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Сергей Михеев: “Почему Путин отказался встречаться с Лукашенко?”

11:00. 23 февраля 2017 Просмотров - 351 Один комментарий Опубликовал:

Во вторник, 21 февраля, в Москве состоялась встреча глав МИД РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. На пресс-конференции перед беседой белорусский министр заявил о наличии проблем в отношениях Москвы и Минска, однако отметил, что они подлежат решению. Также стало известно, что несмотря на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в эти дни находится в Сочи, встреча российского и белорусского лидера не планируется, что объясняется загруженностью их графиков. Комментирует политолог, директор Центра политической конъюнктуры, директор Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев.

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
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Один комментарий»

  • 258 -77
    nikolay 23 февраля 2017 в 12:57 Ссылка Пометить
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    Александр Лукашенко поддерживает в своих выступления идею глобализма США. “Мы с ними должны считаться” – говорит он.

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