условий работы и жизни.



Наконец, эти районы издавна привычны для проживания населения. И в деле воплощения такой задачи основная нагрузка ложится на государственные формы регулирования и управления.

Движение по этому пути предполагает освоение новой концепции экономического развития, которая использует идеи т.н. «Зелёной» экономики, но творчески переработанные и дополненные.



Наиболее разумный подход, при котором нужно не догонять развитые страны, а выстраивать совершенно иную стратегию — стратегию инновационного прорыва, за счёт внутренней мобилизации и подъёма творческой активности народа прогрессивного мировоззрения. Она должна учитывать развитие элементов пятого и шестого технологических укладов.



Но строиться будет на базе седьмого технологического уклада, императив которого — новое бытие: Жить долго и счастливо в царстве Природы и Правды (Андрей Петрович Девятов).

Концептуальной основой нового бытия является ноосферизм — научно-мировоззренческая система и новая парадигма истории цивилизация, разработанная академиком Субетто Александром Ивановичем в процессе творческого осмысления учения В.И. Вернадского.

По Субетто, ноосферизм есть теоретическая система философско-научных, социологических, научно-экономических взглядов, раскрывающих законы и закономерности, принципы и императивы становления социоприродной гармонии на базе общественного интеллекта и образовательного общества.



Ноосферизм – это не только теоретическая система, комплекс наук и теорий, но и особый тип бытия человечества, новая парадигма Истории – Неклассической, Управляемой Истории, но в форме управляемой социоприродной эволюции. Ноосферизм это «эпоха Кооперации» или по Ефремову – «Эпоха встретившихся рук» или, фактически, — отказ человечества от рыночно-капиталистической формы своего бытия.



Ноосферизм противостоит стихийной Истории развития человечества, которой в конце ХХ века подписала «приговор» Природа (Биосфера) в форме наступивших Пределов в виде первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Процесс управляемой социоприродной эволюции предполагает принятие немалых ограничений, исходя из известных аксиом «зелёной» экономики:

1) невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве;

2) невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей человека в условиях ограниченности ресурсов биосферы;

3) всё на поверхности Земли является взаимосвязанным.

На практике, необходимо будет инициировать пилотный проект по «зелёной» экономики, и в его рамках продемонстрировать, каким образом менять сложившуюся в обществе парадигму производства и потребления.



Естественно, надо вводить ограничения в приоритетах инновационного развития (невозможно развивать все мыслимые организационные и технические идеи, которые только приходят в голову изобретателям). Природа всех замышляемых изобретателями инноваций — дай им волю и деньги — просто не выдержит (уже давно не выдерживает).

Учёные подсчитали, чтобы 7 млрд жителей Земли обеспечить нормы потребления и комфортные условия окружающей среды как для среднего американца, потребуется 5 таких планет, как Земля.



Но специалисты NASA ещё в 2015 г. сообщили, что ни в нашей галактике, ни в других соседних с ней такой же пригодной для жизни планеты, как Земля, не обнаружено. Возможно, в этом, как раз, и заключается простая Истина: наша планета уникальна, поскольку только на Земле и существует удивительное многообразие Жизни, к которому мы давно привыкли, порой, не замечаем и, к великому сожалению, не бережем.

Поэтому наиболее здравой и общегуманной для Человека могла бы стать большая и значимая цель: познание, сохранение и продолжение Жизни, именно, на Земле. Космические же исследования подчинить стратегической задаче глобального мониторинга за динамикой изменений и анализа состояния системы «техносфера-биосфера», а не для войны на околоземной орбите, которая, скорее, прикончит земную жизнь, не успев доставить радости победителям «звёздных войн».

Именно через познание и сохранение Природы, сохранение сообществ ее естественных видов будет обеспечиваться первейшее практическое условие выживания человечества.



И главная задача перехода к «Зелёной» экономике будет состоять в нахождении – как на национальном, так и на глобальном уровнях – порога допустимых возмущений биосферы, поскольку человек давно вышел за пределы «допустимой хозяйственной ёмкости биосферы».



В первую очередь, необходимо определиться, в какой «точке запредельности» в противоборстве с природой находится цивилизация, насколько нарушен баланс между техносферой и биосферой.

Реальную картину нарушения баланса можно получать, инициировав создание международной системы антикризисных ситуационно-аналитических центров, применяя, в частности, российские методы глобальной экоинформатики (инновационное направление в междисциплинарной науке на основе современных достижений информационно-коммуникационных технологий и методов математического моделирования).



По существу, речь идёт о создании непрерывно действующей системы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в динамике. То есть, интеллектуальной саморазвивающейся системы, позволяющей давать характеристику экодинамики (изменения в системе «природа-общество») в ретроспективе, в текущем масштабе времени и научиться делать довольно точные прогнозы.



Такая работа, разумеется, предполагает выстраивание новых форм международного сотрудничества, опираясь на программную поддержку специализированных учреждений системы ООН (ЮНИДО, ЮНЕП, ЮНЕСКО).

Идейная платформа проекта «Зелёной» экономики

Проект «Зелёной» экономики выстраивается с консервативных позиций, отстаивает традиционные ценности, и является проводником жизнеутверждающей идеи: первозданная природная среда – источник и единственное условие бытия всего многообразия жизни на планете – не должна погибнуть под натиском человеческой деятельности.



Такая опасность существует, поскольку сложившаяся модель хозяйствования на земле – тупиковая, лишённая здравого смысла, ведущая к гибели цивилизации.

Академик Вернадский В.И. говорил: «Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом научной мысли Человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетие. Стоя на этом переломе, охватывая взором раскрывающееся будущее, мы должны быть счастливы, что нам суждено это пережить, в создании такого будущего участвовать!»

Понимая и принимая эту мысль, мы убеждены, что никакие временно мешающие финансово-экономические, внутренние и внешние политические факторы, недостатки в системе государственного управления не должны заслонять нам видения главного: мир стоит на пороге слома потребительской цивилизации, и нарастающая в глобальном масштабе агрессивность – тому подтверждение.



Грядут революционные, по своей сути, перемены в жизни общества, мировоззрении человека. Сродни тех, что уже были ранее в истории – сельскохозяйственная, индустриальная, научно-техническая революции. Сейчас пришло время «зелёной» или экологической революции.

Назревшие перемены, уверены, произойдут эволюционным путём, прежде всего, в нашей стране, притом решительно и быстро. Для эволюционного рывка, стратегического прорыва России сейчас необходимы большая идея, которая родится снизу, и призыв сверху – сплочение прогрессивных сил внутри страны, их высокая мобилизация и концентрация вокруг общенационального лидера.

Идеология нового бытия (Жить долго и счастливо в царстве Природы и Правды) основана на патриотизме – любви к своему Отечеству, что выражается в конкретных действиях, направленных на укрепление государственности России, а именно, сбережении и поддерживаемом развитии:

1) уникальной на планете природной среды – источника и единственного условия существования всего многообразия жизни, включая человека;

2) духовности и культурно-исторического наследия наций и народностей, предыдущих поколений страны;

3) народа прогрессивного мировоззрения путём построения общества социальной справедливости с понятным и желанным для большинства граждан образом будущего, причем не примитивно материальным (стремление к богатству, погоня за наживой), а связанным с высоким жизненным смыслом человека разумного: познание, сохранение и продолжение Жизни на Земле.

Главные принципы:



Жизнь в согласии с миром окружающей человека природной гармонии.



Природа есть мера всех вещей.



Природные богатства – это не ресурс, как сложилось в нашей несовершенной экономике, а, прежде всего, – уникальное многообразие флоры и фауны, сообщество всех живых организмов и вода как условие поддержания устойчивости жизни на Земле.



Законы функционирования биосферы незыблемы, и игнорировать их при составлении планов социально-экономического развития регионов, стран и на глобальном уровне невозможно.



Экономика, политика и экология – суть, неразрывно связанные между собой категории в системе «природа-общество», и любое неразумное хозяйствование ведёт к невосполнимому разрушению условий Жизни.



Политика станет природоохранной, когда смыслом экономики будет организация поддерживающего природу развития.



Задача сбережения природы в рамках либерально-монетаристской политики правительства и свободного рынка решения не имеет.



Отчуждённость граждан от природных богатств страны не способствует решению экологических проблем и ослабляет суверенитет государства.



Всестороннее экологическое образование и просвещение граждан – необходимое, но недостаточное условие сбережения природы. Нужны еще: большая идея, подкреплённая законодательно, воля, огромный труд и контроль.



Всемерное сбережение, физическая и организационно-правовая защита нетронутых и слабо-затронутых хозяйственной деятельностью естественных экосистем России – верный путь к стабилизации и процветанию как России, так стран Евразийского экономического союза в целом.



Правильный выбор – это постоянное укрепление и совершенствование государственных институтов, отвечающих за охрану природы и обеспечение экологической безопасности. Вот, к примеру, – одна из конкретных забот для вновь созданной Национальной гвардии, поскольку существующие государственные природоохранные органы со своими функциями справиться не в состоянии. Настало время на деле проводить природоохранную диктатуру.



Справедливый принцип – это: «Природопользователь оплачивает услуги, предоставляемые экосистемой, а правонарушитель сполна компенсирует причиненный природе ущерб». (Действующий принцип: «Загрязнитель платит» – от лукавого, ущерба не покрывает и поэтому не жизнестойкий).



Деньги – не цель, а средство, в первую очередь, для ликвидации уже накопленного экологического ущерба, организации впредь разумного хозяйствования и духовно-нравственного развития человека.



Малое и среднее предпринимательство – социальная опора общества и мощная движущая сила прогресса, но она становится разрушающей природу силой, когда основная забота – только извлечение прибыли.



Новые лозунги: Заводы – мудрейшим! Землю – народу!

Долой бесконечную битву с природой!

Какой смысл вкладывается в эти лозунги

Заводы – мудрейшим! Мудрейшие – это люди с наивысшей степенью социальной ответственности к делу, к трудовому коллективу и их семьям, к природе, обществу, государству. Только с такими людьми возможно совместно создавать новую парадигму производства и потребления, основанную не на извлечении прибыли любой ценой (и вывозе полученного в фешенебельные страны), а на создании необходимого и достаточного общественно-полезного продукта с минимальным ущербом окружающей и природной среде.

Землю – народу! По действующей Конституции РФ земля народу не принадлежит. В статье 9 Конституции РФ записано: Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Следует признать, что данная норма Основного закона не только не гарантирует будущим поколениям право на благоприятную окружающую среду, но и ставит под угрозу сохранение государственного суверенитета («ахиллесова пята» суверенитета России).



Да и само понятие сбережения природной среды в нашей стране стало теперь призрачным занятием (горят миллионы гектаров леса, плодородные почвы «удобрены» сотнями тысяч тонн пестицидов и других химикатов; немало рек и озер отравлены неочищенным стоками, нефтеразливы не прекращаются, свалки отходов правильно не рекультивируются, и т.д.).

По справедливости, земля и природные богатства страны – это общая и неделимая собственность, навечно принадлежащая всем гражданам страны. Причем не только нынешнему поколению, но и всем последующим (подобно тому, как принято в Норвегии и некоторых арабских монархиях). Пользоваться – можно (строго соблюдая законы природопользования и неся полную ответственность за то, чем пользуешься), но отчуждать, передавать в залог, продавать никак нельзя.

Долой бесконечную битву с природой! Международное сообщество учёных уже вынесло свой грозный вердикт: «У человечества осталось всего десять лет, чтобы избежать глобальной экологической катастрофы, чреватой необратимыми последствиями…» (форум «Состояние планеты», 2012, Лондон).

Пять лет минуло после проведения крупнейшего в мировой истории саммита ООН по устойчивому развитию «Рио + 20» (июнь 2015г., Рио-де-Жанейро), на котором стояла задача сделать международную встречу более результативной, по сравнению с предыдущими. Два аналогичных саммита ООН (1992 г., Рио-де-Жанейро, и 2002 г., Йоханнесбург) не дали ощутимого прогресса.



Подписанные на них международные протоколы — Конвенция о биологическом разнообразии, Рамочная конвенция об изменении климата, а также документ под названием «Повестка дня на XXI век» (Agenda 21), который в итоге породил Конвенцию по борьбе с опустыниванием, — так и не были выполнены. Сегодня приходится констатировать, что мир движется в направлении, противоположном устойчивому развитию.

За последние полвека резко возрос уровень изъятия из природной среды сырьевых и энергетических ресурсов. Вследствие этого с 1970 г. экологическая ситуация резко ухудшилась, а разнообразие биологических видов на нашей планете сократилось на 28%. Причем утрата биоразнообразия идёт по нарастающей.



Одной из причин стал неуправляемый процесс синтеза новых химических веществ и соединений, с которыми природная среда давно не в силах бороться. Сегодня насчитывается уже порядка 130 млн наименований химикатов, и их производство всё растёт и растёт. Теперь — по экспоненте. При этом исследовано всего 300 тысяч химических веществ, а контролируется в окружающей среде менее 100 веществ. Другими словами, нас захлестнуло «химическое цунами».

По данным Международного союза охраны природы, около 30% видов земноводных, 21% птиц и 25% млекопитающих находятся под угрозой исчезновения. Вместе с тем никто толком не учитывает масштабы гибели микроорганизмов, которые, собственно, на 99,5% и несут на себе главную функцию поддержания устойчивости климата на планете.

Возникает насущная необходимость смены вектора дальнейшего развития, опираясь, именно, на естественнонаучные основы устойчивости жизни на Земле и принцип нестяжательства (в природе это отсутствует). Распространённая сегодня целевая установка на улучшение быта, зарабатывание денег, погоню за наживой цивилизованной перспективы не имеет (у одних – щи пусты, у других – жемчуг мелок; и тем, и другим хочется большего, причем без конца и края).

Здесь должны работать строго обязательные к исполнению правила (законы) поведения человека по отношению к природе (с учётом неутешительного состояния динамики в системе «природа-общество»). Эти правила во многом напоминают три закона робототехники — для роботов. Они хоть и фигурируют в серии фантастических произведений писателя Айзека Азимова, но имеют глубокий философский смысл. Перефразируя А.Азимова, законы будут следующими:



Человек не может причинить вред природе или своим бездействием допустить, чтобы природе был причинен вред.

Человечество не может свободно строить свою историю, оно может строить её только с учетом законов биосферы (академик Вернадский В.И., 1944г.)

Человек должен заботиться о своей безопасности, пока это не противоречит Первому и Второму Законам.



Речь не идёт о том, чтобы отказаться от благ цивилизации и «вернуться назад в пещеры», как в запале дискуссий парируют некоторые оппоненты. Надо просто обратиться к здравому смыслу и почаще вспоминать о трех аксиомах «Зелёной» экономики. И, кстати, такого рода «пещер» на планете становится всё меньше и меньше. В этом смысле весьма поучителен диалог героев романа В. Пелевина "Empire V", где затрагиваются философские вопросы: что дал человеку научно-технический прогресс (НТП)? Каково его будущее? Процитируем отрывок:

- Ты действительно думаешь, что человек поднялся в результате эволюции выше животных?

- Конечно, – ответил я. – А разве нет?

- Нет, – сказал он. – Он опустился гораздо ниже. Сегодня только ушедший от дел миллионер может позволить себе образ жизни животного: жить на природе в самых подходящих для организма климатических условиях, много двигаться, есть экологически чистую пищу, и при этом вообще никогда ни о чем не волноваться. Подумайте: ведь никто из животных не работает.

- А белочки? – спросила Гера. – Они ведь собирают орехи.

- Милая, – это не работа. Вот если бы белочки с утра до ночи впаривали друг другу прокисшее медвежье говно, это была бы работа. А собирать орехи – это бесплатный шоппинг.

Животные, в отличие от человека, действуют исключительно в рамках природой заложенной генетической программы: добывают пищу, строят жильё, соперничают за продолжение потомства, защищают своих детёнышей, и т.д. Человек же давным-давно вышел за рамки своей генетической программы, как биологического вида. Более того, он вышел и за пределы несущей хозяйственной ёмкости биосферы. То есть, безопасного для себя и жизни на Земле в целом предела свободного развития в ограниченном пространстве живой материи на суше.

Вместо того чтобы тщательно оценить масштабы возникшей проблемы и подумать над ее решением, он использовал всю мощь НТП и занял всю сушу. При этом вытеснил иные биологические виды, которые до него там обитали. И теперь считает себя победителем эволюционного процесса на Земле.



Он почему-то решил, что без ущерба самому себе естественные виды биосферы могут быть уничтожены и заменены искусственными сортами растений и породами животных для своей благополучной жизни.



При этом НТП ошибочно рассматривается как аналог эволюционного прогресса, с одновременным усложнением и совершенствованием цивилизации. Это усложнение требует постоянно растущего потребления энергии из окружающей среды, так как с уменьшением энергопотребления системы стремятся к термодинамическому хаосу (2-й Закон Термодинамики).

К сожалению, целью человечества сегодня необоснованно считается неограниченное развитие НТП во всех мыслимых направлениях. При этом говорится об устойчивом развитии (но понимается это как бескризисный экономический рост), с обязательным условием преимущественного сокращения антропогенных выбросов СО 2 . То есть, развитие цивилизации продолжается, несмотря на отсутствие возможности выяснения непредсказуемых последствий такого развития, что неизбежно ведёт к глобальной катастрофе.

Главная цель и смысл «Зелёной» экономики – изменить потребительское отношение общества к природе, созданному прежними поколениями наследию и собственным гражданам; существенно повысить роль государства в деле защиты окружающей среды, обеспечения экологической безопасности в России, восстановления социальной справедливости.

Принципы хозяйствования должны подчиняться Второму Закону (по Вернадскому). Нужно научиться слушать и слышать Природу. Смысл существования человека состоит в триединстве: познание, сохранение и продолжение Жизни на Земле. (Погоня за деньгами, стремление к наживе, улучшение быта и повышение благосостояния – ничтожная сегодня цель, не оставляющая никакой перспективы ни нынешнему, ни, тем более, будущим поколениям страны).

Главная политическая задача проекта – обеспечить достаточное политическое влияние, направленное на смену сложившейся парадигмы производства и потребления, существующей системы взглядов на жизнь и дальнейший путь развития общества. Теоретическая база данной политической задачи – естественнонаучные основы устойчивости жизни в биосфере (теория биотической регуляции, биотический лесной насос, известные законы биосферы).

Девиз проекта «Зелёной» экономики:

Поддерживающее природу развитие, вдохновенный коллективный труд,