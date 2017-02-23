С Днем защитника Отечества!
Защита Отечества всегда важна и всегда актуальна. Идет время, меняется век, но «партнерам» из Европы и других континентов все также нужны наши просторы, богатства наших недр, рынки сбыта и человеческая энергия.
Все это нужно защитить.
Военный всегда пользовался в России уважением. Когда, на короткие промежутки времени, ослепленный пропагандой и манипуляторами, наш народ переставал обожать свою армию и своих защитников – он умывался кровью, он начинал голодать. 1917, 1991 – яркие свидетельства этого.
«У России только два союзника – её армия и флот» — сказал император Александр III. Позволю себе чуть дополнить эту фразу моего любимого государя.
«У России только три союзника – её армия, флот и спецслужбы».
Спасибо артиллеристам и танкистам, спасибо морякам и летчикам, ракетчикам и разведчикам.
Но говоря слова благодарности людям военных специальностей, не забудем о Росгвардии, сотрудниках правопорядка и спецслужб.
Их роль, как показывают события на Украине, нельзя недооценивать.
С праздником всех, кто защищает наше Отечество!
Оно у нас одно и оно шире, чем государственные границы Российской Федерации.
Спасибо и с праздником вас, наши уважаемые защитники!
Источник: nstarikov.ru
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Уважаемый,brahman и всё мужское сообщество сайта,с праздником! Наши защитники,наша опора,будьте всегда сильными,мудрыми,благородными!
Какое красивое слово – “Мужчина”!
Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына,
Мы любим вас разных – и слабых, и сильных.
И в чем-то виновных, и в чем-то невинных.
Вы часто, как дети, и часто – повесы,
Вы – просто другие, и тем интересны!
Пытаться менять вас – бессмысленно, глупо,
Принять вас любыми для женщин – наука.
Без вас мы скучаем, без вас очень грустно,
Без вашей любви в женском сердце так пусто.
Мужчины, защитники наши и слава,
Простите за то, что бываем не правы.
За вашу любовь! За терпенье! За силу!
Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым!
Пусть меньше для грусти бывают причины,
Какое красивое слово – “Мужчина”!