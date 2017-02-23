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Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2017

10:44. 23 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Себастьян Курц: около 10 тысяч человек из стран ОБСЕ стали террористами ИГИЛ

Себастьян Курц: около 10 тысяч человек из стран ОБСЕ стали террористами ИГИЛ

Не менее 10 тысяч человек из стран ОБСЕ вступили в ряды террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц, пишет RT.

«Более 10 тысяч человек из стран ОБСЕ пополнили ряды ИГ с тем, чтобы насиловать и убивать людей в Сирии, Ираке и Ливии», — приводит его слова пресс-служба ООН.

Австрийский министр отметил, что после возвращения из зон конфликта боевики представляют серьёзную угрозу безопасности странам ОБСЕ.

Курц призвал укреплять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также рассказал о проектах по борьбе с радикализацией молодёжи в регионе.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Дети поздравили российских военных в Сирии с Днем защитника Отечества

Дети поздравили российских военных в Сирии с Днем защитника Отечества | Русская весна

Российские военнослужащие, задействованные в операции в Сирии, получили несколько тысяч писем и рисунков от детей из Санкт-Петербурга и Дальнего Востока ко Дню защитника Отечества.

«Мы привезли несколько тысяч таких писем, где ребята желают летчикам поскорее вернуться домой и поздравляют с 23 февраля, рассказывают о себе. Письма с простыми человеческими чувствами, очень откровенные и трогательные», — рассказал журналистам председатель отделения Российского союза ветеранов Афганистана по Сахалинской области Игорь Горожанов.

По его словам, школьники посвятили более 100 стихотворений российским летчикам. В трогательных стихах дети призывали российских асов летать смело и умело, и всегда помнить о том, что их ждут родные. Также дети в своих письмах рассказывали о семьях и увлечениях, рисовали солнце, дворы и дома.

А школьники из Санкт-Петербурга специально для российских военных в Сирии нарисовали несколько тысяч рисунков о доме, природе и семье.

«В этих рисунках все по-домашнему, они очень искренние. Думаю, это понравится нашим военнослужащим», — отметил офицер управления по работе с личным составом Западного военного округа майор Сергей Мурзин, доставивший картины на авиабазу Хмеймим.

«У меня было такое же состояние на Международной космической станции, когда ты вдали от дома и скучаешь по своей семье, родным, по близким. И если на грузовом корабле приходит рисунок от твоих детей, это дорого стоит. У меня всегда были рисунки моих дочерей во внеземном пространстве», — поделился депутат Госдумы, летчик-космонавт Максим Сураев, присутствовавший при раздаче писем и картин.

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В Женеве состоится очередной раунд переговоров по Сирии

Межсирийские переговоры возобновляются в Женеве после десятимесячного перерыва. Предыдущие раунды женевских консультаций проходили с января по апрель 2016 года.

Делегации сирийского правительства и оппозиции, представленной рядом групп («эр-риядской», «московской», «каирской» и «астанинской»), предпримут очередную попытку договориться о будущем страны, вот уже шесть лет раздираемой кровопролитным конфликтом, пишет ТАСС.

В первый день переговоров де Мистура планирует провести двусторонние встречи с собравшимися в Женеве участниками, однако с кем именно, он не уточнял. Во второй половине дня он рассчитывает приветствовать все делегации вместе в присутствии Международной группы поддержки Сирии. По его мнению, это продемонстрирует единство международного сообщества, его заинтересованность в урегулировании сирийского конфликта.

Как дальше будет проходить переговорный процесс, де Мистура пока не уточнил. В предыдущие раунды спецпосланник по очереди встречался с представителями различных делегаций, однако и он сам, и участники неоднократно говорили о том, что прямые переговоры были бы более эффективными. В последние недели правительство и вооруженная оппозиция уже дважды встречались за одним столом в Астане на пленарных заседаниях. Очевидно, де Мистура постарается повторить этот успех на женевской площадке.

Как подчеркнул де Мистура, условия, в которых будет проходить этот раунд, отличаются от ситуации января — апреля прошлого года. Отличия состоят в том, что установленное в конце декабря 2016 года перемирие уже продолжается дольше, чем то, которое было установлено год назад. Со стороны оппозиции представлены в том числе участники вооруженных формирований, включая «Свободную сирийскую армию», по словам эмиссара ООН, они составляют около 50% делегации «эр-риядской группы». Кроме того, существенно изменилась военная обстановка в Сирии: правительственные войска взяли Алеппо.

Точные сроки завершения раунда диалога пока неизвестны, но офис спецпосланника отводит для этого приблизительно две недели.

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Армия Сирии быстрым ударом захватывает крепость банд под Алеппо (ВИДЕО, КАРТА)

Армия Сирии быстрым ударом захватывает крепость банд под Алеппо (ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

Республиканская гвардия САА провела неожиданную наступательную операцию в среду к юго-западу от города Алеппо. Бойцы правительственных войск взяли под контроль квартал Сук Аль-Джабс в казалось бы неприступном районе Акраб.

Сирийская Арабская армия (ССА) нанесла неожиданный удар в юго-западном пригороде Алеппо в среду утром, нацеливаясь на район Сук Аль-Джабс, который был под контролем «Хайят Тахрир аль-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*).

Под прикрытием мощных авиаударов ВКС России и ВВС САР, силам Республиканской гвардии удалось захватить Сук Аль-Джабс после ожесточенного сражения с джихадистами во второй половине дня.

После захвата вышеупомянутого квартала Сирийская Арабская армия продолжила свое наступление внутри района Акраб на юго-западе Алеппо, что вызвало еще одну серию интенсивных столкновений с боевиками «Хайят Тахрир аль-Шам».

Сирийская Арабская армия взяла Акраб практически под полный контроль, таким образом обезопасив стратегически важный жилищный комплекс 1070 и артиллерийскую академию.

Правительственные войска потеряли Сук Аль-Джабс в сентябре 2016 года, когда джихадисты «Джейш Аль-Фатх» начали массированное наступление, намереваясь снять блокаду с восточного Алеппо, окруженного Армией Сирии.

Новый быстрый рывок, совершенный в среду, вперед расширяет буферную зону вокруг города Алеппо и в пределах досягаемости САА оказывается район Рашидин, до сих пор оккупированный боевиками.

Армейцы также захватили блокпост Аль-Сура в западном пригороде Дахият Аль-Асад после установления огневого контроля над находящимся рядом мостом Аль-Ракка.

Этот новое наступление на западе Алеппо стало возможно только после того, как десятки тысяч солдат Асада высвободились после освобождения города Алеппо в декабре 2016 года.

Читайте также: Стремительным ударом «Тигры» и ВКС РФ выбивают ИГИЛ из десятка поселков в Алеппо (ВИДЕО+КАРТА)

*запрещенная в РФ террористическая организация

Армия Сирии быстрым ударом захватывает крепость банд под Алеппо (ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

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