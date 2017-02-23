Пятиэтапный план Ельцина реанимирован? Ритуальные дипломатические пляски вокруг Южных Курил

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Тема территориальных японских притязаний на южные Курилы не сходит со страниц СМИ. Она ещё более привлекает внимание дальневосточников после визита Президента России В.В.Путина в Японию. Большинство публикаций касаются, как правило, большой политики, в меньшей степени касаются они экономической составляющей «территориального вопроса» и совершенно обходят стороной роль рыболовства в «торгах» — мирный договор в обмен на южные Курилы. Но мы бы хотели обратить внимание именно на последнее и в связи с этим публикуем ниже беседу на эту тему главного редактора сайта «Рыба Камчатского края» Сергея Вахрина с экс-заместителем Министра рыбного хозяйств СССР, заслуженным работником рыбного хозяйства России Вячеславом Зилановым, который в прошлом длительное время курировал это направление международного сотрудничества в области рыболовства, участвовал и вел переговоры по установлению сотрудничества с Японией.



С.В. Вячеслав Константинович, вы не находите, что в истории с Курильскими островами мы из века в век наступаем на одни и те же исторические грабли. Смотрите: в 1875 году мы разменяли эти острова на южную часть острова Сахалин, полагая, что это выгодно России. Оказалось, не только не выгодно, а вредно – мы перекрыли себе выход в Тихий океан, что особенно откровенно проявилось в годы второй мировой войны, когда через Тихий океан шли основные поставки по ленд-лизу – японцы творили с нами, что хотели. Потом об этом забыли – и снова запели при Хрущеве, уже в 1956 году, песню о передаче островов (пусть только части) Японии. Потом за эту хрущевскую глупость расплатились дрифтерным лососем. Затем ум за разум зашел у ЕБН – Ельцина Бориса Николаевича. И снова расплатились лососем и другой рыбой, запустив японцев в прикамчатские воды. Не получится ли так, что очередная попытка заключения мира с Японией закончится тем, с чего все когда-то собственно и началось – с японской рыболовной экспансии в камчатских водах (я не говорю «дальневосточные», потому что другие воды японцев не шибко интересуют). Именно японцы были монополистами рыбного промысла на Камчатке, а когда их турнули в 1945 году, они обрушили нам весь рыбацкий берег, перекрыв дрифтерами ход лососей на нерест. Теперь там нет ничего – уже и руины ушли в песок… И если мы не признаем, как об этом, заявляет наш Президент В.В.Путин, территориальные притязания Японии тогда зачем мы ведем переговоры по этому вопросу с ними и зачем нам уже в который раз московские дипломаты навязывают «сотрудничество» с японцами по рыболовству и в районе южных Курил? И зачем нам так нужен любой ценой мирный договор? Живем без него и дальше можем жить.

В.З. Отношения России с Японией на протяжении всей истории складывались весьма сложно. Достаточно напомнить, что мы четырежды воевали, и все эти столкновения, инициировала японская сторона. Так было в 1904—1905 годах в Маньчжурии известное как русско – японская война, в 1918—1922 — японская интервенция в Сибири и Приморском крае, в 1939 году столкновения на реке Халхин-Гол и озере Хасан и, наконец, в 1945 году во Второй мировой войне. Да и заключение первого договора между нашими странами в 1855 году, на которое так любят ссылаться японские официальные круги, было весьма драматическим для нашей страны и уже тогда Россия пошла на неоправданные уступки при определении границ в районе южных Курил. Территории, границы между Россией и Японией тоже четырежды менялись в 1855, 1875, 1905 и 1956 годах, что свидетельствует о хрупкости двухсторонних отношений и неустойчивости заключаемых договоров между двумя соседними странами. По существу до сегодняшнего дня отсутствует, по моему мнению, элементы доверительных отношений между Россией и Японией. Не говоря уже об устойчивом доверии, как это обычно бывает между соседями. К тому же каждый раз, когда надо было находить, после очередного конфликта выход, тут как « черти из табакерки» появлялись «добрые» посредники. В последние столетие здесь на переднем плане бесспорно США. Без них японцы ни на шаг не могут продвинуться в сторону добрососедства с нами. Да и нужно ли оно «добрососедство с нами» им — японской правящей элите, руководству страны, народу? Полагаю, что на данном этапе, как и ранее, японцы к этому не готовы и в этом не нуждаются. Не видят они пользы для себя в добрососедстве. А жаль. Все у них сосредоточено на овладении территориями, ресурсами. Последние полстолетия это южные Курилы. Получить их, во что бы ни стало! Там, глядишь, и дальше пойдет… не за горами и все Курилы и Сахалин виднеется. Выражаясь словами большой геополитики мы имеем дело с синдромом пересмотра Японией итогов Второй мировой войны, с реваншизмом. Как бы это ни было прикрыто высокопарным «японским патриотизмом» о «возвращении якобы незаконно отобранных у них северных территорий». Реваншизм он и есть реваншизм без всех прикрас.

К сожалению и наш подход к установлению добрососедских отношений с Японией на протяжении, по крайне мере всего послевоенного периода, строится больше на импровизации первых лиц государства, ответственных дипломатов, без детальной проработки долгосрочной стратегии и твердом претворении её в практическом плане. Я уж не говорю об отрытой дипломатии по этому направлению хотя бы для информации своего населения. Мы все время, что — то сулим или ублажаем японцев, в надежде на добрососедство и заключение мифического мирного договора. Даже Декларация 1956 года в хрущевский период не обошлась без гарантий создания особых условий для японского рыболовства лососевых в наших водах Охотского моря и в прилегающих, прежде всего морских районах Камчатки, Курильских островов, да и в Беринговом море. Результат такого «потакания» японцам хорошо известен: запасы наши лососевых были поставлены на грань разгрома. Все же ценой огромных усилий наших дальневосточных рыбаков, ученых, общественности, дипломатов — патриотов с привлечением международных инструментариев удалось остановить этот разгром. В результате наши уловы увеличились почти вдвое. Хочу особо подчеркнуть, как участник этих событий, трудностей при осуществлении этой работы было не только с японской стороной, но и с нашими родными властными структурами, официальной дипломатией, которые также занимали позицию « да оставьте вы рыбники в покое японцев, не мешайте нам — политикам, дипломатам строить добрососедские отношения, вести дело к заключению мирного договора и т. д.». Это было в советский период. К сожалению, продолжается и сейчас.

Казалось, в новой России властные структуры, учтут прошлый опыт и на основе его раз и навсегда закроют тему «Мирный договор в обмен на южные Курилы». Ах, нет! Первый президент России Б.Н.Ельцин пошел в разгул в играх с японским руководством и даже озвучил свой пятиэтапный план решения «территориального вопроса» в пользу соседей. Именно в этом плане одним из пунктов и была совместная хозяйственная деятельность на южных Курилах. Тогда при Ельцине вновь разменной монетой становится рыболовство. Принудили нас, рыбаков, дать согласие на заключение специального соглашения от 21 февраля 1998 года, которое действует и по сей день, и по которому японским рыбакам разрешается вести рыболовств в наших территориальных водах у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, у тех южных Курил на которые и посягает Япония. У своих родных рыбаков отнимают и отдают японским рыбакам. Проталкивал и подписывал это позорное для нашей дипломатии соглашение «наследник» первого Президента России — Б.Немцов в паре с плеядой новых дипломатов — любителей. Видя все это, японская сторона, видимо, расценила это как слабость России и её готовность уже в ближайшее ельцинское время получить вожделенные южные Курилы. Японцы так осмелели, что когда наши рыбаки договорились с корейскими рыбаками вести совместно промысловые операции при промысле сайры в морском тихоокеанском районе Курил, то посыпались протесты со стороны Японии. И вновь наши политики, дипломаты попятились вспять. Сейчас аналогичная история, но уже по наименованию нами наших безымянных островов в районе Курил, вновь повторяется. Появились ноты протеста со стороны японцев. Все это уже было и мы – бац! — и, как Вы правильно выразились: снова старыми граблями да себе по лбу! Вновь нам «сулят навязать» сотрудничество в области рыболовства и только, обращаю внимание, и только в районе южных Курил! Ведь столь узкий подход и есть косвенное признание с российской стороны правомерности постановки «территориального вопроса» с японской стороны.

Нет, мы сами, без всяких иностранцев, обойдемся в развитии рыбного хозяйства на южных и всех Курилах. Одно только от федеральных властей и требуется – способствуйте этому, передайте ряд властных полномочий по рыболовству на места. И все!

Не последовательность нашей позиции вытекает и из заявлений самого высокого уровня. С одной стороны, мы заявляем, что не признаем японских территориальных претензий к нам, а с другой стороны ведем переговоры по заключению мирного договора, зная, что цена его – наши территории.

И вот главное. Какие такие международные правовые документы нас обязывают заключать мирный договор с агрессором (пусть в прошлом!) — с японской стороной? Мы что брали такие обязательства на международном уровне? Нет. Если они есть и лежат под сукном в тайниках, обнародуйте их! Нет таких обязательств с нашей стороны, а с японской и подавно. Что у Японии имеется мирный договор с Кореей, Китаем и с другими странами, с которыми она воевала? Не беру в расчет США и их партнеров, здесь, как выражаются рыбаки, другие «уловы» — военные базы. Пора тем, кто так отстаивает в администрации Президента, в МИД-е необходимость заключение мирного договора, разъяснить общественности страны и прежде всего дальневосточникам, курильчанам, зачем это так нам нужен мирный договор и какова цена решения по этому вопросу. Какой реальный выигрыш это дает самой России?

Заявление нашего посла в Японии, что ведутся переговоры в закрытом режиме по «сотрудничеству на южных Курилах» свидетельствует о том, что вновь, как и прежде, мы имеем дело с импровизацией, но уже на более низком чиновничье уровне. Все это попахивает реанимацией пятиэтапного плана Ельцина, в соответствие с которым и затевалось предоставить японцам привилегированные права на тех наших островах, на которые они вот уже полсотни лет все претендуют. Пора нашему руководству проявить волю и отклонить раз и навсегда все территориальные притязания Японии на наши южные Курилы. Никакой мирный договор, цена которого территориальные уступки, нам не нужен. И прекратить всякие переговоры на эту тему. Они уже всё последние двадцатипятилетние новой России напоминают ритуальные пляски вокруг Курил без всякой перспективы на установления добрососедства.

С.В. В принципе, я с вами согласен. Но сторонники мирного договора уверяют нас, что именно его заключение позволит развитию сотрудничества с японцами и откроет шлюзы инвестиционных потоков к нам на Дальний Восток по все направлениям экономики, включая и рыбное хозяйство. Только в последний визит Президента В.В.Путина в Японию подписано рекордное, даже в мировом масштабе, количество договоренностей – около 70! Таких масштабов мировая дипломатическая практика не знала. Это ведь не плохо для нашей рыбной промышленности?! Или «бесплатный сыр» бывает только в мышеловке?

Мы с Японией находимся в постоянном «конфликте интересов» по отношению к рыбе. И постоянно этот конфликт разрешается не в пользу России (можно, конечно, приводить положительный пример с японским дрифтерным промыслом, запрещенном с 1 января 2016 года, но мы-то с вами знаем, что с дрифтером должны были окончательно покончить ещё в 1995 году!). Как по-вашему мнению будут развиваться экспансионистские аппетиты Японии в отношении промысла рыбы в экономической зоне России вокруг Курильских островов. Здесь у нас, что тоже наступит эра совместного хозяйствования? И как и за чей счет будут развиваться эти отношения? Мы пойдем в японские пустые воды цедить их своими тралами, или японцы начнут огребать наши промысловый рыбные стада? И откуда мы возьмем для них квоты? Опять пощиплем своих рыбаков?

В.З. Сотрудничество в условиях капитализма, а мы с японцами оказались именно в этой лодке, развивается по свои рыночным законам. Сердцевиной его является как, известно, прибыль, взаимная выгода. Все попытки политиков обязать сотрудничать хоть японских, хоть российских предпринимателей себе в убыток обречены на провал. О так называемых масштабных 70 договоренностях, которые Вы упомянули, скажу, что подавляющее большинство из них — это всего лишь на всего меморандумы о намерениях. Говоря по попросту, это бумажные фантики в которых конфет – конкретных дел нет и, уверен, что они и не предвидятся. Кому и зачем нужна такая профанация якобы успехов переговоров на высшем уровне? Не знаю.

Что касается наших отношений с японцами в области рыбного хозяйства, то оно осуществляется на основе имеющихся ранее заключенных сбалансированных по правам международных соглашений и договоренностей. Имеется и соответствующая совместная российско — японская комиссия по рыболовству, которая вправе, в пределах своей компетенции, рассматривать и принимать решения по всем взаимовыгодным проектам сотрудничества. Но и в ней, к сожалению, периодически тоже витает «дух проблемы территориальных притязаний японцев на южные Курилы и их рыбные запасы». Это сдерживает поиск взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что удовлетворение рыбных аппетитов японцев за счет наших рыбаков бесперспективно и далее продолжаться не должно. Рыбаки этого уже терпеть не будут. В случае если власть пойдет по этому пути, она тем самым вызовет не только недоверие к себе, но и будет разрушать и те положительные крохи рыбного сотрудничества между российскими и японскими рыбаками, которые пока имеются.

Меду тем, нашим рыболовным интересам, да и японским, отвечает совместное решение такой крупной проблема как создание оптимальных условий в Северо-Западной части Тихого океана и в прилегающих морях для увеличения численности азиатских стад лососевых, их сохранения и рационального использования по всему ареалу в целях обеспечения устойчивого их улова не менее 700-800 тыс. т в год.

Продуктивным могло бы быть и сотрудничество в управлении и использовании запасов сайры, промысел которой ведется нашими странами в прилегающих к их территориям водах с тихоокеанской стороны. Имеются и другие взаимоинтересные проекты, такие как марикультура, но их должны определить и осуществлять не политики, а сами рыбаки, капитаны рыбного бизнеса, ученые двух стран. А вот дело политиков — обеспечить благоприятный климат для их практического осуществления.

С.В. Вы знаете, меня, как уроженца дальневосточной окраины русской земли – Камчатки, очень тревожит один и тот же вопрос – когда, наконец, Россия покончит с временщизмом на Дальнем Востоке. Россия по сей день не воспринимает эти земли как родные. Она как бы подает милостыню этим окраинным землям, чтобы они поддерживали какое-то подобие существования. Не даром ведь главный некогда санитарный врач России назвал Петропавловск самым грязным городом страны. А он ведь не был на камчатском (а тем более на Курилах) побережье, где люди влачат самое жалкое существование. Он не знает сколько стоит там буханка хлеба и сколько стоит авиабилет до краевой поликлиники.

Ленин в свое время был очень откровенен: если Камчатка де-факто принадлежит Японии, то нужно отдать её в концессию американцам – и пусть бьют себе лбы.

Мы сейчас задумали не ленинский ли сценарий – о совместном с японцами хозяйствовании на русской земле? И чем закончится этот эксперимент: референдумом о присоединении Курильских островов к Японии?

Неужели Россия самостоятельно не способна (или не желает!) наладить нормальную жизнь на дальневосточной окраине? И не наступит ли время, когда мы начнем торговать не нефтью и газом, а собственной территорией? Пример с Аляской свидетельствует о том, что исторические прецеденты у России подобного рода уже случались.

В.З. Вы поднимаете самый острый вопрос – обживаемости дальневосточных территорий, оседлости здесь населения и формирования достойной социально экономической среды. К сожалению, эта проблема так и не решена, и она ещё более обострилась с переходом России на капиталистический путь развития. В советский период оседлость в Дальневосточном регионе пытались решить за счет создания гарантированной системы льгот. Это и подъемные, повышенная оплата труда, доступность билетов в европейскую часть страны, развития системы среднего и высшего образования непосредственно в регионе, создания новых производств и т.д. Да, все это способствовало освоению дальневосточных территорий, но устойчивой оседлости населения так и не создала. Видимо, времени не хватило или экономические, социальные подходы были не те? Полагаю — все вместе взятое.

В новой России этот вопрос только-только ещё встает на повестку дня руководителей страны. Между тем отток населения из дальневосточных регионов продолжается. И это на фоне устойчивости проживания населения соседних с нами стран – Японии, Китая, Кореи, Монголии. Да, для них, территория своих стран — это малая родина, коренная оседлость и т.д. Отсюда и вытекает ряд сложностей по отстаиванию наших дальневосточных территорий ввиду их недостаточной заселенности.

В этих условиях выход видится не только в повышенном внимании федеральных органов к дальневосточным регионам и к их ускоренному развитию, но и к передаче ряда властных полномочий из центра на места. В том же рыбном хозяйстве за каждым «пчихом» надо в Москву челобитную направлять. Губернаторы и рыбаки не раз поднимали этот вопрос и даже имеется соответствующее поручение Президента России В.Путина, но…не желает власть Садового кольца расставаться с властными полномочиями. Вот здесь и должна сработать власть президентская. Иначе годами будем только говорить, и ничего, по существу, не делать.

С.В. После возвращения Крыма в Россию «курильский вопрос» снова задевает патриотические струны в душе русского народа. И возникает вопрос: для нас одинаково дорога русская земля, или мы готовы определять ей цену, исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, а потом будем, как обычно для российской истории, кусать локоть.

Как вы думаете, Вячеслав Константинович, делаем ли мы сегодня большой политический шаг вперед в налаживании отношений с Японией, или на самом деле – это два шага назад в оценке всех тех реальных экономических, геополитических и демографических последствий, которые России предстоит пережить, чтобы снова стать полновластными хозяевами Курилороссии?

В.З. Согласен с Вами, что патриотические струны в душе нашего народа в связи с событиями в Крыму и невнятностью политических шагов в отношении Курил, носят двойственный характер. С одной стороны, патриотизм на подъеме. Ведь более 85 % населения высказались против «торговли» Курилами и что южные Курилы были и есть наша земля. С другой стороны, они не видят последовательности и не понимают логики наших политиков в их постоянном заигрывании с японцами по увязке подписания мирного договора с территориальными притязаниями. К тому же в памяти народа ещё на слуху ущербные решения для страны по разграничению морских пространств в Беринговом и Баренцевом морях, потери ряда территорий при установлении российско китайской границы. Все это вселяет тревогу и по курильскому направлению. А вдруг опять «в тихую» власть примет опрометчивые решения, не посчитавшись с волей не только народа страны, но и населения данной территории. В этих условиях нам надо продолжать жить и обустраиваться на Курилах, а не сокращать финансирование ряда социальных программ на островах и не создавать неопределенной ситуации по судьбе этих наших территорий — малой родины тех, кто живет сегодня на южных Курилах.

Не надо забывать, что Курилы — это ещё и безопасность всего нашего Дальнего Востока, да и России в целом. Об этом, в свое время, подробно говорилось на специальном слушании в Сахалинской Областной Думе 12 февраля 2001 года с участием широкого круга специалистов, ученых, дипломатов, политиков всей страны. Актуальность, выработанных на этих слушаниях выводов и предложений о роли Курил в обеспечении безопасности страны, не потеряли своего значения и в сегодняшних условиях. Пора власти к этому отнестись со всей серьезностью.

Источник: nstarikov.ru