Сводки от ополчения Новороссии 23 февраля 2017

Донецкая фильтровальная станция сегодня утром попала под обстрел, повреждения получило здание фильтров на территории станции.

«В половине восьмого утра в районе фильтровальной станции начался обстрел. Примерно в это же время были первые попадания на территории станции. Пробита кровля в здании фильтров. Сами фильтры не пострадали», — сообщил ДАН генеральный директор коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

Руководитель предприятия добавил, что попадания снарядов зафиксированы и возле резервуаров. Несмотря на это, станция продолжает работать.

«Персонал в панике. Люди прятались в убежище. Сейчас будем пытаться успокоить их и наладить, если это возможно, нормальную работу коллектива», — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, что 21 февраля Донецкая фильтровальная станция была запущена после трех дней простоя. Ранее, 18 числа этого же месяца, сообщалось о нарушении электроснабжения на предприятии в результате обстрелов. Энергетики трудились над восстановлением подачи тока около двух дней. К вечеру 20-го электричество было подано на станцию.

ДФС находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент оккупированы ВСУ. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.