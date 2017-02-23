С Днем защитника Отечества!

Защита Отечества всегда важна и всегда актуальна. Идет время, меняется век, но «партнерам» из Европы и других континентов все также нужны наши просторы, богатства наших недр, рынки сбыта и человеческая энергия.

Все это нужно защитить.

Военный всегда пользовался в России уважением. Когда, на короткие промежутки времени, ослепленный пропагандой и манипуляторами, наш народ переставал обожать свою армию и своих защитников – он умывался кровью, он начинал голодать. 1917, 1991 – яркие свидетельства этого.

«У России только два союзника – её армия и флот» — сказал император Александр III. Позволю себе чуть дополнить эту фразу моего любимого государя.

«У России только три союзника – её армия, флот и спецслужбы».

Спасибо артиллеристам и танкистам, спасибо морякам и летчикам, ракетчикам и разведчикам.

Но говоря слова благодарности людям военных специальностей, не забудем о Росгвардии, сотрудниках правопорядка и спецслужб.

Их роль, как показывают события на Украине, нельзя недооценивать.

С праздником всех, кто защищает наше Отечество!

Оно у нас одно и оно шире, чем государственные границы Российской Федерации.

Спасибо и с праздником вас, наши уважаемые защитники!

Источник: nstarikov.ru