Сводки от ополчения Новороссии 23 февраля 2017
- 09:54 ВАЖНО: Обстреляна Донецкая фильтровальная станция, повреждено здание фильтров.
- 09:04 Боевики «АТО» 11 раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 08:53 Председатель ОБСЕ: штат наблюдателей на Донбассе будет увеличен.
- Вчера 23:22 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 22.02.2017.
- Вчера 23:12 Киев затягивает отвод вооружений из-за внутриполитической напряженности на Украине, — Глава ДНР.
ВАЖНО: Обстреляна Донецкая фильтровальная станция, повреждено здание фильтров
Донецкая фильтровальная станция сегодня утром попала под обстрел, повреждения получило здание фильтров на территории станции.
«В половине восьмого утра в районе фильтровальной станции начался обстрел. Примерно в это же время были первые попадания на территории станции. Пробита кровля в здании фильтров. Сами фильтры не пострадали», — сообщил ДАН генеральный директор коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.
Руководитель предприятия добавил, что попадания снарядов зафиксированы и возле резервуаров. Несмотря на это, станция продолжает работать.
«Персонал в панике. Люди прятались в убежище. Сейчас будем пытаться успокоить их и наладить, если это возможно, нормальную работу коллектива», — подчеркнул собеседник агентства.
Напомним, что 21 февраля Донецкая фильтровальная станция была запущена после трех дней простоя. Ранее, 18 числа этого же месяца, сообщалось о нарушении электроснабжения на предприятии в результате обстрелов. Энергетики трудились над восстановлением подачи тока около двух дней. К вечеру 20-го электричество было подано на станцию.
ДФС находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент оккупированы ВСУ. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.
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Боевики «АТО» 11 раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Пять раз обстрелу подвергся район села Калиново, киевские силовики применяли 120 мм и 82 мм минометы, оружие БМП-1, АГС, СПГ и стрелковое оружие.
Из 82 мм минометов, оружия БМП-2, АГС и СПГ три раза были обстреляны позиции в Калиновке, огонь велся с направления населенного пункта Луганское.
Позиции в районе Логвиново были обстреляны два раза из 82 мм миномета и СПГ. Также киевские силовики обстреляли район населенного пункта Лозовое.
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Председатель ОБСЕ: штат наблюдателей на Донбассе будет увеличен
ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии на Украине и Донбассе, укрепить ее технический потенциал, а также добавить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения.
Об этом министр иностранных дел Австрии председатель ОБСЕ Себастьян Курц, заявил на заседании Совета Безопасности ООН.
«Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, — кризис в Украине и вокруг Украины», — сказал Курц.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 22.02.2017
— Минобороны России развернуло на Камчатке первую батарею новейших сверхзвуковых береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион»;
— Первая группа из 56 сирийских сапёров, подготовленная сотрудниками Международного противоминного центра ВС России в Алеппо, начала разминирование города;
— Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что введение безвизового режима c Евросоюзом не имеет смысла для страны;
— ВСУ сегодня утром открыли огонь по селу Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР;
— В украинских экспертных кругах не исключают, что заблокировавшие железнодорожное сообщение с Донбассом украинские боевики действуют в интересах группы «Приват»;
— Неизвестные повесили плакат с надписью «Беженцы, добро пожаловать» на статую Свободы в Нью-Йорке.
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Киев затягивает отвод вооружений из-за внутриполитической напряженности на Украине, — Глава ДНР
Президент Украины Петр Порошенко не решится в ближайшее время отводить технику от линии соприкосновения в Донбассе из-за напряженной внутриполитической обстановки в стране. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил журналистам Глава ДНР Александр Захарченко.
«Причина неотвода техники заключается в ситуации на Украине: любой отвод означает ее обострение, и пока Порошенко на это не пойдет», — сказал лидер Республики.
Ранее сегодня в оперативном командовании ДНР дали схожий прогноз. По мнению военных, Киев не намерен в ближайшее время отводить вооружение и создает все условия для отсрочки этой процедуры.
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