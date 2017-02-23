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С годовщиной Советской Армии и Военно-Морского Флота!

10:17. 23 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
23 февраля - День Советской Армии и Военно-Морского Флота! 23 февраля, история, поздравляю!, праздник

23 февраля - День Советской Армии и Военно-Морского Флота! 23 февраля, история, поздравляю!, праздник
23 февраля - День Советской Армии и Военно-Морского Флота! 23 февраля, история, поздравляю!, праздник
23 февраля является Днем рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии, созданной и выпестованной В.И.Лениным и И.В.Сталиным, а отнюдь не «Днем защитников Отечества», как фарисейски его назвали ныне недруги советскою народа.

В ознаменование победы РККА над войсками кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой в 1918 году, 23 февраля в Советском Союзе отмечался День Красной Армии, после 1946г. переименованный в День Советской Армии и Военно-Морского флота.

В 1917-1918 гг. положение Советской власти в России было тяжелым: продолжалась война с Германией и Австрией, а разруха в народном хозяйстве и общая усталость народа от военных действий ставили под угрозу существование молодой Страны Советов.

После предательства Троцкого и срыва по его вине мирных переговоров в Брест-Литовске, правительство Германии перешло в наступление. Германский империализм поставил целью свержение Советской власти.
Советское правительство обратилось к пароду с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!».

Революционный рабочий класс вместе с трудовым крестьянством до конца поддерживали свою Советскую власть, и на ее призыв ответили усиленным формированием частей Красной армии.

Молодые отряды новой армии яростно сражались против интервентов, проявляя беспримерную самоотверженность и невиданный прежде массовый героизм. Под Нарвой и Псковом оккупанты встретили решительный отпор, их продвижение на Петроград было приостановлено.

Так родилась Красная Армия.

С 1922 года чествование Красной Армии и Флота в день их юбилея стало большим всенародным праздником. Ведь Красная Армия была по-настоящему народной армией, и советский народ любил ее и поддерживал, как свою родную армию.

До 1991 года Советские Вооруженные силы являлись гарантом целостности и безопасности Советского Союза и находились на страже мира во всем мире.


***
Отсюда.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, войска, история, народ, Россия, советский, ссср
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