Сергей Михеев: “Почему Путин отказался встречаться с Лукашенко?”

Во вторник, 21 февраля, в Москве состоялась встреча глав МИД РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. На пресс-конференции перед беседой белорусский министр заявил о наличии проблем в отношениях Москвы и Минска, однако отметил, что они подлежат решению. Также стало известно, что несмотря на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в эти дни находится в Сочи, встреча российского и белорусского лидера не планируется, что объясняется загруженностью их графиков. Комментирует политолог, директор Центра политической конъюнктуры, директор Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев.

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Источник: voicesevas.ru