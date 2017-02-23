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Российские планы размещения дивизии на Курилах возмутили Японию

08:17. 23 февраля 2017 Просмотров - 31 Один комментарий Опубликовал:
Российские планы размещения дивизии на Курилах возмутили Японию | Русская весна

Информация министра обороны России Сергея Шойгу о скором размещении дивизии на территории Курильских островов вызвала дипломатический переполох в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга.

«Прискорбно, если ВС России усилят военное присутствие на северных территориях (как называет Курилы официальный Токио — прим. РВ). Это идет вразрез с позицией нашего государства», — заявил Суга журналистам, проинформировав о направлении Японией по дипломатическим каналам протеста в адрес России.

Глава российского оборонного ведомства сообщил о намерениях относительно Курил 22 февраля в Госдуме. По его словам, Минобороны планирует «в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе».

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Как отметил Шойгу, Москва продолжает «активную работу по защите Курил», где в текущем году будет дислоцирована дивизия.

Токио рассматривает южные острова Курильской гряды как предмет переговоров с Россией о передаче их Японии. Только на таких условиях, по мнению японского правительства, может быть подписан мирный договор, остающийся открытым вопросом со времен окончания Второй мировой войны. По мнению Москвы, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи, на которые претендует Япония, являются суверенной российской территорией, и их вхождение в состав СССР после победы во Второй мировой войне было оформлено в соответствии со всеми международно-правовыми нормами.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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