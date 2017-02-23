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С Днем защитника Отечества!

10:19. 23 февраля 2017 Просмотров - 27 Один комментарий Опубликовал:

Защита Отечества всегда важна и всегда актуальна. Идет время, меняется век, но «партнерам» из Европы и других континентов все также нужны наши просторы, богатства наших недр, рынки сбыта и человеческая энергия.

Все это нужно защитить.

Военный всегда пользовался в России уважением. Когда, на короткие промежутки времени, ослепленный пропагандой и манипуляторами, наш народ переставал обожать свою армию и своих защитников – он умывался кровью, он начинал голодать. 1917, 1991 – яркие свидетельства этого.

«У России только два союзника – её армия и флот» — сказал император Александр III. Позволю себе чуть дополнить эту фразу моего любимого государя.

«У России только три союзника – её армия, флот и спецслужбы».

Спасибо артиллеристам и танкистам, спасибо морякам и летчикам, ракетчикам и разведчикам.
Но говоря слова благодарности людям военных специальностей, не забудем о Росгвардии, сотрудниках правопорядка и спецслужб.
Их роль, как показывают события на Украине, нельзя недооценивать.

С праздником всех, кто защищает наше Отечество!
Оно у нас одно и оно шире, чем государственные границы Российской Федерации.

Спасибо и с праздником вас, наши уважаемые защитники!

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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Один комментарий»

  • 4708 2511
    Lada 23 февраля 2017 в 10:31 Ссылка Пометить
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    Уважаемый,brahman и всё мужское сообщество сайта,с праздником! Наши защитники,наша опора,будьте всегда сильными,мудрыми,благородными!

    Какое красивое слово – “Мужчина”!
    Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына,
    Мы любим вас разных – и слабых, и сильных.
    И в чем-то виновных, и в чем-то невинных.

    Вы часто, как дети, и часто – повесы,
    Вы – просто другие, и тем интересны!
    Пытаться менять вас – бессмысленно, глупо,
    Принять вас любыми для женщин – наука.

    Без вас мы скучаем, без вас очень грустно,
    Без вашей любви в женском сердце так пусто.
    Мужчины, защитники наши и слава,
    Простите за то, что бываем не правы.

    За вашу любовь! За терпенье! За силу!
    Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым!
    Пусть меньше для грусти бывают причины,
    Какое красивое слово – “Мужчина”!

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